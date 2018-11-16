Хлеб — наше спасение Николай Линник | 16 ноября 2018 г.

Английские рыболовы считают хлеб первоклассной зимней насадкой. Бывают дни, когда ни одна другая насадка не может сравниться с ним в эффективности. Мне удавалось уговаривать увесистых лещей и синцов на хлебный мякиш даже в декабре, перед самым ледоставом.

Пятница, хмурый ноябрьский вечер. На рыбалку ох как хочется. Но вот беда: купить в эту пору свежего опарыша в магазине непросто. В межсезонье, когда спрос на наживки невелик, продавцы часто лукавят: осенний опарыш долго не окукливается - и поэтому рыболовам чаще всего предлагают товар, который мог лежать в холодильнике целую неделю, а то и больше. На первый взгляд эти опарыши вроде бы пригодны для рыбалки.

Но, как говорится, Федот – да не тот: за время хранения личинки сильно теряют в своей привлекательности. Ну а поздней осенью аппетит у рыбы и так слабый. А тут еще вы со своими опарышами, которые пахнут совсем не так, как свежие. Беда, да и только! Но не спешите расстраиваться. Выход есть! Я предлагаю воспользоваться одной простой, но очень эффективной методикой ловли «белой» рыбы на донные удочки, которую использую вот уже несколько сезонов подряд.

Попробуйте рыбачить на мякиш белого хлеба. Это великолепная насадка для ловли плотвы, леща, синца, а иногда и линя в пору осеннего межсезонья. Настолько великолепная, что не раз, и не два хлебный мякиш однозначно переигрывал даже такую популярную осеннюю наживку, какой является мотыль.

Это больше чем вынужденная приманка

В том, что хлеб – это совсем не вынужденная приманка, я многократно убеждался на собственном примере. И даже писал об этом статьи - например, в «СР» №10, 2017. Но там была описана несколько другая, более привычная для массового рыболова методика. Многие из нас начинали свою рыболовную карьеру именно с ловли рыбы на тесто, будь то хлебный мякиш или размешанная в воде мука.

А вот о том, что и в качестве насадки, и как прикормку можно использовать хлебный мякиш, многие из нас слышали, но ввиду деликатности этого материала так и не решились применить это на деле. Хотя затопленная в месте ловли сетка с хлебными ломтиками считалась еще лет тридцать тому назад великолепным приёмом привлечения рыбы при поплавочной ловле. Да что там три десятка лет назад - и в наши дни многие английские рыболовы буквально молятся на размятый хлебный мякиш, которым они очень любят приманивать рыбу.

Дело в том, что хлеб, размокая в воде, создает вокруг себя плотное кормовое облако, но при этом совершенно не насыщает рыбу. Англичане широко используют хлеб и в качестве насадки. Сам великий Боб Надд (Bob Nudd) называет хлебный мякиш одной из своих любимых насадок. Собственно, с его статей и роликов на YouTube и началось мое увлечение ловлей рыбы на хлебный мякиш.

Цель одна, а подходы к ней - разные

Заядлым рыболовам известно, что наиболее привлекательным для рыбы является как раз не круто замешанное тесто из хлеба, а пушистый кусочек. Вот только надежно насадить на крючок такой аморфный хлеб проблематично. У российских рыболовов популярна так называемая ловля «на прищип», когда перед забросом крючок одним движением облепляют кусочком свежего батона. Кстати, я так толком и не сумел освоить этот приём - хлеб часто слетал с крючка. А о том, чтобы применить эту методику насаживания хлебного мякиша для ловли рыбы на донные удочки, даже и речи быть не могло.

В английском методе подобный результат достигается более легко. Знаете, что такое bread punch? Если перевести дословно на русский язык, получится «хлебная высечка». Звучит непонятно, но на самом деле всё просто: ловля ведется на гранулы, выдавленные из хлебного ломтика специальным инструментом – высечкой. В отличие от хлеба, насаженного на крючок по методу «на прищип», гранула держится на крючке более крепко, вполне выдерживает заброс с кормушкой и даже не размокает в воде на протяжении 10 - 15 минут. Вот почему я и взял этот метод на вооружение для ловли леща и плотвы на донную удочку.

