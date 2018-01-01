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ГлавнаяСпортивное рыболовство №1 январь 2018
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Форель. На лед со стримерами

Владислав Сальников

В том, что стример – не узкоспециализированная нахлыстовая приманка, я убеждался не раз. Снастью с отводным поводком или со сбирулино я ловил на стримеры самую разную рыбу – от мелкого окуня до трофейной кумжи. Успешный опыт использования этих приманок в спиннинговой рыбалке подтолкнул меня в свое время перенести эксперименты на лед.

Форель. На лед со стримерами

Радужная форель, которой зарыбляют коммерческие водоемы, относится к семейству лососевых, а ведь именно для ловли лососевых изначально и предназначались стримеры, поэтому логика их использования на «платниках» очевидна. Эта теория подтвердилась на практике на первой же моей рыбалке превышением нормы менее чем за 3 часа. Но то было осенью, а вот эффективность использования стримеров зимой вызывала сомнения.

В основном потому, что стример это, по сути, большая «мушка» с множеством подвижных элементов, больше похожая на насекомое, чем на малька, а подо льдом с естественными насекомыми как раз проблема. Не насторожит ли рыбу странный объект? Может, лучше предложить ей имитацию малька? Если – да, то будет ли искусственный «малёк» соблазнительно играть при вертикальной проводке? Эти и другие вопросы не давали покоя. В конце концов, я решил сделать ставку на инстинкты рыбы и на волю случая. Заполнил флайбокс разноцветными лохматыми стримерами и отправился на рыбалку.

И теперь уже лет 5 точно без стримеров на подледную ловлю форели не выхожу. Какие-то модели отсеялись за ненадобностью, какие-то пришлось связать специально, а что-то даже купить, дабы сделать приманку по образцу. И теперь я с полной уверенностью могу сказать, что время было потрачено не зря, ведь ловля на стримеры - это не эксперимент ради эксперимента, а достижение весомого результата, порой даже не в самые клёвые дни. А теперь обо всём по порядку.

Типичные нахлыстовые приманки

Поначалу использовал две модели в разных расцветках – Wooly Bugger и Zonker. Однако сразу начались проблемы. Нахлыстовые стримеры имели подгрузку из свинцовой проволоки, но её явно не хватало для быстрой доставки приманки на нужную глубину. Zonker так вообще, пока я его изрядно не прополоскал в лунке, лежал на поверхности воды.

Благо водоем был мелководный и приманка рано или поздно оказывалась в поле зрения рыбы, даже находясь под нижней кромкой льда. Но на будущее я подстраховался - положил в коробочку с легкими стримерами несколько съемных дробинок. Дробинку можно сдвинуть прямо к ушку крючка, а можно оставить на некотором удалении от него, игра от этого хоть и не очень существенно, но поменяется, а это может сыграть свою роль.

Есть ли смысл в использовании классических нахлыстовых стримеров подо льдом? Однозначно – есть. Они очень легкие, игра у них более плавная, чем у приманок, адаптированных для подледной рыбалки, что может пригодиться в период совсем уж капризного клёва. Однако это качество проявляется у них только без дополнительной огрузки, что ограничивает их использование на водоемах со значительной глубиной.

Стримеры на джиг-головках

Первые образцы, которые я подержал в руках, были родом из Скандинавии. Их привез мой хороший знакомый то ли из Швеции, то ли из Финляндии, точно уже и не помню. Вместе с ним мы и поехали тестировать джиг-стримеры на один из «платников». Результат был, но не столь ошеломляющий, как хотелось бы. Причина выяснилась быстро: материалы, из которых были связаны приманки, были довольно жесткими и играли только при анимации удильником, а обычный нахлыстовый стример играет волокнами даже на продолжительной паузе, что, похоже, и является решающим фактором, соблазняющим хищницу на атаку.

Стример на джиг-головке оптимален для зимы
Жестких требований к пропорциям приманок нет
Для легкой приманки нужна добавочная огрузка на леске
Легкий нахлыстовый стример сработал на малой глубине
Стример, работающий по принципу балансира
Из этого запаса можно сделать сотню стримеров

Дело оставалось за малым: найти подходящую джиг-головку массой 3–4 г (крючок должен быть с коротким цевьем и широким поддевом) и связать лохматый стример с подвижным хвостом. Для обмотки по телу я использовал мех кролика на шкурке, а для хвоста – перья марабу. Впрочем, подойдут разные материалы, главное, чтобы волокна играли на паузе и не слипались. С цветовой гаммой можно экспериментировать до бесконечности, и в этом, надо признать, есть смысл.

Джиг-стример Frill - вариация на тему Zonker

Иногда «выстреливает» приманка с хаклом (воротником) и хвостиком одного цвета, иногда поклевок больше на 2-цветные приманки. Самые уловистые цвета – фуксия (пурпурный), розовый, фиолетовый, шартрез, оливковый, голубой и черный.

