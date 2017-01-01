Как устроено устройство «безмотылка» Алексей Коломиец, Волгоград

Я долго думал, что самое главное в безмотыльной удочке? Кивок? Приманка? Леска? Сам удильник? Может, это просто манера ловить рыбу без животных и растительных насадок — и удочка тут играет второстепенную роль?

Я долго думал, что самое главное в безмотыльной удочке? Кивок? Приманка? Леска? Сам удильник? Может, это просто манера ловить рыбу без животных и растительных насадок — и удочка тут играет второстепенную роль?

Долго ломал голову, поглядывая на свои удочки и на то, чем ловят друзья — и каждый раз одна и та же мысль мне не давала покоя: у каждого безмотыльщика свои предпочтения, свои методы, свои нюансы. Свои черти в голове — и свои «Черти» в коробке. Иными словами, «безмотылка» — это некая индивидуальность. Эдакая объективная реальность, не поддающаяся классификации. Я решил изменить привычные понятия «удочка» или «снасть» на более широкое — «устройство». Итак, как устроено «устройство безмотылка»?

Вот такая комбинаторика

В зимних удочках есть много всяких интересных моментов. Кто-то ловит удочками типа «балалайка», а кому-то, как мне, они в руку не ложатся. Кто-то ловит на длинные кивки, а кто-то на короткие.

Металлические кивки, лавсановые или из карбона — все имеют право на существование. Каждый рыболов сам для себя выбирает все эти составляющие — и получается куча комбинаций, а точнее — N в степени N-1, где N — одна из составляющих этого устройства.

Чем больше мы придаем значения тонкостям зимней снасти для ужения рыбы, тем больше вариаций. Надеюсь, теперь понятно, что в моих силах только приоткрыть тайну значений переменной N, а уж комбинации или, если угодно, вариации на тему «безмотылка» — уже каждый будет составлять и потом исполнять сам. Ведь «устройство безмотылка» для меня — инструмент. Далее я перечислю четыре параметра, которые считаю самыми важными. Вот вам сразу 64 варианта удочек (четыре в третьей степени).

Элемент устройства — удочка

Чаще всего на моих фото с рыбалок фигурируют удильники с ручкой в форме ромба, большой красной катушкой и тонким хлыстиком. Как я уже говорил, «балалайка» не ложится мне в руку, мне с такой удочкой не удобно.

Хоть я и смычком 4 года стаккато мучил, хоть и ключом 3 года на флоте морзянку отбивал, мне больше нравится, когда у удочки есть хвост, который удобно укладывается между большим и указательным пальцем руки. С таким хватом рыбачить можно даже в боксерских перчатках. При этом хлыстик удочки смотрит в лунку под углом, близким к 45°. Подобным образом я держу и старые удочки советских времен. Есть у меня две таких — с деревянными ручками, в которые можно упрятать приманку. Удочка несколько тяжеловата в сравнении с современными моделями, но она по-прежнему очень удобна.

С хлыстиком — все просто. Он либо жесткий, либо мягкий, но главное, чтобы хлыстик нормально стыковался с корпусом удочки, будь он съемный или стационарный, и чтобы кивок на конце хлыстика сидел крепко, не прокручивался. Тонкие хлыстики мне нравятся еще и потому, что чаще всего крепления моих кивков выполнены из телевизионного антенного кабеля, из которого удалена медная жила. Кабели бывают разного сечения — соответственно, и крепления у меня разные. Такой узел крепления легко снимается с хлыстика, переворачивается и вновь крепится на это же место, но уже длинным кивком параллельно хлыстику, т. е. при транспортировке кивок хранится «в полный рост».

Яркий цвет удочки — просто, чтобы не наступить на нее. Чтобы бросалась в глаза. А вот катушка большого диаметра — это архиважно. Чем больше диаметр, тем быстрее осуществляется подмотка и тем меньше монофильная леска подвержена спиралевидному скручиванию. Я не сторонник миниатюризации. Мне важно, чтобы удильник лишь помещался в рыболовный ящик. У безмотыльщика, как правило, несколько удочек. Каждая имеет свой кивок, который рассчитан на определенную игру и на определенную массу приманки.

