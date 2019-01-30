Карелия выходного дня. Зимний вояж на Сегозеро Александр Голунов | 30 января 2019 г.

По-настоящему хорошая зима прошлого года встала у нас в Питере очень ненадолго. И вот уже сезон подледной ловли - на исходе. Наша команда решила закрыть его где-нибудь намного севернее Ленобласти, поскольку затяжные оттепели сделали выход на лёд в городе и окрестностях крайне небезопасным. Основной целью этой поездки наметили ловлю хариуса со льда. Маршрут, что мы выбрали, составлял 700 км, а конечной его точкой был один из интереснейших водоемов Северной Карелии – Сегозеро.

Хотя там мы никогда не были, и по большому счету не рассчитывали на какой-то выдающийся результат, но отказываться от сверхзадачи поймать зимнего хариуса никто не собирался. Но всё ж решили подстраховаться и привезти с собой живца, чтобы поставить жерлицы - не уезжать же с такого изысканного места с нулем в случае, если с хариусом ничего не выйдет. Забегая вперед, скажу, что это было абсолютно верным решением. Но обо всём по порядку.

Начну с того, что чисто на рыбалку планировалось два дня. Нас было четверо, отличный сплоченный коллектив, и ничто нас не пугало. А благодаря бессменному и мужественному водителю Василию мы смогли половить оба эти дня практически от рассвета до заката. Выехали мы из Питера под проливным дождем, а на полпути тот сменился снегопадом. Тем не менее, семь сотен километров прошелестели за окнами микроавтобуса достаточно быстро, за каких-то десять часов.

Отрезок Федеральной дороги М18 «Кола» протяженностью 620 км от Питера до Медвежьегорска оказался достаточно комфортным. Зато много времени отняли последние 80 км дороги от магистрального шоссе до деревни Паданы, расположенной на самом берегу красивейшего озера. А на завершающем участке пути длиной всего-то 20 – 30 м до ворот базы, где планировали остановиться, мы вообще забуксовали на обледенелой дороге. Хорошо, что хозяин базы на своём внедорожнике затащил нас на территорию зимнего кемпинга.

Красота, конечно, там неописуемая – территория базы расположена прямо на берегу Сегозера, на мысу. Деревянные домики особенно подчеркивают красоту и неповторимый колорит русской северной природы. Теперь хочется рассказать собственно о самом водоеме. Сегозеро, или Сегозерское водохранилище - второе по величине (после Онежского) озеро Карелии, площадью более 900 кв. км и глубиной до 97 м. Оно находится в Медвежьегорском и Сегежском районах Республики Карелия и имеет очень внушительные размеры – почти 49 км в длину и до 35 км в ширину. Озеро имеет где-то 80 островов и является очень живописным, как и вся карельская природа.

В деревне Карельская Масельга, что стоит на юго-восточном побережье Сегозера, нам выдалось пообщаться с местными жителями, которые поведали истории, связанные с этим озером. Например, нам рассказали об удивительном явлении, которое имело место в начале осени 1928 года. В Лысой губе, которая расположена в юго-восточной части Сегозера, где-то в середине дня вся вода из залива ушла.

На дне осталось много рыбы, которую ребятишки и даже взрослые стали собирать в корзины, в подолы рубашек, в любую емкость. А через какое-то время услыхали гул и увидели приближающуюся волну около пяти-шести метров высотой. Слава Богу, ребятишек всех спасли, жертв не было. А вода заняла свое первоначальное положение. Но тут свершилось второе чудо - вода оказалась настолько теплой, что ребятишки и в октябре там купались.

На следующий год, но уже в северной части Сегозера, недалеко от истоков реки Сегежа, случилась трагедия. В том месте сплавщики обычно связывали плоты. Тогда этот процесс совершался с помощью лодок, на которых устанавливались воротообразные лебедки. Глубина была известна, лодки становились на якоря, те были привязаны на заранее измеренных канатах. Когда начались плотогонные работы, вода стала неожиданно уходить - и через несколько минут люди оказались на сухом дне водоема.

Но спустя минуту огромная, в несколько метров, волна вернула воды на свое место. И все люди погибли. Говорят, что некоторые свидетели этого страшного события, находившиеся в это время на берегу и наблюдавшие всё это своими глазами, сошли с ума.

Подобные явления на Сегозере наблюдались на протяжении веков, о чем свидетельствует народная память, но в последние 50 - 70 лет они стали происходить со всё нарастающим постоянством. Люди стали считать это место проклятым, недаром за последние двадцать лет пятнадцать деревень по берегам Сегозера были брошены - жители ушли из них.

Местные легенды свидетельствуют, что в ХVII веке в Сегозеро с неба якобы опустилось огромное пирамидальное тело, до сих пор находящееся на дне озера. Именно с ним местные жители связывают те страшные катаклизмы. Науку подобные легенды в качестве возможного объяснения не устраивают, но предложить какое-либо природное объяснение всему происходящему она так же не в состоянии.

