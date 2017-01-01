История одного озера Алексей Коломиец

Пять лет подряд я езжу на одно озеро - и не устаю удивляться ему и его обитателям. Каждая рыбалка на нём меня чему-то учила, озадачивала, подталкивала возвращаться сюда снова и снова. Озеро оказалось универсальным в плане рыбы, методов ее ловли и сезонности. В общем, есть что рассказать за 5 лет исследований в ловле на спиннинг, на поплавочную удочку, зимние жерлицы и «безмотылку».

Чуть-чуть истории

Это озеро знает много рыболов. Почти всегда около него стоят машины и кто-то рыбачит. Но всё равно я называю его «своим». Этот водоем мне никто не показал, не ткнул пальцем в карту, раньше я о нём никогда не слышал. Я его нашел сам. Получилось так, что у меня появилась возможность бюджетно останавливаться на берегу Волги на заимке одного знакомого. В том районе я неплохо рыбачил на реке. А вот пойменная часть мне была совсем незнакомой. Однажды я решил восполнить этот пробел и 11 января 2012 года я отправился на эту заимку, предварительно наметив маршрут следования, который проходил через несколько озер и ериков.

С помощью программы Google Earth вычислил проезжабельные дороги, забил в навигатор точки ключевых развязок и поворотов, сел на свою «Ниву» и поехал. Не на рыбалку, а на разведку. Посмотреть на те водоемы, которые должны были оказаться на пути моего следования к заимке. Озеро названия не имело - ни на современных картах, ни на старых картах Генштаба Красной Армии, но на самих ландкартах оно обозначено. По размеру это озеро меньше соседних, но судя по снимкам из космоса – глубже всех. Зима выдалась малоснежной, неделя достаточно морозная – самое время для разведки.

Первое знакомство

Первое, что я увидел – это изрешеченный лунками лед. Такой концентрации дырок во льду не везде встретишь. На небольшом озере это тем более сильно бросается в глаза. Что тут было? Окуня гоняли? Ничего другого я на тот момент придумать не смог. Я забурился, так сказать, в эпицентре. Опускаю в лунку «Чертика», рассчитанного на ловлю плотвы и окуня на пойменных озерах и ериках. Опускаю, опускаю, опускаю… Леска на катушке закончилась, а дна я так и не достал! Вот те раз! Тут течение? Нет, леска висит прямо. Тут такая глубина! У меня на удочке было 9 м лески. Обычно для поймы больше и не нужно. Ну, может, на перевязку мормышек и «Чертей» ушел метр-полтора лески. Но всё равно - тут больше семи метров? Удивительно!

Я смесился к берегу, нашел свал и на глубине 3 - 4 м начал ловить окуней. Окунь величиной радовал весьма. Для озер – прямо бутузы. Я обошел всё озеро. Бурил в затонах (типа «щучья замануха»), проверял глубину там, где видел старые лунки. В общем, озеро мне очень понравилось. Главное – глубина скакала очень сильно. Это значит, что рыба тут должна быть по определению. Озеро было изогнуто, что давало шанс найти подветренный берег при любом направлении ветра. Есть камыши, есть деревья - всё есть! Нет только названия. Ну что ж, теперь будет. И я дал ему рабочее обозначение «Интеграл».

Просто потому, что мне предстоит это озеро исследовать, решать поставленные задачи, да и формой оно похоже на этот математический знак. Я надеялся, что очень скоро узнаю настоящее имя озера, а Интергал – будет секретным его прозвищем. Однако прошло уже пять лет, а настоящего названия я так и не узнал. Спрашивал у местных, спрашивал у приезжих рыболовов – никто не в курсе. Местные говорят «озеро около кошары» или «на повороте», кто-то называет его просто «яма». Может, оно и к лучшему. Теперь даже местные не определят, где такое есть озеро – Интеграл, и никто туда не приедет с сетками или бреднем.

Второй приезд на озеро состоялся через пару месяцев - в апреле. Почему? Да просто рядом лежат Ахтуба, Волга – есть где порыбачить! Для разведки толпа рыболовов не всегда требуется. На мое секретное озеро мне хотелось приехать одному. Вот я и приехал со спиннингом. Мои ожидания оправдались с лихвой. Щука в озере есть! Я с помощью джига опять просканировал глубины. Конечно, это быстрее, чем лунки бурить и мерить глубину. Выяснилось, что на этом озере две конкретные ямы по 9 - 11 м, между ними травянистый мелководный участок. Выходы из ям есть крутые, а есть - пологие. Прелесть, а не озеро! А еще я случайно увидел, как на поверхности сыграл большой сазан. Вот просто как дельфин показал морду, спину - и снова тихо нырнул. Ну, всё, теперь точно – универсальное озеро.

