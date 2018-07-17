Год синца Николай Линник | 17 июля 2018 г.

Он вытеснил с привычных мест плотву и густеру. Он попадался на любые снасти. Он был повсюду: на речных перекатах, в глубоких речных старицах и даже под травой. Такого количества синца в реке я еще не видел.

Неожиданный гость

Сказать, что эта рыба явилась для Припяти чем-то необычным - нельзя. Местные рыболовы синца хорошо знают, но долгие годы для большинства из нас он оставался «зимней» рыбой, массовый лов которой чаще всего происходил в феврале-марте.

Места, где можно было встретить синца, не менялись из года в год, и оттого были хорошо известны массовому рыболову. И поэтому стоило лишь пройти слуху, что он начал отзываться на мормышку, как в устье какой-нибудь глубокой речной старицы начиналось настоящее паломничество рыболовов.

Такая ловля продолжалась едва ли не до самого таяния льда. В иные годы не обходилось и без вмешательства МЧС, бойцы которого снимали с льдин самых отчаянных рыболовов. Но сходил лед - и страсти по синцу утихали до следующей зимы.

Летом эта рыба попадалась лишь эпизодически, и говорить о целенаправленной её ловле не приходилось.

А вот в 2015 году, когда из-за засухи река сильно обмелела, а потом берега её начали быстро зарастать кустами ивняка, синец принялся брать и летом на донные и поплавочные удочки. Параллельно с этим в Припяти стало быстро уменьшаться поголовье плотвы и густеры. И за три года плотва в летних уловах сделалась очень редким гостем. Зато синец попадался всё чаще и чаще.

Да и размеры его за эти три года заметно увеличились - в этом сезоне нередки были поимки экземпляров по 500 - 600 г (фото 1). Но всё ж таки лучше всего эта рыба чувствует себя в глубоких речных старицах, да и ловить здесь намного приятнее, чем на реке.

Я даже принялся организовывать выезды специально за синцом. В общем, фактуры за три года накопилось предостаточно, и вот сейчас я хочу рассказать о своем опыте ловли этой бойкой рыбы на донные удочки.

Оснащаемся правильно

Первое, что понадобится – это качественное и не очень жесткое легкое донное удилище. Что это будет – пикер или легкий фидер - в конечном итоге зависит от личных предпочтений рыболова. Мне вот нравится ловить синца на легкие фидеры. От пикера эта снасть отличается лишь чуть увеличенной длиной бланка, но именно эти 30 «лишних» сантиметров и делают легкие фидеры непревзойденным оружием в скоростной ловле рыбы, когда поклевка может произойти в любой момент после приводнения кормушки.

Представляете, вы только еще выбрали образовавшуюся при забросе дугу из лески, а в руку уже передаются четкие тычки - это рыба интересуется опускающейся в воде приманкой. Подсечка чаще всего делается на подсознательном уровне. А при этаком темпе ловли с жестким удилищем очень тяжело отреагировать вовремя.

Вершинка такого удилища очень «нервно» реагирует на поклевку - и подсечка, как правило, происходит чуть-чуть не вовремя. Да и при вываживании мягкое удилище очень хорошо вяжет рыбу, что в случае с синцом имеет немаловажное значение. Синец и грубая снасть – понятия несовместимые. Даже в самые клёвые дни я не ставлю на поводки леску толще 0,12 мм. Губы у синца очень слабые, а за свою жизнь он у берега борется отчаянно. И если полагаться только на амортизирующие свойства лески, досадных сходов не избежать.

Я пользуюсь легким фидером Allux Pride Master Class длиной 3,3 м и с тестом до 50 г. У этого удилища потрясающий строй. При забросе легких кормушек (а при ловле синца кормушками тяжелее 20 г я не пользуюсь) гнется только вершинка. Оттого и заброс всегда получается кучным. А вот при вываживании рыбы в работу включается весь бланк, который гнется до самой рукоятки, что дает мне дополнительный бонус в борьбе с трофеем.

При ловле синца я всегда выбираю максимально мягкую для этих условий вершинку (фото 2). С жестким квивертипом поклевка рыбы выглядят как серия хаотичных ударов, отреагировать на которые в нужный момент очень тяжело. А вот с мягкой вершинкой поклевка синца выглядит почти как лещовая: после нескольких вздрагиваний квивертип уверенно гнется к воде. И подсечка почти всегда получается вовремя.

