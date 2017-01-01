Форель? Ночью? Почему бы и нет! Константин Шорин, Москва

К весеннему нерестовому запрету на ловлю рыбы спиннингом можно относиться по-разному, но мириться с ним, ничего не поделаешь, приходится. Кто-то, конечно, прячется по кустам, рискуя попасть в лапы лютого рыбнадзора, получить внушительный штраф и остаться без снастей, но я считаю, что лучше отправиться в какое-нибудь культурное рыбное хозяйство (КРХ) и наслаждаться любимым делом в спокойной обстановке. Например, ночью...

Надо сказать, что рыболовов, посещающих КРХ, можно поделить на несколько групп. Во-первых, на тех, кто едет по необходимости - по причине запрета на водоемах общего пользования. Во-вторых, тех, кто из-за недостатка времени не может вырваться дальше, чем на десяток километров от дачи, и кого всё устраивает - и цены, и не очень-то дикая природа. В отдельную группу можно отнести спортсменов-форелятников, которые всё время проводят в различных КРХ, готовясь очередным соревнованиям и оттачивая мастерство - подбирая цвета и запахи приманок, дабы соблазнить эту странную, на мой взгляд, рыбу – прудовую форель.

Себя я отношу к первой группе рыболовов - мои посещения КРХ связаны в основном с острой необходимостью. Но пока я не могу похвастаться глубокими познаниями во всех тонкостях арийной ловли форели (или trout area fishing). Да, собственно, и не претендую на то, чтобы раздавать умные советы в этой области. Я лишь хочу рассказать об одной особенности арийной ловли, о некой её разновидности, если хотите, а именно - о ночной рыбалке.

Сразу хочу сказать, что хотя тема эта новая, но пионером в этой области был далеко не я, а, как и всегда, освоили её спортсмены, проводящие на форелевых водоемах массу времени. В связи с чем вести свое повествование я буду со ссылкой на опыт своего хорошего друга Михаила Климова, который, как вы уже догадались, и является одним из тех самых спортсменов.

Немного предыстории

Не стану утверждать точно, но пока не доказано обратное, что местом рождения ночной ловли форели (по крайней мере для Москвы и Московской области) считается КРХ «Никитское». Именно здесь неудовлетворенность дневной рыбалкой заставила Михаила задержаться до темноты – и, так сказать, открыть новую главу в area fishing. Для продолжения разговора нужно внести небольшое пояснение и сказать, что «Никитское» - это хозяйство, где на определенном участке водоема поддерживается открытая вода в течение всей зимы. И если вы не исключаете ловлю летними снастями при отрицательных температурах, то всегда можете приехать сюда и половить.

Но к чему я это говорю? Да к тому, что в определенные времена года продолжительность дня разная. Зимой, соответственно, темнота наступает значительно раньше - и продолжительность сумеречной ловли выходит значительно больше. И то, что зимой и ранней весной вполне можно считать ночной рыбалкой, в мае будет лишь ловлей на вечерней зорьке. Но как бы то ни было, а успешно ловить удавалось до полуночи. Возможно, рыба ловится и позже, но проверить это пока не удавалось по причине того, что культурные рыбные хозяйства покамест отказываются переходить на круглосуточный режим работы.

Приманки

Сразу хочу сказать, что основным видом приманок для ночной ловли стала «резина». Возможно, со временем расклад и поменяется, но пока ни воблеры, ни «колебалки» нельзя рассматривать как серьезных конкурентов силиконовым «червячкам», «рачкам» и «каракатицам». На данном этапе моими фаворитами являются приманки, изготовленные непосредственно самим Михаилом. Сформировался уже некий базовый комплект, а подбирать приходится лишь размер, цвет и степень свечения. Да-да, именно свечения!

Приманки для ночной ловли должны светиться. И точно так же, как днем, мы подбираем цвет приманки для темного времени суток, выбираем оттенок свечения и его яркость. Когда-то работает зеленоватый, когда-то - розовый, когда-то - синий. Понятное дело, что свечение приманкам придает светонакопитель, входящий в состав тела приманки. И каждый рыболов знает, что заряжается он фонарем. Но не все в курсе, что быстрее и лучше это делать ультрафиолетовым фонариком. Обычные, конечно, тоже можно использовать, но тогда чем мощнее они будут - тем лучше.

