Как поймать рыбу своей мечты Олег Ляльковский

Все мы хотим поймать большую рыбу. Это не только престижно, но необычно и крайне интересно. Но ловят далеко не все и не всегда, и часто потому, что какие-то элементарные правила не соблюдаются.

Я не утверждаю, что существует какой-то рецепт без сбоев - я о том, что есть нехитрая схема, последовательность простых действий, пошаговое выполнение которых максимально приближает нас к трофею. И пусть даже предпринятые нами шаги окажутся в какой-то раз без результата, но, по крайней мере, мы будем знать, что сделали сегодня всё от нас зависящее.

А схема, в общем-то, такая: найти - заинтересовать - поймать.

Найти: тактика и техника

Найти рыбу своей мечты можно, по идее, даже в небольшом водоемчике в центре города. Но это подойдет разве что для тех, кто выигрывает в лотерею квартиры. Если же речь идет о сколь-нибудь целенаправленной охоте за трофеем - нам, конечно же, на Большую воду. Большие просторы, большие глубины - большие рыбы. Ну и не забудем, что мы действуем в системе координат «пространство/время». Есть места, в которых рыба, в том числе и крупная, появляется или активизируется лишь в определенное время суток: простой пример тому - выход ночного судака на перекат реки. Есть места сезонные, где рыба появляется, скажем, весной или осенью, тот же выход щуки на мель водохранилища в погожий осенний денёк вслед за греющимся мальком. В общем, резонно проверить найденное интересное место в разное время суток и года.

Лучшее время для поимки трофея? Как писал классик: «На зорях, утренних и вечерних». Это красиво, хрестоматийно и даже, бывает, справедливо. Но кто запретит взрослому судаку прижать наш твистер в обеденный зной, или прохладной июньской ночью боднуть наш воблер? У рыбы-то часов нет - рабочий день у нее не нормирован. Крупняк питается круглосуточно – так что поймать трофей можно в любое время дня и ночи. Это вдохновляет, согласитесь.

Самостоятельный поиск «с нуля» на Большой воде растянут по времени минимум на несколько дней. Обратите внимание - не минут, не часов, а дней. «Пришел – увидел - победил» здесь не работает даже у самых именитых рыболовов. Всем нужны наработки, подсказки, правильные точки. Оно и понятно - воды много, площадь большая, а производительность рыбопоисковых мероприятий всегда стандартная. На той же Нижней Волге, к примеру, рыбу ищешь 3 - 4 дня, не меньше - и это, прошу заметить, даже на знакомой акватории и при благоприятной погоде. Мораль: не нужно расстраиваться и паниковать, даже если после двух - трех дней рыбалки на большом водоеме рыбу не нашли - продолжаем в том же духе.

Не стану утверждать, что трофей можно взять только на больших глубинах. Бывает, крупную щуку ловят из-подо льда на метровой глубине. Или пятерочный судак прижимает наш джиг на полутора метрах окуневого бугра. Всяко бывает. Однако мы же говорим не обо всём многообразии вариантов, а о шансах, которые можно назвать серьезными. Стало быть, нам туда, где поглубже.

Из современных спиннинговых техник в погоне за крупняком сегодня лидируют джиг и воблеры. С джигом всё понятно, а вот воблеров - тысячи. Нам сгодятся либо глубинные, диповые модели, либо способные поднять рыбу из глубины довольно крупные твичевые приманки - туда нам и дорога. Джиг позволяет искать крупную рыбу, причем делать это максимально быстро на просторах водохранилищ и рек.

Но, к примеру, на природных водоемах с большой глубиной, где рыба частенько привязана к высшим водорослям, джиг в классическом варианте просто невозможен из-за заиленности дна, наличия густых подводных лиан, которые так любят щука и крупный окунь. И вот здесь актуальнее воблерная тема. Есть, конечно, ловля на объемные силиконовые приманки, часто морских серий, но это отдельная специфичная история, и, как правило, с «мультовой» снастью, специальными монтажами и прицелом преимущественно на трофейную щуку.

Сегодня мы ловим рыбу крупную, а значит - состоявшуюся в жизни, уважаемую. И живет она, понятно, в лучших местах. Там и микрорельеф, и коряжки, и участки с разным дном и, конечно же, кормовая база - в общем, вся инфраструктура на идеальном уровне! Понятно, как только находим такое место - эхолотом ли, подслушав ли чужой разговор или под покровом ночи злодейски стырив точки с GPS спящего товарища - при первой же возможности бросаем там якорь и пробуем, пробуем, пробуем.

