Голавлевые нюансы Олег Ляльковский, Минск

В спиннинговой ловле мелочей не бывает. И уж точно их нет в теме спиннингового голавля. Зато здесь бывают нюансы, много нюансов. Вот о них и поговорим. Коснемся многих аспектов, начиная от оснащения и заканчивая техникой и тактикой, потому статья будет в легком стиле «винегрет».

Заколебался

Признаться, я довольно консервативен в отношении вещей, к которым пришел собственным опытом, потому последний десяток лет в моих голавлевых коробках безраздельно правили воблеры. Но время, как и река, не стоит на месте, и постепенно все большее внимание перетягивают на себя «микроколебалки». И не потому, что модно, а по вполне конкретным причинам. Выделю четыре из них.

П1. «Колебалочки» летят дальше и стабильнее крэнков, столько же весящих, не говоря уже о воблерах-минноу.

П2. Горизонт проводки у «микроколебалок» более гибкий в сравнении с воблерами - и мы можем в определенных пределах варьировать глубину ловли, изменяя скорость подмотки и (или) угол относительно течения.

П3. «Микроколебалки» позволяют делать проводку против течения даже в самых мощных струях. Важно, что даже легчайшая снасть при этом не перегружается, а ведь даже воблер класса минноу здесь будет тарахтеть как дизель, загибая легкий спиннинг дугой.

П4. Колеблющиеся блесны способны «выстрелить» на запрессингованных водоемах, где красноперый видал, и не по одному разу, всю воблерную артиллерию, или добрать голавля, который неудачно атаковал наш воблер. В общем, эффект замыленного глаза снова на стороне этих новых старых приманок.

Но есть и минусы - как же без них:

М1. Подобные блесны в большинстве своем имеют азиатское происхождение - с прицелом на ареа-ловлю прудовой форели. Наш же герой - голавль - живет в условиях проточных, речных, и далеко не все «колебалочки» справляются с этими условиями. А критерия здесь всего два - способность противостоять течению и достаточная дальнобойность. Обычно годными оказываются довольно увесистые - 3 - 7 г (по микромеркам) - блесенки прогонистой узкой формы. Благо полно расцветок «голавлевого спектра» – а-ля насекомое-лягушка-пиявка (фото 1).

М2. Поскольку колеблющиеся блесны все тонущие, их нельзя сплавить на большое расстояние, как частенько я это делаю с воблерами при ловле белого хищника. Однако, учитывая хорошие полетные характеристики «колебалок», без этого приема вполне можно и обойтись.

Поначалу я опасался сходов с одинарных безбородых крючков, коими в большинстве своем оснащены миниатюрные колеблющиеся блесны, но, распробовав, понял, что напрасно. Тонкая упругая проволока такого крючка без труда пробивает даже костистую пасть взрослой рыбы (фото 2), а одинарник сам по себе обеспечивает лучшее удержание подсеченной рыбы - это не секрет.

Кроме того, такой крючок практически невесом - и не мешает деликатной «игре» миниатюрной блесны - так вот и отказываются от навязанной стереотипами первоначальной идеи замены одинарников более привычными тройниками. Также проводка апстрим вызывала опасения, и здесь «колебалки» показали себя с лучшей стороны. Правильные модели работают при проводке по течению стабильно.

Безусловно, голавль - товарищ с характером, и угодить ему сложно, потому «колебалки» и воблеры лишь органично дополняют друг друга, не более.

Хитрая проводка

Но вернемся к классике. Интересно бывает при воблерной ловле на течении использовать «плечо» петли из шнура. Поток реки, понятно, неравномерен. Где-то проходит основное течение-стрежень, где-то по ширине русла образуется «обратка», где-то сила струи заметно поменьше. Как мы можем это использовать?

Ответ в прямом смысле лежит на поверхности. Забрасываем приманку и выдерживаем паузу с открытой дужкой катушки. Причем, паузу немаленькую - до нескольких десятков секунд. За это время неравномерный поток где-то подхватывает шнур и уносит далеко вперед, где-то, наоборот, притормаживает его сплав. Чаще леска уходит вперед воблера. Из шнура образуется либо эдакая парабола, либо нечто наподобие синусоиды. Светлая «плетенка» хорошо контрастирует с темной поверхностью воды, особенно в поляризационных очках, потому процесс - под контролем.

