Фидерный крючок: каким он должен быть? Андрей Чепурный | 20 августа 2018 г.

Сегодняшний наш разговор будет посвящен самой маленькой - и в то же время очень важной детали любой фидерной оснастки - крючку. Принципиально фидерный крючок мало чем отличается от других рыболовных крючков. И если на торговой упаковке вы прочтете надпись «Feeder» - это отнюдь не означает, что такие крючки не подойдут для поплавочной снасти. Просто фидерный крючок подбирается с учетом специфики донной ловли.

Например, особенностей определенных видов рыб, обычно – крупных, именно на которых мы нацелены в фидере. Или самих условий ловли – ведь находиться крючок будет на дне, которое, к примеру, может быть усеяно ракушками или камнями. А также под конкретную наживку – скажем, мотыль, для которого нужны тонкие крючки, в донной ловле применяется разве что спортсменами на соревнованиях, а для опарыша, червя или зёрен подойдет более толстый, но и более надежный крючок.

Вообще, производители выпускают крючки, отличающиеся множеством параметров, и перед рыболовом возникает вопрос, какую же модель выбрать? Ведь их тысячи. Кроме того, в их числе есть похожие друг на друга крючки, но отличающиеся какой-либо незначительной, на первый взгляд, деталью. К примеру, у одного крючка жало может быть прямым, а у другого - загнуто вовнутрь, или же один крючок может быть с ушком, а другой - с лопаткой (фото 1).

Хочу сразу сделать оговорку, что мы не будем привязываться к конкретному производителю. Ведь каждый из нас имеет разный бюджет и может выбрать для себя наиболее подходящие крючки по качеству и стоимости. А советовать модели конкретного производителя - дело, увы, неблагодарное. Одним рыболовам они покажутся весьма удобными и уловистыми, другие же скажут, что предпочли бы иные. Да и, как мы хорошо знаем, в рыбалке не существует четко прописанных правил.

Поэтому данная статья носит исключительно рекомендательный характер. Итак, начнем с того, что крючок для ловли на фидер - конечно же, одинарный. Он состоит из нескольких частей: головки, цевья, поддева и жала (фото 2).

Головка фидерного крючка может быть выполнена в виде ушка или лопатки. Лопатка (фото 3) - это, грубо говоря, расклепанный и обработанный край проволоки крючка. В свою очередь, ушко крючка (см. фото 2) - загнутое из той же проволоки колечко. Почему делают и такие, и такие крючки, и какой из них лучше, спросите вы? Ответ кроется в нюансах их использования, а также в предпочтениях самих рыболовов.

Так, к примеру, рыболовы-спортсмены в большинстве случаев отдают пальму первенства крючкам с лопаткой, а любители и новички, наоборот - крючкам с ушком. Почему? Чтобы разобраться с этим, давайте возьмем две этих разновидности и привяжем к леске (фото 4). Первая особенность проявится сама собой - крючок с ушком легче привязать, чем модель с лопаткой. Немудрено, для привязывания крючков с ушком существует огромное количество разных узлов, как совсем простых, так и достаточно сложных.

А вот для крючков с лопаткой их, по большому счету, всего два: стандартный «удушающий узел» (еще он называется Trombone loop), которым чаще всего привязывают и крючок с ушком (см. фото 4), и так называемая «накидная петля» (известна и как Eyelet knot). Последний узел считается сверхпрочным, хотя предыдущий (из личного опыта) тоже ни разу меня еще не подводил.

Сегодня у каждого есть смартфон или компьютер с доступом в интернет, где он с легкостью найдет видеоуроки по вязанию рыболовных узлов. И поскольку с их помощью научиться привязывать крючки значительно легче, нежели пытаться из текста статьи понять, как это сделать, мы опустим рассмотрение тех или иных рыболовных узлов и вернемся к нашему разговору. Одно лишь хочу заметить: при привязывании крючка мы должны соблюдать правильное расположение лески - только с внутренней стороны поддева крючка.

И не важно, с лопаткой этот крючок или с ушком (см. фото 4). В противном случае в процессе ловли будет обрезаться леска кромкой лопатки (если крючок с лопаткой), либо просто возрастет количество холостых подсечек (если крючок будет с ушком).

