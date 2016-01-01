Итоги «неправильной» выставки Алексей Ветров, Москва

Прошедшая не так давно в Москве 41-я выставка «Охота и рыболовство на Руси» оказалась не слишком богатой на новинки. Это показалось мне странным, учитывая, что предыдущие весенние выставки были весьма интересными и насыщенными. Здесь же и экспонентов наблюдалось не так много (целый ряд крупных компаний по тем или иным соображениям отказался от участия), да и сами новинки пришлось ещё поискать. Впрочем, в отсутствии «столпов» отечественного рыболовного рынка позволило мне больше времени уделить некрупным фирмам и самодельщикам, которые обычно отходили на второй план.

Практически у самого входа посетителей выставки встречали Антон и Лена Фёдоровы, которые впервые решили участвовать в выставке самостоятельно. На стенде Mixfish можно было найти все, что душе угодно - креативные яркие футболки, толстовки, шапки, ветровки и даже платья (фото 1). Правда, всё это радовало глаз посетителей, пришедших на выставку в первые дни, а потом большая часть экспозиции оказалась распродана или зарезервирована для будущих покупателей. Да, спрос на продукцию Mixfish явно превысил ожидания Лены и Антона. И это радует - значит, на берегах наших рек и озер будет меньше рыболовов в затрапезном камуфляже и больше тех, кто даже на рыбалке предпочитает выглядеть стильно и современно. Ну а тем, кто не успел найти на стенде что-то интересное, могу посоветовать зайти на сайт mixfish.pro - уж там-то вы наверняка подберете себе экипировку по душе. И, кстати, не стоит забывать о том, что «миксфиши» не просто придумывают дизайн рыболовной одежды и воплощают его в жизнь, но и персонально подходят к каждому заказу. Если вам нужна одежда нестандартных размеров или нестандартного кроя - это к ним, они со свойственным им задором воплотят в жизнь практически любую фантазию.

Довольно много интересностей было на стенде питерской «Экотехнологии». От комментариев по поводу новых удилищ Maximus пока воздержусь - чего-то увлекательного для себя я не нашел, хотя наверняка у новинок найдется немало поклонников. Словно насмотревшись на соседей из Mixfish, питерцы в этом году решили раскрасить свою продукцию новыми красками (фото 2) - здесь были и оранжевые Neon Spy, и голубые Neon Midori, и наконец-то пошедшие в серию Escape и Encore.

Интересней мне показалась катушечная программа нового бренда - Black Side (фото 3). Какой-то конкретики по моделям на стенде узнать не получилось, но могу сказать, что модельный ряд нового бренда впечатлил. Понятно, что чудес там ждать не стоит, а вот рассчитывать на то, что это будут добротные «рабочие лошадки» с адекватным ценником, вполне можно. По крайней мере, те образцы, что довелось увидеть и покрутить в руках, внушают доверие.

Из новых приманок отмечу «резину» LureMax (фото 4). По сути - ничего совсем уж нового, достаточно стандартные формы и размеры, но при этом с правильными расцветками и по очень гуманной цене. Думаю что для тех, кто покупает приманки по принципу «дешево и сердито», LureMax будет очень неплохим выбором. Дело за малым - попробовать его в деле.

Порадовал новинками и стенд компании «Мир рыболова». Из джиговых удилищ отдельно отмечу серию Norstream Experience (фото 5). Это далеко не бюджетные модели, розничный ценник здесь планируется на уровне 300 долларов. Серия небольшая, всего 5 моделей, но перекрывающая достаточно большой спектр условий ловли. Одним из этих спиннингов мне уже довелось половить на «вечнозеленой» Москве-реке, и могу сказать, что «Экспириенсы» имеют все шансы стать настоящей «бомбой» и на равных конкурировать с более раскрученными «японцами».

Среди воблерных новинок самая интересная - это, пожалуй, Jackall TN TRIGON - семейство раттлинов с необычной подгрузкой в виде массивного вольфрамового подбородка (фото 6). Груз служит своеобразным «пьедесталом» для приманки, позволяя стоять на дне вертикально. Ну а это и лучшая заметность для рыбы, и уменьшение числа зацепов за донный мусор. Хорошей новостью стало официальное появление в России силиконовых приманок Jackall, причем разработанных специально для российского рынка и отличающихся повышенной прочностью и «нашими» расцветками.

Выбор моделей пока небольшой, всего 4 вида «резины», но всё абсолютно рабочее и протестированное на наших водоемах. И уже могу поделиться личным опытом - «резина» Jackall ловит, и ловит хорошо. Впечатлили и «Креатуры» Scissor Comb, и виброхвосты I Shad Tail, и твистеры Wobbring (фото 7), так что определенно стоит дождаться появления этих приманок в продаже и пополнить свои арсеналы.

