Холодный лещ. Осенний подход Дмитрий Архипов | 15 ноября 2018 г.

Чтобы половить лещика в Питере поздней осенью вам понадобятся: интернет - с картой глубин и прогнозом погоды с направлением ветра, теплая одежда, большущий термос и напарник…

Определяем максимальную дальность поездки - в этот раз решили не дальше ста километров от дома.

Находим большой водоем, а на нём - приличную яму недалеко от берега: лещик осенью скатывается на глубину и предпочитает ямы с мягким дном. Примечаем пару мест про запас, берем минимум снаряжения - и едем, веря в успех. Вероятность пролететь и остаться без рыбы - процентов 50, но без этого хорошие немноголюдные места никак не найти.

В нашем случае попали в яблочко с первого раза. Пройдя пешком с полкилометра и прокинув метров двести берега маркерным грузом, убеждаемся: место - что надо, как по глубине, так и по рельефу дна. Груз 60 г падает от поверхности до дна на счёт 25 - и это всего в тридцати метрах от берега. Садимся не в самой глубокой части, а на выходе из ямы, где глубина начинает уменьшаться. Определяем это, делая забросы через каждые 5 м берега и считая время падения груза до дна.

Несколько слов о прикормке. Осенью в незнакомом месте я работаю по проверенной схеме: лещовая, неагрессивная по ароматике прикормка, обязательно просеянная через сито с ячеёй 2 мм - для получения легкой и пушистой не питательной смеси, хорошо привлекающей рыбу. В этот раз под руку попались Dunaev «Премиум лещ» и «Черный Лещ», смеси самостоятельные и не обладающие сильным или специфическим ароматом. Залил бутылочкой концентрата Dunaev «Универсальная» - прикормка не стала тяжелой и липкой, как от сахарного сиропа, но приобрела тонкий приятный аромат.

Холодной водой увлажнить прикормку быстро не выйдет, поэтому делаем это в несколько подходов с паузами, добавляя буквально по 100 мл воды. Задача - получить активную смесь, которая хорошо залепляется, но при этом не теряет взрывного эффекта.

В качестве пищевого сигнала использовали нарезанного красного опарыша и раздавленную в пюре красную гороховою крошку от Minenko, оба этих компонента дают привлекательную муть, но не перенасыщают рыбу, как целый опарыш и половинки гороха. Контраст красного на черном выглядит просто обалденно.

Работать на глубинах под 10 м с резким подъемом к берегу лучше всего крупными кормушками из пластика - можно ставить большой объем прикормки, не теряя при этом способности к всплытию. В нашем случае еще присутствовало течение, тянуло вправо с переменной силой, поэтому взяли с запасом, уложить получалось 56 г, но остановились на кормушках в 70 г закрытого типа от Fish Seasons. Корма можно давать много, он не сильно питательный, а эффект привлечения усиливается.

Мешали камни наверху бровки, был риск среза монтажа и схода рыбы.

Чтобы попадать в одно и то же место, ограничивайте сход шнура клипсой на шпуле катушки. А для запоминания дистанции используйте специальные колышки. Установите на берегу два колышка на расстоянии 3 м друг от друга и посчитайте, сколько витков шнура до клипсы. Это поможет восстановить снасть после обрыва кормушки или выставить на эту дистанцию запасную удочку. В случае неприятностей за 5 минут можно вернуться на ту же точку и продолжить ловлю.

Колья занимают мало места и устанавливаются на любом берегу.

Со старта дал с десяток кормушек чистого корма, затем начал добавлять красную жижу. С первого же заброса с насадкой получаю поклевку подлещика, но почему-то начинаю форсировать - и вот он, сход на полпути.

Важнейший момент: на первых поимках надо понять, как работать с рыбой, когда надо качать, поднимая в ярусе, когда давать безопасно бодаться, держа на месте, а когда переть рыбу в позе богомола, задрав удилище вверх. Экспериментируйте и анализируйте, количество сходов можно свести к минимуму!

Следом залетает серия из нескольких ершей. Меня это не устраивает, делаю докорм - две кормушки, на третьей беру подлещика. Интересно: рыба стоит рядом, но не на самой точке. Надо подвинуть подлещика прямо на прикормку, и тут есть несколько вариантов. Самый рабочий — это мелкий мотыль, но это роскошь, тем более его у нас собой не было. Пробую сделать инертный корм, добавив воды, и увеличить паузу между забросами - нет результата.

На одном из забросов попадаю в подлещика на падении кормушки - на берег приходит шнур весь в слизи. Вот он где, чуть выше точки! Начинаю удлинять поводок, добавляя по 30 см, и только при длине 1,5 м поклевка происходит сразу при приземлении кормушки.

Вся рыба - за верхнюю губу! Как и всегда при ловле в толще главный вопрос — это реализация. Попробовал около пяти моделей крючков разного размера на леске 0,1 мм. Самым эффективным стал Gamakatsu 1130 в размере 12. И это неудивительно - он оптимально подходил по размеру к насадке из трех-четырех мотылей.

При подборе крючка оперируйте следующими факторами: форма загиба и размер крючка, толщина проволоки. Подача в толще воды на длинном поводке требует самозасечки и максимально долгого времени парения насадки. Крючок подойдёт большого размера, но из тонкой проволоки!

Все эти моменты, взятые из спортивного опыта, помогают раскусить водоем, и я быстро обогнал по количеству рыб напарника Мишу, которому потребовалось полдня на подстройку под условия, но он сдюжил. И после первого своего подлещика ловил со мной в одном темпе, дополнив подход фишкой в виде подсадки плавающего кастера для увеличения времени парения насадки. Хорошая тренировка!

Делая постоянные перезабросы и не снижая их темп дольше двух минут, мы исправно полавливали рыбку. Были удары по губам лещу при подсечке, сходы рыбы в точке и на полпути - в общем, прекрасная, насыщенная событиями ловля. Провалы в клёве случались, и что странно, переставал клевать и подлещик, и ёрш. Поимкам килограммовых лещей тоже предшествовала пауза – может, в момент провала заходили кракены, кто знает, надо ехать и долавливать.

Признаюсь, потерял одну крупную рыбу, получил разгиб крючка 18-го размера (в утончении тоже меру знать надо…). Потенциал места не раскрыт на 100%, но наработанные фишки помогли не остаться пустым на осеннем выезде за лещом. В следующий заход сделаю ставку на крупного леща, поменяю тактику и ловить буду на 60+ метрах, как раз получил тяжеленные кормушки-пули 100+ граммов. Радует, что и поздней осенью можно получать новый опыт по давно уже знакомой рыбе!

...Мы единственные на берегу с уловом - доночники и лодочники сказали, что клёва нет, и неудивительно - рыба не кормилась со дна. Вот и еще раз опыт доказал универсальность фидерной снасти!