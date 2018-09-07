Как поймать жереха Владислав Сальников | 7 сентября 2018 г.

С ловлей жереха связано множество домыслов. Допускаю, что некоторые из них имеют под собой серьёзные основания, но всё же большая их часть не что иное, как попытки неудачливых рыболовов объяснить причину бесклевья. Чего только я не наслушался на своём веку!

Жерех, мол, запоминает расположение объектов на берегу, а потому при появлении на нём незнакомого предмета (рыболова) перестаёт атаковать подозрительных рыбок (приманки); когда жерех видит рыболова, он меняет траекторию привычного охотничьего маршрута, а уж если одежда спиннингиста резко контрастирует с окружающим пейзажем, то напуганный чуждым вторжением хищник полностью теряет аппетит. Наслушаешься таких побасенок – и пропадает всякая охота ловить рыбу, которая умнее тебя.

На самом же деле жерех вовсе не интеллектуал, а очень пугливая рыба, и в основном потому, что часто охотится у поверхности. Ведите себя тихо, передвигайтесь без лишнего шума как по берегу, так и по воде при ловле взабродку или с лодки, – и жереху будет не до вас. Ну а не умеете вести себя тихо – отправляйтесь на Большую воду и пытайтесь ловить с дальних дистанций.

Добросить до хищника

Самый простой способ сделать это – использовать тяжелую блесну. Какую – ловля покажет. Различных жереховых пилкеров - пруд пруди, но если заниматься не процессом ловли, а постоянной сменой приманок, можно легко остаться без рыбы. Лучше не пилкеры менять, а место, траекторию и скорость проводки. И главное – верить в приманку, а чтобы в неё поверить, нужно её разловить.

И проще всего, как это ни банально звучит, разловить Кастмастер. Кто-то говорит, что эта приманка устарела, что жерех к ней уже привык (это к вопросу об интеллектуальных способностях рыбы, правда?), но это всё пустозвонство. Просто игнорирует рыба приманку, если гонять её полдня по одной траектории, генетически же она априори к ней не привыкнет, разве только через миллион лет эволюции, но это будет не скоро.

Кастмастер заработает если: забросить его на песчаную отмель и сбросить с бровки; ловить им на снос; вести равномерно, делая через 5–6 оборотов ручки катушки короткий резкий рывок с последующей отдачей шнура.

Слишком сложно? Тогда самая простая, и, как показала практика – наиболее универсальная проводка для большинства условий: 3–4 очень быстрых оборота и пауза в полсекунды. Попробуйте – и всё получится.

Еще одна интересная приманка – так называемая «колонелька». Это самодельная блесна от известного в среде жерешатников мастера, с головой увлеченного ловлей этого хищника. Приманка очень компактная, летит далеко и точно. Её конёк – сильное течение. Блесна уверенно держит даже самую мощную струю. Лучшая проводка – на снос. Также блесну можно держать в потоке на одном месте, то немного подматывая, то сдавая назад. При проводке покачивает боками, довольно реалистично имитируя малька.

Еще один «малёк», уловистость которого не вызывает сомнений – блесна Smith Metal Minnow. Но стоит она каких-то ненормальных денег, поэтому возьму грех на душу и посоветую ловить репликами, особенно там, где вероятность потери приманки наиболее высока. Одна из самых уловистых проводок – подбросы вверх с паузами. Правда, использовать её лучше на глубоких участках, иначе на паузе тяжелая приманка быстро найдёт корягу на дне. Ну а там, где глубина не позволяет сделать «ступеньку», ловить можно быстрой равномерной проводкой с периодическими короткими паузами.

Теперь о подвесках. Известно, что стример (вабик), подвешенный выше пилкера, способен творить чудеса. Но чудеса случаются не так часто, как хотелось бы. Бывает, что жерех атакует поочередно то вабик, то блесну, иногда предпочитает что-то одно, причем на одном и том же месте в разные дни. Логически такие предпочтения объяснить сложно. Впрочем, в краях, где жереха видимо-невидимо, тандем из приманок нередко приносит дуплет из рыб, что для кого-то дополнительная доза адреналина, а для кого-то – лишняя возня.