Катушка

При ловле синца я стараюсь компоновать снасть таким образом, чтобы она оказалась легкой и сбалансированной. Всё-таки скоростная ловля рыбы с легким фидером – это почти как рыбалка со спиннингом: удилище постоянно находится в руках. И от того, как снасть будет «лежать в руках», зависит и комфорт, и процент реализации поклевок. Поэтому катушки я тоже стараюсь подбирать так, чтобы они максимально гармонировали с удилищем. Тяжелые фидерные катушки сразу отбрасываем в сторону, сосредотачивая внимание на спиннинговых моделях, а еще лучше - на матчевых.

Современные тенденции компоновки матчевых катушек предусматривают наличие у них облегченного корпуса и передаточного числа, близкого к средним значениям 5,2:1. А большая скорость подмотки лески у этих катушек достигается за счет увеличенного диаметра шпули. Вот и получается, что при сравнительно небольшой массе мы получаем катушку с достаточно надежным механизмом. Да и тормоз у матчевых катушек более мягкий, что при ловле на тонкие оснастки дает рыболову дополнительное преимущество перед рыбой.

Я пользуюсь катушкой Allux Carbon Ultra HD SP Evo с передаточным числом 5,1:1 (фото 3). Поскольку я и большой любитель матчевой ловли, эта катушка является для меня идеальным вариантом. Одинаково успешно я могу использовать её и с легким фидером, и с матчевым удилищем.

Основная леска

При ловле рыбы на легкие фидеры «плетенкой» я не пользуюсь, а монофильную леску ставлю диаметром 0,18 – 0,2 мм. Причина проста: на водоеме, даже если ветер дует в спину, при забросе из лески образуется большая петля, сильно уменьшающая точность попадания оснастки в пятно прикормки.

А в ветреную погоду с толстыми лесками рыбалка становится вообще невозможной. Вот и приходится уменьшать диаметр основной лески до разумных пределов.

Если рыбачу на покрытых ракушками бровках, обязательно ставлю шок-лидер из флуорокарбоновой лески диаметром 0,24 – 0,26 мм. Жесткий флуорокарбон очень хорошо противостоит острым краям ракушек.

На водоемах с ровным, слегка заиленным дном все детали оснастки я привязываю непосредственно к основной леске.

Кормушки

Синец - рыба пелагическая. Как и чехонь, он чаще всего кормится в толще воды. Поэтому, имея большой опыт ловли чехони донными удочками, некоторые наработки я перенес и на ловлю синца. Например, я всегда подбираю кормушки, которые медленно опускаются в толще воды и легко отдают корм. Больше всего мне нравятся модели, у которых широкое дно, а контейнер для корма выполнен из тонкой проволоки (фото 4). Масса наиболее ходовых кормушек колеблется от 10 до 20 г.

Варианты монтажа оснастки

При скоростной ловле рыбы, когда поклевки часто происходят в толще воды, очень важно смонтировать снасть так, чтобы она оставалась одинаково чувствительной на любой фазе падения кормушки. Перепробовав множество вариантов, я остановил свой выбор на двух из них. Монтаж in-line, когда кормушка на специальной клипсе свободно скользит по основной леске (фото 5), я применяю в случаях, если рыба стоит на небольшом (15 - 20 м) расстоянии от берега.

Это очень чувствительный монтаж. Кроме того, даже молниеносная поклевка синца на этом монтаже несколько растянута по времени - и сделать своевременную подсечку намного проще. Второй вариант монтажа я использую в ветреные дни или когда рыба стоит далеко от берега. Суть его заключается в том, что поводок фиксируется на леске двумя силиконовыми стопорами, а кормушка привязывается непосредственно к нижнему концу основной лески (фото 6).

Длину и толщину поводка я подбираю в зависимости от того, какую планирую использовать насадку. Если рыбачить предполагается на животные насадки, поводок обязательно длинный и тонкий: 60 - 100 см из лески толщиной 0,1 – 0,12 мм. Для растительных насадок и шариков из полистирола поводок ставится короткий и толстый: 5 - 15 см из лески толщиной 0,16 мм.

Крючки

И размер, и форма крючка (фото 7) подбираются в зависимости от используемой насадки. Для опарышей, кастеров, кусочков червей и мотылей мне нравится использовать крючки из тонкой проволоки. Они не так травмируют нежных личинок - и те дольше остаются привлекательными для рыбы. А для растительных насадок и полистирола я ставлю крючки с широким поддевом, сделанные из толстой проволоки.

