Голавлевая мания Константин Кузьмин | 3 сентября 2018 г.

Среди написанных мною есть книги про жереха, судака, окуня, щуку. Нет – про голавля. А я ведь уже начинал её писать – лет 8 - 9 назад. И уже накропал полтора десятка страниц текста. Но – бросил. Поскольку уже в тот момент стало ясно, что печатная книга, как категория, проигрывает войну всяким «торрентам» и интернету в целом. А время цивилизованных электронных книг в нашей стране не настало до сих пор… Сегодня, однако, я бы хотел немного рассказать о своем понимании ловли голавля примерно том ключе, как планировал это сделать в рамках той не написанной книги. Разве что ужав всё до объема нескольких журнальных страниц.

Первые два

В СССР с 50-х годов издавался альманах «Рыболов-спортсмен». Его ранние выпуски были очень содержательными и высокохудожественными, поэтому они прочитывались запоем от корки до корки. А вот к годам 80-м альманах откровенно «вошел в штопор». На всю эту толстую книжицу приходилось максимум две-три достойных внимания статьи. Но зато отдельные из таких статей были просто шедевральными!

…Открыл свежий выпуск альманаха я на развороте с материалом Александра Лапутина «Со спиннингом за голавлем». Внимательно прочел. Тут же изготовил пару «вертушек» по рекомендациям автора. На следующее утро поехал на Оку, где, опять же, по советам автора выбрал место, исполнил схему проводки… И поймал двух голавлей под кило каждый! Меня это тем более впечатлило, поскольку прежде, следуя советам авторов разных публикаций, я не мог поймал ничего. А если что-то и ловил, то скорее вопреки этим советам. «Оказывается, не все врут и выдумывают», - сделал я для себя вывод.

До того я если и ловил голавля, то на донку и в проводку. Теперь стало очевидно, что он и блесну тоже кушает. Это сильно всё меняло.

Трудности 80-х

Нашим коллегам более молодых поколений это понять сложно, но, если называть вещи своими именами, то по нынешним маркам голавлевых снастей в те годы, можно сказать, просто не было. Во-первых, ловили мы тогда в существенном большинстве инерционными катушками, которые для сколько-нибудь далекого заброса требовали оснастки граммов от двадцати. Поэтому к легкой голавлевой «вертушке» надо было добавлять груз, что, так или иначе, огрубляло оснастку и поклевок отнюдь не прибавляло.

Во-вторых, тогдашние «безынерционки» были настолько кошмарными по качеству, что робкие попытки пустить их в дело в ловле лобастого заканчивались возвратом к «Невской» и прочим «колесам».

С блеснами было чуть проще. Отсутствие их, нужного типа и величины, в продаже преодолевалось нами «надомным творчеством». Самоделки реально ловили.

Вот что было практически исключено, так это воблеры. И дело было даже не в том, что их, нужного размера, не было в магазинах. Мне тогда мой родственник, служивший в ГСВГ*, прислал пару 4-граммовых воблеров. Что с ними делать, памятуя об имевшейся у меня снасти, я так и не придумал…

Но это всё были мелочи. А вот в 1985-м в Оку слили некую отраву, и на моем участке реки на годы пропали несколько видов рыбы. Голавль оказался среди них. И на отсутствие должной снасти и приманок можно было уже не сетовать.

Второй раз войти в реку

Последовавший перерыв лет примерно в семь позволил сделать «перезагрузку». И голавль в Оке восстановился, и в наш лексикон начало входить слово «ультралайт». Блесны – «двойные нули», трехграммовые воблерочки, соответствующие спиннинги с катушками – всё это уже было.

И ведь как оно попёрло! Ультралайт позволял за одну рыбалку поймать 5 - 6 видов рыбы. Имелся лишь один минус. Если говорить именно о голавле, то спиннингом сверхлегкого класса он ловился уж больно мелкий – граммов по сто в среднем, а то и того меньше. Как я теперь это оцениваю, то было шараханье из одной крайности в другую.

