Форель. На лед со стримерами Владислав Сальников

В том, что стример – не узкоспециализированная нахлыстовая приманка, я убеждался не раз. Снастью с отводным поводком или со сбирулино я ловил на стримеры самую разную рыбу – от мелкого окуня до трофейной кумжи. Успешный опыт использования этих приманок в спиннинговой рыбалке подтолкнул меня в свое время перенести эксперименты на лед.

Радужная форель, которой зарыбляют коммерческие водоемы, относится к семейству лососевых, а ведь именно для ловли лососевых изначально и предназначались стримеры, поэтому логика их использования на «платниках» очевидна. Эта теория подтвердилась на практике на первой же моей рыбалке превышением нормы менее чем за 3 часа. Но то было осенью, а вот эффективность использования стримеров зимой вызывала сомнения.

В основном потому, что стример это, по сути, большая «мушка» с множеством подвижных элементов, больше похожая на насекомое, чем на малька, а подо льдом с естественными насекомыми как раз проблема. Не насторожит ли рыбу странный объект? Может, лучше предложить ей имитацию малька? Если – да, то будет ли искусственный «малёк» соблазнительно играть при вертикальной проводке? Эти и другие вопросы не давали покоя. В конце концов, я решил сделать ставку на инстинкты рыбы и на волю случая. Заполнил флайбокс разноцветными лохматыми стримерами и отправился на рыбалку.

И теперь уже лет 5 точно без стримеров на подледную ловлю форели не выхожу. Какие-то модели отсеялись за ненадобностью, какие-то пришлось связать специально, а что-то даже купить, дабы сделать приманку по образцу. И теперь я с полной уверенностью могу сказать, что время было потрачено не зря, ведь ловля на стримеры - это не эксперимент ради эксперимента, а достижение весомого результата, порой даже не в самые клёвые дни. А теперь обо всём по порядку.

Типичные нахлыстовые приманки

Поначалу использовал две модели в разных расцветках – Wooly Bugger и Zonker. Однако сразу начались проблемы. Нахлыстовые стримеры имели подгрузку из свинцовой проволоки, но её явно не хватало для быстрой доставки приманки на нужную глубину. Zonker так вообще, пока я его изрядно не прополоскал в лунке, лежал на поверхности воды.

Благо водоем был мелководный и приманка рано или поздно оказывалась в поле зрения рыбы, даже находясь под нижней кромкой льда. Но на будущее я подстраховался - положил в коробочку с легкими стримерами несколько съемных дробинок. Дробинку можно сдвинуть прямо к ушку крючка, а можно оставить на некотором удалении от него, игра от этого хоть и не очень существенно, но поменяется, а это может сыграть свою роль.

Есть ли смысл в использовании классических нахлыстовых стримеров подо льдом? Однозначно – есть. Они очень легкие, игра у них более плавная, чем у приманок, адаптированных для подледной рыбалки, что может пригодиться в период совсем уж капризного клёва. Однако это качество проявляется у них только без дополнительной огрузки, что ограничивает их использование на водоемах со значительной глубиной.

Стримеры на джиг-головках

Первые образцы, которые я подержал в руках, были родом из Скандинавии. Их привез мой хороший знакомый то ли из Швеции, то ли из Финляндии, точно уже и не помню. Вместе с ним мы и поехали тестировать джиг-стримеры на один из «платников». Результат был, но не столь ошеломляющий, как хотелось бы. Причина выяснилась быстро: материалы, из которых были связаны приманки, были довольно жесткими и играли только при анимации удильником, а обычный нахлыстовый стример играет волокнами даже на продолжительной паузе, что, похоже, и является решающим фактором, соблазняющим хищницу на атаку.

Дело оставалось за малым: найти подходящую джиг-головку массой 3–4 г (крючок должен быть с коротким цевьем и широким поддевом) и связать лохматый стример с подвижным хвостом. Для обмотки по телу я использовал мех кролика на шкурке, а для хвоста – перья марабу. Впрочем, подойдут разные материалы, главное, чтобы волокна играли на паузе и не слипались. С цветовой гаммой можно экспериментировать до бесконечности, и в этом, надо признать, есть смысл.

Иногда «выстреливает» приманка с хаклом (воротником) и хвостиком одного цвета, иногда поклевок больше на 2-цветные приманки. Самые уловистые цвета – фуксия (пурпурный), розовый, фиолетовый, шартрез, оливковый, голубой и черный.