Прикармливание и ловля

Как и всякая пелагическая рыба, синец находится в постоянном движении. Исходя из этого и состав прикормки, и тактика её подачи должны отличаться от прикармливания рыбы, питающейся со дна.

Во-первых, следует очень осторожно отнестись к стартовому закорму. Синец – не лещ, которого нужно привлекать в точку ловли обильной и вкусной прикормкой. Из своего опыта я могу припомнить несколько случаев, когда обильный стартовый закорм точки надолго портил мне рыбалку. Обычно я сразу привязываю поводок и первые полчаса ловли просто чаще перезабрасываю снасть.

Во-вторых, очень важно постоянно поддерживать внимание рыбы к прикормке. При ловле синца прикормка в точке ловли должна присутствовать, но её не должно быть много. Иногда, особенно в очень сложные для ловли позднеосенние дни, я доставляю рыбе прикормку из рогатки: небольшими, размером с мелкую сливу, шариками (фото 8) или россыпью. Свежая порция корма из двух - трех шариков отправляется в воду с интервалом в две - три минуты.

Такая тактика хорошо срабатывает, когда рыба «висит» в толще воды и её нужно попытаться опустить ко дну. Если прикармливание ведется из рогатки, вместо кормушки я ставлю такое же по массе грузило и длинный, не менее метра, поводок. После каждого докорма я подтаскиваю к себе оснастку на 50 - 60 см. Обычно поклевка происходит сразу после остановки грузила.

Приготовление прикормки для ловли синца особых сложностей не составляет. Главное, чтобы она хорошо вымывалась из кормушки и была далеко заметна в воде. Причем слишком ярких прикормок синец побаивается, так что привлечь его, как леща, желтой или красной прикормкой можно только в момент жора. Всё остальное время лучше работают прикормки коричневого или черного цвета. Свои прикормки для ловли синца я всегда немного недоувлажняю, несколько раз обязательно просеиваю через сито, добиваясь того, чтобы смесь была рыхлой и равномерно увлажненной.

В прикормочных смесях для ловли синца непременно в большом количестве должны присутствовать животные компоненты: опарыши, кастеры, кусочки червя или мотыль – это дает мне возможность экспериментировать с насадками, что также благоприятно сказывается на количестве поклевок. Предназначенного для прикормки опарыша я предпочитаю предварительно умерщвлять. Сделать это можно непосредственно на рыбалке, ошпарив его кипятком (фото 9), или подержать двое суток в плотно закрытой таре.

Второй способ мне нравится больше - умерщвленный таким образом опарыш получается более мягким, чем после ошпаривания. На килограмм сухой смеси у меня обычно уходит стакан (стандартный 250-миллилитровый) опарыша, стакан кастеров и половина стакана рубленых червей. Но это не догма. Иногда хватает и одной растительной прикормки, а бывают дни, когда рыба реагирует только на склеенных землей личинок и червей.

Немного о тактике ловли

Если всё сделано правильно, и вам удалось заинтересовать своей приманкой синца, за поклевками дело не встанет - они начинают происходить едва ли не на каждом забросе снасти. Теперь самое главное - сохранить надлежащий темп рыбалки.

Даже если по каким-то причинам насадка на вашем крючке осталась незамеченной синцом, через минуту-полторы снасть выматывается и делается следующий заброс. Если же выбрать лещовую тактику, увеличив паузу между забросами до пяти - семи минут, вы можете быстро потерять контакт с рыбой.

Бывает и такое, что возня синца у прикормки привлекает к точке ловли хищника, тогда поклевки сначала делаются «вороватыми», а потом вообще прекращаются. И кажется, что рыба ушла. Но даже в таких случаях я не снижаю темп докорма - и мои усилия вознаграждаются возобновлением уверенных поклевок.

В холодное время года, когда активность рыбы снижается и та неохотно гоняется за приманкой, меня часто выручает длинный комбинированный поводок. Приблизительно на 80% длины он состоит из жесткой флуорокарбоновой лески сечением 0,14 мм. К этой леске прямым узлом привязывается 8 – 10-сантиметровый кусочек мягкой поводочной лески сечением 0,1 мм с крючком. Принцип работы такого поводка основан на том, что толстая леска имеет большую площадь поверхности - и, следовательно, намного медленнее тонет в воде. Таким образом, приманка намного дольше остается в поле зрения рыбы. А вставка из тонкой и мягкой лески нисколько её не настораживает.

Надеюсь, мой опыт поможет вам приобщиться к такому динамичному и увлекательному занятию, каким является ловля синца на легкие фидера. Рыбачьте в удовольствие!