Дальше мы аккуратно и неспешно начинаем самую обыкновенную равномерную проводку. Наш воблерок включается в работу - и по мере сматывания шнура, повторяет всю эту витиеватую траекторию. Выходит, что в некой условной единице площади перспективного участка реки наша приманка присутствует большее время. И как присутствует! Воблерок периодически меняет угол по отношению к течению, что, понятно, влечет изменение частоты колебаний и их интенсивности.

Приманка идет по сложной траектории, в неравномерном темпе, чем максимально уподобляется природному прототипу. Понаблюдайте за упавшим в воду насекомым, мальком, пиявкой или головастиками - и вы убедитесь в том, что постоянства скорости и направления там и близко нет.

Так что в нашем любимом деле имитации живого объекта такая «обтекаемая» проводка выводит приманку на качественно иной уровень. Правда, не всегда подобный финт работает - бывает, наоборот, большее количество поклевок приносит заурядная проводка «бросай –мотай». Но обычно это справедливо для активной фазы голавля, пассивного же красноперого чаще удается подцепить именно криволинейной проводкой.

Еще пару лет назад я, не задумываясь, сказал бы, что основное направление проводки - против течения, либо поперек его. Но все чаще удается обманывать голавля при проводке по течению, причем именно при ловле апстримом случаются самые уверенные мощные поклевки - те самые, за которые мы и любим лобастого.

Очумелые ручки

Суть голавлевой рыбалки, наверное, как никакой иной раскрывается в подборе нужной здесь и сейчас приманки. Для успеха важно все: и заглубление, и шумность, и частота «игры», ее интенсивность, форма и цвет. Причем свои условия диктуют не то, что разные реки, а даже разные участки одной и той же речки. Все предпочтения красноперого становятся понятными прямо в ходе рыбалки.

К примеру, сегодня яркое солнце - и активный голавль держится у границы водорослей с небольшими глубинами, здесь он поклевками голосует за цвета естественные, желательно - контрастные на фоне светлого неба и для него привычные - имитирующие, скажем, майского жука, синюю стрекозу или лягушонка (фото 3). А иногда, особенно после дождей, когда поток заметно мутнеет, голавлю подавай более провокационные цвета (фото 4). Так вот, когда на рыбалке пытаешься учесть все эти факторы, становится ясно, что и сотня приманок в коробке не гарантирует подбор ключика к каждой возможной ситуации.

К примеру, в коробке есть воблеры нужного размера, но не тот горизонт проводки. Или есть нужный цвет, но нет подходящего размера приманки. А бывает, что есть перспективная приманка, но она попросту не достает до рыбы при забросе. И в итоге обходимся тем, что имеем. А что если доработать воблер, «кастомизировать», так сказать? Ведь как часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда хотим купить определенный воблерок нужного цвета, размера, исполнения и заглубления, а в магазине не оказывается искомого «с перламутровыми пуговицами».

Так сама собой приходит тема окрашивания спиннинговых приманок. Тема эта весьма обширна и, конечно, заслуживает самостоятельной статьи, сегодня же два слова об одном экспресс-методе, который родился экспромтом. На авторство не претендую, но дошел до этого сам.

Задача была проста: подручными средствами изменить цвет воблера категории «так себе», переведя его в «горячее» отделение коробки, где лежат хиты. Благо предпочтения мои по данному вопросу сложились не вчера и не случайно, потому я совершенно четко представлял, какой цвет мне нужен и для чего. В коробочке, конечно же, были подобные цвета в заводском исполнении, но хотелось перенести успешный голавлевый цвет одного производителя на рабочий воблер от другого.

Решение нашлось... у жены. Есть у нее такие трехслойные лаки для ногтей, которые отвердевают под действием ультрафиолета. Технология нанесения проста: обычной кистью последовательно наносится три слоя лака (основа, пигмент и финиш), каждый слой сохнет две минуты в ультрафиолете. Финишное покрытие после высыхания протирается ватным диском, смоченным в ацетоне (тырится тоже у жены).

