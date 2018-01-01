Глухозимье. Охота за окунем Николай Линник

За годы увлечения ловлей рыбы на безнасадочную мормышку я усвоил очень важное правило: чтобы быть с уловом, нужно суметь как можно быстрее решить задачу с двумя неизвестными - найти активную рыбу и как можно точнее подобрать приманку к её настроению.

За пассивным окунем с «безмотылкой»

Жаркие споры о том, какая из приманок в тот или иной промежуток зимы оказывается более «правильной», я считаю совершенно бесполезной тратой времени. Конечный выбор зависит от многих факторов, среди которых тип водоема, размер живущей в нём рыбы, её основной кормовой базы и т.д. Нельзя сбрасывать со счетов и личностный фактор - у каждого имеются свои, основанные на личном опыте и вере, представления об уловистости той или иной приманки. А вот тактика поиска уловистых лунок и техника их облова во многом зависят от степени активности рыбы. И с этим трудно спорить.

Теория. Что уж тут поделаешь - в последние годы начало рыболовной зимы всё больше приближается к январю. А это значит, что январское перволедье – это совсем не то перволедье, которое типично для ноября или первой половины декабря. Повинуясь законам природы, приблизительно со второй половины декабря подводные обитатели переходят на зимнее расписание жизни. И вот уже который год открывать сезон подледной ловли рыбы приходится в пору, которую рыболовы прозвали «глухозимье». И самым верным признаком её наступления является разрозненность окуневых стай.

Кроме того, что большую стаю всегда легче найти, так в ней еще постоянно присутствует конкуренция рыбы за еду. Ловля стайного окуня большого умения не требует - рыба реагирует на любое движение. Она заглатывает всё, что может заглотить, и поэтому хватает всё, что подсунут - блесну, балансир или там мормышку. Причем собственная «игра» приманки для охотящегося окуня большого значения не имеет. Иногда для поклевки достаточно простого присутствия приманки чуть ниже кромки льда. Вот только попадания на такой клев случаются крайне редко.

Большую часть дня активный окунь находится в постоянном поиске и преследовании своих жертв - верховок, уклеек и мелких плотвичек. Вычислить траекторию передвижения охотящейся окуневой стаи очень непросто. Чаще всего рыбалка превращается в тяжелый труд. Протопать по льду несколько километров и при этом просверлить сотню-две лунок под силу только человеку, находящемуся в хорошей физической форме. Поэтому к середине зимы многие рыболовы переходят к ловле пассивного окуня, который чаще всего обитает на заросших травой прибрежных мелководьях (фото 1).

Вне стаи окунь ведет себя совершенно по-другому. Он не активен и почти не кормится. Это, конечно, не значит, что одиночный окунь вообще не клюет. Как и любой другой хищник, рефлекторно он реагирует на любое движение. И если приманка оказалась у него перед пастью, окунь может её схватить. Теперь всё зависит от качества приманки и от её «игры». Однако и приманка, и её «игра» являются факторами вторичными. Если под лункой нет рыбы, то какой бы безупречной ни была «игра», результата она не принесет. Вот и получается, что уловы «пассивных» рыболовов, как правило, не могут порадовать ни размером, ни количеством пойманной рыбы.

Но это всё крайности. Многолетнее увлечение ловлей рыбы на безнасадочную мормышку сформировало у меня стойкое убеждение, что, как и любой живой организм, рыба подвержена перепадам настроения. Независимо от сезона в водоеме всегда найдется достаточное количество рыбы, которая находится в активном состоянии. А, значит, её можно и нужно ловить.

Стратегия. В принципе, список точек, где полосатого можно встретить с наибольшей вероятностью, не такой уж и большой. Это подтопленные кусты, лежащие в воде стволы деревьев, участки вокруг островов и подводные возвышенности, а также протоки между отдельными плесами, свалы в глубину (фото 2) и травянистые мелководья. Уже через неделю после ледостава эти точки выделяются на фоне остальной акватории водоема количеством пробуренных лунок.

Принято считать, что за неделю-другую активная рыба на них постепенно выбивается - и свою актуальность они теряют. Однако существует парадоксальное явление, которое состоит в том, что одни рыболовы с завидной постоянностью «снимают» с этих рассекреченных точек за рыбалку десяток-другой увесистых «полосатиков», другие же исполняют роль простых статистов.

Занявшись выяснением причин такого дисбаланса, очень скоро я пришел к выводу, что причина этому кроется в том, что одни рыболовы умеют увязывать в одно целое точки и время выхода на них рыбы, другие же на эту «мелочь» не обращают внимания - и предпочитают свою рыбу высиживать.