Нормального размера голавль (примерно от полкило и выше) мне тоже попадался. Но он, что называется, «влетал». То есть попадался иногда случайно, когда я ловил судака на джиг или жереха на Кастмастер. Но тут я как-то встретил в электричке своего знакомого Илью В., которого не видел несколько лет. И с удивлением узнал, что он уже давно ловит на Оке голавля специально. В количестве и размере.

Из рассказа товарища я уяснил два основных момента: важно не мельчить с приманкой (Илья чаще всего использовал Aglia Long 2 – это уже в идеале не УЛ-спиннинг, а помощнее) и более вдумчиво выбирать места – не на каждый перекат голавль «выходит».

Я попробовал делать всё так, как мне объяснил товарищ – получилось! Стал ловить голавля «по-современному» примерно с 1995 года.

Голавлятники

Илья оказался первым среди моих знакомых специалистом по голавлю. Тогда его такой узкопредметный интерес казался, мягко говоря, странным. Теперь же мне даже навскидку едва ли хватит пальцев двух рук, чтобы пересчитать своих знакомых, для кого этот лобастый красноперый хищник – главный приоритет в рыбалке. Ну, может, не абсолютно главный, но в сезон с июня по сентябрь – точно.

Самое любопытное, что сословие «голавлятников» характерно только для нашей страны – ну, плюс еще Украины, Беларуси… - я тут не разделяю, т.к. подход к рыбалке у нас практически одинаковый.

В Европе же голавля много, но его специально практически никто не ловит. Он для спиннингиста считается как бы сорной рыбой. Почему так, мне понять трудно. Тот же жерех – вид, максимально близкий к голавлю, в большинстве стран Старого Света котируется куда как выше. Ну да ладно, это их дела. Нам сказанное интересно тем, что если вдруг вы окажетесь на рыбалке в Италии, например, то у вас будет возможность «оторваться на голавле», поскольку он там совершенно не запрессингованный. Я сам ловил, знаю. Поймать полтора десятка голавлей и у нас иногда случается. Но там – это норма.

Для нашего же голавлятника уехать за три сотни километров, чтобы поймать за пару дней пяток 300-граммовых голавликов - это обычное дело. При этом всегда хочется, конечно, большего, но и такой результат не расстраивает.

А голавлевые турниры? Представьте: собираются на небольшой речке где-то в Черноземье с полсотни человек и обрушивают на местное голавлиное население всю мощь своих блесен и воблеров. Правда, рыба всё равно отпускается, но всё же… Мне вот какой ловля голавля видится более правильной? Думаю, «эгоистичной». Это когда ты один на перекате. Но голавлевые «фесты» не теряют своей популярности. Значит, многих фанатов голавлиной рыбалки такой формат полностью устраивает.

Схемы, или отдаленная аналогия с бассом

Наверное, вы в курсе, что я регулярно езжу за границу, дабы половить басса. И многие наши коллеги, которые басса видели только на экране гаджета или на журнальных страницах, интересуются: чем же эта рыба настолько привлекательна, что ради неё стоит отправляться в неблизкие страны, расходуя на это немалые деньги?

Я обычно отвечаю, что басс – это непредсказуемость и огромное разнообразие моделей поведения. Как следствие – разнообразие технико-тактических схем его ловли.

Голавль, при мимолетной оценке, вроде бы не идёт в сравнение с бассом – в силу гораздо меньшего «разнообразия». Даже, пожалуй, многие закоренелые голавлятники с этим согласятся. Однако не будем поспешными с выводами. Просто многие признанные спецы по голавлю во всех нюансах знают только две-три технико-тактические схемы. А их ведь несоизмеримо больше. Давайте же коротко обозначим хотя бы основные из них.

Взабродку на перекате. Можно сказать, «голавлевая классика». На перекате средней или большой реки можно, слегка перемещаясь туда-сюда, отловить целый день. Если место и время выбраны верно, то голавлиные поклевки будут следовать с какой-то периодичностью в течение всей рыбалки. Голавль в таких местах чаще не стоит на месте, а двигается. То подходит к перекату, то скатывается вниз. Еще перекатная рыбалка бывает весьма результативной ночью.