Цветов там уйма, а кроме того такие лаки намного более долговечны в сравнении с обычными. В общем, сие волшебство в флаконах имелось, был воблер невнятной белесой расцветки (фото 5) - и я попробовал. Ничего сложного - снял крючки да кольца, чтоб не мешали, и нанес каждый слой в два этапа - сразу верх, потом низ, дабы не оставить отпечатков пальцев. Лак довольно жидок и хорошо растекается, не оставляя шрамов от кисти.

После воблер пару минут держал в лучах УФ-лампы - и вуаля! Получился буквально новый воблер, вкусной расцветки «престарелый майский жук», как я его прозвал (фото 6). В ловле цвет ожидаемо показал себя шикарно. Правда, к концу сезона новое покрытие «подустало». Но, главное, я все-таки разловил этот лежалый воблер, этого безвылазного узника дальнего отсека коробки. Так что данная «наколенная» технология вполне себе работает.

Но это еще не все, что мы можем изменить в нашей приманке. В коробке нет воблера требуемого горизонта? Вот этот малыш заглубляется на 30 см, а по ситуации нужно на 27? И не подумайте, что это блажь. Такие жесткие и конкретные требования диктуют водоросли, устилающие широким фронтом практически все дно интересного места, а чистой воды над этим ковром остается не более двадцати семи сантиметров. Как выйти из ситуации? Не станешь же подпиливать лопатку приманки, в самом-то деле.

А если заменить крючки на размер, а то и на два больше? Приманка станет заглубляться меньше и вполне себе пройдет в заданном коридоре. До определенных пределов работает и обратный трюк: уменьшаем крючки на размер - получаем приманку с заглублением побольше.

Но тут надо помнить, что крючки можно менять не только поэтому. Если докучают частые сходы – вероятно, крючки маловаты для данных габаритов приманки, молчу уже про остроту.

Поливы

Красноперый уверенно ассоциируется с течением, прежде всего - перекатами. Это как самолет и небо. Что до мест с замедленным течением, то это щука, сом, окунь - что угодно, только не голавль. Это правда. Но есть отдельная категория мест со «сложным гарниром». К примеру, мощная струя граничит с тиховодьем.

Мест таких немало: это и входы в старицы- заливы, и повороты русла с неравнозначными берегами, где поток явно смещается к одному из них, и многое другое. Ярким примером подобных мест являются рукотворные сооружения на Западной Двине, именуемые «плетнями» (фото 7). Они преграждают путь водному потоку, заставляя струю смещаться к центру реки, где та сама вымывает фарватер.

Но особое место занимают поливы. Возникают они по прохождении руслом узких мест, где характер береговой линии позволяет реке резко расшириться, чем она незамедлительно и пользуется (фото 8). Вырвавшийся на свободу поток растекается во все стороны и образует, как правило, обратные течения. Вот на этой самой границе (естественно, при наличии достаточной глубины - от полуметра и более) и любят стоять матерые голавли.

Понятно, что из-за сложной структуры течения техническая сторона ловли осложняется. В начале проводки мощная струя выжимает приманку к самой поверхности, быстро сносит, затем воблер входит в зону обратного течения - и вот уже испытание работоспособности в режиме апстрим. А меж тем здесь просто пахнет рыбой!

Не раз и не два плавающие крэнки приносили мне здесь хороших голавлей. Вся немудреная хитрость - в двух моментах. Во-первых, нужно занять правильную позицию на берегу. Я предварительно прохожу такой участок, чтобы увидеть точку, откуда начинается «обратка». Встаю выше этого места метров на 30 - 40 (фото 9) - аккурат на заброс. Во-вторых, оптимален здесь плавающий воблер, желательно с яркой спинкой, хорошо заметной визуально.

У меня даже есть специальные приманки с «кислотной» спинкой и спокойной окраской видимой из воды части (фото 10). Дальше забрасываю воблер как можно дальше поперек основной струи, открываю дужку и отпускаю шнур по течению. Когда воблер проходит точку начала обратного водотока, закрываюсь и начинаю подмотку. Очень перспективно провести воблер как можно ближе к границе раздела струй. В этой зоне пересекаются пути-дороги голавля активного, рыскающего в потоке в поисках съестного, и голавля пассивного, отстаивающегося в зоне обратного течения. В общем, вероятность присутствия красноперого здесь максимальна.