Нет необходимости соблюдать хронологию моих рыбалок. Я ее могу легко отследить по датам сделанных фотографий. Но чередовать в повествовании зимнюю и летнюю рыбалку нет смысла. Поэтому расскажу отдельно про разные виды ловли.

Зимние фокусы и выкрутасы

Когда знаешь озеро, где есть крупный окунь – всегда его рассматриваешь как кандидатуру на открытие первого льда. Разумеется, на следующий год первый лед я с товарищами открывал на Интеграле. Осенние рыбалки показали, что окунь есть и довольно приличный. Но по первому льду поймать его оказалось проблематично - ледяной покров оказался прозрачным. Лишь на яме наблюдались светлые полоски – видимо, она замерзла в последнюю очередь с наступлением хороших морозов. В тот раз окуней удалось найти либо довольно глубоко на свале, либо конкретно под матовыми участками льда. На «Чертика» мне попалась неплохая щучка.

Мы с товарищем быстро переоснастились и прошлись с балансиром и крупным «Чертом» по пологому свалу, где она ловилась поздней осенью на джиг. Однако бешеного клева мы не увидели. У товарища один судачок, у меня на «Черта» - одна щука. Как же так? Где рыба? Ее нет даже на мели. Это видно, когда быстро скользишь по прозрачному льду. Разбегаются караси, красноперки, окуни, а щуки нет! Ее нет и на глубине. Ну, или есть, но не берёт. В принципе, трагедии никакой для меня не было. Лично я не считаю, что первый лед это гарантия клева. Скорее - наоборот. Несколько знакомых принципиально пытались ловить «бель». Прикармливали лунки, сидели с мотылем, с опарышем – вообще не клевало ничего. Вот те раз! Как же так? Где вся рыба? Куда она подевалась? Забегая вперед, скажу. Плотву и красноперку до сих пор я исправно ловить в этом озере зимой не научился. Поскольку ловлю в основном на «безмотылку» – давно бы уже вычислил места ее концентрации. Даже для жерлиц наловить живца в достаточном количестве не всегда удается.

Тема жерлиц

Раньше я на жерлицы ловил от случая к случаю. Брал с собой парочку и ставил. Пока бегал с мормышкой по водоему – жерлица караулила щуку. Иногда удавалось поймать зубастую, иногда - нет. Скажем так, интересовался этим видом ловли факультативно. А на Интеграле я начал погружаться в тему ловли на жерлицы «с головой». Сначала привез на Интеграл Алексея Баринова из Наро-Фоминска. Я по прежнему исследовал озеро с «безмотылкой» и помогал гостю с живцом. А он не успевал бегать от одной стрельнувшей жерлицы к другой. Одно дело – читать статьи про какой-нибудь вид ловли, другое дело – смотреть, как автор статей ловит. За один день на меня столько информации свалилось – голова кругом пошла. На мои старые знания накладывались новые. Рождались вопросы - и тут же я получал ответ. После той рыбалки я твердо решил, что сделаю себе набор жерлиц, как у Алексея, и обязательно приеду на Интеграл.

Через месяц я так и сделал. Мы поймали с товарищем 34 щуки. Я начал каждую зиму в обязательном порядке приезжать с жерлицами, пробовать ловить на разные конструкции, а в конце концов написал статью про эволюцию жерлиц.

Ну а пока что Алексей Баринов уже в сумерках поймал хорошего судака – и это было еще одним откровением для этого озера. Я никогда не ловил судака на жерлицу. Кроме того, тогда же мне на «безмотылку» попалось аж 4 судачка на «Чертика». Они клевали там же, где и некрупный окунь. Никогда бы не подумал! И, странное дело, судачки активизируются ближе к середине зимы. Почему они не ловятся по первому льду на яме на балансиры или тех же самых «Чертей»?

В общем, Интеграл в корне поменял мое отношение к жерлицам. Просто заставил относиться к ловле на них более серьезно. С тех пор эта тема так и развивается от рыбалки к рыбалке. С некоторых пор я и мои товарищи принципиально перестали ловить щук в этом озере летом и осенью, чтобы побольше оставить для ловли на жерлицы.