Казалось бы, мелочь, но в то же время немаловажная, т.к. степень свечения, или яркость, если хотите, также приходится подбирать. Ведь, как правило, поклевки случаются не на первой же проводке после зарядки светонакопителя, чаще - это третий - пятый заброс, а тогда уже свечение становится менее ярким. Предугадать это проблематично, поэтому и приходится заряжать до полного и «полоскать» до момента, пока свечение не станет совсем тусклым.

С ароматами также всё не очень просто - нужно подбирать по месту, но в последнее время у меня неплохо работают приманки с сырным запахом. Что касается выбора массы приманки, то мне приходилось работать с джиг-головками от 0,2 до 2 г, и если говорить про ночную ловлю, то акцент однозначно делается в сторону самых легких приманок.

Леска или «плетенка»?

Высокая чувствительность при ловле на «резину» в темное время суток просто необходима, поэтому предпочтение стоит отдать «плетенке». Я ставлю шнуры от #0,175 и до #0,3 по японской классификации (это 0,069 – 0,09 мм). Использование столь тонких «паутинок» позволяет добиться наиболее гармонично сбалансированной снасти. Но кое-что будет и из лески - это флуорокарбоновый поводок. К слову, приманку надо вязать непосредственно к нему, исключая всяческие карабины. Так четкость передаваемых ощущений окажется выше.

Катушки

К столь тонкой «плетенке» требуются адекватные катушки. Адекватные катушки в данном случае - это те, что не сбрасывают петли и хорошо укладывают леску. Сами понимаете, что использование тонких «ниток» обязывает. Ну и, конечно, минимальное количество люфтов в катушечном механизме. Некоторые наверняка сейчас тяжело вздохнули и подумали: «Ну вот, опять нас склоняют к покупке дорогущих снастей». Ничего подобного! В качестве надежного и отвечающего всем требованиям варианта могу предложить Innova Ultralight от Stinger. Стоит вполне подъемных денег и при этом обладает качествами, присущими более дорогим японским моделям: хорошая укладка, наворачивающаяся рукоятка, отсутствие люфтов и так далее.

Удилище

Спиннинг – это, наверное, самый противоречивый элемент в экипировке. Тут во многом вопрос личных пристрастий, поэтому обойдусь лишь общими рекомендациями. Тест - примерно граммов до 5 – 7, не больше. Что касается чувствительности, то, понятное дело, что почувствовать в руку касание дна джиг-головкой 0,6 г проблематично. Конечно, приманка тоже что-то весит, но тем не менее... И все же я бы рекомендовал придерживаться наиболее чувствительных вариантов. Понятно, что удилища из высококачественных материалов весьма дороги, но это как раз тот случай, когда экономить не стоит.

Проводка

Проводка, или, как более правильно в данном случае, анимация силиконовых приманок - это такой аспект ловли, который нельзя загнать в какие-то определенные рамки. Каждый рыболов, зачастую сам того не осознавая, добавляет в базовые элементы что-то свое. И форелевая ловля открывает огромный простор для творчества в данном направлении. В качестве общих, так сказать, пожеланий могу порекомендовать стремиться к наиболее медленной анимации.

Если в светлое время суток возможны и резкие подбросы перегруженных приманок, то ночью нужно стремиться к наиболее деликатной подаче. Опять же в качестве базовых рекомендаций приведу несколько вариантов, с которыми уже можно работать и придавать им какие-то неповторимые особенности. Несмотря на то, что очень часто мы имеем дело с силиконовыми «червями», которые, как мы знаем, не имеют или почти не имеют собственной «игры», равномерная медленная проводка весьма актуальна. В зависимости от горизонта ловли её можно разнообразить паузами и легкими покачиваниями вершинки спиннинга.

Неплохой вариант анимации - это легкое подтвичивание, если так можно выразиться, с паузами различной продолжительности. Паузы, опять-таки в зависимости от горизонта ловли, могут доходить до пяти секунд. Чаще всего проводка осуществляется у дна, реже - в толще воды. С ситуацией, когда бы рыба клевала у поверхности, мне сталкиваться пока не приходилось.

Ну вот, собственно, и всё, что пока хотел сказать. Как видите - это не руководство и не инструкция на тему «как поймать форель ночью». Это тема для размышления. Надеюсь, этот материал подвигнет кого-то сделать первый шаг в освоении ночной ловли, найти что-то свое, новое. И вместе мы допишем эту историю.