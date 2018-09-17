Фидерный крючок: каким он должен быть? Часть 2 Андрей Чепурный | 17 сентября 2018 г.

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Бородка расположена на жале. Бывает, что даже не одна. Она помогает фиксировать насадку на крючке и надежно удерживает засеченную рыбу в процессе вываживания. С целью уменьшения вероятности схода крупной рыбы некоторые производители делают несколько минибородок на удлиненном жале (фото 1). Такое решение, увеличивающее проникающую способность жала крючка в сравнении с жалом с одной большой бородкой и меньше травмирующее губы рыбе, именуется Fastgrip.

Но наименьшие травмы наносят всё же безбородочные крючки (фото 2, на упаковке обозначаются Barbless). Как правило, они применяются спортсменами, когда важно максимально увеличить скорость освобождения от крючка пойманной рыбы - например, на соревнованиях, где каждая секунда на счету - минимально травмируя при этом рыбу. Кроме того, отсутствие бородки значительно повышает проникающую способность жала.

Но следует учитывать и тот факт, что вероятность схода рыбы с безбородочного крючка тоже достаточно велика.

К слову, бородку (одну или две) делают и на цевье крючка (фото 3) – для лучшего удержания насадки - такой, скажем, как большой червь. Называется это Slice.

Жало крючка может быть коротким, средним или длинным, иметь конический, сверловидный или многогранный профиль. Короткое жало делают на мелких крючках для ловли небольшой рыбы (например, уклейки), у которой пасть с тонкими и нежными губами. Соответственно, чтобы не пробивать ей губы навылет, лучше воспользоваться именно такими крючками. Другим примером использования подобных крючков является скоростная ловля уклейки - короткое жало позволит легко и быстро стряхивать рыбешку прямо в садок.

Крючки со средним по величине жалом - наиболее распространены и универсальны, подходят для ловли большинства видов рыб.

Крючки с длинным жалом, как правило, предназначены для ловли крупной рыбы с толстыми губами. Обычно изготавливаются в больших размерах. Но длинное жало и у крючков Fastgrip и Barbless.

Заточка жала и его профиль. Чаще всего встречаются три вида заточек.

1) Химическая заточка (Chemically sharpened) - это сейчас один из основных способов. Чаще жало имеет конический иглообразный профиль Cone Needle point (см. фото 3), иногда - стреловидный (Spear или Arrow point, по очертаниям - как стрела с наконечником - фото 4) и клювовидный, загнутый к цевью - Beak point (фото 5, напоминает клюв птицы). Крючки со стреловидным жалом сложнее проникают в губы рыбе, но зато лучше её удерживают в процессе вываживания.

2) Механическая трех- или четырехгранная заточка, её обозначают на упаковке как Cut point или Cutting edge (в переводе - режущее жало или режущий край). Жало крючка - прямое, пирамидальной формы и имеет грани (фото 6).

3) Комбинированная заточка (например - Ultra point, фото 7) - самая дорогостоящая. Несущий конус жала сначала обрабатывается химически, а затем путём прессования формируется самый кончик жала. Жало – коническое, прямое, имеет высокую прочность.

Механическая заточка по экономическим причинам сегодня отошла на второй план, так что количество рыболовов, которые всё еще затачивают самостоятельно крючки, неуклонно уменьшается. Ведь крючок - это расходный материал.

Кроме того, точить крючки - дело неблагодарное: при этом мы снимем слой антикоррозийного покрытия, что быстро приведет к ржавлению. А что касается крючков, изначально заточенных химически - их переточить механическим путем вовсе не получится.

Поддев крючка. Данная часть крючка собственно и определяет его область применения. К примеру, при ловле бойких и сильных рыб (карп, амур) поддев крючка лучше всего выбирать округлой формы (как на фото 4), у него более высокая прочность, чем у крючка с угловатым поддевом (фото 8). Зато последний значительно глубже проникает в губы рыбы. Кроме того, следует помнить, что крючок с округлым поддевом меньше травмирует рыбу при вываживании, а также при его извлечении из губ. Это особенно важно, если вы рыбачите по принципу «Поймал – отпусти».

