Фидерная прикормка для холодной воды Андрей Швец

В предыдущей статье цикла мы с вами рассмотрели базовый состав, физические свойства и основные задачи прикормочных смесей, применяемых в фидерной ловле в различных условиях. Теперь же речь пойдет о некоторых нюансах приготовления прикормочных смесей разной консистенции и об экспериментах над ними. А поскольку уже стоит зима, прикормочные смеси для холодной воды будут более актуальной темой, нежели прикормки для лета и начала осени, о которых мы еще поговорим в межсезонье, когда начнем готовиться к теплому сезону 2018 года.

Итак, если у вас есть хотя бы незначительный опыт в фидерной рыбалке, наверняка вы заметили, что те прикормки, которые успешно использовались летом, в холодной воде не дают того же результата или даже вызывали отрицательную реакцию у рыбы. Особенно это проявляется у тех видов рыб, которые при поиске еды преимущественно используют свое обоняние, а не осязание или боковую линию. Соответственно, можно сделать вывод, что прикормки для летней и для зимней ловли сильно отличаются. Но вот чем?

Фидерная ловля - это ловля всесезонная. Ведь, к примеру, далеко не на всех реках в холодное время года становится лед. Как говорят продвинутые рыболовы-спортсмены, нет никакого «межсезонья» - рыба всё равно ловится. Ведь, так или иначе - она же чем-то питается? Так что от рыболова требуется суметь её расшевелить и приманить к точке ловли. А это возможно, в первую очередь, за счет правильно приготовленной и поданной прикормочной смеси.

Кроме того, в действительности получается так, что даже на одном водоеме, чаще всего мы попадаем в разные условия ловли и сложившиеся ситуации. Посему никто не в силе дать однозначный ответ - будет ли та или иная прикормка универсальной, работая везде и всегда. Тем не менее, всё же существует несколько устоявшихся требований, которые следует обязательно учитывать при выборе или приготовлении прикормочной смеси для холодной воды.

Согласно этим требованиям, прикормка должна быть:

мелкодисперсной (иметь мелкую фракцию – фото 1); низкокалорийной; темного цвета; с животными компонентами в составе.

Почему так - сейчас разберемся. Давайте вначале вспомним про один важный фактор, основополагающий в питании рыб - естественный корм в водоеме. Именно этот корм рыба ест на протяжении всей своей жизни и именно от него следует отталкиваться при приготовлении эффективной прикормочной смеси. В связи с этим получаем утверждение, что эффективный состав прикормочной смеси должен соответствовать привычному корму рыбы в соответствии со временем года. К примеру, вспомним летние ливневые дожди, когда ординар в реке растет, а в её воды попадает огромное количество земляных червей. Или период вылета майского жука, или появление комара-дергуна (звонца) из мотыля, или брачные «танцы» подёнок.

Примеров много – результат один: именно в это время никакая прикормка или приманка, пусть даже очень вкусная, не сможет отвлечь рыбу от сбора той же подёнки. Хочу попутно заметить, именно тот факт, что рыба предпочитает естественный корм множеству «конфет», предопределяет её поведение на платных водоемах. Там обычно её питают определенным кормом (чаще всего - умышленно однообразным) - и, привыкнув к нему (можно сказать, что он для нее стал естественным), она очень слабо реагирует на другие предложенные лакомства.

Кроме того, вспомним, как еще наши деды успешно прикармливали рыбу на водоемах, приваживая её к определенному месту и даже - к определенному времени суток (особенно, если речь идет о ловле карпа на его «тропах»).

Таким образом, учитывая, что с наступлением холодов рыба в основном питается продуктами животного происхождения (растительность вся отмирает), а именно - тем же мотылем (фото 2), он просто необходим в составе прикормочной смеси. Еще хочу заметить, что период холодной воды - это не только зима. Поздней осенью и ранней весной, к примеру, вода тоже достаточно холодная, однако поведение рыбы и её аппетит будут сильно отличаться.

