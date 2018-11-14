Флэт-крэнки: азы применения и техника работы с приманкой Андрей Швец | 14 ноября 2018 г.

В рядах огромной армии разнообразных крэнков особняком стоят флэт-крэнки - воблеры с плоскими боками, о них применительно к твичингу мы и поговорим. Казалось бы, зачем нам какие-то крэнки, если предостаточно минноу, признанных классикой для рывковой проводки приманок? А дело в том, что как раз флэт-крэнки при твичинге могут исполнять недоступные для воблеров-минноу вещи. Конечно, техника проводки для плоскобоких приманок будет отличаться от твичинга минноу, но овладеть ею совсем несложно, если знать, что и как нужно делать – об этом мы тоже поговорим.

Почему в твичинге выбор пал именно на флэты (flat – по-английски «плоский»), а не на классические крэнки? Тому есть несколько причин. Во-первых, приманку с высоким и сплющенным с боков телом благодаря её меньшему лобовому сопротивлению легче развернуть правильно поставленным «твичем» так, чтобы она не включалась в собственную «игру», а геометрически правильно рыскала влево-вправо.

С классическим каплевидным крэнком, а тем более с фэтом (fat - по-английски «толстячок») это сделать технически гораздо сложнее, т.к. стоит лишь чуть увеличить силу кистевого рывка, как приманка тут же включается в активнейшую собственную «игру», сильно нагружая при этом снасть. Во-вторых, приманки с высоким телом и плоскими боками наиболее заметны для хищной рыбы, особенно при ловле в прозрачной воде. Это немаловажный фактор: хоть многие ихтиологи и приписывают щуке близорукость, тем не менее, хорошо видная для рыбы приманка при прочих равных условиях всегда имеет больший шанс быть атакованной.

Ну и, в-третьих, и это самая главная причина - приманки с плоскими боковыми поверхностями создают даже на равномерной проводке очень сильные колебания, а на рывковой сила этих колебаний многократно усиливается. Плоские бока воблера при развороте создают очень сильные возмущения водной среды, распространяющиеся во все стороны, что привлекает хищника с большого расстояния.

Почему так происходит? Каждая рыба при перемещении в воде оставляет за собой вихревой след, на который, прежде всего, и ориентируется хищник в поисках добычи, используя для этого боковую линию. И лишь на более близком расстоянии в дело включается зрение. Для примера проведите флэт рывковой проводкой в ванне с водой при хорошем освещении - сразу обнаружите, какие мощные подводные возмущения он создает.

Поскольку мы говорим об этих приманках в контексте рывковой проводки, то об их поведении на «равномерке» упомянем чисто факультативно, для общего развития. В отличие от классических крэнков, всё же имеющих отличия в «игре» несмотря на кажущуюся однотипность, флэт-крэнки в большинстве случаев обладают практически идентичной «игрой» на равномерной проводке - это высокочастотные малоамплитудные колебания с более-менее широким разбросом хвоста, очень схожие с игрой классических безлопастных крэнков - раттлинов. Подавляющее большинство флэт-крэнков с заглублением до полутора метров – плавающие, пр этом одни всплывают как пробка, а другие стремятся вынырнуть на поверхность с меньшей скоростью.

Для ловли на глубине до двух-двух с половиной метров это только плюс - можно при необходимости менять горизонт ведения воблера в сторону уменьшения или увеличения, регулируя его продолжительностью пауз между сериями «твичей». Приманки с очень высокой плавучестью, быстро вылетающие на поверхность воды на паузе, более пригодны для облова сверхмалых глубин, даже приповерхностного слоя, а медленно всплывающие лучше подойдут для более глубоких горизонтов и для ловли неактивной рыбы, которая не станет гоняться за шустро перемещающейся приманкой.