Инструмент

Обычно высечка фабричного производства состоит из рукоятки и металлического полого цилиндра, имеющего выемку-углубление, кольцевую режущую кромку-наконечник и прорезь для введения в неё крючка. Расстояние от режущей кромки до дна высечки обуславливает высоту получаемых гранул. Как правило, подобные инструменты продаются наборами (punch kit), дающими возможность получать гранулы разного диаметра.

Встречаются и высечки, полностью выполненные из пластика: неоспоримым их преимуществом пред металлическими высечками является то, что пластиковые высечки не тупят крючок. Чаще всего хлебные высечки можно приобрести в магазинах для карповой ловли (они еще имеют название bait punch).

Высечка работает следующим образом. Ломтик хлеба кладется на ровную твердую поверхность, затем в него втыкается высечка. Углубление в инструменте заполняется хлебом. А за счет того, что толщина ломтя делается большей, чем глубина формирующей части высечки, гранула получается слегка спрессованной по краям - и оттого хорошо держится на крючке. Есть и более глубокие высечки. В этом случае нужно просто делать сразу несколько гранул, пока верхняя из них не упрется в дно высечки, а потом по очереди насаживать их на крючок.

Насаживание гранулы на крючок тоже происходит очень просто. Инструмент берется в руку режущей кромкой вверх, а крючок вводится жалом в прорезь так, чтобы острие так же смотрело вверх. Тянем крючок вверх - и всё, готово, гранула на крючке!

В воде хлеб разбухает и увеличивается в размерах. Насадка становится мягкой, пышной - и при этом хорошо держится на крючке.

Вариант высечки hand made

К сожалению, найти качественную высечку для хлеба в наших магазинах весьма непросто. И некоторые рыболовы начали изготавливать их вручную. Например, из одноразового шприца. Наиболее ходовая емкость шприца - 2 и 5 мл. А если нацеливаться на ловлю крупной рыбы, можно изготовить высечку даже из шприца объемом 10 мл. У шприца отрезается донышко, а в корпусе делается прорезь длиной около 10 мм. Вот и всё, высечка готова.

Огромным преимуществом этого варианта инструмента является наличие «родного» поршня. С помощью его хлебную насадку можно делать более плотной, спрессованной - настолько, что её даже можно использовать на волосяной оснастке.

Берем «пресс», протыкаем им 1-2 раза кусочек хлеба, вкладываем крючок в шприц, цевьем в прорезь, и снова протыкаем хлеб. Упираем шприц в твердую поверхность и сдавливаем содержимое поршнем. Выталкиваем - насадка готова!

О хлебе

Для этого способа ловли рыбы подойдет далеко не всякий, пусть даже самый свежий хлеб. Наиболее правильным вариантом является так называемый «хлеб для бутербродов». В отличие от обычного хлеба, бутербродный (или тостовый) хлеб пропитан маслом и оттого долго не черствеет. На открытом воздухе ломтик такого хлеба в течение часа остается свежим.

Теперь о том, как правильно приготовить хлеб для насадки на крючок. У нужного количества ломтиков я обрезаю верхнюю корку и на две-три минуты помещаю их в микроволновую печь. Эта процедура позволяет вернуть хлебу первозданную свежесть. Для придания свежести можно подержать также хлеб и над струей пара. Этим способом я пользуюсь на многодневных рыбалках. Но обычно для одной рыбалки вполне достаточно поместить хлеб в герметично закрываемую емкость. Пока хлеб еще теплый, я слегка раскатываю его скалкой, что придает верхнему слою ломтика необходимую упругость.

На этом этапе приготовления хлеба его можно чем-то ароматизировать или добавить фирменный аттрактант. Ароматизировать свежий хлеб я не люблю - он и так очень привлекательно пахнет. А вот сдобрить его аттрактантом очень даже неплохо. В теплое время года мне нравится сдабривать хлеб малиновым или сливовым вареньем. А вот в холодной воде великолепно работает мед. Из двух кусочков хлеба и варенья (или меда) я делаю сэндвич и храню его в плотно закрытой коробке. Почему не в целлофановом пакете? В коробке, где между хлебом и крышкой имеется воздушная прослойка, продукт остается более ароматным.

