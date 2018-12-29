Караси на льду Владимир Клень | 29 декабря 2018 г.

Современные тенденции рыбалки таковы, что скоро не останется рыб, которых нельзя было бы поймать из-подо льда. Среди них - даже всегда считавшиеся «спящими» зимой караси. И это следствие не только изменений климата, но и развития рыболовного спорта.

Рыба рыбе – рознь, поэтому на освоение процесса целенаправленной ловли того или иного подводного обитателя может уходить разное время. С какой-то удается разобраться за пару-тройку рыбалок, а на иную не хватит и нескольких лет. И помимо природных факторов и способностей самого рыбака, причины такого положения дел могут крыться непосредственно в самой рыбе. К числу самых загадочных рыб я всегда относил и отношу карасей. Вторую такую бесшабашную и в тоже время осторожную рыбу еще надо поискать. То она чуть ли не на пустой крючок кидается, то абсолютно ничем её не соблазнить.

Из-подо льда своего первого карася я поймал лет пятнадцать назад. Эмоции тогда просто переполняли меня, ведь издавна считалось, что караси зимой впадают в спячку и до весны себя не проявляют. Но мир изменчив. Происходящие изменения климата и техногенная деятельность человека отражаются на жизни мира животных. Теперь зимой ловятся почти все рыбы, разве что одни - чаще, другие – реже. Вот и в отношении карасей мне довелось лично убедиться, что даже подо льдом они могут быть весьма активны.

Вместе с тем я изначально понимал, что ни за одну, ни за несколько рыбалок раскрыть карасёвый норов не удастся - и оказался прав. Чем больше информации я собирал по данной теме, тем сильнее убеждался, что количество появляющихся вопросов опережает количество ответов. Карась ловился, но убедительно доказывал, что не зря носит репутацию непредсказуемой рыбы.

С позиции дня сегодняшнего отмечу, что карась продолжает меня удивлять. Однако определенные умозаключения насчет его подледной ловли сделаны.

Обобщив собственные наблюдения, попытаюсь передать личное видение подходов в организации рыбалки. При этом сразу подчеркну, что караси способны стать отличным объектом для приверженцев самых разных видов зимней оснастки. Они ловятся с наживками и насадками на крючки и мормышки. Их можно соблазнить на приманки безнасадочного типа. Хватают они даже блесны и балансиры. В общем, караси могут быть интересны абсолютно всем любителям подледной ловли.

Они не спят

Зимой образы жизни двух видов карасей – золотого и серебряного – отличаются. Золотой (обыкновенный) зарывается в ил, проводит зиму без движения и не питается. Обладает высокой жизнестойкостью - даже если водоем полностью промерзает, он не погибает и впоследствии восстанавливает жизненные функции.

А вот его ближайший сородич серебряный карась (фото 1) подо льдом живет более активно. Он образует скопления в глубоких местах и ведет придонный образ жизни. Больших миграций по водоему не совершает. Питается беспозвоночными. Именно на его ловлю из-подо льда и следует брать ориентир.

Безусловно, первичным вопросом является грамотный выбор водоема и конкретных мест на нём. Наилучшим вариантом для целенаправленной ловли карасей зимой считаю немелководные озера, где они обитают в достаточном количестве и регулярно ловятся в иные поры года. Правда, при одном существенном дополнении: водоемы должны быть проточными.

Постоянный приток кислорода отражается на усилении активности подледных обитателей, являющихся кормовой базой карасей - соответственно, можно рассчитывать, что караси проявят интерес и к предложенным им приманкам. Другим отличным вариантом зимнего карасёвого водоема являются речные протоки со слабым течением (фото 2) или просто глубоководные речные заводи с аборигенными, а не проходными карасями.

Однако оказаться на льду потенциально перспективного водного объекта - это лишь полдела. Рыбалка с ориентиром на карася в редких случаях оправдывает ожидания сразу. Обычно требуется найти еще и конкретное место, где поклевки этих рыб максимально часты. Так что выезжать лучше на хорошо изученное озеро или реку. Сам я обследовал на практике много водоемов и водотоков, и отмечу, что количество точек с высокой вероятностью поклевок карасей всегда весьма ограничено. Причем практически не меняется годами. Так что, вычислив такие точки, их следует хорошо запомнить. Желательно с точностью до нескольких метров.

Интересно, что вероятность поимки зимой карасей выше в тех водоемах, где наряду с ними массово обитают иные рыбы – окуни, щуки, плотва, густера, подлещики, ерши и т.д. Мне кажется, это объясняется просто. Присутствие и активность разнообразных рыб являются характеристиками благоприятного кислородного режима.