Еще на ранних этапах освоения техники ловли рыбы на безнасадочную мормышку я обратил внимание, что некоторые рыболовы традиционно начинали свой день с облова травянистых мелководий. Потом они разбредались каждый по своим любимым местам. А к вечеру вновь собирались на мели. Причем подолгу никто из них на одном месте не задерживался. Попытавшись примерить эту тактику на себя, я был приятно удивлен, что даже в самые бесклевные дни она приносила мне намного больше поклевок, чем самый тщательный облов одной понравившейся лунки. Так, утром и вечером при облове травянистых отмелей часто в уловах попадаются и увесистые горбачи (фото 3).

Жестко ограниченный по времени клев (минут сорок после восхода солнца и не более получаса перед его закатом) говорит о том, что окуни в эти места наведываются на ночлег, а по дороге «домой» и «на работу» они успевают подкрепиться своими меньшими собратьями. На протяжении дня результат приносит проверка других потенциально уловистых точек.

Причем какого-то преимущества одной точки перед другой я не заметил. Совершенно неожиданно окунь может появиться там, где еще совсем недавно не было и малейшего намека на его присутствие. Активный клев может продолжаться минут 15 - 20, после чего поклевки резко прекращаются. Однако это не значит, что на протяжении дня рыба здесь снова не появится. В моей практике были случаи, когда полосатый выходил на одну и ту же точку по нескольку раз за день.

Тактика. Из всех зимних хищников окунь – самый всеядный. Одинаково успешно его можно ловить на любую из существующих сегодня приманок. Однако, как уже отмечалось выше, попадания на феерический клев происходят не всегда и не у всех. Поэтому намного разумнее будет готовиться к ловле окуня, который относительно разборчив в приманках. Кроме того, настоящие горбачи массой под килограмм - для наших водоемов рыба довольно редкая.

Чаще всего рыболовам приходится иметь дело с 200 – 300-граммовыми «полосатиками», которые от своих более крупных собратьев несколько отличаются по характеру питания. Исходя из этих соображений, для глухозимья я бы поставил безнасадочную мормышку в первый дивизион приманок, а вертикальную блесну и балансир сместил бы во второй.

Из всех известных мне разновидностей безнасадочных мормышек для ловли окуня в моих «домашних» водоемах (а это заросшие травой речные старицы и пойменные озера с рабочими глубинами в 0,5 – 2 м) я бы отобрал: «Нимфу», «Банан», «Козу» и «Лесотку». Какую из них выделить как самую уловистую, сказать затрудняюсь. Всё зависит от конкретных условий рыбалки.

Сразу оговорюсь: чтобы безнасадочная мормышка работала, очень важно правильно, в нужном соотношении, подобрать массу мормышки, упругость кивка и диаметр лески (фото 4). Если во время проводки мормышка будет залипать или «стучать» по леске, все дальнейшие разговоры о построении тактики облова того или иного места окажутся бесполезными.

Заросшие травой мелководья. На протяжении всей зимы мелководные поливы и устья покрытых травой заливчиков являются очень привлекательными для рыбалки. Небольшая глубина и сильно заросшее дно накладывают свой отпечаток на выбор приманки. Так, моими любимыми мормышками для этих мест являются некрупные «Лесотки» (фото 5) и «Козы», т.е. приманки, не требующие размашистой игры.

Движение рыбы на глубину начинается с самого рассвета, а заканчивается где-то спустя полчаса после восхода солнца - и рыболову нужно успеть вложиться в этот промежуток. Позднее, до самого вечера, подобные места перестают работать. Вечерний выход окуня, как правило, начинается за час до захода солнца и продолжается до самых сумерек.

Протоки между плесами. Эти места притягивают к себе окуня на протяжении всей зимы. Постоянно он здесь не держится, но если выходит на кормежку, то поклевки, практически одновременно, начинаются во всех лунках. Причем размер приманки для окуня в это время значения не имеет. Наоборот, чем тяжелее приманка – тем быстрее она достигает нужного горизонта. Моими любимыми приманками для облова проток являются «Нимфы».

По сравнению с другими мормышками, за счет наличия подвижных дополнительных элементов на цевье крючка «Нимфы» обладают большей «дальнобойностью», и делаются более заметными для проходящей рыбы. Какого-то особого расписания появления окуня в этих местах не существует. Нужно просто время от времени наведываться сюда - и облавливать несколько лунок.