Конечно же, не у каждого рыболова есть дома два чемодана нахлыстовых материалов, как у меня, но небольшой набор самого необходимого вполне можно приобрести - хотя бы по пять упаковок нарезанного полосками меха кролика и перьев марабу. Если же заниматься вязанием нет времени и желания, форелевые джиг-стримеры можно найти в продаже.

Мне понравились модели Frill и Ice Balance Trout. Последняя довольно оригинальна в плане собственной игры - конструкция джиг-головки такова, что даже после короткого взмаха удильником приманка уходит в сторону, а на паузе возвращается в исходное положение, продолжая играть мягкими волокнами. Кстати, подобные фабричные головки используют для ловли судака на «силикон» в отвес. Так что ничто не мешает купить судаковую джиг-головку массой до 7 г и навязать на ней стример для форели. Для пущей эстетики головку можно покрасить. Я крашу лаком для ногтей, только лак должен быть густым, некоторые лаки стекают с головки, не оставляя следа. Если хочу получить кислотный цвет (розовый, шартрез), сначала грунтую свинец белым лаком, даю ему полностью просохнуть, а потом уже наношу яркий лак.

Проводка

Джиг-стример Ice Balance Trout

Учитывая, что стример имеет много подвижных волокон, в игру приманкой можно и нужно вносить как можно больше многообразия.

Самая распространенная проводка – плавное шевеление стримером практически на одном месте с периодической сменой горизонта.

Также очень уловисты короткие подбросы с затяжными паузами, иногда работает игра стримером, как мормышкой с подъемом и опусканием.

Когда клёв затихает, часто срабатывает один простой прием: нужно сделать несколько резких высоких взмахов, а потом, после продолжительной паузы, следует вернуться к более спокойной проводке.

Скачущий в толще воды стример привлекает форель с большого расстояния, а затем, вблизи, она не в силах противостоять охотничьему инстинкту. У меня были случаи, когда хищница атаковала стример вообще без игры (удочка лежала на льду), и один из них закончился печально – удочка ушла под лед...

Нюансы использования

В мороз стример не стоит держать долго на открытом воздухе, лучше подмотать леску и оставить его в лунке, иначе скопившаяся в волокнах вода замерзнет и приманка какое-то время не будет работать. Также в волокнах скапливается рыбья слизь, поэтому те стримеры, на которые попалась рыба, рекомендую после рыбалки промыть под струей теплой воды. Вот, собственно, и весь уход.

Бытует мнение, что стримеры – приманки недолговечные. Бывает, конечно, что часть волокон остается у рыбы в пасти, но случается это редко, да и на уловистость приманки в целом не влияет. Даже самые потрепанные стримеры исправно ловят рыбу, хоть и выглядят не так «мажорно», как их только что связанные собратья.

И еще один момент – при желании на приманку можно нанести аттрактант. Нахлыстовые материалы его хорошо впитывают, только используйте подходящие по цвету аттрактанты, иначе перекрасите стример. Однако если по правде, на запах я делаю ставку в последнюю очередь, на мой взгляд, гораздо важнее подача приманки, её форма и цвет. Стример без запаха рыба атакует по несколько раз подряд, в полной уверенности, что объект атаки съедобный, так зачем усложнять процесс, если производительность и без того высокая?

Снасть

Кивки использую только с очень легкими приманками. В основном же предпочитаю удочки с длинными мягкими хлыстиками, которыми, при необходимости, можно без труда выполнить мормышечную проводку. Также длинные хлыстики выручают при ловле накоротке – они хорошо отыгрывают рывки рыбы, утомляя её перед извлечением на лед. Общему соблазну использовать флуорокарбон где надо и не надо я не поддался, а потому на «платниках» предпочитаю ловить с монофильными лесками, которые имеют хорошую растяжимость, что архиважно при ловле крупной рыбы на небольшой глубине.

Хвост играет каждым сегментом
После вываживания стример выглядит невзрачно
Крючок должен быть с широким поддевом, иначе сходов не избежать
Водоем хорошо знаком - хватит небольшого набора приманок

В таких условиях к месту придется зимняя инерционная катушка с фрикционом, с ней можно использовать тонкие лески без риска обрыва, да и сходов будет меньше, особенно на завершающей стадии вываживания.

Заключение

Через мои руки прошло немало форелевых приманок. Одно время удочку некуда было положить – ящик доверху забивался коробками и банками. Сейчас беру с собой пяток проверенных моделей блесен и раттлинов, а также несколько упаковок с «силиконом», но начинаю ловлю (а во многих случаях и заканчиваю её) именно со стримерами. На мой взгляд, главный секрет их уловистости - в существенном отличии от тех приманок, которыми ловят форель большинство рыболовов. А рыбу, как известно, надо удивлять - и стримеры с этой задачей справляются прекрасно.

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Форель. На лед со стримерами

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