Караси клюют на протяжении всей зимы, начиная с ледостава, а не только по последнему льду, как порой ошибочно считают некоторые. Вот, прошлой зимой у меня выдалась рыбалка в январе, когда я вытащил несколько килошных карасей (фото 3), а это считается трофеем даже по весенне-летним меркам.

Раз уж упомянул крупных карасей, то отмечу, что один за другим они не попадаются. От рассвета до заката редко когда можно получить несколько их поклевок, но это того стоит. Терпение, выдержка и упорство будут вознаграждены сполна. Да и полный драматизма процесс вываживания увальня в памяти непременно останется. И это если не считать попутно пойманных в тех же лунках вездесущих окуней или плотву.

Некрупные же караси способны клевать чаще, даже друг за другом. Срабатывает принцип так называемого «выхода», когда отмечается наилучший клёв рыб. Соответственно, в улове их может быть немалое количество, исчисляемое даже десятками. Особенно в период оттепелей и по последнему льду, когда усиливается пищевая активность карасей и основателей всего вида – карпов (фото 4).

В плане характеристик дна я заметил, что при сильно заиленном грунте караси активизировались лишь на пороге весны. Ну а там, где дно жестче, клёв наблюдался лучше и более ровный на протяжении всей зимы. На знакомых мне озерах, реках, протоках и старицах места концентрации активных карасей я находил в небольших локальных ямах на глубинах от 1,5 до 2,5 м при максимальных глубинах в 4 – 6 м. На дне некоторых покоились затопленные кусты или поваленные деревья.

При спуске в лунку даже мормышка опускалась не всегда свободно, натыкаясь на преграды и цепляясь за них. Такие места караси подолгу не покидают, о чем наглядно свидетельствуют мелкие пиявки, присосавшиеся к телам выуженных рыб.

Резкие перепады температуры и атмосферного давления, особенно в сторону роста, на клёв карасей оказывают негативное влияние. Рыбы могут вообще не выдавать своего присутствия. По времени суток наилучший клёв я фиксировал в послеобеденный интервал, вплоть до самых сумерек. Несколько знакомых неплохо отлавливались ночью, используя палатки.

С мотылем на крючке

Несмотря на определенную экзотичность подледной карасёвой ловли, для неё подходят фактически все известные типы оснасток, даже без доработки. Основная разница наблюдается лишь в анимации. Общий посыл – караси требуют деликатного подхода, не реагируют на резкие подачи приманок и ловятся главным образом у самого дна.

Если рассматривать варианты применения мормышек, то возможна как пассивная, так и активная ловля. Учитывая, что основной наживкой для карася является мотыль, я наживляю на крючок пучок рубиновых личинок. Цепляю их, прокалывая не головку, а тело - по технологии чулка (фото 5). Затем опускаю в лунку и располагаю приманку в сантиметре у дна.

Удильник устанавливаю на ножки. Поклевку контролирую по кивку. Последний подбираю длиной 10 - 15 см. Толщина лески - 0,12 мм. Поклевка карася на неподвижную наживку выглядит как плавные опускания кивка, чередующиеся с подъемами. Несмотря на явную выраженность поклевки, подсечь рыбу удается не всегда. Но при холостых подсечках оснастку сразу не достаю - карась способен повторить подход.

После поимки или нескольких холостых подсечек мотыля меняю полностью - высосанные личинки карасей не прельщают. При таком подходе рационально одновременно выставлять несколько удильников, в моем представлении - 3 - 4. Располагаю их рядом в 50 - 100 см друг от друга.

При активной же ловле мормышку с мотылем опускаю на дно - и начинаю её плавный подъем с длительными остановками. Затем произвожу все действия в обратной последовательности. Можно слегка пошевеливать мормышку, но её чрезмерное мельтешение в толще воды скорее отпугнет карася, нежели прельстит.

Относительно видов и цветовой гаммы мормышек - больших различий не заметил. Караси клевали на самые разные – правда, некрупные. Это подталкивает к выводу о первичности наживки на крючке и вторичности формы тела мормышки. Подтверждает сказанное и тот факт, что караси чаще, чем на мормышку, ловятся на оснастку с крючком, грузилом и маленьким поплавком (фото 6). При таком способе ловли внешне поклевки выглядят разнообразно - от погружения поплавка под воду до подъемов и смещений в сторону. Почти как весной и летом.

Прикармливания точек ловли караси не требуют. Знаю, что некоторые засыпают в лунки панировочные сухари, манку и даже вареные каши. При этом уверяют в эффективности такой методики. Пробовал подобные варианты. Причем прокармливал точки как с помощью кормушек-самосвалов, так и с руки, создавая питательный столб в толще воды. Иных рыб это привлекало, а карасям было безразлично.