И очень важный совет: в обязательном порядке у новой удочки снимите катушку и скрупулезно удалите наждачкой все заусенцы и наплывы пластика. Это избавит вас от таких проблем на льду, когда леска вдруг начинает наматываться мимо шпули. Но это еще не все. Нужно еще поработать с затяжным устройством, которое стопорит шпулю катушки. Если вращение гайки тугое — на морозе оно станет еще туже. Слабое же вращение — это вероятность потерять гайку в процессе размотки лески. Также она самопроизвольно стопорит катушку, когда ее вращаешь по часовой стрелке.

Я для себя нашел очень простой способ. На резьбу винта, на котором вращается шпуля, сажаю пару витков ленты ФУМ (это фторопластовый уплотнительный материал). После этого гайка не прокручивается шпулей, а слушается только моих пальцев. Это позволяет мне настроить тормоз катушки так, что при чрезмерно сильной потяжке катушка провернется, выполняя роль фрикциона. Этому моменту в полной мере способствуют большой диаметр катушки, плавность хода и хват удочки, при котором большим пальцем легко контролировать вращение шпули.

В общем, именно на катушку надо обратить особое внимание, когда выбираешь себе зимний удильник. В безнасадочной ловле приходится то и дело менять горизонт ловли, «бегать» по разным глубинам. Плавное вращение катушки при сматывании лески — один из самых важных нюансов ловли. При покупке любой удочки проверить это очень трудно. Одно дело крутить катушку, держась за рукоятку, другое — раскручивать ее с помощи лески 0,1 мм.

Если катушка вращается толчками — ох, наплачетесь вы на рыбалке! На морозе все это хозяйство стопорится, либо вовсе не крутится. Неравномерность вращения катушки рождает всевозможные не нужные витки и петли из лески. Так что перед тем, как купить удочку, уделите внимание этому вопросу. И помните, что идеальной удочки не существует в принципе, но выбрать из пяти удочек самую ладную — можно. И уже дома все равно нужно уделить новой удочке время. Разобрать, все хорошенько прочистить.

Если надо, поставить тонкую скользкую шайбу под шпулю для лучшего скольжения. Или подточить элементы стопорного устройства. А потом — для пущей уверенности — намотайте на катушку кусок лески, положите удочку в морозильную камеру на час, затем выньте — и проверьте, как всё вращается. Я свои удочки проверяю именно таким образом. Даже швыряю их на пол, имитируя, что бросаю удильник на лед. Зато после всех этих зверств я в своих удочках уверен на 99,9 % — и они мне служат верой и правдой много лет.

Металл, лавсан, карбон, «рентген»

За всю свою практику подледного ужения я пользовался девятью видами кивков: витая пружина, ниппель, кабанья щетина, толстая леска, кивки из металла, из лавсана, из бериллиевой бронзы, из карбона и из рентгеновской пленки. Когда ловил на мормышку с мотылем, перепробовал первые семь. Когда подсел на «безмотылку», стал использовать металл и лавсан. В последнее время ловлю кивками из карбона. Это кивки, сделанные из распущенного комля спиннинга или другого удилища. Первый карбоновый кивок мне подарил Сергей Волошин из Наро-Фоминска. И как только я начал на это кивок ловить — лавсан и металл перекочевали на запасные и экспериментальные удочки.

В хитрости производства угольных кивков я посвящен мало. Знаю только, что процесс создания кивка из карбона очень трудоёмкий и велика вероятность ошибки и брака. Если металл можно бесконечно долго доводить до нужной толщины, то уголь приходится очень осторожно обрабатывать, а потом еще шлифовать, чтобы не слоился на изгибах. Этому материалу очень трудно придать нужный изгиб.

Трудно, но умельцы делают. Я остановил свой выбор на кивке длиной 20 см, именно такой был «волошинский». Видел, как люди ловят и на более длинные, и на более короткие, но именно 20 см мне пришлось по душе. Примерно такой же длины — хлыстики на моих удочках. Так что все укладывается идеально, ничто не гнется и не ломается — все же знают, как зимние ящики прыгают в багажнике машины, вот то-то же.

Предвижу закономерный вопрос: где можно приобрести такие кивки? Сергей считает утопией делать такие кивки в больших количествах вручную.