Так, в осенний период рыба усиленно кормится, накапливая запас питательных веществ перед зимой. Для этого ей необходим высококалорийный корм, который она будет поедать с лихвой. Зимой же корм рыбе тоже необходим для выживания, но в виду снижения температуры у нее замедлится обмен веществ, в связи с чем рыба будет и есть меньше, и переваривать съеденное - дольше. А весной, в преднерестовый период, столь необходимые высококалорийные частицы станут еще быстрее насыщать рыбу, т.к. основная часть брюха у нее и без того будет занята икрой.

Учитывая вышесказанное, добавление кормового мотыля в прикормки для ловли по холодной воде - более чем желательно. Правда, можно ловить и без добавок животных компонентов, но эффект будет неоднозначный. Например, в тех же условиях ловли ваш коллега, который будет добавлять кормового мотыля в прикормку, однозначно поймает больше вас. Также вместо кормового мотыля можно использовать и насадочного мотыля, и опарыша, и рубленого червя.

Но следует помнить, что черви намного калорийнее кормового мотыля и очень быстро насыщают рыбу. Это же касается и опарыша. Поэтому такие добавки будут эффективными лишь при ловли крупной рыбы на реках, и то не всегда.

Что же касается количества животного корма в прикормочной смеси - это мера, регулируемая условиями ловли, видом рыбы, за которой мы охотимся, а также её активностью. К примеру, 50 г кормового мотыля, добавленного в прикормку, могут существенно улучшить клёв мелкой рыбы, однако при ловле леща они никак не смогут удержать его на точке ловли. Но и больше чем 0,5 кг кормового мотыля не рекомендуется применять даже на соревнованиях, т.к. это прямой риск просто перекормить рыбу (подобное может сработать только летом).

Следующее требование к прикормочной смеси - мелкая фракция. Опять же, вспомним об основном естественном корме, которым питается рыба в холодной воде. Конечно же, её слабо интересуют крупные частицы прикормки - в отличие от мотыля. Однако мелкодисперсные прикормки создают на дне взвесь ароматных частиц, копошась в которых рыба не сможет наесться.

Правда, следует учитывать вид рыбы и тип водоема, где мы будем её ловить - река или стоячий водоем. Например, для озерной плотвы густая взвесь частичек прикормки на дне - весьма кстати (при условии, что температура воды опустилась ниже 5 - 6 °С). А вот для речной рыбы (особенно леща и крупной плотвы) - наличие крупных кормовых частиц окажется совершенно нелишним.

Чтобы добиться необходимой фракции прикормочной смеси, мы можем пойти несколькими путями:

купить изначально мелкодисперсную прикормку; воспользовавшись ситом с мелкой ячейкой, просеять имеющуюся прикормку и убрать из нее все крупные частицы (фото 3).

Низкая калорийность (питательность) прикормки - также основополагающий фактор эффективной смеси для холодной воды. Как мы уже говорили в предыдущей статье, прикормка (в целом) состоит из основы, добавки (наполнителя) и ароматических составляющих. Таким образом, регулируя соотношение одной части прикормочной смеси к другой - мы добьемся нужного результата. Соответственно, с приходом холодов мы уменьшаем содержание кормовых частиц в прикормке (уменьшаем часть добавки, оставляя больше основы). Это нам позволит снизить общую пищевую ценность нашей прикормки, если мы сами готовим её.

Кроме того, чтобы снизить пищевую ценность прикормки, можно в её состав включить грунт (землю или глину - фото 4). Это может сослужить нам тройную службу: затемнить прикормочную смесь; утяжелить её (если это будет необходимо); создать дополнительную, привлекающую внимание рыбы, муть в воде. Такой способ неплохо работает, если прикормку мы покупаем в магазине, хотя и тут мы имеем множество нюансов. Например, если вы хотите успешно ловить плотву, то при приготовлении прикормки лучше не увлекаться грунтами.

Кроме того, основная масса фирменных прикормок для ловли этой рыбы и так низкокалорийные. В этом случае при прикармливании точки ловли лучше учитывать активность рыбы и её примерное количество (плотность). Зато при ловле подлещика, чаще всего необходимо прикармливать почаще, но основу прикормочной смеси (в процентном соотношении) должен составлять грунт. Но если в этом водоеме рыбачат сотни людей, а подлещик приучен к растительной пище и в холодное время, это уже может и не сработать.

