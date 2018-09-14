Как у нас на реке Онега ловят леща донкой ранней осенью Ирина Орлова | 14 сентября 2018 г.

Семужье-нерестовая река Онега начинает свой путь из озера Лача и, пересекая северо-западную часть Архангельской области, впадает в Онежскую губу Белого моря. Длина реки - около 416 км. Водосборный бассейн Онеги раскинулся на холмистых равнинах с лесами и болотами, поэтому характер её течения - спокойный, но здесь встречаются и шумные пороги, не покрывающиеся льдом даже лютой зимой.

Наш лещ

В Онеге обитают как морские, так и пресноводные рыбы. И, конечно же, лещ, он у нас здесь жилой формы. Ловить его на реке можно и на донку, и на поплавочную удочку. Но чтобы гордо вернуться домой с уловом, нужно знать особенности рельефа и состояния дна водоема, как, впрочем, и повадки этой осторожной рыбы.

К слову замечу, что еще два десятка лет назад, в период господства молевого сплава древесины, лещ на Онеге имел гораздо лучшую, чем сейчас, кормовую базу - он почти всегда держался вблизи скопищ брёвен у запаней, поедая личинок жуков-короедов и других насекомых, выпадавших в воду. Поэтому и ловить его там на донку можно было в изобилии и без прикормки.

Питается лещ водяными растениями, водорослями, зообентосом, червяками, разными личинками и насекомыми. Половозрелость наступает на пятом – шестом году жизни при длине тела 30 см. Нерестится лещ у нас, как правило, в конце мая – начале июня при температуре воды в интервале 12 - 18°С. Во время нереста он плещется, выпрыгивая из воды и поднимая кучу брызг. Икру откладывает на прошлогоднюю растительность. Плодовитость одной самочки - 100 – 150 тысяч икринок. Инкубационный период длится не больше недели. Бытует у нас такая народная примета: если черемуха зацвела – значит, лещ на нерест пошел.

Эта толстая рыба постоянно занята поиском пропитания: осенью наедается до отвала для ухода на зимовальные ямы, где кемарит, так сказать, и не кушает вообще, а весной выходит из спячки - и насыщается перед нерестом. Период активного жора у этой мирной рыбы приходится на лето, когда в воздухе рассекают различные насекомые и летают семена растений. Причем в начале лета держится на ямах с илистым дном, копошась в илу и выискивая там корм, а к середине лета вода в реке становится теплой - и лещ уходит на места с песчаным и каменистым дном, чтобы избавиться от одолевающих его паразитов.

Он чешется о неровности дна и выпрыгивает из воды, таким макаром избавляясь от присосавшихся к его телу водяных блох и других паразитирующих товарищей (фото 1). И если в этот момент стаю лещей застает гроза, то она, стая эта, прекращает чиститься и уходит на яму. К концу лета возвращается на свои привычные места обитания, где продолжает нагуливать жир для зимней спячки.

Наша донка

Расскажу, что представляет собой незамысловатая донка (фото 2), на которую у нас издавна леща ловят: на основной поводок длиной около метра, которым может служить леска, «плетенка» или даже тонкий бытовой шнур, привязывается с одного конца карабин, а доночное грузило - с другого. Рыболовные крючки (максимальное количество одинарных крючков на одном орудии лова должно быть не более четырех) на 25-сантиметровых боковых поводках крепятся к поводку основному.

Я лично ставлю два крючка – так оснастка меньше путается при забросе, а также её быстрее можно распутать, если клюнувшая рыба всё закрутила-завертела. Да и насаживание приманки на два крючка занимает совсем мало драгоценного времени. Расстояние между привязанными крючками должно быть таким, чтобы на висящей отвесно оснастке верхний крючок был на несколько сантиметров выше, чем крепление нижнего крючка, а нижний крючок не должен касаться грузила. Эта вся конструкция через карабин пристегивается к карабину на конце основной лески (шнура), намотанной на катушке спиннинга.

Но если место, куда забрасывается снасть, богато корягами, топляками, камнями и различным антропогенным мусором (тросы, куски ржавого металла и т.д.), то вероятность зацепиться, оборвать и оставить донку на дне водоема - очень велика, поэтому карабин ставится только на основную леску у спиннинга, а на свободном конце оснастки делается петелька.

Наше грузило

Участок реки, где мы с мужем обычно ловим леща, с быстрым течением, с заводями и омутами, поэтому и грузило мы ставим плоское и тяжелое, чтобы снасть с приманкой не сносило потоком. Как смастерить такое грузило самостоятельно в кустарных условиях - сейчас узнаете.