Апстрим на малой речке. Метод, хорошо знакомый тем, кто ловит дикую форель. Речка с течением от слабого до среднего, относительно проходимые берега (хотя местами можно и взабродку), прозрачная вода. Я первое время не очень верил – даже специально сравнивал: проходил похожие участки вверх и вниз. Когда вверх – поклевок было раза так в три больше. А вот движение спиннингиста в обратном направлении голавль замечает издалека - и уходит. Ну, или, как минимум, не берёт.

Точечно на малой речке. Порою заросли ивняка по берегам речки напоминают сельву где-нибудь в Амазонии. Но местами средь частокола и сплетения веток имеются относительные прогалы. Слово «относительные» здесь ключевое. Средний спиннингист едва ли расценит такую точку как ту, где хоть как-то можно забросить, а вот «больной» голавлем – не упустит такой возможности. Как-то просунет вершинку спиннинга меж веток и аккуратным маятниковым посылом отправит крэнк или «таракана» всего на несколько метров, плюс – даст ему немного сплыть по течению. Оно того стоит. Ведь в таких труднодоступных местах голавль чувствует себя в полной безопасности - и его легче спровоцировать на поклевку.

В дрейфе по средней или малой реке. В прошлом году на канале youtube «Константин Кузьмин» мы опубликовали видео, где показана сплавная рыбалка на надувной лодке по одной из небольших речек Ростовской области. В отзывах рефреном проходит: «Так не бывает! Невозможно, чтобы в реке было столько рыбы!» А рыбы в кадре, преимущественно голавля, действительно очень много. Рыбалка получилась феерической благодаря тому, что точек, удобных для ловли с берега, на реке почти нет. Соответственно, голавль в ней, можно сказать, нецелованный, и потому очень охотно идёт на контакт. И таких речек у нас много. Надо только решить вопрос с логистикой: как заброситься с лодкой в точку начала сплава и потом – чтобы вас подобрали в конце.

В дрейфе на большой реке. Здесь тоже есть видео. Снятое почти десять лет назад на Волге под Волгоградом. С каким-то неимоверным количеством рыбы. Сплавляемся или вдоль берега, бросая в сторону уреза воды, или просто на плесе, забрасывая, грубо говоря, во все стороны. В отличие от сплава по малой речке, в данном случае – всё проще технически: лодка-то с мотором. Пройдя участок один раз, заходим по новой, чтобы сплавиться по той же или другой траектории. Основной тип приманок – воблеры-крэнки. Чаще – глубоководные.

С набережной. Стрит-фишинг – вид рыбалки, который многие из нас считают занятием несерьезным. Может, оно и так, если давать оценку только по количеству задействованной экипировки. Но для меня вот голавлевый «стрит» - это примерно 25 - 30 дней в году. В этом виде ловли есть особая привлекательность. Во многом, наверное, потому, что очень часто городской голавль ловится «зряче».

То есть мы непосредственно видим или саму рыбу, или явные признаки её присутствия – буруны и водовороты – и забрасываем прицельно. Чаще – «таракана» или что-то подобное. И наблюдаем реакцию рыбы на приманку непосредственно своими глазами – будто всё происходит на компьютерном симуляторе. Я ловил голавля с набережной не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Волгограде. Этот вариант ловли определенно возможен и во многих других городах.

Особенности матчасти

Для тех из нас, кто ловит голавля от случая к случаю, данный вопрос имеет минимальную актуальность. Ну, воспользуемся своей «обычной» снастью, которой ловим «все подряд». А вот для более нацеленной ловли голавля стоит позаботиться о том, чтобы каждый элемент снасти отвечал запросам, которые накладывает ловля именно этой рыбы.

Неожиданная проблема, которая может возникнуть, есть следствие очень выраженного акцента на спиннинги джигового и твичевого назначения, характерного для нашего рынка последнего минимум десятка лет. Ловить голавля твичевым спиннингом - это, мягко говоря, моветон. Нам нужен строй regular или regular-fast, причем и в статике, и в динамике. Но не все почему-то это понимают - и продолжают ловить голавля «твич-джиговыми универсалами».

Я вот несколько лет назад решил малость подправить ситуацию. И с моей подачи у Mottomo появилась серия Distancia, модели легких и сверхлегких тестов в ней – оптимальны для ловли голавля.