Форма лопасти и её площадь у каждой модели может быть разной, поэтому и усилие, которое необходимо, чтобы «твичем» развернуть воблер, будет тоже разным. Общее же правило таково: чем больше по площади лопасть приманки, тем более легким и коротким должен быть выполняемый кистевой рывок. Но это всё в общих чертах, а в каждом конкретном случае к каждому воблеру нужен свой, индивидуальный подход, т.к. все мы твичим разными удилищами, отличающимися по длине, строю и другим параметрам. Например, если жестким и колообразным удилищем для выполнения правильного «твича» нужно будет лишь слегка шевельнуть воблер коротким кистевым движением, то более длинным и лапшистым придется выполнить более размашистый и сильный рывок.

Если многие минноу на рывковой проводке разбрасываются по сторонам по-разному - одни модели очень широко, покачивая при этом боками, другие же рыскают в более узком коридоре, то практически все флэт-крэнки ведут себя при твичинге по большому счету одинаково. На технически правильно выполненной проводке такие воблеры нешироко разбрасываются по сторонам, разворачиваясь до угла в 90° по отношению к направлению проводки, причем как бы порхая на одном месте, а скорость продвижения приманки вперед при этом по сравнению с теми же минноу предельно мала.

Именно эта их тихоходность и делает флэты палочкой-выручалочкой при ловле неактивной вялой рыбы, не реагирующей, казалось бы, ни на какие приманки. Черепашья скорость перемещения такого воблера вкупе с активной «игрой» всегда приносят свои плоды именно при отвратительном клёве - лично у меня в таких условиях флэт-крэнки являются приманкой номер один. Лучшего «провокатора» на сегодняшний день я не знаю. Правда, один минус всё-таки есть: малая скорость продвижения приманки вперед делает проводку просто мучительно долгой, но в такой ситуации и нужна как раз такая подача.

Полетные качества у приманок с высоким и плоским телом не очень хорошие, т.к. они прилично парусят в полете, особенно при сильном боковом или встречном ветре, а системой дальнего заброса оборудованы далеко не все модели. Но дальние забросы нам и не нужны, поскольку такие приманки никогда не используются для пробивки незнакомого водоема или при активном скоростном поиске рыбы. Основная специализация таких воблеров - это облов компактных участков водоема или мест с коротким расстоянием проводки, а также вымучивание неактивного хищник с использованием проводки в сверхмедленном темпе.

Теперь - для большей наглядности опишу несколько моделей. Начнем с флэт-крэнка, ставшего за последние несколько сезонов как бы эталонным и отлично ловящим щуку и окуня именно на рывковой проводке. И если неохота раздувать до неприличных размеров коробки с приманками, вполне можно обойтись одной этой моделью.

Называется этот универсал, ловящий даже при полном отсутствии клёва, HPF Crank от конторы OSP. Из всех моделей флэт-крэнков, которые мне знакомы, именно эта имеет самый высокий и тонкий профиль, напоминающий молодь густеры, за что и получил среди спиннингистов название «лаврушка», т.е. мелкая густерка. Забрасывается этот плоский и тонкий воблер на удивление неплохо - в нем установлено что-то типа системы дальнего заброса, где довольно крупный шар перемещается в теле приманки по короткому каналу.

Конечно, при ловле в ветреную погоду воблер в полете может неожиданно «поймать парус» своим плоским телом и начать кувыркаться, но происходит это, к счастью, нечасто. На равномерной проводке HPF показывает характерную для всех крэнков такого типа мелкоамплитудную высокочастотную «игру», а плоские бока сильно расталкивают воду, что рыба улавливает своей боковой линией с большого расстояния. Однако рывковая проводка дает гораздо более высокий результат, порой оставляющий позади классические минноу, особенно при не очень активном клёве хищника. Твичить такой крэнк нужно по-особому - не так, как тривиальный минноу.

Начнем с того, что амплитуду и силу «твичей» следует подбирать, как всегда, экспериментальным путем, исходя из параметров применяемого удилища. Если вкратце, то этой модели нужны мелкие частые «твичи» - скорее даже короткие легкие тычки кончиком удилища с отдачей шнура, только при такой анимации он будет шарахаться по сторонам, не включаясь в собственную «игру». При технически правильно выполненной проводке HPF должен очень медленно продвигаться вперед, рыская при этом из стороны в сторону, постоянно заваливаясь набок и показывая брюшко.