Прибрежные кусты и затопленные стволы деревьев. То, что окунь тяготеет к «подводным лесам», ни для кого не является секретом. Однако в одних местах почему-то клюют исключительно «матросики», в других же можно рассчитывать и на поклевку горбача. Причина этому кроется в том, что крупный окунь (как, впрочем, и любая другая рыба) места для своего отдыха выбирает, исходя из того, насколько оно безопасно для самого окуня и как близко от него располагается корм.

В том, что затопленные кусты и стволы деревьев крупный окунь выбирает именно для этого, нет никакого сомнения. Рыбалка в таких местах всегда требует особой ювелирности. Очень часто для того, чтобы увидеть поклевку, достаточно просверлить свежую лунку буквально в нескольких сантиметрах от «пустой», т.е. подсунуть приманку отдыхающему окуню под нос. И для подобных мест моими любимыми мормышками являются «Нимфы» и «Лесотки».

Замечу еще, что наличие дополнительных раздражающих элементов в виде дисков и крупных бусинок на цевье крючка рыбу особо не привлекают, а вот зацепистость приманки снижают сильно.

Свалы в глубину. Еще одно классическое место, где в глухозимье можно встретить пассивного окуня. Методика облова подобных мест простая, но довольно трудоемкая. Нащупав бровку, рыболов продвигается вдоль нее и поочередно облавливает лунки. Чтобы поиск оказался более плодотворным, за один раз сверлится серия из 7 - 10 лунок на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Если в какой-то из лунок происходит поклевка, участок вокруг нее облавливается более тщательно.

Моими любимыми мормышками для подобных мест являются модели, оборудованные подвижными элементами – например, «Гвоздики» - дисками (фото 6), крупными бусинами - «Нимфы» и «Бананы» (фото 7). Наличие этих элементов делает приманку более заметной для рыбы.

За крупным окунем в глухозимье

Крупный окунь – всегда интересный и почетный трофей для рыболова-мормышечника. Вместе с тем бытует мнение, что ловля его требует очень узкой специализации, вследствие чего для большинства рыболовов поимка горбача на мормышечную снасть - это приятная случайность. Соглашаться с этим или нет – дело ваше. А я расскажу о своем опыте ловли крупного окуня на безнасадочную мормышку в относительно мелких, часто заросших травой водоемах.

Общие принципы. Повторюсь, что большинство водоемов, где мне доводится рыбачить зимой, представляют собой пойменные озера, большие речные старицы и расположенные в устьях малых рек плесы. Глубина здесь, как правило, не превышает трех метров, а на дне всегда имеется большое количество укрытий в виде коряжек, затопленных стволов деревьев и островков вечнозеленой травы.

Иногда трава распространяется по всей акватории водоема, а пригодными для ловли являются небольшие «пятачки» чистого дна. Кое-где присутствует слабое течение. Водоемов такого типа полно в любой местности, вот только крупный окунь водится не везде. И чтобы ловить его целенаправленно, нужно обладать достоверной информацией о том, случались ли здесь поимки горбачей этой зимой.

С закрытыми озерами всё понятно. Если крупного окуня ловили здесь летом, то и зимой он никуда не денется. А вот со старицами, а тем более плесами малых рек, всё намного сложнее. Дело в том, что многие водоемы, соединенные с коренной рекой, являются выростными, или нагульными. Рыба сюда заходит на нерест весной, живет здесь всё лето, а на зиму скатывается обратно в реку - я несколько раз попадал в подобные «засады».

И теперь перед рыбалкой предпочитаю тщательно собирать информацию. Иногда бывает и так, что в силу каких-либо причин крупный окунь может просто не зайти в эту реку или старицу, где до этого года он ловился весьма исправно. Поэтому самая ценная - это свежая информация, полученная накануне рыбалки.

Рыболовная мудрость гласит: крупного окуня проще поймать, чем найти. И поэтому еще одним вопросом, который сильно волнует рыболовов, являются точки, где чаще всего можно встретить настоящего горбача. Бытует мнение, что крупного окуня нужно искать исключительно на свободных от растительности свалах в глубину. С этим я могу поспорить. Мне доводилось ловить трофейных окуней и на глубине в 20 - 30 см, и в прогалах среди сплошной растительности, когда мормышку приходилось едва ли не запихивать в лунку палкой.

По-моему, намного важнее знание рельефа водоема, и понимание того, что ты делаешь. А поскольку разговор идет о безнасадочной мормышке, то контроль и анализ своих действий должен быть постоянным. Это и выбор направления поиска рыбы, и знание точек, куда она может выйти на кормежку, и подбор наиболее оптимальной приманки.