В принципе, под голавля идеально подходили спиннинги старых европейских марок – с «классическим» типом строя. Но где они, нынешние DAM и Byron? Что-то их совсем в наших магазинах не видно.

Что можно взять под голавля из того, что «видно» - это, например, форелевые серии категории stream японского рынка. От Major Craft – как вариант.

Про катушку много говорить не будем. Характерный голавлевый размер – 2000 или 2004 по «Дайве». Отметим только такой вот момент. Фрикционный тормоз должен иметь достаточно плавную, тонкую регулировку, особенно в области малых усилий. Его вообще лучше недотянуть, чем перетянуть – памятуя о сверхрезкости голавлевой поклевки. А та, если вдруг случается накоротке, часто переходит в моментальный рывок-потяжку. Важно, чтобы фрикцион отработал.

Вопрос, по которому никогда, наверное, не утихнут споры, это выбор типа лески – монофильной или плетеной. Аргументация сторонников моно основана на двух моментах: во-первых, с «плетенкой» снасть становится чересчур «жесткой» что ли – на вываживании.

Во-вторых, её голавль банально видит и «боится». Скажу здесь так. Спиннинг именно регулярного строя прекрасно сочетается с плетеным шнуром. Никакой чрезмерной «жесткости» я не ощущаю. Что до «видит или не видит», то сомнения оправданы, когда мы ловим басса или многократно пойманную и отпущенную форель на «платнике». В случае же с голавлем, поверьте моему опыту, даже в почти стоячей и прозрачной воде заметность шнура едва ли сказывается на числе поклевок. На течении – тем более.

Несогласие по приманкам

Вот какую вещь я не раз уже подмечал, когда ловил в разных регионах вместе с тамошними голавлятниками: редко когда у нас с ними совпадали предпочтения по приманкам. От сдержанного «у нас лучше клюет вот на это» до резкого «нет, здесь на такое голавль не клюет вообще!» Не скажу, что мой приезд всё переворачивал в сознании местных товарищей с ног на голову, но что-то в их позиции менялось. Ну и я для себя что-то новое открывал. Вот несколько примеров.

Река Вага, приток Сев. Двины. По словам егеря, который на реке вырос, бесполезно было предлагать голавлю что-либо, кроме «вертушки». А по итогу результат рыбалка сделал «самый крэнковый крэнк» Incubator Drop.

Волга в районе Саратова. Мой приятель, который организовал рыбалку, придерживался мнения, что однозначно лучший тип воблера в этих местах – шед. Я же упорно ловил на фэты. Мы поймали с ним как минимум вровень.

Река Урал под Оренбургом. Было это экстремально жарким летом 2010 года. Я и сам, честно говоря, перед приездом сомневался, стоит ли брать с собой топ-вотеры. Но взял. И уокеры сработали первым номером. А уже после, оказалось, что это – система. Мне звонили из Оренбурга: местные товарищи сказали, что та совместная рыбалка разрушила стереотип «голавль и поверхностники – это не очень совместимо».

Южный Буг. Город Винница – родина знаменитого «Винницкого Головастика». Когда я показывал местным спиннингистам Jackall Hamakuru Spider, они снисходительно улыбались. Однако ж самого большого голавля за несколько дней удалось поймать именно на него.

Река Арно под Флоренцией. На берегу я повстречал итальянского рыболова, который ловил на удочку, но увидев, что у меня спиннинг, достал из сумки коробочку, и стал показывать, на что у них ловят голавля. Это были исключительно воблеры типа Rapala Original или Shad Rap. «Вертушки», что были у меня, итальянец решительно забраковал. К концу дня у меня было штук 7 - 8 голавлей. Ни одного – не поймал на воблер. Хотя и старался.

Волга под Вольском. Гид настойчиво рекомендовал поставить воблер поменьше – типа Smith Camion или Jackall Chubby. Но настоящий фурор сотворил довольно крупный Gunki Gigan 50. Именно на него было поймано несколько хороших голавлей, в том числе и «задвушник».

Примечание*. ГСВГ – аббревиатура Группы советских войск в Германии, оперативно-стратегического формирования Вооруженных сил СССР.