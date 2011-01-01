Карелия, Муезерский район. «Колебалки» против «вертушек» Владимир Филатов, Санкт-Петербург

Вращающиеся блесны являются, пожалуй, самыми востребованными приманками у спиннингистов. Этот факт подтвердил и опрос опытных рыбаков, проведенный журналом в 2011 г. (СР №№ 7, 8). С хорошим отрывом «вертушки» опередили другие приманки. А следом за ними по нисходящей расположились воблеры-минноу, твистеры и колеблющиеся блесны. Остальные же типы искусственных приманок в рассмотренных типовых ситуациях даже близко не подобрались по числу упоминаний к лидирующей четверке.

Предыстория

На заре освоения спиннинга большинство рыболовов чаще использовали металлические колеблющиеся блесны. Поэтому с ними особенно хорошо знакомы те, у кого стаж составляет не один десяток лет. Я тоже отношусь к подобным индивидуумам, поскольку «заболел» этим видом рыбалки почти 60 лет тому назад. Отец приобщил.

Помню свой первый опыт метания тяжелой колеблющейся блесны на шнуре, аккуратно уложенном кольцами на берегу, с последующим ее ручным подтягиванием (удилища тогда у меня еще не было). А чтобы «железяка» не упала на дно, требовалось очень шустро перебирать шнур руками. И щуки - надо же! - попадались. На этих мальчишеских забавах я уже не смог остановиться – с помощью отца началась постепенная модернизация снасти. Сначала появилось бамбуковое, затем – металлическое удилище. Снасть обогатилась инерционной катушкой, леской 0,6 мм и стальным поводком.

С тех пор в моих закромах накопилось большое количество «колебалок» и советского производства, и самодельных. Но в последнее время они оказались в «дальних» коробочках, руки до них не доходили. И это не из-за их слабой дееспособности (многие из них были очень даже заслуженными), а потому что их отодвинули на задний план привлекательные воблеры и дешевые силиконовые приманки. В ряде случаев подобная ротация объяснима и целесообразна, но сбрасывать со счетов колеблющиеся блесны, на мой взгляд, преждевременно. Этот вывод подтверждает и увеличивающееся число статей в журнале, в которых уделено достойное внимание «колебалкам» и ловле на них.

Вот тут-то и родилась мысль самому сравнить эффективность колеблющейся блесны и лидера теста, «вертушки», в одинаковых условиях. К тому же провернуть такой эксперимент было несложно. Уже много лет мы с друзьями проводим летний отпуск в Карелии в байдарочных походах. А рыбалка – одно из любимых занятий мужской части группы. Почти все свободное время мужчины в походе отдают спиннингу. Причем два моих приятеля предпочитают, как нельзя кстати, именно вращающиеся блесны.

Итак, сказано-сделано. В рыболовные путешествия 15-го и 16-го годов я взял только колеблющиеся блесны. Оба похода пришлись на июль и проходили в Центральной Карелии в Муезерском районе. Первый маршрут был проложен по озерам, а второй – преимущественно по рекам. Походная история с рыбалкой в 2015 г. подробно описана в статье «По цепи озер Карелии – от Музозера до Гимольского» (СР № 7/2016). А прежде чем изложить перипетии моего единоборства с «вертушечниками», опишу прошлогодний маршрут.

Маршрут 2016 года

Двухнедельный сплав на байдарках (около 50 км) проходил по рекам Муезерка и Чирко-Кемь, озеру Монсозеро, реке Протока и озеру Боярское (фото 1). К началу маршрута добирались поездом Санкт-Петербург – Костомукша до станции Муезерка. От вокзала нашу команду на «буханке» к речке забросил Анатолий, с ним заранее созвонились (8-911-430-80-73). Около 5 км от поселка по хорошей грунтовой дороге – и обширнейшая поляна на берегу озерца, через которое протекает нужная нам речка.

Миниатюрное озеро – в поперечнике не более полукилометра – окружено сосновым лесом. В акватории – несколько островков. Вдоль берегов по мере увеличения глубины растут осока, хвощ, тростник, желтая кубышка и рдест пронзеннолистный. Кое-где – песчаные пляжики. Муезерка впадает в северо-западный залив озерца после довольно шумного порога, а вытекает из его северо-восточного угла.