Прикормка

Принцип «чем кормим, на то и ловим» еще никто не отменял. В случае с использованием хлебного мякиша это правило работает наиболее четко, и лучшей прикормки, чем хлебная крошка - нет. Готовить её можно разными способами. Так, если основной рыбой в улове ожидается плотва или подлещик, хлеб смалывается в кухонном комбайне или миксере. Чтобы процесс перемалывания происходил легче, у предназначенного для этого хлеба я сначала снимаю ножом все корки, а затем слегка подсушиваю его на воздухе.

После измельчения на миксере хлебная крошка пропускается через сито «тройку». Фракция у такой прикормки получается мелкая, что-то наподобие Liquidised Bread* от Sensas, и почти не насыщает рыбу. А вот если целью рыбалки является лещ или крупный карась, ломтики хлеба вместе с корками я протираю через сито с ячеей в 5 - 6 мм. Полученные таким способом хлебные хлопья для крупной рыбы являются более привлекательным лакомством.

Перед набиванием в кормушку хлеб можно как смачивать водой, так и подавать в сухом виде. Всё зависит от целей, которые ставит перед собой рыболов. Сухой хлеб меньше «пылит» в воде и лучше подходит для привлечения кормящейся у дна рыбы. А вот хлеб, сильно пропитанный водой, эффективнее всего применять в случаях, когда рыба находится в средних слоях воды, и её нужно попытаться опустить ко дну.

К слову сказать, можно прикармливать рыбу и обычной прикормкой. Совместно с ней хлебный мякиш тоже хорошо работает. Но прикармливание чистым хлебом всё же дает более стабильные результаты.

О снастях

Каких-то особых нюансов в устройстве снасти для ловли рыбы на хлебный мякиш нет. Разве что длина поводка у «хлебных» снастей намного короче, чем у фидера, настроенного на ловлю с червем или опарышем. Дело в том, что живую насадку, прежде чем её проглотить, рыба должна умертвить. И оттого поклевка на эти насадки вначале выглядит как серия незначительных тычков, после которых следует уверенная потяжка. С коротким поводком рыба может быстро почувствовать тяжесть кормушки, и выплюнуть крючок.

А в случае с хлебным мякишем всё почти как в ловле с флэт-кормушками. Рыба роется у наполненной хлебом кормушки и натыкается на лакомый кусочек, который тут же пытается съесть. В силу деликатности хлебных гранул на длинном поводке такую поклевку можно и не заметить. Так что длина моих «хлебных» поводков находится в пределах 10 - 20 см.

Условия ловли

Англичане считают хлеб первоклассной зимней насадкой. В пересчете на наши условия это означает, что эффективнее всего хлебный мякиш будет работать поздней осенью и ранней весной. Всё это так, для ловли привередливого осеннего леща хлебный мякиш – это настоящий джокер в колоде. Бывают дни, когда ни одна другая насадка не может сравниться с ним в эффективности. Мне удавалось уговаривать увесистых лещей и синцов на хлебный мякиш даже в декабре, перед самым ледоставом.

Хорошо работает эта насадка и при ловле весеннего карася, и при ловле карпа в самую жаркую пору года. Но не стоит думать, что хлебный мякиш - это панацея от бесклевья. Как и у любой другой приманки, у хлебного мякиша есть свои плюсы и минусы. Например, на осенних реках этот метод вообще не работает. Не рекомендую применять хлебный мякиш и в водоемах, где много голодной уклейки. Однако свой выбор я сделал, и набор высечек, а также несколько ароматных ломтиков хлеба получили постоянную прописку в моей рыболовной сумке. Рыбачьте в удовольствие!

Примечание*. Название этой прикормки - Liquidised Bread - обычно переводят как «жидкий хлеб». А представляет она собой хорошо просеянные хлебные крошки, которые при смачивании их водой легко лепятся в шары. Эти шары так же легко и распадаются в воде, образуя привлекательное для рыбы облако мути.