Также существуют крючки с удлиненным угловатым поддевом (фото 9). Они создавались для ловли на «горбатую» наживку (например - креветку), а впоследствии дорабатывались под наши условия ловли. В итоге это - практичные модели для ловли на опарыша, зерновые, а также различные «бутерброды». Их стоит применять для таких рыб, как лещ, густера, а в некоторых случаях - карась, линь, некрупный карп.

Размер крючка. Разобравшись с техническими характеристиками необходимого под конкретные условия ловли крючка, нам остается лишь определиться с его размерами. Размер этот определяется номером, указанным производителем на упаковке изделия.

На сегодня существует большое количество компаний, поставляющих эту продукцию на рынок. Самые известные и выпускающие наиболее качественные крючки - приняли на вооружение западноевропейскую систему типоразмеров. Есть и своя система нумерации на азиатском рынке, в частности – японском, и хотя она немного отличается от западноевропейской, но принцип её построения – тот же, поэтому отдельно рассматривать её не будем.

Некоторые российские и украинские производители еще пользуются своей - отечественной системой. В отечественной системе крючки классифицированы по возрастающему номеру - от меньшего к большему. При этом номер крючка - это не что иное, как его ширина (от кончика жала до цевья). Иностранные же производители классифицируют свои изделия по-другому. Согласно западноевропейской системе самый большой порядковый номер до определенного порога (обозначается как №№ 1/0, 2/0 и т.д., фидеристов он не касается, все их крючки меньше) соответствует самому маленькому крючку - и наоборот. В нашем разговоре мы будем использовать именно западноевропейскую систему.

Итак, самый маленький крючок по этой классификации - № 32. Ширина поддева такого крючка составляет меньше миллиметра, но это – спортивная поплавочная тема. Для фидеристов же актуальны крючки в диапазоне №№ 18 – 6. Иногда – больше, вплоть до №2, это в оснастках типа Method.

Западноевропейская классификация 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ширина поддева крючка, мм (+/- 0,01 мм) 2.6 3 3.2 3.4 3.6 4 4.4 4.6 5 5.5 6 6.5 4 7.5 8 8.5 9 Отечественная классификация 2.5 3 - 3.5 - 4 - 4.5 5 - 6 - 7 - 8 - -

В теории вроде бы понятно. Но на практике - не всё так просто. На самом деле данные по ширине крючков в западноевропейской классификации не всегда соответствуют приведенным. Если даже производитель взял их за основу, они окажутся достоверными максимум в рамках одной серии крючков. А если сравнивать разные серии - может получиться казус, что крючки одного номера окажутся разных фактических размеров (фото 10).

Что, правда, на самом деле не является проблемой. Ведь видели вы когда-нибудь, чтобы зерна кукурузы были абсолютно одинаковыми или, скажем, обыкновенные опарыши?

Именно поэтому я и вынес размерную сетку крючков в конец темы. В действительности, вначале мы должны определиться, кого будем ловить, в каких условиях и на какую наживку, а уж потом, на основе вышеперечисленного подобрать соответствующий по форме и другим параметрам крючок. И только после этого, уже в процессе ловли, мы сможем оперативно скорректировать размер крючка - например, установив на размер меньше. Вот тогда-то нам и понадобится знание размерной сетки крючков, а также наличие готовых поводков с крючками соответствующего номера.

И хотелось бы сказать несколько слов о качестве и цене крючков. На сегодня рынок рыболовных снастей переполнен не только высококачественной продукцией именитых производителей, но и более бюджетными аналогами (бывает, что даже весьма неплохими по качеству). Конечно, среди этой массы товара, к сожалению, встречаются и низкокачественные поделки. Но цена крючка отнюдь не первостепенный критерий для его выбора. Важно понимать, что ловить можно даже на самый дешевый крючок, но в этом случае следует учитывать его физические особенности.

К ним, прежде всего, относятся:

- толщина и прочность проволоки, из которой крючок изготовлен, и масса крючка;

- заточка жала (другими словами - насколько крючок острый и как долго будет оставаться таковым);

- качество изготовления крючка в целом (обработка, закалка, покрытие).