Приятная новость ждала на стенде компании «ЭкоФиш». Полюбившаяся многим нашим рыболовам (и мне в том числе) катушка Stinger Innova Ultralight будет теперь выпускаться и в меньшем размере (фото 8), соответствующем примерно размеру 1003 по классификации Daiwa. В остальном здесь всё ожидаемо - небольшая масса, аккуратная сборка, плавный ход. 2004-я модель действительно стала хитом – думаю, что и её уменьшенная модификация будет пользоваться спросом у любителей ультралайта. А в дополнение к ним - одноименные удилища форелевого типажа (фото 9), которые определенно придутся по душе любителям ловли радужки на «платниках», а также поклонникам охоты за голавлем.

И в приманках не обошлось без Innova Ultralight - под этой маркой Stinger выпустил «микроколебалки» (фото 10) с достаточно интересными расцветками, которые также в первую очередь ориентированы на прудовую форель. А для любителей щуки Stinger подготовил несколько приманок-имитаций - «мышек» Mighty Mouse и Little Mouse (фото 11), а также «лягушек» Mighty Frog и Little Frog (фото 12).

Не думаю, что рыба действительно будет воспринимать их как реальный кормовой объект, но в том, что работать они будут, можно не сомневаться - уловистость подобных глиссеров-«незацепляек» уже многократно подтверждена самыми разными рыболовами. А уж если учесть, что заявленная сейчас на сайте компании цена новинок - всего 250 рублей, обзавестись ими стоит каждому любителю ловли щуки. Обидно, когда на каком-нибудь «жабовнике» под рукой нет нужной приманки, в такие моменты можно смириться и с далеко не выдающимися полетными качествами, и с невысокой реализацией поклевок. Главное - с ними можно ловить и поймать, а не бессильно наблюдать за расходящимися кругами и выпрыгивающим мальком.

Несколькими интересными новинками встретил стенд компании AVEK. Фидерные и карповые новинки корейского бренда JS Company оставлю всё же для специалистов в этой области - мне как человеку, давно уже завязавшему с ловлей мирной рыбы, оценить их по достоинству будет тяжеловато. А вот в спиннинговой программе было несколько интересностей. В первую очередь, отмечу среднебюджетные удилища NIXX DX (фото 13) с достаточно широким модельным рядом и грамотным подбором длин и тестов спиннингов. И в этом нет ничего удивительного - по словам представителей компании, эта серия разрабатывалась с учетом пожеланий наших рыболовов, поэтому найти именно то, что нужно вам, проблемы не составит.

По крайней мере, я для себя пару интересных удилищ приглядел, и если обстоятельства сложатся удачно, ближе к концу сезона расскажу о них читателям «Спортивного рыболовства». Примерно та же ситуация наблюдалась и в более бюджетном семействе NIXX POP2 (фото 14). Эти удилища уже попроще по материалам, с другим дизайном (но, кстати, не менее стильным) и также с грамотным модельным рядом, в котором найдутся как модели под легкий джиг на подмосковных речках, так и удилища под тяжелый лодочный джиг на больших озерах и водохранилищах.

Немного углубившись в недра стенда, можно было обнаружить очень интересное удилище рок-фишевого типа, выпускаемое под маркой Allux (фото 15). Заинтересовало оно в первую очередь соотношением цены и рабочих свойств. Цена у Allux Calipso будет весьма умеренной (порядка 4 тысяч рублей), при этом спиннинг, что называется, сразу лёг в руку и порадовал своей невесомостью и жесткостью. Чересчур «сопливые» микроджиговые спиннинги я не люблю, а вот у «Калипсо» в этом плане всё в порядке. Однозначно очень интересная позиция, заслуживающая внимания.

Вместе с JS Company на стенде AVEK выставлялись и братья Пилющенко (фото 16) из Тульской области, которые привезли на выставку свои самодельные блёсны под маркой «НААШИ» («НАШИ Авторские»).

Эти приманки не раз помогали им выигрывать голавлевые соревнования (а постоянные читатели журнала уже знакомы с ними по одной из прошлогодних статей В.Герасимова). Приманки изготовлены методом литья и имеют оригинальную неповторимую форму (фото 17), которую простой штамповкой не получить. А это, в свою очередь, дает требуемые рабочие качества – полетные характеристики, стабильность работы на течении, правильная «игра».

В основном приманки ориентированы на ловлю на течении, но, по словам разработчиков, уже совсем скоро появятся новые блесны, пригодные и для ловли прудовой форели.

Ну и раз уж речь зашла о самоделках, не могу не сказать о том, что один из призов в конкурсе «Лучший товар российского производителя» завоевал Дмитрий Подковыров (фото 18) из Тамбова, выпускающий необычные вращающиеся блесны под маркой Miari. Главная особенность этих приманок (фото 19) – в наборном сердечнике из гематита, природного минерала, обладающего слабыми магнитными свойствами.

Хорошо известно, что рыба способна воспринимать электромагнитное поле, и приманки с нужными свойствами порой действительно выручают. Ну а если учесть, что Дмитрий является фанатичным поклонником ловли голавля и организатором региональных турниров по ловле этой рыбы, в уловистости «вертушек» Miari лично я не сомневаюсь.

(Продолжение следует)