Что касается ловли на реке, то тут будет сложнее перекормить рыбу, а вот упустить стаю по той причине, что всю прикормку размыло течением и унесло прочь - легче простого. Тут больше необходимо практики, ведь на водоеме всегда всё оказывается значительно сложнее, чем за чтением литературы. Да и вообще, как мы уже говорили ранее, добавление грунтов в прикормочные смеси - это отдельная, достаточно широкая тема и поговорим мы о ней позже.

В целом, существует еще один способ гарантированно не перекормить рыбу - изначально замешивать прикормку в небольших объёмах и подавать её малыми порциями (как при ловле на льду). Но, опять же, такой подход актуален лишь для стоячих водоемов.

Цвет прикормки для холодной воды должен быть темным - ещё одно из необходимых условий, если мы нацелены на результат. И неспроста! Дело-то вот в чем: при понижении температуры воды в ней начинают отмирать всевозможные микроорганизмы и водоросли, из-за чего она становится прозрачной, а рыба, в свою очередь - более осторожной.

Ведь, прежде всего, в прозрачной воде рыба становится хорошо заметной для хищника, особенно если она заплывёт на контрастный участок дна. Учитывая это, рыболов должен понимать, что светлые прикормки в холодный период года могут принести совсем противоположный результат ожидаемому, т.к. рыба, по большей части, будет попросту обходить стороной подобные пятна на дне.

И снова у многих из вас появятся несколько вопросов к моему утверждению. Конечно же, из него существуют и исключения. К примеру, на некоторых реках вода круглый год может оставаться мутной. Кроме того, глубина, где стоит лещ в холодную пору, часто начинается аж от 4 м. Естественно, при таких условиях свет на дно практически не будет попадать и говорить о том, что рыба станет остерегаться светлого пятна прикормки - не придется. А вот на озерах с прозрачной водой угадать цвет дна - залог успеха.

Чтобы затемнить прикормку можно:

приобрести уже окрашенную прикормку (такие смеси есть у каждого уважающего себя производителя), а далее - смешать её с нашей смесью, в результате получив темный, хоть и не такой насыщенный оттенок (фото 5), либо же использовать самостоятельно; воспользоваться специальными красителями для прикормок (темно-коричневым, черным – фото 6); смешать её с грунтом.

И в заключение хочу сказать несколько слов об ароматике прикормки для ловли в холодный период года. Сразу скажу, что мое практическое замечание - не истина в последней инстанции, оно продиктовано практикой ловли на водоемах моего южного региона. Хотя, учитывая массу подобных отзывов иностранных рыболовов-спортсменов, могу с уверенностью сказать, что оно имеет право на жизнь.

Далее в данной статье мы будем говорить лишь про водорастворимые аромы, исключая ароматизаторы на масляной основе. Это, прежде всего, связано и с тем, что их применение в холодной воде практически не даст никакого результата.

Итак, основная масса ароматизаторов для прикормок делятся на две подгруппы:

условно «теплые» - сладкие (фруктовые, медовые, ягодные, шоколадные, карамельные и пр.); условно «холодные» - пряные (пряные, кориандр, корица и пр.), мясные (мотыль, опарыш, червь, кальмар-осминог, палтус, рыбий жир, креветка и пр.).

Такое деление на самом деле не случайно, а названия подгрупп говорят сами за себя. Таким образом, «холодные» аромы наилучшим образом способны повлиять на количество поклевок в холодное время года. Хотя, как вы уже догадались, из правил есть и исключения, в связи с чем подгруппы носят названия с приставкой «условно».

Но с этим всё, я думаю, понятно. А вот что касается количества ароматических добавок в прикормки и их объема, добавляемого в общий состав прикормочной смеси - тут возникает огромное множество вопросов. Например, уже давно определен один неопровержимый факт, который неоднократно приводят множество опытных рыболовов в своих статьях: рыба в воде улавливает запахи совершенно не так, как мы их чувствуем на воздухе, и любой (даже еле ощущаемый нами) аромат для неё окажется очень выразительным.

Посему - не стоит добавлять к своим прикормкам большого количества аромы, чтобы не отпугнуть рыбу от точки лова. Но на самом деле и из него, как оказалось, есть исключения. Напомню, что сейчас мы говорим исключительно о прикормке для холодной воды, а значит - нюансы добавления ароматики в теплое время года мы пока рассматривать не будем.