Лещовое чудо

Пойменные озера с ямами зачастую непредсказуемы в плане наличия рыбы. После весеннего паводка – никогда не знаешь, какая рыба зашла и осталась после спада воды. На подобных озерах в один год может быть засилье щуки, на следующий год – карася и т.п. На Интеграле, было время, ловился хороший подлещик. Обнаружили мы это тоже зимой. Приехали с жерлицами и с заранее наловленным живцом. Расставились на уже вычисленных щучьих местах, но клева что-то не было. Чтобы не терять время, мы решили подловить живцов, зная, что тот скоро закончится, а поймать его очень непросто. Каково же было наше удивление, когда начали вваливаться подлещики больше ладони! Сначала негодовали – ну что это за живец?! Но вскоре я попал на лунку, где ловились килограммовые пацанчики. Плюс к этому нет-нет, да и влетал судачок. Было это только однажды, по последнему льду, и мне до сих пор не ясно – я просто попал на старую прикормленную лунку или в тот год подлещика в озере было много? Ведь я с поплавком ни разу на озеро не приезжал. А тут, оказывается, килограммовые лещи водятся?!

Следующим летом поплавочная тема стремительно стала набирать обороты. Откуда ни возьмись, на поплавок начали ловиться плотва, лини, сазанчики, подлещики. Даже судака на кукурузу поймали! Больше того, мы чаще стали приезжать летом на Интеграл именно с удочками. Спиннинг я расчехлял только на пару часов, чтобы протестировать какие-то новые приманки. Это озеро иногда давало улов больше, чем Волга или Ахтуба!

С каждой рыбалкой я всё ближе знакомился с водоемом. Нашел так называемый «черепаший угол». Весной эти пресмыкающиеся выползают греться на склон в большом количестве. Когда впервые увидел – думал, что от меня камни убегают. Это черепахи толпой удирали от меня в воду. А когда я решил посвятить рыбалку ловле линей – понял, что и раков в озере достаточное количество. И, что самое удивительное, ни разу я не видел на озере какие-либо сетки. Как говорится - тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить.

Про удочки, линей и сазанов

После того, как зимой удалось поймать хороших подлещиков – стряхнул пыль с 7-метровой удочки. Я уверен, каждый спиннингист где-то в глубине души мечтает спокойно посидеть на берегу живописного озера с поплавком. Я опять поехал один, причем в самую отвратную пору, когда вода в пойме только спала и комарье своим звоном заглушало пение птиц. Вдобавок ко всему мошка не давала рот открыть. Меня хватило ровно на полдня. Но зато на поплавок я наловил подлещиков, карасей, плотвы, густеры, парочку линей, не считая вездесущего окуня. Когда поднял садок – ужаснулся. Это всё я поймал? На одну удочку? Очень странно, ведь сколько я не интересовался у рыболовов, кто ловил на донные удочки и на поплавки – уловы были достаточно скромные. Карасики, плотвицы и только утром. А тут – прямо улов солидный. И у кого? У спиннингиста! Ну и поскольку ловлю щуки я решил практиковать исключительно зимой и весной – тема поплавка на протяжении последних трех лет стала преобладающей.

Сначала Андрей Каштанов научил меня прикармливать рыбу. Он мешал прикормку с землей. В принципе, я знал этот способ. Но считал, что это нужно только на течении, чтобы не так быстро размывалась и съедалась прикормка. Оказывается, и в стоячей воде земля дает аналогичный эффект, особенно по крупной рыбе. Уже на первой самостоятельной рыбалке с такой прикормкой я наловил неприлично много карасей, подлещиков - и, самое интересное, линей и сазанчиков!

Правда, есть нюанс. Степень моей продвинутости в рыбалке помогла. У меня был подсак на длинной трехметровой ручке, я сразу купил длинный садок с горлышком. Я знал, что берега тут очень неудобные в плане вываживания рыбы. Килограммовых щучек мы «парковали», как говорится, наотмашь. За двухкилограммовыми уже приходилось либо лезть к воде, что очень трудно, либо дотягиваться сачком. А когда попадается килограммовый карась – без сачка поднять его на тонкой монофильной леске не реально. Ну а сазана той же величины – тем более. Дальше – еще интереснее.

После целой череды рыбалок я задался вопросом, почему у меня караси и сазанчики ловятся чаще, чем у других? Прикормка - моя, место друзьям отдаю проверенное. Но этого почему-то мало. На моих десяток карасей – у них всего один. Сазанчика вообще ни одного поймать не могут. Ради эксперимента мы садились рядом. Прикормка одна, глубина от поплавка до грузила - одинаковая (принципиально выставили). Но вот у меня берет, а рядом поплавок ловит только «лавровый лист». Мой товарищ тоже в недоумении! Его «мах» настроен по последнему слову техники. Легкий поплавок, ряд дробинок мал мала меньше, маленький крючок. Всё как положено. А у меня какой-то старый облезлый поплавок, который выглядит на фоне его поплавка из бальзы эдаким дедовским – как будто бы из винной пробки и гусиным пером. Но мой поплавок весил больше шести граммов.