Но он, сам того не ведая и не без моей помощи, дал толчок этому направлению — и нашлись-таки умельцы, делающие кивки на продажу. Это случилось только в прошлом году. Достаточно набрать в строке поиска любого браузера «карбоновый кивок» или «кивок из карбона», а поисковые серверы давно уже проиндексировали все мои статьи на эту тему — и где-нибудь обязательно встретится ссылка на сайт умельца.

Не буду разглагольствовать на тему функциональности разных кивков, скажу лишь о том, что мне в карбоновом нравится. Это отсутствие инерции. Ведь при остановке металлического кивка тот благодаря инертности, определяемой его большой массой, продолжает еще делать какие-то колебания, карбоновый же кивок останавливается как вкопанный. Ну и еще сама архитектура кивка сделана так, что он сгибается не равномерно, а как бы в двух местах. Назовем это «сложным строем». Только графит позволяет сделать такой строй, при этом сохранять свои упругие свойства при отсутствии «памяти». Говорить о работе того или другого кивка можно долго. Легче самому попробовать и понять для себя — удобен он вам или нет.

Металлические и лавсановые кивки на сегодняшний день я считаю классикой, ими ловят большинство безмотыльщиков. И тот, и другой материал позволяет легко придать кивку нужный загиб. Проводишь его с легким изгибом между ногтей пальцев — и готово. Если не хватило — проводишь еще раз. Если переусердствовал — делаешь ту же операцию, но в другую сторону.

Правда, есть одно существенное «но»: ни разу я не встретил нормального кивка для безмотыльной ловли на прилавках рыболовных магазинов. Кивков разных видов много, но именно для безмотыльной ловли — не встречал. Почему-то кивки только ручной работы «умеют» все делать сами. Почему так происходит — не знаю. Возможно, я плохо ищу. Возможно, материал нужен не какой попало. Слышал, что не всякий лавсан подходит для этих целей.

Не всякий металл имеет нужные свойства. И, разумеется, вытачивать из часовой пружины кивок в производственных масштабах никто не будет. Но поиск я не прекращаю. У меня всегда с собой на рыбалке пара удочек для экспериментов. Какая-то оснащена новым кивком, какая-то — новым хлыстиком, какая-то — новой леской. Например, на одной из удочек я установил кивок из рентгеновской пленки. Много слышал о них, но сам толком еще не ловил. Обязательно попробую на ближайшей рыбалке.

Леска должна быть не абы какой

Бытует мнение, что безмотыльная ловля — это чуткая снасть, а, следовательно, нужна тонкая леска и легкая приманка. Ну и пусть бытует. Я не считаю это правилом. У меня самая тонкая леска — 0,128 мм. С приманками я стараюсь не мельчить, поскольку всегда настраиваюсь на крупную рыбу. Все самое тоненькое и маленькое мне пригождается только при участии в соревнованиях, где каждый грамм выловленной рыбы на счету.

Сейчас мои удочки оснащены лесками от нескольких производителей, но все они японские. Первую свою японскую леску я купил в далеком 1986 году, потратив свои чеки «Внешпосылторга», заработанные на флоте в дальнем походе. Парочка мотков с леской 0,1 мм до сих пор живы, и я раз в пять лет проверяю новую леску на прочность, сравнивая с той, своей первой, приобретенной «боновой любовью». Затем в нашем городе появилась в продаже Shimano Silk Shock.

Поскольку в приманках я не сомневался, мне хотелось и леску намотать «какую надо». А надо такую, на которую мои друзья в Москве ловят. А они ловили на Shimano. Дорого по тем временам, но на парочку мотовил я разорился. Леску SunLine я открыл для себя случайно. Нужно было оснастить новую удочку (кстати, с первым карбоновым кивком) хорошей леской.

Я пошел в рыболовный магазин и спросил леску нужного диаметра и самую дорогую. Это ключевое слово заставило продавщицу задуматься, покопаться в коробках, на полочках — и она достала леску SunLine Wakasagi. Так вот, леска мне очень понравилась. Хорошо нагрузку держит. У нас по первому льду ловились сазанчики, которые в полусонном состоянии сопротивляются сперва вяло, а уж перед лункой начинают круги выдавать.