Сперва приготовим материалы и инструменты (фото 3) для изготовления доночного грузила типа «ложка»: защитные перчатки для работы; свинец, из которого будет отливаться груз; емкость для плавки свинца (ей может служит что угодно, даже обычная жестяная консервная банка); десертная ложка; ведро холодной воды; дрель со сверлами 2 - 3 мм и 8 - 10 мм; шило и напильник.

В емкость для переплавки (я беру черпак из нержавейки) помещаем свинец и на открытом огне расплавляем его (известно, что температура плавления свинца 327,5 °C). Для плавки у нас используется мангал для приготовления шашлыков, собранный из строительных кирпичей (фото 4), а нужное увеличение температуры достигается подкидыванием в него дров. Иногда для плавки муж берёт паяльную лампу, но работать с ней в жаркий летний денёк небезопасно, она может взорваться. Можно взять и газовую горелку.

Как только свинец полностью расплавится, снимаем емкость с очага и аккуратно и не спеша заливаем расплавленный металл в ложку (фото 5). Работаем обязательно в защитных перчатках, чтобы не получить ожоги. После заливки расплавившегося металла в ложку ждем примерно минуту, пока свинец не начнет застывать, обретая форму (фото 6).

Затем помещаем застывающий свинцовый слепок в воду на ложке (фото 7). Вода начинает бурлить от раскаленного металла, а свинцовая отливка окончательно охлаждается и становится твердой. Роняем получившееся грузило на дно ведра и приступаем к изготовлению следующего, проделывая вышеописанную процедуру. Процесс плавки свинца и создания пяти - шести грузил занимают у нас с мужем не более часа. Но это еще не всё.

Следующим немаловажным этапом является просверливание отверстий для монтажа оснастки. Сначала делаем это сверлом с малым диаметром: кладем будущее доночное грузило на горизонтальную поверхность (проще говоря, на садовый стол) и просверливаем отверстие, отступив от узкого края около 4 мм (фото 8). Затем снимаем фаску по каждому отверстию сверлом большего диаметра (фото 9), чтобы леска не перетиралась об острые края.

Отверстия иногда получаются не очень аккуратными, но этот недостаток мы ликвидируем при помощи шила и напильника. Аккуратно прочищаем отверстия шилом от забившихся туда свинцовых опилок (фото 10). Последним штрихом является заравнивание краев около каждого отверстия напильником или надфилем - аккуратно стачиваем все неровности и заглаживаем царапинки инструментом для придания свинцовым поделкам более эстетичного вида.

Получившиеся грузила достаточно хорошо зарекомендовали себя для ловли рыбы на быстром течении, но при отсутствии альтернативы могут использоваться и в водоеме со спокойным течением.

Наши секреты. Об изготовлении доночного грузила я подробно рассказала, а теперь приступлю к раскрытию своих секретов ловли леща при помощи донки, для которой и создавалось грузило.

Ловля леща на донку – занятие очень увлекательное, требующее выдержки и внимательности, в особенности, когда рыба начала заглатывать приманку.

Поклевка леща всегда узнаваема: сначала она неуверенная, через некоторое время кончик удилища активно сигнализирует о том, что нужно не зевать и подсекать. Ловить, если известны места кормежки рыбы, можно с лодки и с берега.

Ловля с лодки дает возможность проверить снастью большее количество кормовых ям и омутов. Обычно мы выходим на лодке к середине реки, иногда встаем недалеко от берега, бросаем якорь на длинной крепкой веревке и облавливаем место. На середке реки порой требуется до десяти и более метров веревки для якоря, такая там глубина. В ветреную погоду лучше использовать два якоря (один на носу, другой на корме), чтобы лодку не крутило ветром.

Преимуществом лова с берега является возможность бесшумно подойти к нужному месту, при этом не распугав рыбу. Всегда стараемся - как в лодку, так и при ловле с берега - брать с собой сачок (фото 11), он позволяет наверняка извлечь пойманную из воды рыбу, не дав ей порвать поводок или иным макаром сойти. А поскольку лещ – рыба стайная, то и клев после побега с рыболовного крючка надолго прекращается – рассказывает беглец своим товарищам, что ли. Вдвоем ловить на донку всегда сподручнее, если рыба активно клюет: один из нас вываживает добычу и подводит к берегу или лодке, а второй вытаскивает её из воды сачком.

Но даже когда лещ уходит с крючка, я мысленно желаю счастливчику: «Расти большой и никогда мне больше не попадайся».

А когда нет подсачека, случается и такое, крупную особь необходимо вымотать в воде, а не сразу вываживать и вытаскивать на берег или в лодку. Даем рыбе побродить на крючке в толще воды, держа шнур постоянно внатяжку, чтобы у не было слабины и он не провисал, затем подводим крупняк к тому месту, где его удобно взять рукой, и быстро вытаскиваем.