Так что выбирать вам. Однако на случай полного бесклевья несколько стримеров в запасе не помешают. Крепить их можно с помощью тройного вертлюжка или привязав поводок к основной леске. И не слушайте тех, кто говорит, что это неспортивно. Глупости это всё. Почему ловить американской блесной, сделанной на конвейере – спортивно, а приманкой, изготовленной собственными руками – нет? Нет тут никакой логики. Имейте собственное мнение - и гордитесь этим.

Кстати, добросить до жереха можно не только тяжелыми блеснами. Для этих целей часто применяют оснастку со сбирулино, а в качестве приманки – воблер, колеблющуюся или вращающуюся блесну. В своей практике ловли на сбирулино я использую в основном нахлыстовые приманки, которые в этой оснастке наиболее актуальны, одно время даже экспериментировал с «силиконом», но это уже более изощрённая рыбалка, достойная отдельной статьи. На первых порах лучше остановиться на простой и понятной ловле на блёсны, тем более вы теперь знаете, на что и как ловить.

На короткой дистанции. Жереха можно встретить даже в небольших речках, причем довольно крупного. Зачастую «бой» хищника можно наблюдать буквально под ногами, что связано с хорошей нервотрепкой – приманка подается рыбе чуть ли не в рот, а ответной реакции никакой. Так что же мы делаем не так? Чаще всего причина неудачи кроется в снасти – она слишком громоздкая. Рыба прыгает крупная - соответственно, удилище должно быть по идее мощное, леска толстая, а иначе как справиться с таким противником, если он вдруг схватит приманку? Беспокоиться не надо – не схватит.

Многие грешили излишней перестраховкой, и я в их числе. Просто не было понимания, что на небольших и средних реках жерех, как правило, не «котловой», большой пищевой конкуренции у него нет, зато вокруг полно разнокалиберной мелочи, а потому бликующая на солнце блесна размером со столовую ложку просто не входит в круг его интересов. Здесь нужен совсем другой подход – приманка должна правдоподобно «резвиться» среди мальков, так сказать – сливаться с общим фоном, а не выделяться на нём, тогда вероятность поклевки существенно возрастёт.

Что мы обычно наблюдаем при охоте жереха? Напуганная мелочь буквально выпрыгивает из воды. Какой приманкой лучше сымитировать спасающуюся в панике рыбку? Естественно – поверхностной. На мой взгляд, лучшей приманкой для ловли жереха на мелководье будет уокер, ну а в тех местах, где водоросли стелются ковром почти до самой поверхности - ему просто нет альтернативы. Ловить уокером можно не только во время «боя».

Когда приманка выделывает свои па, у жереха, похоже, срабатывает инстинкт охотника - и он атакует спасающуюся бегством добычу. Еще один плюс уокера в том, что снизу хищник его толком не видит, т.е. не успевает различить подвоха. Может, именно поэтому его можно поймать, к примеру, на оранжевый уокер, имитирующий, скорее, спелую грушу, чем малька. Здесь главную роль играет проводка – «выгуливание собаки» или «змейка» – называйте как хотите, а не дотошно прорисованные жаберные крышки или глазки.

Правда, некоторые модели уокеров (такие как Jackall Water Moccasin) при проводке заныривают под поверхность, а потому в этом случае с выбором цвета нужно быть поосторожнее. Посоветую еще жереховый уокер, не раз проверенный в деле – Lucky Craft Sammy 65.

При ловле щуки на уокеры я заметил одну особенность: чем длиннее поводок из струны, тем лучше получается «змейка». Но при ловле жереха струна – не лучший вариант, поэтому я использую длинный, порядка 30 см, поводок из флуорокарбона диаметром 0,35–0,4 мм. Креплю его к основной леске через вертлюжок. Поводок выполняет функцию рычага - и приманка на жесткой сцепке работает без сбоев.