Наверное, ни для кого не секрет, что дешевые крючки отличаются от дорогих абсолютно по всем указанным выше параметрам. Проволока, из которой их сделали, как правило, толще, чем у более дорогого аналога (или же похожая по толщине, но менее прочная), а её покрытие оставляет желать лучшего. Остроту жала бюджетный крючок достаточно быстро теряет. И еще немаловажный момент - качество обработки ушка/лопатки, и если производитель не уделил должного внимание этой части крючка, то беспроблемно завести пойманный трофей в подсак нам, скорее всего, не удастся.

Таким образом, учитывая все эти нюансы и покупая даже бюджетные крючки, мы сможем достаточно успешно ими ловить. Ну, разве что, чаще менять их придется. А любой уважающий себя фидерист на рыбалке не теряет время на перевязывание крючков - он ставит уже готовый поводок. Значит, нам понадобится куда большее их количество, что повлечет за собой увеличение расхода далеко недешёвой поводковой лески, флуорокарбона или плетеного поводкового материала (для оснасток Method, к примеру).

Так что, на самом деле, мы мало что сэкономим, покупая крючки подешевле. Хотя бюджетные модели есть смысл применять при заведомо сложных условиях ловли - например, в сильно закоряженном месте. В этом случае обрывы поводка - дело регулярное, и чтобы не терять много дорогих крючков, мы вполне можем обойтись теми, которые оборвать не так жалко.

Материал, из которого делают рыболовные крючки. Чаще всего современный рыболовный крючок делают из высокоуглеродистой стали (упаковке стоит обозначение Hi-Carbon Steel). Или из высокоуглеродистой же стали, но легированной ванадием (Vanadium), такие модели более прочные и чаще всего используются для ловли карповых, однако имеют низкую сопротивляемость коррозии и обязательно покрываются дополнительным защитным слоем.

Еще крючки изготавливаются из нержавеющей высокоуглеродистой стали, легированной хромом и никелем с добавками других цветных металлов (Stainless Steel). Они применяются, как правило, для ловли трофейных рыб и для рыбалки в соленой воде. В отличие от первых двух - это уже нержавеющие крючки.

Толщина проволоки. При выборе конкретной наживки мы должны учитывать еще один важный параметр любого крючка - толщину его проволоки. Чем толще проволока крючка, тем он будет иметь большую массу, а также может сильно травмировать (вплоть до полной потери привлекательности) некоторые виды наживки - например, мотыля или опарыша. Таким образом, производители крючков выпускают разные модели для ловли как на деликатные (например, мотыля), так и на объемные приманки (см. фото 1), которые наживляют даже не на сам крючок (например, бойли при ловле карпа с использованием оснасток Method).

Обработка проволоки. Крючки, изготовленные из Hi-Carbon Steel, куда дешевле остальных. Но не это самое важное. Более дешевый крючок исключает (в основе своей) дорогостоящую качественную обработку проволоки. А мы помним, что в тех же крючках с ушком необходимо качественно обработать не только весь крючок в целом, но и уделить особое внимание подогнутому краю проволоки в ушке крючка. То же касается и обработки лопатки крючка - малейший заусенец на ней обязательно приведет к обрыву лески в процессе вываживания рыбы.

Кроме того, крючок могут недо- или перекалить, в результате чего он будет легче разгибаться или вообще ломаться при большой нагрузке на него. А защитное антикоррозийное покрытие на таком крючке вряд ли продержится даже до конца рыбалки. Бывали случаи, что покрытие низкосортного крючка (из-за контакта с острыми краями ракушки на дне) облезало после поимки нескольких рыб так, что даже менялся его цвет. А это, в свою очередь, влекло за собой ухудшение клева. И даже при том, что крючок оставался еще острым, его приходилось менять.

В общем, у качественных крючков толщина проволоки может быть тоньше, чем у бюджетных аналогов, при этом не в ущерб их прочности. Масса - намного меньше, что положительно влияет на результативность ловли в целом, и антикоррозийное покрытие сохраняется значительно дольше, что позволяет значительно продлить срок использования крючка.

Антикоррозийное покрытие. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что на наших крючках обязано быть качественное антикоррозийное покрытие. Но только в случае, если мы не рассчитываем утилизировать их после каждой рыбалки.

На самом деле, в идеале - это правильно, ведь, повторюсь, крючок - это расходник. И если не хотим получать досадные сходы рыбы, после рыбалки лучше всего выбросить использованный крючок. Но большинство из нас, рыболовов, старается сберечь его (в случае, если он сохранил свою остроту), укладывая поводок после рыбалки назад в поводочницу. Что ж, этого делать никто не запретит и отговаривать не станет.