Конечно же, не у каждого рыболова есть дома два чемодана нахлыстовых материалов, как у меня, но небольшой набор самого необходимого вполне можно приобрести - хотя бы по пять упаковок нарезанного полосками меха кролика и перьев марабу. Если же заниматься вязанием нет времени и желания, форелевые джиг-стримеры можно найти в продаже.

Мне понравились модели Frill и Ice Balance Trout. Последняя довольно оригинальна в плане собственной игры - конструкция джиг-головки такова, что даже после короткого взмаха удильником приманка уходит в сторону, а на паузе возвращается в исходное положение, продолжая играть мягкими волокнами. Кстати, подобные фабричные головки используют для ловли судака на «силикон» в отвес. Так что ничто не мешает купить судаковую джиг-головку массой до 7 г и навязать на ней стример для форели. Для пущей эстетики головку можно покрасить. Я крашу лаком для ногтей, только лак должен быть густым, некоторые лаки стекают с головки, не оставляя следа. Если хочу получить кислотный цвет (розовый, шартрез), сначала грунтую свинец белым лаком, даю ему полностью просохнуть, а потом уже наношу яркий лак.

Проводка

Учитывая, что стример имеет много подвижных волокон, в игру приманкой можно и нужно вносить как можно больше многообразия.

Самая распространенная проводка – плавное шевеление стримером практически на одном месте с периодической сменой горизонта.

Также очень уловисты короткие подбросы с затяжными паузами, иногда работает игра стримером, как мормышкой с подъемом и опусканием.

Когда клёв затихает, часто срабатывает один простой прием: нужно сделать несколько резких высоких взмахов, а потом, после продолжительной паузы, следует вернуться к более спокойной проводке.

Скачущий в толще воды стример привлекает форель с большого расстояния, а затем, вблизи, она не в силах противостоять охотничьему инстинкту. У меня были случаи, когда хищница атаковала стример вообще без игры (удочка лежала на льду), и один из них закончился печально – удочка ушла под лед...

Нюансы использования

В мороз стример не стоит держать долго на открытом воздухе, лучше подмотать леску и оставить его в лунке, иначе скопившаяся в волокнах вода замерзнет и приманка какое-то время не будет работать. Также в волокнах скапливается рыбья слизь, поэтому те стримеры, на которые попалась рыба, рекомендую после рыбалки промыть под струей теплой воды. Вот, собственно, и весь уход.

Бытует мнение, что стримеры – приманки недолговечные. Бывает, конечно, что часть волокон остается у рыбы в пасти, но случается это редко, да и на уловистость приманки в целом не влияет. Даже самые потрепанные стримеры исправно ловят рыбу, хоть и выглядят не так «мажорно», как их только что связанные собратья.

И еще один момент – при желании на приманку можно нанести аттрактант. Нахлыстовые материалы его хорошо впитывают, только используйте подходящие по цвету аттрактанты, иначе перекрасите стример. Однако если по правде, на запах я делаю ставку в последнюю очередь, на мой взгляд, гораздо важнее подача приманки, её форма и цвет. Стример без запаха рыба атакует по несколько раз подряд, в полной уверенности, что объект атаки съедобный, так зачем усложнять процесс, если производительность и без того высокая?

Снасть

Кивки использую только с очень легкими приманками. В основном же предпочитаю удочки с длинными мягкими хлыстиками, которыми, при необходимости, можно без труда выполнить мормышечную проводку. Также длинные хлыстики выручают при ловле накоротке – они хорошо отыгрывают рывки рыбы, утомляя её перед извлечением на лед. Общему соблазну использовать флуорокарбон где надо и не надо я не поддался, а потому на «платниках» предпочитаю ловить с монофильными лесками, которые имеют хорошую растяжимость, что архиважно при ловле крупной рыбы на небольшой глубине.

В таких условиях к месту придется зимняя инерционная катушка с фрикционом, с ней можно использовать тонкие лески без риска обрыва, да и сходов будет меньше, особенно на завершающей стадии вываживания.

Заключение

Через мои руки прошло немало форелевых приманок. Одно время удочку некуда было положить – ящик доверху забивался коробками и банками. Сейчас беру с собой пяток проверенных моделей блесен и раттлинов, а также несколько упаковок с «силиконом», но начинаю ловлю (а во многих случаях и заканчиваю её) именно со стримерами. На мой взгляд, главный секрет их уловистости - в существенном отличии от тех приманок, которыми ловят форель большинство рыболовов. А рыбу, как известно, надо удивлять - и стримеры с этой задачей справляются прекрасно.