Мы не стали разбивать лагерь на просторной и утоптанной поляне, куда нас доставил водитель. Место, конечно, красивое и удобное, но неуютное и часто, видимо, посещаемое местными жителями. Быстро собрали байдарки и переплыли на противоположный берег, где выбор хорошего местечка для бивака не составил труда.

Движение по маршруту началось через два дождливых дня, которые для рыбаков не стали совсем уж потерянными. Во время коротких вылазок ловля около островков, в южном заливе и после порога на входе речки приносила щучек до килограмма и средних окушков.

После приютившего нас озерца начался 40-километровый чисто речной участок. Первые пять километров Муезерка представляет собой разлившийся поток со средней шириной 50 м и слабым течением. Левый берег реки – высокий, лесной. Правый – низкий, местами болотистый. Вдоль берегов густые скопления водных растений. Причиной разлива речки явилась деревянная плотина, останки которой все еще сдерживают напор застоявшейся воды.

Дальше Муезерка имеет естественный для Карелии характер (фото 2). Продираясь через дремучий лес, она то плавно бежит на плесах, то взбрыкивает на коротких порожках и шиверах. Извилистость реки незначительная, средняя ширина – 20 м. Берега иногда высокие, красивые, захваченные елово-сосново-березовым лесом. Однако за 3 км до впадения в Чирко-Кемь она меняет свой облик и темперамент, попадая в совсем другое окружение – лес отодвигается, предоставляя место лугам и болотам с густыми зарослями ивняка и осоки (фото 3).

В похожих условиях находится и 9-километровый отрезок Чирко-Кемь до впадения Монсозеро. Ширина реки – 50 - 60 м, течение очень слабое. Берега открытые, низкие, представляют собой поля растущей на кочках осоки. Вдоль береговой линии можно увидеть стенки тростника или камыша, окаймленные неширокой полосой листьев кубышки. И еще есть две важные особенности реки на этом промежутке, которые могут быть полезны рыболову-путешественнику. Первая – несколько заманчивых заводей различных размеров с богатым ассортиментом водных растений. Вторая – всего 2 – 3 места, где сухой лес подступает к воде и где можно сделать остановку. Хотя все же советую идти прямиком до озера – там гораздо лучше.

Монсозеро – небольшое (приблизительно два на два километра), но красивое озеро. Его восточный берег – это сосновый лес и великолепные песчаные пляжи (фото 4). Глаза разбегаются при выборе места для лагеря. На севере озера – выход реки Чирко-Кемь. Именно туда направляются спортивные группы водных туристов, стремящиеся побороться с нижерасположенными прославленными порогами реки. В западной оконечности озера впадает речка Протока, текущая из озера Боярское.

Вышеперечисленные устьевые и истоковая области рек являются наиболее привлекательными для рыбаков всех мастей. Эти участки – своеобразные лабиринты, образованные протоками между островками и многочисленными заводями с буйной водяной растительностью (фото 5). Чего тут только нет! Живописные поля белых кувшинок и желтых кубышек, густые заросли рдестов и ежеголовника, рощи тростника, камыша и хвоща. Рыбе здесь хорошо и, видимо, поэтому на Монсозере расположено форелевое хозяйство, занимающееся разведением и продажей радужной форели. Несколько садков фермы установлено в центральной части плеса. (Надо сказать, что на многих озерах и реках Карелии успешно прижились частные форелевые фермы.) Четыре дня мы провели на этом озере, купаясь, загорая, собирая грибы и ягоды, интенсивно и продуктивно отдаваясь рыбалке.

Затем был переход по Протоке в озеро Боярское. Протока – короткая речка (около 3 км) с еле заметным течением и переменной шириной. От берега до берега то 30 м, а то – все 150. Место для стоянки найти несложно - особенно на высоком правом берегу. Однако из-за близости бойкой грунтовой дороги достойные поляны либо заняты, либо загажены, либо очень шумные.

Озеро Боярское, имеющее ширину 2 км и длину более 4 км, встретило нас сильным встречным ветром и крутой волной. Вдоль прямолинейных берегов, закрытых широкой полосой камыша, не просматривалось сколько-нибудь удобных для высадки бухт. Поэтому мы вернулись к началу речки и устроили лагерь недалеко от моста. На поляну у того же моста в условленное время пришла машина, доставившая нас в Муезерский к поезду. Кстати, в районе наших странствий мобильная связь работала безупречно.