Хочу напомнить только, что на недорогие крючки наносят, естественно, самое дешевое покрытие, которое не гарантирует защиту от коррозии. Более того, оно очень быстро стирается в процессе рыбалки. Полежав в поводочнице день-два, низкокачественный крючок покроется ржавчиной, из-за чего станет так или иначе непригодным для последующей рыбалки (ржавое жало уже потеряло свою остроту, а коррозия на проволоке цевья будет портить наживку).

Кроме того, если вы сторонник спортивной ловли рыбы, то ржавые крючки вы использовать не должны по еще одной причине - они становятся опасными для здоровья рыбы. Соответственно, такие крючки однозначно после рыбалки лучше утилизировать.

В целом антикоррозийное покрытие крючка - это тонкий слой цветного металла, нанесенный гальваническим методом на этот крючок. Чаще всего производители применяют бронзирование, как самый дешевый способ. Но он не гарантирует защиту от процессов коррозии. Поэтому после бронзирования крючок дополнительно покрывают специальным полимерным слоем, имеющим определенный цвет. Именно так у нас и получается бюджетный «красивый» крючок, который в процессе рыбалки теряет свое полимерное покрытие, а с ним, как правило, цвет и сопротивляемость коррозии.

Более дорогой способ, который используют при изготовлении качественных крючков - никелирование. Цвет таких крючков может быть от серебристого до темного (почти черного). Покрытие крючка никелем весьма долговечно и отличается высокой надежностью. Но оно имеет и соответствующую цену. А тончайшее полимерное покрытие окончательно сглаживает все поры никелированной поверхности крючка, делая её идеально гладкой.

Что же касается ловли в соленой воде (морская ловля), то для столь агрессивной среды использования крючков применяется еще один способ защиты крючка - лужение оловом. Готовые луженые крючки по цене превосходят все вышеперечисленные, но их срок службы (даже учитывая соленую воду) невероятно высок.

Цвет крючка. На самом деле, конкретно задумываться о цвете крючка, подбирая его под наживку, не стоит. Выбрав темный крючок, мы будем с успехом ловить на любую наживку. Но бывают случаи, когда рыба наотрез отказывается брать предложенное лакомство. Вот не устраивает её что-то – и всё! В таких случаях применение крючка под цвет наживки (максимальная маскировка) позволяло увеличить количество поклевок. Так, например, при ловле зимой или ранней весной особой популярностью пользуется красный крючок (фото 11 Б). Он отлично подходит для ловли на мотыля – это естественный корм для рыбы в этот период года.

В свою очередь, желтое покрытие (фото 11 А) приносит достаточно высокие результаты при ловле на опарыша, перловку, мастырку. Синее (фото 11 В) - делается для маскировки крючка при ловли на тину (или нитчатые водоросли). Такая наживка весьма по нраву голавлю и плотве. Белое (или серебряное) покрытие (фото 11 Г) хорошо зарекомендовало себя при ловле на зерна злаковых культур, горох, тесто или манную болтушку.

Золотистый цвет хорош при ловле на опарыша, кукурузу или мастырку (фото 12). Черное же, темно-красное или коричневое покрытия универсальны, но особенно хорошо себя проявили при ловле на темном (илистом) дне, а также при использовании такой наживки, как червь.

Крючки с дополнительной фурнитурой. Завершая разговор о крючках для фидерной ловли, хочу также сказать несколько слов и об еще одном виде крючков - с дополнительной фурнитурой. Это может быть, к примеру, пружинка (фото 13), служащая фиксатором мастырки или болтушки на крючке, или же крючок с прищепкой для мотыля. Скажу, что основываясь на личной практике, особого удобства в их использовании я не заметил, а вот уменьшение количества поклевок осторожной рыбы - это было зафиксировано сразу.

Плюс ко всему, рыба обнаруживает подобные крючки очень быстро, как только берёт наживку в рот, поэтому они в разы проигрывают обыкновенным (без дополнительных обвесов) крючкам по количеству пойманных «хвостов». Но опять же, решать вам, что важнее - удобство в наживлении или результативность рыбалки.