Давно хотело переоснаститься и сделать снасть более чуткой – да всё никак. Да и, собственно, зачем менять, если ловится?! Ведь доходило до того, что товарищ берет в руки мою удочку – ловит карасей и линей с сазанами, берет следом свою снасть – опять ловится мелочь. Как будто удочка заговоренная. И буквально на последней рыбалке я понял, почему так происходило и происходит до сих пор. Я тогда переоснастил удочку и поставил новый легкий поплавок грузоподъемностью в 3 г, но сазанчики не ловились так, как на этом же месте два дня назад у моего товарища. Они в тот раз поймали очень хорошо. Но вот что интересно: какой-то более крупный сазан оторвал-таки у его удочки коннектор и уплыл с 8-граммовым поплавком. Он поставил поплавок более легкий. Вместо восьми граммов – три. И сазаний клев как отрезало.

Для меня стало более чем очевидным, что чем быстрее оснастка доставляет червя или кукурузу на дно – тем больше шансов приманке предстать перед сазанами в лучшем виде. А вот с дробинками в три грамма плотва успевает пару раз ущипнуть наживку, проводить до самого дна - и там уже всей толпой расправиться. Я и раньше об этом догадывался. И улучшения клева добивался только по той причине, что две дробинки ставил вместе (чтобы быстрее тонули). Теперь всё стало на свои места.

Но и это еще не всё. Андрей Каштанов с высоты своего опыта и практики ловли на поплавок заявил, что для подобного озера выбор места не важен. Правильная прикормка (с землей) всё сделает. И действительно, я уже пробовал рыбачить в трех разных местах – ловится неплохо. Но вот однажды наше место оказалось занято - и мы уселись неподалеку. Глубина вроде хорошая. Закормились как обычно, т.е. как мы делали из года в год. Однако клева не было вообще. На 4 удочки ни одного карася, а лишь одна красноперка и несколько плотвиц с окунями. Что не так мы сделали? Оказывается, выбрали неудачное место.

Когда жара стала нестерпимой, полезли купаться - и на уровне наших поплавком ногами почувствовали жидкий ил с каким-то мусором. Так вот почему я никак не мог приспособиться к глубине! Даже когда поплавок торчал из воды под наклоном – легкий ветерок всё равно тащил снасть прочь от прикормленного места. Да и прикормка с землей проваливалась в ил и совсем не работала. В других местах, где мы успешно ловили – дно было крепким. И ведь я прекрасно знал, как спортсмены изучают свой сектор с помощью маркерного удилища. Но куда нам до спортсменов?! Мы чаще учимся методом «научного тыка».

Спиннинг

Как я уже говорил, летом и осенью на этом озере я тестирую различные приманки и иногда сами спиннинги. Как правило, на первой же тестовой рыбалке я что-то ловлю, смотрю, как бланк работает на забросе, на рыбе и т.д. Когда мне нужно действительно наловить рыбы – я однозначно буду джиговать. Дно крепкое, глубины хорошие, есть пологие свалы, есть бровки. При ветре ставлю грузы в 13 г, в штиль – 11. Как-то был момент, я заметил, что белый «силикон» работает лучше всего. Это подтверждалось потом несколько раз. У меня на воблеры и «поролон» поклевок почти нет, у товарищей на их расцветки «силикона» - тоже грустно, но стоит поставить классический твистер белого цвета – сразу откуда-то появляется щука. Такое случается не всегда, но пару раз мы явно это подметили, ибо были удивлены. Думаю, это имеет место быть по причине мутноватой воды, в этом озере она непрозрачна практически всегда, даже зимой. Почему она там такая – думаю, из-за большого количества всё тех же карасей и сазана.

Кроме джиггинга, я еще практикую ловлю на воблеры - минноу и топ-вотеры. Давно уже вычислил места, где щука любит стоять на меляке и пользуюсь этим время от времени. В последний год начал осваивать ловлю на пластиковых «лягушек» - и открыл для себе прилегающие болота, куда раньше приманку даже не забрасывал, ведь там сплошной ковер из травы. Теперь вглядываюсь в такие места с большим интересом.