Об этом исключении первыми заговорили французские рыболовы-спортсмены примерно лет 10 назад. Они осмелились предложить широкой аудитории весьма интересную точку зрения на данное правило, которую ретранслировали несколько отечественных рыболовных журналов. Данную точку зрения в дальнейшем принял на вооружение и я. А после оказалось - не зря. Там дело было вот в чем: ароматику в прикормках для холодной воды можно и нужно использовать. Более того, объем аромы должен быть больше, нежели в летней прикормке.

Но одно дело, когда данное правило сработало за рубежом, где климат отличается, ровно как и грунт, и даже кормовая база у рыбы, которая водится в их водоемах, а другое – в нашей климатической зоне. Соответственно, не всё, что работает у них, будет работать у нас - и наоборот. Хотя, если учитывать опыт множества наших же карпятников - сильная арома в прикормках тоже дает результат. Посему я долго пробовал разные варианты добавления ароматики в наших водоемах и для других видов рыб. И был приятно удивлен: рыба клевала даже тогда, когда я замешивал прикормку на чистой ароме (кроме аром на масляной основе).

Тем не менее, в процессе экспериментов выяснилось и несколько исключений (как позже я узнал - они уже достаточно давно определены большим количеством рыболовов), например:

1) карп и сазан отказываются от прикормки при наличии в ней сильных ароматизаторов и аттрактантов, если температура воды ниже 15 °С;

2) на сильную ароматику чаще всего реагирует, по большей части, некрупные представители рыбьего племени. Крупные же при этом остаются в стороне. Однако чем рыба мельче и активнее, тем она меньше обращает внимание на высокую концентрацию запахов. Например, при ловле плотвы, которая при поиске корма ориентируется в основном на запах, в отличие от того же леща, не было ни единого случая, когда бы её удалось напугать ароматикой прикормки;

3) высокая концентрация запаха в холодной воде, как правило, отпугивает рыбу лишь в том случае, когда применен неподходящий ароматизатор или выбрана неверная дозировка;

4) ароматы «жмыха» различных зерновых и масличных культур можно применять в чистом виде - они не отпугивают рыбу;

5) в стоячих водоемах следует быть поосторожнее с ароматами типа «укроп», «анис», «кориандр», «ванилин» и с различными эссенциями - и добавлять их незначительными порциями: их чрезмерная концентрация не понравится ни вам, ни рыбе;

6) количество аром, добавляемых в прикормочную смесь не должно быть безграничным. Лучше всего ограничиться 2-3 запахами, которые будут сочетаться между собой;

7) прикормка не должна быть соленой. Являясь дешевым консервантом, именно соль чаще всего встречается во многих растительных смесях как отечественного, так и зарубежного производства. Кроме увеличения срока годности прикормки, соль пагубно влияет на мотыля (в такой прикормке он очень быстро погибает), что делает нашу кормовую смесь малоэффективной. Мертвые личинки мотыля (или опарыша) применяются лишь в селективной ловле крупной рыбы. А вот живой мотыль - куда интереснее для любой рыбы, и находит она его весьма быстро - по колебаниям, которые личинки создают в воде. Поэтому иногда не грех и «попробовать на вкус» незнакомую прикормочную смесь перед тем, как использовать её.

Вопрос, почему при ловле в холодной воде следует усиливать ароматику прикормки, на самом деле не поставит нас в тупик. Ответ мы знаем еще из школьного курса физики: чем холоднее вода, тем медленнее в ней происходит диффузия разных веществ. Соответственно, запахи от нашей прикормки распространяются тоже медленно.

Поэтому, увеличив концентрацию запаха, мы можем добиться того же эффекта, что и в теплой воде. Однако в стоячем водоеме, если отсутствует какое-либо возмущение воды, над прикормкой образуется так называемая «зона высокой концентрации запаха», которая не всегда работает нам на руку. К тому же, если мы нацелены на ловлю крупной рыбы - нам всё-таки лучше придерживаться старого правила - и не злоупотреблять ароматикой. Но, опять-таки, это всё теория - практика иногда дает совершенно непредсказуемые результаты.