Wakasagi держала как беспрестанное трение об лед, так и узел. Крючки на «Чертике» разгибались, а леска 0,123 мм держала железно. Раскрашена она в разные цвета, есть там и бесцветные отрезки. Именно в этом месте я и привязываю приманку. Сначала привязывал на всякий случай — а вдруг рыба занервничает, увидев леску неестественного цвета? А еще при ловле на больших глубинах цветную леску хорошо видно на льду.

Может, кому-то это покажется смешным, но когда приходится надевать очки, чтобы продеть леску в петельку — тут уже такая тонкость, как контрастность, начинает играть более значимую роль. Сейчас на смену Wakasagi стали выпускать SunLine FC Sniper BMS. Схема окраски лески такая: бесцветный кусок — 40 см, оранжевый — 15 см, опять бесцветный — 40 см, розовый — 15 см и так далее. Таким образом, и на льду она заметна, и приманку есть куда привязать, т. е. к бесцветному участку.

Кроме этого, этот флуорокарбон имеет приличный удельный вес, т. е. быстро тонет. А это значит, что приманка не теряет в своем тяжести при погружении. А то, бывает, опускаешь «Черта» на 12 м — и практически перестаешь ощущать саму приманку, кивок почти не сгибается. Еще в аннотации к леске написано, что она не впитывает воду. Ничего не могу сказать на этот счет. Может, это хорошо, потому что в противном случае после высыхания леска, скорее всего, сохранит свое накрученное на шпулю положение и станет эдакой растянутой гармошкой.

За леской FC Sniper BMS я такого не наблюдал: по первому льду размотал удочку — леска практически ровная. Ну и именно для безмотыльной ловли, я считаю, очень важна меньшая растяжимость. И при контрольной подсечке в верхней точке проводки, которая обычно выполняется кистью руки, будет больше шансов надежно засечь рыбу, нежели при использовании лески из нейлона. Ну а про износостойкость флуорокарбона я уже писал — действительно, очень хорошо держит трение. Узел я всегда использую только один — типа Клинч, будь приманкой «Коза», «Черт» или обычная мормышка. Слежу только, чтобы узел не опирался на какую-либо острую грань, которая вполне может быть у вольфрамовых приманок.

Каждому Паганини — свой «Страдивари»

Я считаю, мне повезло в том, что я первые шаги делал с приманками ручной работы. Вообще не парился по поводу неловящей приманки.

Свои первые неудачи я адресовал только своей криворукости или отсутствию должных навыков. Потом, в процессе ловли, я каждый раз убеждался, что все покупные приманки — яйца выеденного не стоят. Крючки отлетают, дырки неровные, крючки тупые, иногда отверстий вовсе нет. Если есть петелька для крепления лески — скорее всего, она отлетит. Разумеется, не все так плохо. Встречаются и «долгожители», но вот этот момент случайности уж очень нервирует. А если говорить конкретно о безмотыльных приманках — все совсем грустно.

Я специально разглядываю прилавки магазином и не нахожу таких, на какие ловлю я. Даже по форме не могу найти. В авторских приманках есть одно преимущество — ручная сборка, соблюдая качество которой мастер поддерживает реноме своего имени. Это всегда качественный крючок, который не перекален и не отпущен во время пайки. Это безупречное исполнение. Это в итоге абсолютная уверенность рыболова в своей приманке.

Нужно обязательно отметить, что к качеству изготовления безмотыльных приманок, будь то «Чертики», «Козы» или мормышки, я не отношу их окраску. Всегда ношу с собой иголочкубуравчик, с помощью которой легко удаляю лак из отверстий. Сам лак или краска на приманках держится недолго. Не вижу в этом ничего криминального. Когда мормышка или «Чертик» уже совсем облезли — сам покрываю лаком для ногтей нужного цвета. Ну и остроту жала надо периодически проверять и поправлять алмазным надфилем.

Я перечислил все значимые для меня элементы в оснащении безмотыльного устройства, которое работает на износ уже больше восьми лет. Какие-то элементы от сезона к сезону, конечно, изнашиваются. На смену им приходят новые. Но перечисленные мною требования к своей «безмотылке» остаются незыблемыми — по крайней мере, на водоемах Волгоградской и Астраханской областей.