Но вернемся к самой рыбалке, а она, несмотря на большое количество разнообразной рыбы в озере, весьма и весьма непроста. В принципе, основные сложности здесь характерны практически для всех больших водоемов – это и огромная площадь, и неравномерно рассредоточенная по водоему рыба, и большая зависимость от погоды – знаю людей, которые в течение нескольких дней не могли вернуться на базу с островов из-за разыгравшихся штормов. Плюс ко всему – огромные глубины.

К тому же основными, можно сказать - спортивными объектами ловли на водоеме являются сиг и хариус. Особенно в зимний сезон. Ловить их – настоящее удовольствие! Но при этом рыбы эти очень капризные – то солнышко им слишком ярко светит, то «мушка» не та. Однако смысл перехитрить их есть, и еще какой! Но всё очень непросто, и главное – непредсказуемо. В чём мы и убедились на собственном опыте.

Как я уже говорил, мы не знали на сто процентов, что нас ждет, и заранее решили себя немножко обезопасить от полного пролёта, взяв с собой живца. Хотя наша основная задача была - поймать Его величество Хариуса, от сегозерской щуки с окунем отказываться не хотелось, и было желание эти виды ловли по возможности совместить. По прибытию на место всё оказалось сложнее – хариус ловился в пятнадцати километрах на западе от базы, а щука с окунем – в десяти километрах на востоке. И дабы не дать пропасть живцу, было решено в первый день половить жерлицами.

Минут двадцать по живописным карельским перелескам на снегоходе - и мы в одном из заливов Панозера (местные его называют малым Сегозером или Сегозерком). Оно находится на противоположной стороне дороги, проходящей через село Паданы, имеет совсем небольшие глубины и очень сильно закоряжено. Благородная рыба сюда не заходит, а вот щука с окунем чувствуют себя полноправными хозяевами местных подводных джунглей. И действительно, не успели мы расставить и пяти жерлиц, как первый флажок уже загорелся. За ним второй, третий… В общем, до обеда спокойно посидеть-поблеснить окушка времени практически не нашлось – набегались мы между флажками изрядно.

Тем более что случалось немало холостых поклевок. А поскольку под нами находился сплошной коряжник, времени на то, чтобы щука смогла хорошенько распробовать нашу питерскую плотвичку, не было. Иначе снасть мгновенно заводилась за корягу - и пару раз дело доходило до обрыва. А однажды с помощью багра и простого человеческого терпения удалось вытащить проворную хищницу вместе с корягой на лед, но в данном случае нам просто повезло.

В итоге к обеду щук было поймано достаточно, да и клев её потихоньку успокоился - и мы перешли на окуня. И, несмотря на то, что тот был не сильно крупным – граммов до 250 – таскать его было огромным удовольствием. Бойкий, дерзкий, голодный и при этом очень красивый «полосатик» не давал нам расслабиться почти до самого вечера. Клевал практически на любую приманку. Мормышки, обычные «мушки» и «бокоплавы», небольшие балансиры и блесны – в ход шло абсолютно всё! Единственное – небольшое предпочтение окунь отдавал приманкам яркого, лучше - кислотного цвета.

Так, получив массу удовольствия, мы провели первый день в окружении потрясающей карельской природы. А вечером, любуясь на красивейший закат, с наслаждением поужинали копченой рыбой из озера, и скорректировали планы на следующий день. А планы были серьёзные – на снегоходе нас должны были доставить на секретную гряду, где местные хариусы и сиги прямо-таки извелись в ожидании наших «мушек» и мормышек.

К сожалению, утром нас ждало огромное разочарование. Базовский снегоход, закрепленный за нами, сломался, а его починка требовала гораздо большего времени, чем пара утренних часов. И мы оказались просто в патовой ситуации – рядом с базой ловят только налима, да и то ночью. А пешком до заветных мест просто не добраться. И вот тут-то главную роль сыграл наш опыт, в том числе полученный при поездках на Кольский, а также наблюдательность.

Мы вспомнили, что, когда вчера рано утром ехали на базу, дорога во многих местах проходила достаточно близко к озеру. Карту озера нашли быстро, благо интернет на базе в некоторых местах работал, прыгнули в машину и двинули в сторону Медвежьегорска, не отрывая глаз от навигатора. И ехали не абы куда, а в конкретное место – к косе, четко выступающей в озеро и находящейся примерно в ста метрах от дороги.