Воблеры в таких местах выглядят предпочтительнее, ведь они умеют сплавляться, но никто не запрещает макнуть здесь же и узкотелую летучую «колебалочку». Ее-то, кстати, здесь будет проще провести точно по требуемой траектории.

Воблеры минноу - почему нет?

Эта категория приманок, наверное, самая универсальная применительно к любой рыбалке. На них ловится всевозможная рыба во всех уголках Земли. Но вот применительно к белому хищнику минноу часто остаются за кадром. Такое уж настроение у голавля, что малек для него - пища хоть и не экзотическая, но и не основная. Он лучше перекусит лягушонком, миногой или каким-нибудь жучком-паучком, коль уж захотелось скоромненького, это проще. Потому, наверное, крэнки и прижились в голавлевом спиннинге куда лучше, а среди голавлевых хитов львиная доля именно этих пузатых воблеров.

Но ведь есть же среди минноу «убийцы» вроде того же ZipBaits Rigge 35 (фото 11), который косит все живое на своем пути, включая и голавля. Да, легкий класс приманок - да, дальнобойность хромает, но ведь ловят же, и как ловят! Их деликатная «игра» может сработать по осторожному, сытому голавлю. С минноу мы можем поиграть с проводкой, практически на уровне «колебалок», остановиться на мгновение и использовать все преимущества суспендеров. Такими качествами не обладают ни блесны, ни крэнки в большинстве своем. Давайте, не будем забывать и о «миношках» в тонущем и быстротонущем исполнении.

Тонущих голавлевых крэнков, признаться, вообще не припомню, а среди минноу - полно. На самой медленной проводке, когда тонущий воблер постепенно проваливается все глубже и глубже, у него появляется составляющая «игры», свойственная стикам или цикадам. А она способна заинтересовать даже пассивного голавля. Особенно хороши минноу в местах, где дальний заброс не требуется, поскольку дальнобойность - их главная слабина.

Не запороть место!

Голавля часто сравнивают с форелью. И действительно, у этих рыб много общих черт. Среди них и любовь к течению, и всеядность, и осторожность. Подробнее о последнем применительно к малым и средним рекам. Даже на самом интересном месте, где держится хороший голавль, у нашей приманки есть один, ну максимум два заброса с претензией на успех. Дальше либо голавль попросту не обращает внимания на наши усилия, либо и вовсе уходит. В этом-то вся сложность и спортивность голавлевой рыбалки - все шансы умещаются в один- два заброса.

На одной из моих любимейших голавлевых речек было картинное место: легкое расширение русла после узкого участка, с одного берега - обрыв, укрепленный корнями старой ольхи, уходящими куда-то в воду, с другого - помельче и побыстрее, осока. Я подолгу мог наблюдать там за голавлями, спрятавшись в тени дерева.

Но настолько неудобен был здесь заброс, ограниченный коридором из низких, свисающих к самой воде ветвей и плотным рядом осоки с другого берега - приманку либо не удавалась положить в нужную точку, т.к. сильно хромала точность, либо заброс выходил неприемлемо коротким. В итоге голавлей я видел здесь регулярно, но вот в руках не держал никогда. Но, как говорится, если долго мучиться - что-нибудь получится.

Однажды случайно оказался по ту сторону реки на этом самом месте. Скорее, из любопытства, нежели на что-то рассчитывая, осторожно пробрался к воде. Это было нелегко, пришлось продираться сквозь трехметровые заросли, спиннинг прятал за спиной, постоянно цеплялся леской, психовал. Но оно того стоило - с этой точки все выглядело по-другому. Никаких кистевых из полуприседа - сразу же получился нормальный полноценный заброс строго параллельно берегу.

В общем, правило первого заброса поддалось без особых усилий, воблер лег аккурат куда нужно - и резкий удар голавля (фото 12) не заставил себя долго ждать!