Озерный этап

Так получилось, что в означенных походах доля, отведенная озерной рыбалке, значительно превысила долю речной. Поэтому состязание между двумя видами приманок в озерных условиях можно считать более полным.

Экспериментальными площадками, назовем их так, стали семь озер, на которых были продолжительные дневки: это Музозеро, Верхнее и Нижнее Карбисалми, Воттозеро, Ачалампи, Гимольское и Монсозеро. Все они являются некрупными, кроме Гимольского, и проточными водоемами, имеющими схожие характеристики. Берега главным образом невысокие, лесистые, песчаные или болотистые. Береговая линия преимущественно сильно изрезана, сочетая мысы, тихие заливы и заводи различной формы и размера. Множество островов.

Основная часть дна озер представляет собой плотную глину, покрытую тонким слоем вязкого ила. Вблизи берегов на небольшой глубине кое-где попадается песчаный грунт. Прозрачность воды невысокая - не более метра, цвет – слегка коричневатый. Дно озер не являет собой ровную поверхность – углубления чередуются с повышениями. Основные виды рыб, интересующие спиннингиста – щука, окунь и язь.

На рыбалку мы, как правило, отправлялись на участки озер, граничащие с зарослями водных растений (фото 6). Либо это были прибрежные полосы тростника и кубышек, либо поля рдеста, растущего на мелководье, либо заводи с обильным разнотравьем. При отсутствии эхолотов подобный выбор был вполне естественным.

Мои друзья-соперники предпочитали вращающиеся блесны фирмы MEPPS с блестящими лепестками Aglia и Comet №№ 1 – 3 разных расцветок. Они гоняли «вертушки» вдоль дна или вполводы у кромки зарослей и в свободных от растений проходах. Проводку осуществляли равномерную. В выборе места ловли я тоже не был особенно оригинален, но проводку своих «колебалок» чаще всего выполнял неравномерную. Отличием же было применение мной незацепляющихся блесен в густых зарослях водных растений.

Соревнование по щукам не выявило явного превосходства одного из видов приманок - те атаковали и «вертушки» и «колебалки». Величина выловленных пятнистых хищниц в обоих вариантах укладывалась в диапазон от 100 г до 3 кг, причем щурятам больше нравились «вертушки». А вот две самые крупные щуки на 4,3 кг и 4,8 кг, оказавшиеся вне этого диапазона, схватили «незацепляйку» Kuusamo Rasanen 70/10. Первая позарилась на блесну в зарослях кубышки, а вторая – среди листочков рдеста плавающего.

Чувствовалось, что применение более крупных приманок выводит на встречу и с более крупными щуками, но стремление найти и выловить хорошего язя удерживало меня от попыток «укрупниться», поэтому в работе у меня участвовали «колебалки» длиной не более 7 см (часть из них - на фото 7). Язи попадались практически в тех же местах, что и зубастые, но чаще - в сильно заросших заливчиках. Язики от 200 до 400 г были добычей только моих соперников, а вот более внушительные красавцы радовали и меня. Поклевки язей более 0,5 кг происходили, как правило, при проводке блесны в небольших «окнах» зарослей желтой кубышки.

Подобная ловля, исключающая дальний заброс приманки, требовала исключительной осторожности при перемещении на лодке и чрезвычайной точности обращения со снастью. Кроме того, очень бойкий нрав сильной рыбы заставлял применять форсированное вываживание добычи. А иначе густая трава вокруг могла оказаться спасительной для нее. Результатом противостояния приманок по этому виду рыб стал язь на 950 г, пойманный на колеблющуюся блесну «Лена» длиной 6 см (на фото 7 - крайняя справа) и оказавшийся наибольшим за все время испытаний. А на «вертушку» максимальным был язь на 850 г.

Теперь перейдем к окуням. Без эхолотов поиск ям и луд на плесах озер не был тривиальной задачей. Можно было лишь воспользоваться косвенными признаками: острова, мысы, торчащие из воды камни. Причем последний признак наиболее ярко и достоверно указывает на наличие неравномерности рельефа дна. Однако только два озера на нашем пути – Нижнее Карбисалми и Гимольское – имеют подобные группы валунов-выскочек.