Со стороны это выглядит не как классическое шараханье по сторонам, присущее минноу, а очень сильно напоминает порхание мотылька: именно такое мельтешение боками при черепашьей скорости продвижения вперед и делает эту модель чемпионом по соблазнению неактивной щуки. Правда, при ловле на этот флэт-крэнк надо сразу запасаться недюжинным терпением: пока ваш сосед по лодке выполнит две, а то и три проводки обычного минноу, вы сделаете всего одну. Зато такая «нерационально медленная» проводка поможет нам обловить большинство спиннингистов на водоеме при слабом клёве щуки и окуня, проверено не раз – например, в июльскую жару и при полном штиле на водоеме.

В подавляющем большинстве случаев с проводкой как-то особо мудрить не стоит, чаще всего работает следующий метод подачи HPF: 3 - 4 коротеньких и легких последовательных «твича», а затем пауза, длительность которой зависит от того, на какой глубине мы хотим провести воблер. Таким образом, используя паузы в проводке, можно без труда обловить приманкой глубины от двадцати-тридцати сантиметров до полутора метров: в начале проводки загоняем воблер на нужный нам горизонт и ведем его в нём, используя паузы для корректировки заглубления приманки.

Например, как только мы почувствовали, что приманка начала идти глубже, чем нам требуется, то сразу останавливаем подмотку и даем паузу, давая ей немного всплыть, тем самым возвращая её на первоначальный горизонт проводки. Плавающие свойства воблера пригодятся нам и при ловле среди разрозненной травы, находящейся в толще воды, причем на разном расстоянии от поверхности: как только во время проводки мы ощутим, что приманка уткнулась лопастью в траву - сразу же останавливаем её движение, давая всплыть на пару десятков сантиметров.

Такой прием в большинстве случаев дает возможность беспрепятственно обойти кустик травы и продолжить проводку. Ну и нужно обязательно еще раз сказать об основном «коньке» этой модели - это вымучивание неактивной щуки, находящейся в подавленном состоянии из-за изменения атмосферного давления, сильной жары или других неблагоприятных факторов: именно её тихоходность и позволяет HPF ловить рыбу в таких условиях, когда другие приманки молчат.

Для облова сверхмалых глубин намного лучше подойдет оттюнингованная версия этой модели - HPF Crank Spec2. Начнем с того, что в оригинальном HPF шар, расположенный в «погремушке», издает при проводке негромкий звук приглушенных тонов, а в модифицированной модели он наглухо запрессован в теле воблера, т.е. приманка практически тихая. А поскольку Spec2 почти на грамм легче базовой модели, то, соответственно, имеет более высокую плавучесть и требует более скоростной проводки для поддержания постоянного горизонта ведения приманки.

Именно за счет высокой, почти «пробочной» плавучести этой моделью удобно ловить даже под самой поверхностью: даже если мы нечаянно загоним воблер чуть глубже требуемого, то короткая пауза вмиг исправит дело - архимедова сила быстро вытолкнет приманку в верхние слои воды. Но и в толще воды (допустим, на метровом горизонте) Spec2 также можно ловить, только проводка в этом случае должна быть практически без пауз, в крайнем случае - с минимальными.

Моделей уловистых флэт-крэнков на мировом рыболовном рынке не так уж и много – в количественном отношении они проигрывают классическим крэнкам, но отнюдь не в качественном. Вот, скажем, есть очень хороший крэнк, тонкий в спине и с плоскими боками, который выпускает японская фирма Nories (я давно убедился, что в ассортименте фирмы априори нет нерабочих приманок): называется модель B-Hirara. Существует этот флэт-крэнк в двух версиях: с заглублением до метра – это B-Hirara 68, и с заглублением почти до двух метров – B-Hirara 68 Deep.