Ну и еще важный момент в процессе поиска - дисциплина. На рыбалку нужно ехать по плану. На попятную из-за отказа напарника или плохой погоды не идем. Запланировали - едем. И погода - фактор второстепенный. Главное, чтобы не было штормового предупреждения. Чем больше человеко-часов сделаем на воде, тем более приблизимся к заветной планке.

Ну и еще один лайфхак, народный рецепт, который лично мне помогает в целенаправленном поиске крупняка: нужно сбить жажду поклевок, так проще ждать. Уходишь с точки, отправляешься, к примеру, на окуневые бугры водохранилища или же в старицу большой реки и проводишь там час-полтора с ультралайтом в руках. Но важно не затягивать и вовремя отказаться от «гарантированного улова». Рыбу увидел, снял паутину со своего рыбацкого эго - и «вновь к станку», на глубину, на просторы.

Найти: матчасть

Конечно, нам нужна лодка - без нее на Большой воде у нас связаны руки. На водохранилище, в низовьях крупных рек или на большом природном озере при ловле с берега мы будем разве что есть кашку, размазанную по краешку тарелки, а самое вкусное, как известно, ближе к центру. И на веслах мы тоже далеко не уйдем - лодка должна быть с мотором, это тоже должно быть понятно.

Сложно переоценить возможности современных эхолотов - картплоттеров. Они, безусловно, хорошее подспорье в поисках рыбных мест, да и вообще в понимании того, что происходит под водой в данный момент. Нынче модно мериться диагоналями, но давайте начистоту: опытный рыбак даже стареньким прибором найдет рыбу и быстрее, и точнее новичка с навороченным аппаратом. Укрупненный поиск в любом случае происходит при помощи встроенного в рыбака мозга, а уж потом все детали и белые пятна проясняют приборы.

GPS прибор сегодня обязателен на рыбалке на больших акваториях. Причем не так важно, специальный ли это девайс или простенькое приложение в телефоне, но возможность «забить точечку» должна быть у нас всегда - это не обсуждается. Никогда не забуду, как поздней осенью нарвался на просторах Вилейского водохранилища на окуневый бугорок, принесший подряд шесть полосатых горбачей до килограмма, а навигатора под рукой не оказалось, забыл, растяпа, в машине! Сколько ни искал после это место, так и не смог найти тот самый рельеф.

Намеренно здесь не говорю о спиннингах, катушках и прочем, об этом - в любой другой статье. Но найти - это еще далеко не значит поймать, и здесь мы переходим к самой интересной части.

Заинтересовать: тактика + техника + матчасть

Крупная рыба не обязательно ловится только на крупные приманки. Та же щучка за «пятерку» с ее роскошной пастью, конечно, может раз в 3 - 4 дня вкушать килошного подлещика, неподвижно отдыхая в перерывах между трапезами, но почему она же не способна соблазниться маленьким кусочком «шоколада» в виде зазевавшегося окунька? Одно можно сказать наверняка: крупная рыба в клеве своем весьма непостоянна, отсюда теории про «выходы», «фазы» и т.п.

В теории эти я не верю, поскольку еще никому за века наблюдений не удалось вывести сколь-нибудь отчетливые закономерности. Потому рыба, в том числе и трофейная, может клюнуть всегда. Важно это осознать - очень поможет подогревать веру в успех в течение вязких и нудных часов (дней) бесклевья. Вспоминается эпизод с весенней Нижней Волги, когда по высокой воде судак напрочь отказывался клевать, а три дня джиговых упражнений в проверенных местах принесли лишь пару недомерков. И вот на излете третьего (!) дня безнадеги - хорошая поклевка на падении!

Тогда джиговый сом отблагодарил товарища за упорство.

Сложно переоценить в нашем деле веру. Веру в место, время ловли и приманку. Даже у самых настойчивых после нескольких тысяч безрезультатных забросов опускаются руки. И то внутри, что способно удерживать нашу лодку на одном месте, очень быстро иссякает при отсутствии поклевок. Но если мы верим в то, что делаем, это постоянно питает наши силы. Некоторым нужно, например, своими глазами увидеть, что кто-то где-то на что-то и так-то поймал большую рыбу - и вот они уже уверовали в приманку, место, технику. Другие – подоверчивее, им достаточно, к примеру, интернета. Третьи - надеются на мнение авторитетного товарища из своего круга. Не так важно, откуда мы добыли эту нашу веру в правильность действий - нужно, чтобы она была с нами на каждом этапе - от подготовки до приема в подсак трофея. Это очень важно! Быть может, поважнее реалистичности чешуек на приманке...