Итак, мы вроде выяснили, что крючок с ушком легче привязать к леске. Видимо, это и есть основной критерий, по которому его выбирают большинство любителей и новичков в фидерной ловле. Но есть один отрицательный нюанс: даже сегодня, когда производители крючков стараются изготовить максимально высококачественные и надежные изделия, зазор между краем проволоки крючка в ушке и цевьем всё равно остается, и это то самое место, где чаще всего обрезается крючок при вываживании бойкой рыбы.

У некоторых моделей крючков этот зазор практически незаметен, а край проволоки химически обработан, что, в принципе, сглаживает острую кромку на нем, либо же этот край проволоки подгибают так, чтобы он оставался в малодоступном для лески месте. Но процесс изготовления подобного крючка сильно усложняется, что заметно сказывается на конечной цене изделия. Однако даже такие крючки не дают стопроцентной гарантии от обрыва именно в месте их крепления с поводковым материалом.

Увы, избежать подобного явления путем просто правильного привязывания таких крючков невозможно. Разве что вы будете крепить леску непосредственно за ушко, но это ущерб маскировки снасти. Или вообще минуя ушко, привязывая как крючок с лопаткой, но тогда есть ли смысл в его использовании?

Другое дело - технологически усовершенствованные крючки с запаянным ушком (обозначается на упаковке как «Brazed eye»), в данном варианте леска уже не режется о края проволоки крючка. Но, так или иначе, сложность в изготовлении, цена и еще несколько нюансов, связанных с использованием крючков с колечком, которые мы рассмотрим ниже, делают их менее популярными среди спортсменов - основного массового потребителя высококачественных крючков, что очень сильно сказалось на ассортименте таких крючков у их производителей.

Зато большая популярность крючков с ушком среди любителей и новичков, дала повод расширить свой ассортимент производителям продукции низкого (в основном - подделок) и среднего качества (бюджетных крючков).

Возвращаясь к надежности соединения крючка и поводка, замечу, что при использовании крючков с лопаткой тоже могут возникнуть обрывы. Но это, как правило, бывает только при неправильном положении лески при формировании узла (о чем мы говорили выше), несоблюдении ключевых моментов затягивания узла на крючке (к примеру, если леску в процессе затягивания не смочить) или использовании низкокачественных крючков (на лопатках последних, могут оказаться заусенцы или недообработанные острые края).

Что же касается высококачественных крючков именитых производителей, то у них в основании лопатки имеется выштампованное утолщение, которое исключает контакт лески с кромкой лопатки. А поскольку поводковый материал выше узла располагается всегда с внутренней стороны поддева и параллельно цевью крючка, он под любыми нагрузками не сможет контактировать с кромкой лопатки. Таким образом, при использовании качественных крючков с лопаткой, мы получаем максимально надежный поводок.

Крючки с ушком более заметны, чем модели с лопаткой. Да, это критично, но, опять-таки, для спортсменов, но не в любительской ловле. И тут есть несколько нюансов.

1) Крючок с ушком немного больше, чем сходный с ним по размеру крючок с лопаткой. Проводя аналогию между ними - разница ощущается чуть ли ни на один размер в пользу крючка с лопаткой. А кто из рыболовов-спортсменов не знает, как может повлиять на клёв смена крюка на меньший по размеру? Но зато большинству любителей крючки с ушком удобнее держать пальцами при насаживании наживки.

2) Крючок с ушком немного тяжелее, чем аналогичный с лопаткой. Да, действительно, но это критично разве что в случае использования крючков выше 16-го номера по западноевропейской классификации, поскольку более мелкие крючки с ушком или лопаткой слабо различаются по массе - и рыба, скорее всего, разницы особой не заметит. Но этого не скажешь про крючки с размерами до 16-го номера - в паре с таким большим крючком приманка (например, опарыш) станет тонуть быстрее (т.е. менее естественно), нежели при использовании крючка с лопаткой того же номера.

Кроме того, есть мнение, что когда рыба поднимает приманку со дна, опять-таки крючок с лопаткой, будучи немного меньшим по массе, и насторожит её меньше. А это особенно важно при ловле пассивной или осторожной рыбы.