Теперь о воблерах. На откровенном мелководье можно использовать плавающие модели, но я предпочитаю тонущие, и когда советую их начинающим рыболовам для ловли на перекатах средних и малых рек, у них округляются глаза – там все приманки оставишь. Замечание справедливое, но игра стоит свеч. К тому же нужно учесть, что приманка, тонущая как топор в ёмкости с водой, на мощной струе может идти под самой поверхностью.

И если даже она периодически бьётся о дно, это намного лучше – вероятность поклевки существенно возрастает, да и ничто нам не мешает зайти в воду и отцепить приманку, перекат-то мелководный. Помимо «риджей», которые у всех на устах, предлагаю попробовать в деле Duo Ryuki Spearhead 45S и 50S, а также не забывать о классике жереховой ловли Yo-Zuri L-minnow 44 и 66, почему-то нелюбимой диванными экспертами, но от того не менее уловистой.

Из «колебалок», чтобы не запутаться во всём этом многообразии, для начала посоветую небольшие Кастмастеры – у меня отлично работают приманки массой 3,5 и 7 г, причем частенько изготовленные в Поднебесной. Оригинальных приманок в моей коробке побольше, конечно, чем реплик, однако последние баталию начинают чаще - и потому, видимо, переигрывают оригиналы в общем зачете.

Провожу их двумя способами: как и крупных собратьев – несколько быстрых оборотов и пауза, а еще «равномеркой» на снос с периодическими поддёргиваниями с отдачей шнура. Если уж совсем мелко, и Кастмастер остается не у дел, ловлю «микроколебалками» из тонкого металла, которые провожу точно так же (на паузе блесна должна сыпаться). Блёсны с одинарными крючками цепляются редко, ими удобно ловить там, где под водой много растительности или разного хлама - например, в районе мостов и плотин.

Для ловли на дальней дистанции можно ловить по принципу «бери больше – кидай дальше», но на небольших реках результат от такого подхода будет нулевой, здесь нужна легкая снасть. И не надо бояться, что крупная рыба всё порвет и поломает – грамотная работа фрикционом и железные нервы помогут справиться с даже очень крупной добычей. И для этого не нужны большие финансовые затраты, как многие думают.

Более пяти лет я ловил самые разные трофеи (в том числе и лососевых) бюджетным спиннингом от Norstream с тестом 2–8 г, не испытывая никакого дискомфорта ни на забросах, ни на вываживании. Модель уже снята с производства, но я не думаю, что с годами качество легких спиннингов стало хуже. Тоже касается и катушек. Бытует мнение, что цена катушек для ультралайта начинается минимум от 10 тыс. рублей - мол, недорогие модели плохо укладывают леску и сбрасывают «бороды». Это, конечно, имеет место, но не всегда.

При желании можно отыскать приемлемые варианты и в бюджетном сегменте. Недавно приобретенная мною Stinger Innova Ultralight ровно кладёт леску и имеет плавный ход, а с нещадно эксплуатируемой много лет Ryobi Excia я не видел ни одной «бороды».

До качества дорогих Daiwa этим катушкам, может, и далеко, но с плетеными лесками #0.6 по японской квалификации (0,128 мм) они неплохо справляются, а именно такие и нужны для охоты за жерехом с легкими снастями. Вообще, не ставьте шнур толще, максимум - #0.8 (0,148 мм), иначе приманка не достигнет цели даже на неширокой реке, да и шнур быстро понесет течением, что не лучшим образом скажется на проводке.

И напоследок одна просьба: выпускайте жереха, особенно трофейного. Пусть он и дальше скачет по перекату, выматывая нервы незадачливым рыболовам, ничего не знающим о тонкостях его ловли.