О приманках. При выборе мормышки для ловли крупного окуня на том или ином водоеме я чаще всего руководствуюсь наблюдением: со временем рыба начинает побаиваться наиболее часто применяемых на этом водоеме приманок. Рыболовы постарше помнят, насколько уловистыми были первые «вертушки» французской MEPPS. Но прошло несколько лет - и отечественные окуни сделались более осмотрительными.

А если ловля ведется с подсадкой на крючок мормышки чего-либо живого, рыба учится распознавать опасность еще быстрее - и обходить её стороной. В этом отношении безнасадочная мормышка намного интереснее любой мормышки с наживкой. Я могу вспомнить десятки случаев, когда мне доводилось добирать рыбу из лунки, где несколько минут назад её безуспешно пытались соблазнить мормышкой с мотылем на крючке.

Вариантов представления этой приманки рыбе множество. Это и игра, и многообразие цветов (фото 8). Единственное ограничение – глубина и течение. На глубине свыше 4-х метров мелкие и средние модели безнасадочных мормышек сильно теряют в собственной «игре», а на крупные приманки рыба клевать отказывается. Но на описываемых в этой статье водоемах безнасадочная мормышка всегда предпочтительнее мормышки с «мясом».

Искушенный опытом - и оттого недоверчивый - крупный окунь всегда лучше отзывается на частую смену приманок. Зная эту его слабость, даже на хорошо известные водоемы я ношу с собой по нескольку оснащенных разными мормышками удочек. А чтобы выяснить, какая из приманок сегодня более уловистая, в начале рыбалки по очереди предлагаю их рыбе. Бывает и так, что подбирать мормышку приходится для каждой группы пробуренных лунок. Кстати, тактика частой смены приманок сильно экономит силы: сверлить лунки в толстом льду приходится намного меньше.

Какая именно модель мормышки лучше всего подходит для ловли крупного окуня, опять же всё зависит от личных предпочтений рыболова. Многие мои коллеги вот уже сколько лет остаются верными «Клопику», а кто-то предпочитает следовать моде - и каждый год меняет приманки. Сказать, что кто-то из них оказывается в большом выигрыше, я не могу. Сам я чаще всего практикую три вида мормышек: «Лесотку», «Клопика» и «Нимфу».

«Лесотка» - это высокочастотная приманка, она лучше всего работает по активной рыбе. Кроме того модельный ряд «Лесоток» предусматривает большое количество вариантов расцветки (фото 9), так что подобрать подходящий под настроение рыбы цвет приманки совсем не трудно. «Клопиком» (на фото 10 слева) я чаще всего пользуюсь в случаях, когда рыба стоит в зарослях растительности - и требуется очень аккуратная подача приманки.

Слишком активной игры эта мормышка не требует, а наличие на цевье крючка разноцветных кембриков делает её хорошо заметной в зарослях травы. А вот «Нимфу» (на фото 10 справа) я пускаю в ход, когда нужно иметь дело с малоактивной рыбой, которая кормится где-нибудь на глубинной бровке. Основным коньком этой мормышки является наличие на цевье крючка нескольких подвижных дисков, которые значительно увеличивают слышимость приманки в воде.

Конечно, наличие этих дополнительных украшений сильно снижает зацепистость крючка, это нужно учитывать при подсечке. Перед тем, как подсечь рыбу, я всегда оперативно сбрасываю мормышку вниз, чтобы она как бы провалилась в рот рыбе.

Леска. Главное требование к леске – это разумное соотношение между её диаметром и прочностью. На мели окунь ожесточенно борется за свою жизнь. При вываживании он ходит кругами - и частенько обрезает леску о края лунки.

И чем меньше диаметр лески, тем проще её обрезать. Я допускаю, что некоторые современные лески диаметром 0,06 – 0,08 мм вполне способны справиться с рыбиной массой 0,5 кг и выше, но рыбачить с такими лесками на мели или в траве – это пижонство. Сам я лесками тоньше 0,1 мм для ловли окуня не пользуюсь. Самый же ходовой диаметр лесок на моих удочках для ловли окуня – 0,11 мм. При выборе лески в первую очередь стараюсь обратить внимание на её жесткость.

Я предпочитаю рыбачить с мягкими лесками. Жесткие лески меньше путаются при наматывании на руку, что облегчает переход между лунками. Но при этом они сильно теряют прочность на узле, да и стареют эти лески очень быстро.

Кивок. Если вы хотите научиться ловить крупного окуня, позаботьтесь о том, чтобы «игра» вашей приманки не вызывала у него никаких подозрений. А без правильно подобранного кивка сделать это невозможно. Конечно, при выборе кивка каждый рыболов руководствуется своими предпочтениями. Есть такие предпочтения и у меня. Вот уже много лет я рыбачу с длинными комбинированными кивками рессорного типа (фото 11).