Дело в том, что если провести аналогии с Кольским полуостровом и тамошними озерами, на которых мы бывали, то можно с максимальной долей вероятности утверждать, что практически все косы и мысы, уходящие от берега вглубь озера – каменистые. А каменистые и неглубокие места – это же любимое место обитания хариуса! Так что в выборе места мы были абсолютно уверены. Единственное, что смущало – это очень ясная солнечная погода, которую что летом, то зимой хариус не любит. Об этом нас и местные предупредили. К тому же еще и утренние часы оказались безвозвратно потерянными из-за непоняток со снегоходом. Но выбора у нас не оставалось. Не домой же так рано возвращаться?!

В общем, на месте мы очутились часам к десяти утра - и сразу стали дырявить почти метровый лед. Нужную глубину – около полутора метров вместе со льдом - нашли не сразу. Но нашли - и, сориентировавшись, стали облавливать обширное каменистое мелководье, обязательно затемняя лунки снегом и оставляя лишь маленькую дырочку, чтобы опустить туда мормышку.

Часа за два получили пару невнятных ударчиков, силы были уже на исходе, а надежда на удачный исход дела постепенно таяла. Перепробовали всё что можно, даже мормышку с пучком опарышей, как советовали местные. И разных «мушек» и «нимф» сверху привязывали, в том числе разловленных на Кольском осенью. Ничего не помогало. И тут при очередном подъёме приманки от дна произошла уверенная поклевка – и кивок мгновенно согнулся.

Рука автоматически сделала резкую подсечку, но какое же было моё разочарование, когда я не почувствовал на леске тяжесть и упругие рывки, которых так ждал. Вернее, малюсенькое сопротивление я ощутил, но это была не та рыба, за которой сюда ехали - на крючке, выпучив глаза и ощетинившись, трепыхался бычок-подкаменщик. Нет, конечно, галочку я себе поставил – эту рыбку мне удалось поймать впервые. И кстати, клюнул он на сухую «мушку», привязанную выше мормышки. Но ведь хотелось-то другого.

Минут через двадцать на другой лунке произошла очень вялая поклевка, теперь уже на опарыша. И на моём рыбацком счету появилась еще одна невиданная доселе рыбка – гольян. Очень красивый, похожий на маленькую форель, он был отфотографирован и выпущен в родную стихию, как и бычок. Эх, похоже - не судьба!

Решил сходить к своим напарникам и попить горячего чайку, но на полпути остановился – как-то неестественно наш рулевой Василий, встав на четвереньки, склонился над лункой. Пока добежал до него, тот уже разогнул спину и сожалением поведал: «Село что-то крупное и очень агрессивное, не смог завести в лунку, упустил».

Конечно же, про чай я сразу забыл и нашел в себе последние силы, чтобы пробурить еще серию лунок. И со слегка повышенным настроением стал их облавливать. Но по прошествии часа поклевок не случилось, надо было начинать собираться. И вот в тот момент, когда над озером пронеслось зычное «сматываемся!», кивок дрогнул. Вернее, задрожал, как осиновый лист на ветру.

Несколько мгновений я не мог решиться на подсечку. Мне казалось, что это опять какая-то маленькая рыбка теребит насадку. И когда я всё-таки сделал подсечку, прилив адреналина случился сумасшедший. Даже не прилив, а взрыв! Это был Он! В этом не могло быть никаких сомнений. Пришлось встать на колени, присыпать в лунку снежку и молиться, чтобы не сорвалось. Минут пять я его удерживал, то отпуская леску, то выигрывая несколько сантиметров.

А мой боец неистово наворачивал круги под лункой и не собирался сдаваться. И всё-таки удалось завести его в лунку. А после того, как из неё показалась серебристая голова с торчащей из пасти красной «нимфой», я понял, что он мой. И в следующее мгновение, после того, как я выхватил его из лунки, меня по-настоящему «накрыло».

Это была настоящая победа! Ведь одно дело летом на более-менее понятном водоеме выследить, где хариус ведет охоту на мушек и других насекомых - и, аккуратно подобравшись, поймать его. Было такое, и не раз. Хотя и это, конечно, непросто. Но вот так, зимой, будучи впервые на огромнейшем водоеме, когда практически всё против тебя – откровенно могу сказать, это чувство я не испытывал очень давно.

Отдельное спасибо хочется сказать нашему известному нахлыстовику и мастеру по изготовлению различных «мушек» и нахлыстовых приманок – Лене Степановой. В который раз её «мухи» оказываются на высоте!

Увы, на этом мы рыбалку закончили и поехали в домик отдыхать и собираться в обратный путь. А перед выездом хариус, в котором было добрых граммов восемьсот, был приготовлен в виде хе (или хве) - и, конечно же, весь съеден.

Обратный путь пролетел быстрее, чем в Паданы. Всю дорогу строились планы на вот-вот начинающийся сезон открытой воды, где почётное место теперь занимает и Сегозерское водохранилище. Подготовиться, понятно, надо посерьезней. Но то количество тайн и загадок, которые оно хранит, уже сейчас заставляет с вдохновением готовиться к новому сезону..