Наживку мы применяем разную – пробовали и дождевых червей, и опарыша с мотылем, и распаренные зерна перловки и гороха, геркулес, тесто, манную болтушку, приправленные ароматизаторами. Но чаще берём ржаной хлеб, делаем из него однородную массу, добавляя ароматизатор, от запаха которого даже у меня слюнки текут, что уж говорить про рыбу. Преимущество хлеба в том, что приманку из него можно сделать на водоеме за десяток минут. Замечу, правда, что прямо-таки настоящий бутерброд - шарик из ароматизированного ржаного хлеба и добавленного к нему червя (фото 12) - лещ клюет намного лучше.

Чтобы сохранить рыбу живой и свежей, не дав ей испортиться во время вылазки на водоем, не засовываем её ни в какие полиэтиленовые мешки, а помещаем в садок (металлическую сетчатую корзину) и затем в воду, привязав за борт лодки.

Чтобы лещ держался на строго определенном месте до неминуемой эмиграции на зимовку, его необходимо подкармливать всё лето. Способы - различны: можно закидывать корм вручную на это самое определенное место, можно устанавливать кормушку на воду, закрепив грузом, и по мере её истощения - дополнять содержимым. В качестве прикормки мы используем панировочные сухари (кукурузные или пшеничные) и конопляный или подсолнечный жмых. Твердые компоненты прикормки нужно размельчать, чтобы рыба не наедалась.

Подкормку для подманивания леща вводим и во время рыбной ловли, привязав кормушку за бортом лодки. Но прикормкой могут заинтересоваться и другие виды рыб, являющиеся пищевыми конкурентами леща – язь, ерш, но также окунь, плотва и голавль. Если это произошло, не стоит уныло покидать место ловли, а следует подождать подхода более крупных особей вида. А чтобы избавиться от поклевок более мелких подлещиков («чибисов», как их у нас называют) или тех же ершей, следует увеличить объем приманки.

Леща менее 25 см длиной, если мерить его в свежем виде от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника, мы законопослушно выпускаем обратно в естественную среду обитания. Суточная же норма вылова при осуществлении любительской рыбной ловли на внутренних водоемах Архангельской области составляет 10 кг на человека.

Наша кухня

Лещ – рыба жирная, но костлявая, однако в наших северных селениях вблизи водоемов, где он ловится с давних пор, готовить его умеют. Из него варят даже уху, поместив рыбу в чистую марлю во время приготовления, чтобы кости из разварившегося рыбьего мяса не попали в бульон. А еще его коптят, вялят и жарят. Причем в каждом рыбацком доме способы его приготовления немного разнятся.

Обжарить леща до золотистой корочки несложно, для приготовления данного блюда потребуется свежая или подсоленная рыба, оливковое масло, хотя можно использовать и любое другое, соль и мука (фото 13).

Рыбу чистим, снимая с неё чешую, отрезаем голову с жабрами и обмываем. Затем делаем поперечные надрезы по всей длине тела рыбьей тушки - таким образом, чтобы мясо было надрезано в глубину примерно на полсантиметра, а позвоночник остался нетронутым. Надрезы делаем с обеих сторон. Расстояние между надрезами должно быть от полусантиметра до полутора, и чем чаще надрезано, тем лучше (на фото 14 – через полтора сантиметра, это я так порезала для понимания процесса).

Всё это для того, чтобы в процессе жарки большая часть костей вылезла наружу, тогда их не придется выковыривать из мяса. Также рыбу можно порубить на несколько кусочков, будет проще переворачивать их на сковородке во время приготовления, но так я делаю с очень большой рыбой, не со «сковородниками».

Приготовленную для жарки тушку обваливаем в муке, с одной и с другой стороны, и помещаем на сковороду, залитую разогретым маслом (фото 15). Температуру жарки регулируем и контролируем: при слабом огне золотистая корочка у блюда не появится, а при сильном – рыба подгорит. Не забываем переворачивать рыбу, чтобы равномерно обжарить с обеих сторон. Обязательно её подсаливаем, я обычно использую соль с приправами, что добавляет специфический вкус и аромат.

Проверяем готовность на вид: если рыба внутри имеет однородный цвет (фото 16), то, скорее всего, она полностью обжарилась, также можно отщипнуть кусочек от наиболее крупной лещовой части и попробовать её на вкус. Леща, запеченного до золотистой корочки, можно кушать с разными овощами и хлебом (фото 17), а можно просто с вареной картошкой, всё зависит от предпочтений гурмана.