Это настолько универсальный и тонко настраиваемый инструмент, что приспособить его под игру с любой мормышкой - дело нескольких проводок. С таким кивком очень просто моделировать и быстрые, и медленные колебания - достаточно изменить угол наклона удилища и длину кивка. Единственное ограничение – это масса мормышки. Если кивок недогружен, вы не сможете получить низкочастотных колебаний приманки.

А с перегруженным кивком мормышку можно презентовать только с низкими колебаниями и большой амплитудой. Чтобы не путаться на рыбалке, все свои мормышки в коробке я распределяю по массам (фото 12), а жесткость кивка пишу на катушке удочки (см. фото 4).

Тактика поиска и облова лунок. Глухозимье – не перволедье, и много лунок в толстом льду не набуришь. Да и не надо. Когда к январю рыба уже перешла на зимнее расписание, весь результат рыбалки делается на грамотном облове локальных точек.

Вот уже который год я использую определенный алгоритм, и он еще ни разу меня не подвел. Заключается он в целенаправленном обходе перспективных точек. Утром, приблизительно за полчаса до восхода солнца и час после восхода, я стараюсь тщательно обловить известные мне мелководья. Очень часто на ночь крупный окунь забивается в самую гущу подводных растений, иногда на глубину в 20 - 30 см. И покидает он эти места с восходом солнца.

Если вам удалось перехватить уходящих на глубину горбачей, то новый день начнется с поимки нескольких приятных бонусов. Потом, до самого вечера, на мели делать нечего. Здесь можно, разве что «матросиков» половить. Я переселяюсь к известным мне донным аномалиям - и по очереди, до полудня, аккуратно их облавливаю. Кроме исследования рельефа дна меня интересует хотя бы малейшее проявление активности рыбы.

Даже в глухозимье в стае окуней всегда найдется несколько особей, которые чуть-чуть активнее остальных собратьев. И пусть до уверенной поклевки дело может и не дойти, а рыба только притронулась к мормышке, эту лунку нужно запомнить - и вернуться к ней через некоторое время. В самый разгар зимы рыба питается эпизодически. Выходов на кормежку может быть всего несколько, а длиться они могут от 15 минут до часа. Моя цель - попасть на один из таких вот выходов.

Обычно первая вспышка пищевой активности происходит у окуней часов в 13. К этому времени я успеваю определиться с несколькими перспективными точками - и теперь тщательно их облавливаю. В ход идут любые приемы: смена «игры», цвета, формы мормышки.

Теперь моя задача - подобрать ту презентацию приманки, к которой окунь не сможет остаться равнодушным. Чаще всего именно смена цвета и формы мормышки в глухозимье могут оказаться единственно верным решением для того, чтобы увидеть уверенную поклевку. Не решается рыба атаковать зеленую мормышку - попробую предложить ей золотистую, коричневую и т.д. Конечно, если так вот менять мормышки при облове каждой лунки, то дня не хватит. Эксперименты провожу только там, где увидел хотя бы малейший намек на поклевку.

На незнакомом водоеме я чаще всего я использую «квадратно-гнездовой» метод сверления лунок и стараюсь за что-нибудь «зацепиться». Не столь важно, «зацепился» ли я за особый рельеф, коряжник или поклевку, но через какое-то время я начинаю крутиться на выбранном участке. Сверлюсь, облавливаю, досверливаюсь, снова проверяю все лунки, досверливаю, проверяю еще раз. Подолгу на одной лунке я не задерживаюсь. Для того чтобы понять, есть ли здесь рыба, достаточно сделать 5 - 6 проводок.

На следующей лунке поступаю точно так же. И не забываю запоминать лунки, в которых произошел контакт с рыбой - это золотой запас на вторую половину дня. А там всё по алгоритму: смена «игры», цвета и формы мормышки.

Если результативность ловли на этом участке меня всё-таки перестала устраивать, без сожаления перехожу на другой. Без всяких оговорок – это абсолютно рабочая тактическая схема при ловле в незнакомом месте!

Как видите, ловля крупного окуня в глухозимье не требует никакого особенного снаряжения и не очень сложна в техническом плане. Единственное, что совершенно необходимо – это огромное терпение, готовность провести весь день на водоеме - и, просверлив с полсотни лунок, увидеть несколько настоящих поклевок. И, конечно, не забывайте уважать крупного окуня, как достойного соперника, а себя - как настоящего рыболова.

Не пытайтесь поймать, сколько сможете. Умейте вовремя остановиться. Относитесь к рыбе бережно. Тугой вам лески!