Заканчивая фрагмент про спиннинг, хочу дать совет. Не обходите стороной неудобные для ловли места! Дерево мешает забросу? Оно мешает не только вам. Как-то был маловодный год. В паводок вода до озера не дошла. К концу лета уровень воды настолько низкий, что можно ходить не по крутому берегу, а вдоль самой воды без сапог. Я открыл для себя еще несколько уловистых точек, куда раньше приманку добросить не мог. Когда вода снова вернулась к прежнему уровню, я до этого места стал принципиально достреливать с противоположного берега.

Ну и второй совет - про крутой берег. Рыбу брать неудобно? Лично я не ленюсь, хожу по своему озеру со спиннингом и большим сачком. Да, вызывающе, но зато мне есть, что фотографировать. Сколько раз я видел, как люди пытались поднять щук в отвес… Как много новых слов я узнал!

«Безмотылка». Новый ракурс

Последние несколько лет мы с нетерпением ждем первого льда для того, чтобы ловить сазанов. Да-да, не удивляйтесь! Сазанов со льда, причем на «безмотылку». Признаюсь, наткнулись мы на это случайно. Сама практика ловли сазанчиков на «безмотылку» мной уже освоена на одном из Калмыцких водоемов. Но ведь то Калмыкия - там, может, его расплодилось столько, что ему в ил зарыться негде! И вот совершенно случайно мы наткнулись на сазанов на Интеграле. Бегали по свалу с «Чертиками», ловили окуней, полавливались подлещики, а иногда проскакивали приличные караси. Ну а если карась не спит – значит, и сазан тоже? Мы начали ловить так же, как делали это в Калмыкии – и у нас получилось! Медленное шевеление «Чертика» около дна, длинные паузы, медленное опускание… Я когда-нибудь об этом напишу более подробно.

У нас до сих пор нет четкого понимания происходящего. Если сазан берет «Черта» в рот – почему он не ловится на мотыля у других? Почему не на все удочки получается его ловить? Нам уже понятно, что нужен суперчувствительный кивок - и при том при всем леска должна быть достаточно толстой. Мы уже вычислили, что активность сазана замирает после Нового года. И уже заметили, что в течение дня есть явные временные промежутки активности. Есть поклевки, есть результат. Стоит сесть на заведомо уловистую лунку чуть в другое время – ничего не поймаешь. А сидеть на одной лунке целый день – невыносимо. Сразу в голову лезут мысли – может, он уже уснул?

В прошлом году мы боялись, что с приходом вешней воды сазаны могут покинуть озеро, уйти в Ахтубу. Но нет. Всё осталось, как и прежде. Более того, сазаны вдруг повзрослели. Впервые нам пришлось раздалбливать лунку, чтобы вытащить на лед сазана на 6,6 кг (!). Вы пробовали такого вытащить из лунки на леске 0,18 мм? Не буду растирать по лицу слезы радости. Скажу только, что мы уже подумываем перестать ловить сазана летом, а оставлять всё на зиму. Ведь, тащить 3-килограммового сазана на маховую удочку – одно, а пальчиками за тоненькую леску зимой – другое. Но эксперименты продолжаются. Я уже созрел ловить сазана на бойлы карповыми снастями. Так что у меня многое впереди.

Вместо заключения

Казалось бы, ездить на одно и то же озеро – должно наскучить. Но пока на это и намека нет. На каждой рыбалке, будь то зимой или летом, я что-то замечаю или узнаю новое. Это для меня удивительно до сих пор. Моя исследовательская работа на озере зимой и летом, весной и осенью и разными снастями позволяет собрать всё больше и больше информации. Универсальное озеро – это здорово. Но лучше, когда таких озер несколько. У меня на примете есть еще два перспективных водоема. До одного иногда нет возможности доехать по причине шаткого мосточка, который то отстраивают, то перегораживают, то вовсе разрушают. Почему это происходит – не знаю.

В глубине сознания понимаю, что крепкий мост – это дорога для прессинга. Продумываю варианты хитрого проезда к этому интересному месту. Озеро находится в непосредственной близости от протоки, соединяющей Ахтубу и Волгу, и даже имеет свой постоянный «вытек». Второе место я редко посещаю именно по причине прессинга. То, что крупная рыба в нём есть – я уже давно понял. Но вот светить этот факт бесчисленным мимо проезжающим рыболовам, с переменным успехом пробующим ловить здесь рыбу – категорически отказываюсь. Я специально задумал написать эту историю, чтобы дать понять, как это непросто и как это интересно – ловить рыбу там, где у других не получается.