И если мои товарищи гоняли «вертушки» только у скоплений водяной травы, то я, ориентируясь по вышеуказанным признакам, время от времени прочесывал «колебалками» обнаруженные ямы и свалы. Это принесло свои плоды. На 4-сантиметровую блесну «Волна» взяли окуни на 820 г и 1,3 кг (фото 8). А самый большой окунь на вращающуюся блесну потянул лишь на 760 г. Да и мелкие окушки на озерах, как и щурята, отдавали явное предпочтение вращающемуся лепестку.

Апофеозом ловли на колеблющиеся блесны стала рыбалка на Монсозере, где расположены садки форелевого хозяйства. Как известно мальки радужной форели могут иногда вырваться из заточения. И не все они погибают в естественной среде. Те, которым удалось адаптироваться, спокойно развиваются и растут. Поэтому вполне вероятна поимка взрослой форели в окружающих водах, что и подтверждают местные жители. Мне посчастливилось убедиться в этом не без помощи «колебалок».

Ловя узкими «ложками» вблизи ковра из листьев кубышки и забрасывая приманку в сторону открытой воды, удалось поймать двух упитанных красавиц на 1,1 кг (фото 9) и 940 г. Приманку вел под углом к свалу с глубины около четырех метров к кромке растений (глубина 1 – 1,5 м). Удачными блеснами оказались серебристая «Лена» и золотистая 7-сантиметровая «Нева» (на фото 7 - крайняя слева).

Короткий речной этап

Река Муезерка и протоки между озерами не порадовали нас хорошим клевом. Июль в принципе нельзя назвать клевым месяцем, а тут еще из-за частых дождей вода поднялась и стала мутной. Большинство хищников потеряло аппетит и спряталось. Однако принести к столу кое-какую рыбку удавалось. Успех приходил только в самых перспективных речных зонах: суводи за порогами и шиверами (фото 10), омуты и заводи на излучинах, участки с корягами и упавшими деревьями (фото 11).

Таких зон, где нам удавалось вымучить щук, язей и окуней, оказалось совсем немного. Однако в подобных точках «вертушки» продемонстрировали большую эффективность по сравнению с «колебалками». Из-под упавших деревьев были извлечены с помощью блесны MEPPS Aglia № 2 наши самые большие речные рыбы - щука на 1,9 кг, язь на 770 г и окунь на 250 г. Кроме того, на «вертушки» изредка покушались уклейки, плотвички и ельцы (фото 12). Моими колеблющимися «железяками» те же рыбы тоже интересовались, но реже и меньшего размера. Причем по щукам лучше всего отметились блесны «Волна» длиной 7 см (фото 13).

В низовьях Муезерки сплошь и рядом встречаются пышные береговые заросли ивы. Странной оказалась безрезультативность проводки блесен вдоль нависающих над водой и полупогруженных ветвей прибрежных кустов. В другое время и в другом месте мне зачастую удавалось выманить язя, щуку или окушка из подводного переплетения корней и веток. Здесь же ситуация была иной по непонятным для меня причинам.

Хочу добавить, что при перемещении между точками ловли как на озерах, так и на реках я зачастую распускал «дорожку». Использовал блесны Bete Krokodil (18 г, 7 см) и Spinnex Tramp (20 г, 7,5 см), они на фото 14, а также 8-сантиметровую «Змейку» (фото 15). И они иногда, несмотря на нерегулярность и непродолжительность рейдов, дарили поклевки некрупных, в районе килограмма, щук.

Выводы

Проведенный эксперимент нельзя назвать строгим и полным, т.к. его участниками были спиннингисты с разным опытом, стилем и привычками. Но, тем не менее, он показал, что колеблющиеся блесны еще могут дать бой не только силиконовым приманкам и воблерам, но даже всепобеждающим «вертушкам». К тому же и полетные характеристики у них лучше.

Эффективность металлических колеблющихся блесен в отличие от других приманок в меньшей степени зависит от производителя и года изготовления. Подарить замечательные трофеи могут давно забытые, лежащие в пыли и паутине отцовские и даже дедушкины самодельные «колебалки». Это подтверждают и факты успешной ловли щук местными жителями на примитивные «ложки» собственного изготовления.