Но вера бесполезна без понимания того, что ты делаешь и почему ты это делаешь. Далеко ходить не нужно – посмотрите, кажем, хроники турнира PAL (российской Лиги профессиональных рыболовов). Десятки и сотни навороченных катеров во всеоружии. Но общепринятый шаблон не всегда работает. Улов победителей отличен от первой десятки не граммами, а в разы. И потом Петр Денисов в своем интервью рассказывает, как важно было делать проводку не вдоль локальной канавки, а поперек нее, чтобы одной проводкой исследовать десятки и десятки подобных неровностей, в которых прятался хищник. Такая вот абстрактная и рабочая штука - это «понимание».

Наверное, всё же есть некий ценз по размеру приманок «на зверя». Так уж сложилось, что большинство трофеев взято именно этими калибрами: «резина» 3 - 5 дюймов, твичевые воблеры 90 мм и выше. Полностью отделаться от мелочи укрупненными приманками, конечно, невозможно, но какая-то санирующая функция у них всё ж есть. Да и старого принципа «большому куску рот радуется» тоже никто не отменял.

Поймать: матчасть

Поймать трофейную рыбу можно абсолютно разными удочками - от ультралайта до суперхэви. Рыбалка -дело такое... Но коль уж сегодня речь идет о целенаправленной ловле крупного хищника, обратим внимание на тяжелый и средний спиннинговые классы.

Итак, при условии использования качественных снастей часто наиболее уязвимое место системы – это крючки. Они разгибаются, ломаются, а самое плохое - не просекают крупную рыбу. По убывающей злободневности далее идут удилища: они ломаются, особенно при безответственном превышении рекомендованных тестов по приманкам и лескам и (или) неумении (нежелании) пользоваться фрикционом. После поломки удочки в моменте борьбы с трофеем далее по классике идет обрыв шнура.

Вспоминается один эпизод с сомовьей поклевкой на Днепре. Напарнику «влетела» рыбина длиной за 220 см. Борьба длилась более тридцати минут. Вываживание было силовым, поскольку снасть позволяла, а река пугала закоряженным обрывистым берегом. За это время сом дважды показывался у поверхности, но всякий раз уходил в глубину, забирая с собой метров до двадцати «плетенки». И вот на третьем таком заходе, когда казалось, что уже виден финал, именитое американское удилище, которое по легенде «можно завязать в узел», размножилось делением на три части...

Далее - обрыв шнура и нехорошие слова на всю реку. Эпизод удалось разобрать лишь по видео, благо всё было мной заснято. Я прокручивал это кино, наверное, раз сто, чтобы разобраться, что же всё-таки подвело первым - шнур или удочка. Оказалось - удочка. Правильно подобранные катушки, шнуры и качественная фурнитура сегодня способны выдержать любую рыбу - естественно, без учета всемогущего фактора дурака. Посему о них говорить не будем.

Но помимо проверенной снасти не забудем и о хозинвентаре. Для трофейной ловли нужны: вместительный подсак, лип-грип, перчатки, ну и, конечно, корнцанг. Если рыбалка идет по принципу «поймал – изъял» - пригодится багор. Очень желательны пассатижи и всё, что поможет разбираться с рыбой в лодке. Воевать ведь с голыми руками никто не ходит.

Однажды мои товарищи (вполне вроде бы опытные рыболовы, а один из них – даже с двадцатилетним стажем) цепляют на троллинге сома в 22 кг. Не рекорд мира, конечно, но всё-таки серьезная рыбина длиной под метр семьдесят. Никто из них доселе таких «крокодилов» не видел. Зачем-то они попытались надеть этому сому на морду маленький складной подсак - и всякий раз усатый уходил на очередной круг. Сома того они всё ж замордовали, буквально голыми руками - как говорится, на волевых. Из издержек - утопленный подсак, сломанный спиннинг и пара градусов до оверкиля. Хотя победителей не судят. Мощная снасть простила многие ошибки, но по остальной матчасти они были абсолютно не готовы - помогло лишь везение.

И здесь, в этой части, обязательно нужно пройтись по каждому элементу снасти. Знаю, всё сплошная банальщина, но настаиваю: в рыбалке мелочей не бывает, особенно, когда речь заходит о трофейной ловле. Снасть должна быть надежна в каждом своем узле, причем с запасом и без сомнений. Тебе лень перевязать узел, который прожил уже пару выездов, или отрезать метр взлохмаченной «плетенки», или заменить, наконец, трижды выпрямленный пассатижами крючок воблера, или ржавое кольцо на нем? Получи же: рыба мечты уходит из-за твоей беспечности.

И кого прикажете винить? Одного из полутора миллиардов китайцев, что сделал это распрямившееся в линию заводное кольцо или гнилой крючок? А, может, честнее собственную лень? В общем, нет - левой фурнитуре, только проверенные снасти. Никогда не забуду, как, еще будучи пацаном, подцепил на живца огромного окуня - килограмма под полтора, поднял наверх - и слил из-за расстегнувшегося карабина на поводке.