3) Крючок с ушком уменьшает вероятность смещения наживки на поводок. Это, пожалуй, единственное преимущество у подобных крючков перед аналогичными с лопаткой. Правда, оно актуально разве что при использовании наживки животного происхождения (червя, опарыша). Хотя, на самом деле, существуют несколько способов избежать подобного явления и при ловле на крючки с лопаткой.

Один из них (запрещен на соревнованиях, но не в любительской ловле) заключается в следующем: после того, как крючок с лопаткой привязали к поводку, на соединяющий узел натягивают тонкий кембрик пару миллиметров длиной. Как правило, кембрик используют яркий - например, красного цвета. Он не только предотвратит проскальзывание наживки на поводок, но и будет служить дополнительной точкой, привлекающей внимание рыбы.

Ушко крючка может быть отогнутым наружу (относительно жала), прямым или загнутым вовнутрь (фото 5). Если у крючка ушко отогнуто наружу (5 А) - такой крючок имеет большее пространство между цевьем и жалом, что наилучшим образом позволит использовать его для зерновых насадок. При этом жало крючка останется свободным, что обеспечит отличную засекаемость. Прямое же ушко (5 Б) - это классика. Крючки с прямым ушком достаточно универсальны и могут быть использованы для подачи различных насадок, как растительных, так и животного происхождения. Неплохо удерживают рыбу при вываживании. А что же касается крючков с загнутым вовнутрь ушком (5 В) - это модели наиболее подходящи для презентации различных плавающих насадок (хотя это и не правило).

Они хорошо зарекомендовали себя в оснастках типа Method при ловли карповых. Также они будут отличным выбором для ловли рыбы с применением полюбившихся многими так называемых Puffi (пуффи) - плавающих насадок из кукурузной муки (пенотесто). После заглатывания насадки рыбой такой крючок тут же разворачивается жалом к препятствию (например, к нижней губе рыбы), по которому будет проходить поводок при потяжке, что обеспечивает вероятность практически 100% для самоподсечки (фото 6). В связи с использованием относительно коротких поводков (особенно в Method-ловле) - рыба чаще всего засекается именно за нижнюю губу при подъеме наживки. Кроме того, в процессе вываживания данные крючки более надежно удерживают засеченную рыбу.

Как видите, существуют разные мнения, и хотя большинство - в пользу крючков с лопаткой, крючки с ушком тоже имеют право на жизнь. Например, при использовании толстых поводковых материалов без крючков с ушком нам уже не обойтись (узел из толстой лески или шнура может соскользнуть с лопатки). Правда, это может оказаться востребованным разве что при ловли крупных карповых. А в остальном - крючки с лопаткой имеют больше преимуществ. Но, повторюсь - это не панацея, и если вам нравятся крючки с ушком, вовсе не обязательно от них отказываться. А вот поэкспериментировать с аналогичными крючками с лопаткой однозначно стоит.

Цевье крючка может быть коротким, стандартным (средним) и длинным. Конечно же, длина цевья фидерного крючка вначале определяется видом насадки, которою мы будем преподносить рыбе. Но тут еще следует учитывать и особенности анатомии пасти рыбы, которую мы будем ловить.

У крючков со стандартным цевьем (фото 7 А) длина их цевья в два раза больше, чем ширина поддева. Они универсальны, подходят под большинство видов наживок, удобны при насаживании последних и их несложно замаскировать в наживке. Достаточно легко засекают рыбу при подсечке и их относительно легко извлекать из пасти рыбы.

С коротким цевьем (фото 7 Б) - применяются в основном для растительных насадок, таких как кукуруза и прочие зерновые, также подходят под мякиш хлеба, тесто, мастырку, болтушку и т.п., а также для таких животных насадок, как опарыш и мотыль (учитывая размер крючка и толщину проволоки). Их легче всего замаскировать в наживке, в связи с чем рыба часто глотает такой крючок очень глубоко. Надежно удерживают засеченную рыбу, хотя при ловле на них следует немного сильнее выполнять подсечку.