Мелководная версия B-Hirara 68 отлично подойдет для облова глубин до двух - двух с половиной метров: воблер ловит щуку, окуня и судака и на равномерной, и на рывковой проводке. Разработчик позиционирует эту модель как «пластиковый воблер, имеющий такую же живую «игру», как бальзовый» - и это действительно так: B-Hirara 68 мгновенно заводится буквально с первых же сантиметров проводки. Собственная «игра» очень живая – воблер при движении раскидывает хвост с большой амплитудой, одновременно совершая завалы на бока, поэтому даже банальная равномерная проводка или потяжки удилищем очень продуктивны. Твичится эта модель шикарно, нужно только научиться четко дозировать силу «твичей»: это должны быть короткие тычки кончиком удилища.

Серия из нескольких таких тычков, пауза, опять серия – и так до самого выхода воблера из воды. Очень хорошо работает «равномерка» в ускоренном темпе, перемежаемая одним-двумя резкими короткими «твичами»: такой сбой в рисунке проводки заводит порой даже неактивного хищника.

Глубоководный вариант B-Hirara 68 Deep и на равномерной, и на рывковой проводках значительно живее и подвижнее мелководной версии – причиной этому большая по площади заглубляющая лопасть воблера. Отлично работает на «равномерке» и стоп-энд-гоу, с самого начала проводки круто уходя в глубину, однако его заглубление легко регулировать, делая в проводке паузы разной длины.

Однако лучше всего диповая версия работает и ловит при твичинге – на сериях коротких частых «твичей» она выделывает под водой такие кульбиты, что никакая, даже самая пассивная щука не выдерживает.

Воблер рыскает в гораздо более широком коридоре, чем мелководная версия, да к тому же почти полностью заваливается при этом на бок – получается такое судорожно-хаотичное рысканье, действующее на хищника, как красная тряпка на быка. Поначалу мало кто верил, что воблер с такой длинной лопатой можно провести в метровом слое чистой воды, но, тем не менее, это так – нужно просто не давать флэт-крэнку сильно заглубляться, используя для корректировки глубины хода паузы.

Очень хорошо работает применительно именно к флэт-крэнкам резкий сбой в движении во время равномерной проводки: после пяти - семи метров «!равномерки» в среднем темпе мы выполняем один-два резких, судорожных рывка. Для щуки, которая может идти за приманкой, но не решается её атаковать, это выступает стартовым сигналом к атаке. При полном бесклевье такой прием позволяет всё-таки заработать несколько поклевок хищницы и получить результат - проверено не один раз.

На самом деле, флэт-крэнки – это не какое-то новомодное веяние, некоторым моделям уже много лет, но они всё так же ловят и ловят хищника. Моим первым воблером такой геометрии много лет назад стал плоскобокий Flat2A Bomber, неказистый и даже уродливый с виду: о твичинге мы тогда и слыхом не слыхивали, но он и на незамысловатой «равномерке» стабильно ловил щуку, окуня, судака и даже сома.

Выпускается он и сейчас: мелководная и глубоководная версии ловят не хуже японских флэтов с их супердизайном и прочими наворотами. Это простая и недорогая рабочая приманка для тех, кто не гонится за эстетикой, а просто хочет поймать рыбу. Ведь, как известно, существует два похода к приманке – американский и японский, и у каждого метода есть свои поклонники.

Американский – это когда приманка просто инструмент для поимки хищника, а японский заключается в том, что приманка не только должна ловить рыбу, но еще и быть произведением искусства…

Спиннингисту, который хочет развиваться, обязательно следует попробовать половить на флэт-крэнки – они настолько просты в применении, насколько и уловисты. Моделей этих плоскобоких приманок в ассортименте воблеростроительных фирм предостаточно, но цель этого материала не в том, чтобы все их перечислить – хотелось раскрыть эти интереснейшие воблеры и технику работы с ними с самой яркой стороны.