Полагаю, какой бы качественной ни была прикормка, с мест зимовки или природной кормежки ей карасей не сдвинуть и не привлечь в нужное место. А если точка их стоянки вычислена точно, поимка останется лишь вопросом времени. Другое дело, что периодическое подбрасывание в лунку свежего мотыля способно быстрее пробудить у рыб интерес к кормлению.

Что касается таких наживок, как опарыши и черви, то личинки мух карасями вообще игнорировались.

На червей несколько раз ловили мои знакомые. Но результативными являлись рыбалки в начале весны на фоне таящего льда. Единичные караси попадались и на жидкое тесто, однако подобные поклёвки носили откровенно случайный характер. Экспериментировать ловлю с иными карасёвыми приманками периода открытой воды – перловкой, кукурузой, хлебом, горохом - вообще не вижу смысла. Особенно с учетом наличия искусственных приманок, на которые шансы поймать карася выше.

Вкусы речных карасей

Несмотря на то, что основной пищей карасей я считаю мотылей, у этих рыб даже зимой обнаруживал хищнические наклонности. Такой вывод следует из стабильных поимок речных карасей не только на приманки безнасадочного типа, но еще и на блёсны, а также балансиры. В отличие от озерных собратьев, их пищевой рацион больше наполнен всевозможными речными насекомыми, моллюсками и даже мальками. В этом и кроется секрет пристрастия.

Среди безмотыльных мормышек выделю те, которые внешне ассоциируются с обитающими в водной растительности организмами – «Уралки», «Личинки», «Бананы», «Муравьи» и т.п. Поклевок на них фиксируется меньше, чем с наживками, однако рыбы попадаются крупнее. Правда, амплитуда при проводке и частота колебаний должны уменьшаться именно под карасей.

Штучные экземпляры карасей попадались на «Чертей» и «Коз», но самый настоящий фурор в последние годы производят «Медузы» (фото 7). Кто-то считает эти «безнасадки» с тремя свободно двигающимися крючками и бусинками некой новинкой рыболовного рынка. Развею такое мнение. В сохранившемся у меня номере журнала «Рыболов» за 1990 год в статье «За окунем по перволедью» изображена приманка под названием «Жук» - аналог современной «Медузы» (фото 8). На «Жука»/«Медузу» отлично ловится абсолютно вся речная рыба, включая такие редкие для зимы виды, как голавль, язь, линь и карась. Выходит, понадобилось почти тридцать лет, чтобы в очередной раз признать гениальность предков и поставить великолепную приманку на поток.

Проводка с «Медузой» выглядит как медленное и плавное раскачивание приманки. На её крючки я надеваю разный по цвету бисер (фото 9). После результативной подсечки обращаю внимание, на крючок с бисером какого цвета попался карась. После этого на двух других крючках меняю бисер на «уловистый».

С достаточной эффективностью работают по карасю зимние блесны (фото 10). Из числа моих друзей даже появились истинные приверженцы ловли на них именно карасей. Для этого рыболовы просто становятся на хорошо известные им точки, где обитают караси. Сверлят с десяток лунок на расстоянии в полметра друг от друга и методично облавливают их на протяжении дня. Используют современные вертикальные латунные блесны, имеющие гальваническое и защитное покрытия.

Блесны оборудованы подвесными тройниками, украшенными цветными пластиковыми каплями (фото 11). Несмотря на то, что при таком блеснении в уловах традиционно много окуней, караси тоже присутствуют. Причем справиться с ними проще, ибо лески на удильниках толще (0,15 - 0,18 мм). Это еще раз подтверждает тезис о первичности точки ловли при поставленной цели поймать карасей.

На реках, особенно в их устьях и протоках, караси периодически попадаются на некрупные балансиры длиной 25 - 50 мм (фото 12). В таких местах на них вообще хорошо ловятся многие мирные рыбы, включая крупную плотву и густеру. Причем, как и в случае с блеснами, речь о багрении рыб не идет. Полагаю, это лишний раз подчеркивает всеядность многих видов подводных обитателей. Особенно на фоне уменьшения количества корма в зимний период.

Любопытно, что если в местах сосредоточения речных карасей расположатся приверженцы разных видов оснастки, поклевки этих рыб будут практически у всех. Разве что в конкретный день одни приманки будут чуть уловистее других.

Ну и в завершении обращу внимание на две важные детали. Настраиваясь ловить карасей, следует помнить, что размер лунки должен быть не менее 150 мм (фото 13). Кроме того, обязательно наличие на рыбалке багорика - в противном случае с крупными карасями просто не совладать.