Ну а крючки с длинным цевьем (фото 7 В), как правило, применяются при ловле карповых на плавающие насадки, либо же при ловле на достаточно длинные насадки животного происхождения (например, на червя). Еще хочу добавить, что мелкие крючки с длинным цевьем очень удобны при ловле рыбы, которая чаще всего заглатывает насадку очень глубоко. Это, к примеру, уклейка, плотва, красноперка, окунь и т.д. Извлечь крючки с коротким и средним цевьем из такой рыбы (без серьезных травм для неё) сложнее. Помимо вышесказанного, замечено, что при одинаковом усилии подсечки - легче всего в губы рыбе проникает именно крючок с длинным цевьем. Правда, его сложнее всего замаскировать в наживке, что также следует учитывать.

Жало крючка может быть отогнутым наружу относительно цевья (фото 8), ровным (располагаться параллельно цевью - фото 9), а может быть загнутым вовнутрь (как на фото 2). Крючки с отогнутым наружу жалом применяются, как правило, для вязания лососевых «мушек» или же для ловли хищных рыб (в т.ч. и морских) и ввиду своей конструкции слабо подходят для ловли на фидер, как, впрочем, и для других видов ловли мирной рыбы. Поэтому рассматривать их не станем. В фидерной же ловле используют крючки с прямым жалом или с загнутым вовнутрь.

С прямым жалом - наиболее универсальны. С ними значительно легче делать подсечку и удобнее наживлять насадку, но вот при ловле в условиях ракушечника, бетонных плит или каменистого дна такие крючки весьма скоро потеряют свою остроту. При ловле очень бойких и сильных рыб (к примеру, амуров) лучше всего воспользоваться крючками с жалом, загнутым вовнутрь - они надежно удерживают даже самых могучих рыб, не давая ни шанса сойти в процессе вываживания. Кроме того, замечено, что крючки с прямым жалом рыба быстрее всего обнаруживает в наживке - в отличие от крючков с жалом, загнутым вовнутрь.

Такое жало, как правило, не накалывает губы рыбе в процессе поедания наживки до тех пор, пока рыба не натянет поводок. А уж после подсечки крючок тут же вопьется в губы рыбе. Ну и, конечно же, следует учитывать, что применяя крючки с загнутым вовнутрь жалом подсечку следует выполнять только в случае уверенной поклевки рыбы.

Также хочется упомянуть и еще один нюанс относительно загибов жала. Жало бывает с одним загибом (изогнуто в одной плоскости с цевьем: наружу, прямое или вовнутрь) или с двумя (в двух разных плоскостях с цевьем).

В моделях двугибых крючков жало, например, может быть отогнуто в сторону и при этом же вовнутрь относительно цевья (фото 10). В народе эти крючки прозвали «самоподсекающими».

И доля правды здесь присутствует - при потяжке рыбы вероятность самоподсечки у таких крючков значительно выше.

В зависимости от формы, подобные крючки можно подобрать под разные наживки (отличий в принципах подбора наживки между рассматриваемыми крючками практически нет), но следует помнить и тот факт, что (как и в случае, когда у крючка прямое жало) такие модели рыба очень быстро обнаружит.

А уколовшись - дернется, после чего сразу же произойдет самоподсечка.

Правда, рыба может засечься как за губу полностью, так и за её краешек - и в результате последнего произойдет неминуемый сход.

Помимо этого, при ловле на бетонных плитах, ракушке или камнях (не важно, будет ли жало загнутым вовнутрь или прямым) крючки с отогнутым в сторону жалом будут достаточно быстро тупиться из-за прямого контакта с абразивной поверхностью, что обязательно следует учитывать при их выборе для данных условий ловли.

Различают жало, выгнутое влево (форма такого крючка называется Kirbed bend) и вправо от цевья (Reversed bend – как на фото 10). Разница между тем, в какую сторону отогнуто жало - невелика. Это сделано производителем для того, чтобы каждый рыболов (правша или левша) мог использовать наиболее удобную для него модель крючка. Что касается практической стороны использования двугибых крючков в фидерной ловле, то я не заметил каких-либо их преимуществ перед одногибыми крючками. Но зато, в отличие от последних, крючки с двумя изгибами жала явно имеют меньшую прочность.

(Окончание в следующем номере)