Вообще, качественные рыболовные мелочи всегда дорого стоят, но делать нечего - экономия на них чревата. Но, если честно, сегодня легче купить хорошие «глобальные» рыболовные вещи - катушку, спиннинг или мотор, чем найти надежные мелочи - застежки, кольца, поводки и крючки. В поисках подходящих мелочей нахожусь постоянно.

И никакой спешки при сборе снасти: не нужно ускоряться при вязке крючков, поводков, застежек и т.д., даже если очень неймётся, а товарищи в этот самый момент дубасят хорошую рыбу. Мне кажется, лучше не увидеть поклевки трофея, чем слить его из-за проблем со снастью - это вдвойне обидно. Шнуры и лески нещадно укорачиваем после каждой рыбалки - помним, что это «расходник».

Поймать: техника и тактика

Во-первых, крупную рыбу надо просечь. Там уже не прозрачные губы, а костистая брутальная пасть с зубами. Потому с подсечкой не стесняемся - лучше воспитать в себе эту привычку в автоматическом режиме. А то после ловли окуней с вязким ультралайтом, когда рыба садится сама, руки могут и забыть, как это делается.

Во-вторых, хорошую рыбину нужно вывести и суметь принять. О том, что на том конце трофей - понятно становится не всегда сразу. Бывает, рыба идет навстречу или даже не поняла еще, что вообще происходит. Нам важно вовремя понять «калибр» и оперативно отреагировать - ослабить фрикцион, отдать в воду удилище при резком уходе рыбины под лодку - в общем, в момент разгрузить снасть.

Какая бы фирменная, мощная и удобная снасть у нас не была, важно понимать, что быстрого гола в трофейной ловле не будет - и быть не может. Нам предстоит побороться. Опытные рыбаки, например, знают, что хороший сом выходит к поверхности минимум дважды, потому не стоит тащить его в лодку с первого захода - снасть не железная. Не стоит выдирать из воды крупную щуку, она может пойти на «свечку» - и освободиться от крючка. Потому как только видим, что щука идет к поверхности - спиннинг вниз. Трофейный судак тоже будет давить у лодки до последнего, и наверняка сделает пару кругов - здесь снова не будем спешить.

И тут уместна одна аналогия - спорт высших достижений. На старте десятки и сотни спортсменов с сопоставимым уровнем подготовки, но только один из них выиграет - тот, у которого лучше психологическая составляющая. То же и у нас: трофей одолеет тот, кто будет к этому готов во всех отношениях. Будет способен ждать, верить в то, что делает и не оплошает в самый ответственный момент из-за трясущихся рук и подкосившихся ног.

Трофейная рыба может клюнуть всегда и абсолютно у каждого. Что, кстати, обычно случается и с новичками, но совсем не ясно, чем вся эта история закончится. Вспоминаю 2004-й год. Плотно тогда сидел на ультралайте. События происходили на озере Лукомльское, что в Минской области. Ловил себе окунька на «ультрик» - и тут мне на миниатюрную «вертушку» по-честному вешается метровый амур! На поверхности показалась спина, обрамленная чешуей с пятикопеечную монету...

Рыбина сделала разворот и равноускоренно пошла от берега. И пока я соображал, что это и что мне делать, шнур порвался. А все из-за недостатка опыта. Согласен, какие-то шансы в той ситуации могли быть лишь при достаточном количестве лески, безупречной работе фрикциона (качество + навык обращения) и, конечно, лодки, чтобы можно было таскаться за этой рыбиной по всему простору водоема. Но сегодня я почему-то уверен, что и при наличии всех этих факторов на моей стороне тогдашний я не в силах был бы побороть эту рыбину, попросту не имел нужных навыков и опыта. Главное при трофейной ловле - это четко понимать границы прочности своей снасти, уметь равномерно распределять нагрузку на все ее элементы (фрикцион – удилище – леска – крючок) и делать это одномоментно, понимая свою снасть. К сожалению, курсов таких нет, потому всё решают отдельные трофейные эпизоды и, конечно, человеко-часы, проведенные на рыбалке.

Ну и в довершение ко всему этому словоблудию приведу еще избитый афоризм: «Чтобы получить то, что никогда не получал - сделай то, чего никогда не делал». К примеру, при твичинге воблера выдержи паузу подлиннее, если всё время до того подавал приманку активно, или же поставь джиговый груз потяжелее, чтобы покучнее, побыстрее да понахальнее обрабатывать единицу площади.

Ну а пойманную трофейную рыбу обязательно сфотографируем и непременно отпустим.