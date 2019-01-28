Февральские сюрпризы Алексей Коломиец | 28 января 2019 г.

Просматривая свои фоторепортажи с рыбалок, я вдруг понял, что февраль – чуть ли не самый урожайный на сюрпризы месяц в году. При этом сюрпризы эти преподносят как погода, так и рыба - тут тебе и суровые морозы, тут тебе и хорошие трофеи, тут тебе и зеленый бамбук! За бамбук отвечу сразу – фотография слева сделана в Токио 15 февраля, когда я ездил в Японию на рыболовную выставку. Это фото часто согревает меня в наши февральские морозы.

Вот так сидишь над лункой, мерзнешь - и вдруг взгляд падает на раттлин из Японии, и мысль – «а в Японии бамбук зеленеет!» - незамедлительно растягивает уголки рта, расслабляет и согревает. Наверняка в приманках и снастях подавляющего числа рыболовов тоже попадается что-то японское. А значит, и моя фотография будет невольно согревать всех, кто прочитал эту статью!

К чему это я? – спросите вы. А к тому, что в феврале - самая насыщенная рыболовная выставка в Москве. Тут тебе и крутая тусовка, тут тебе и новинки, тут тебе и неожиданные сюрпризы! Чаще всего рыболовные фирмы и компании представляют на февральской выставке свои новинки. Отслеживая социальные сети, понимаешь, что нужно будет посмотреть. Ну, например, складные зимние удильники Team Dubna - для меня это очень важно, потому как нужна компактность при дальних переходах по водохранилищу. Да и в машинах вечно не хватает места, а разбитые наши дороги так и способствуют кавардаку рыболовных ящиков в багажнике, среди которых может оказаться и моя удочка.

На стенде «ЭкоФиш» очень хочу покрутить новую зимнюю катушку Stinger ForceAge Ice 65 и расспросить разработчиков о её внутренностях. Информация очень важна, потому как по цене она выгодно отличается от аналогов (не посчитайте за рекламу, потому как дорогущую американскую Black Betty я уже купил - и очень хочется сравнить её со Стингеровским брендом, к которому привык и которым ловлю). Какие-то фирмы дают свои новинки на тестирование, кто-то дарит календарики, свежие каталоги.

По большому счету, поездка в Москву отнимает у меня две или три рыбалки. Сначала разгребаешь «бытовуху» перед поездкой, затем борешься с накопившейся текучкой по приезду. А эти самые сюрпризы выставки так и гонят на рыбалку: попробовать, разловить, понять и… простить. Уверен, будет еще что-то для меня интересное. Я бы сказал, для меня февраль и выставка - это старт нового сезона. Чаще всего я успеваю порыбачить по последнему льду на водохранилищах и даже поймать рыбу спиннингом на проснувшихся речках.

Первые февральские откровения

Я благодарен февралю за те знания, которые получил в теплые зимы, когда подрабатывал егерем на рыболовных базах. Найти скопление рыбы на моторной лодке с эхолотом в феврале - знаете ли, дорогого стоит. По ахтубинским протокам пешком не находишься, а на мотоцикле не везде проехать можно. А когда затяжная оттепель растапливает тонкий ледок – главное не лениться, спустить лодку и отправиться на поиски рыбы.

И пусть через неделю опять ожидаются морозы - важно не наловить рыбы, а понять для себя, где она зимует и как себя ведет. Например, на ерике Банный, что в районе поселка Селитренное (Астраханская область), я джиговым спиннингом нащупал хорошую стаю крупной густеры. На следующий день я приехал туда с обыкновенной донкой и наловил к пиву отменного зобана*! Именно в феврале подтвердились мои догадки о том, что рыба зимует не столько на ямах, как принято считать, а именно на суводях.

Это может быть край ямы или угол. Это может быть и глубокий плес с поворотом. А вот в центре ям я толком рыбу и не видел. С тех самых пор я начинаю облавливать яму именно с её краев и очень редко ловлю в её эпицентре. Конечно, из-за скопления рыбы, если его удалось найти, случаются невольные подбагривания. Но когда это происходит во время честного джига – я считаю это удачей. Ну, или бонусом за усердие.

В начале февраля у нас традиционно проводятся спортивные соревнования. Местные рыболовные магазины выставляют незатейливые призы, иногда удается найти более серьезных спонсоров, но дело, понятно, не в призах. Соревнования заставляют пережить то, что на обыкновенной рыбалке не испытаешь. Это когда дорожишь каждой поклевкой. Это когда ездишь на тренировки и выбираешь приемлемую тактику - окуня ловить или «лаврушку**»? Кормить и ждать - или искать? Стоит ли делать ставку на крупную рыбу?

Помню, на одних соревнованиях мне удалось стать призером только потому, что было очень холодно, что давало фору именно тем, кто приехал побороться за призовые места. В такой мороз мне удавалось ловить окуней достаточно высоко от дна. Я ловил практически над головой. Замёрз как собака, а горячего чаю попить было некогда! Постоянные уговоры вредного окуня, борьба с наледью на леске… И вот так, окунь за окунем, сумел наловить достаточно, чтобы мне выдали медальку.

Февраль – это жерлицы

Не люблю ловить жерлицами по первому льду – снега мало, лед прозрачный, щука с осени надоела. Не люблю ловить на жерлицы в разгар зимы – есть более интересные для меня темы, как то: ловля судака раттлинами, начинает работать «безмотылочка». А в конце зимы, в феврале, щуки вынашивают в своих пузах желто-оранжевый деликатес, и солнце уже не дает сильно мерзнуть лункам. Ну и еще к февралю уже надоедает в пешем порядке бороздить просторы водохранилищ в поисках судака, да и плотвы уже насолил и навялил – хочется «поиграть в шахматы» со щукой с помощью жерлиц.

Обычно я выбираюсь на рыбалку с жерлицами один-два раза. В первый раз обязательно еду туда, где разведал осенью наличие крупной щуки. Второй раз - если действительно удалось поймать жерлицами что-то стоящее. Чаще всего это ерики Волго-Ахтубинской поймы с хорошими глубинами, где щука однозначно зимует. Ну а если рыбалка с жерлицами мне не понравилась (щука мелкая или поклевок мало) – не беда. Скоро весна и плохая рыбалка с жерлицами только подстегнет мой интерес приехать в это место со спиннингом. Ведь, как я уже сказал, осенью-то она там была!

Ну и еще, пожалуй, всегда присутствует некоторая интрига в поездках в феврале в пойму. Либо снега навалило, либо так называемый «зимний паводок» переливает низины, либо оттепель растапливает снег, а ночные заморозки покрывают это всё слоем льда. Проехать на машине к заветному озеру не всегда получается без приключений, поэтому на рыбалку с жерлицами я везу в машине лопату, топор и бензопилу. И еще, как я подозреваю, всегда есть некоторая зависимость: чем сложнее путь на рыбалку – тем интереснее сама рыбалка!

Февраль – это голавль!

Не верите? Думаю, многих озадачит такой подзаголовок. Но если вернуться к моему фотоальбому, самые памятные, самые невероятные поимки голавлей связаны именно с февралем! Не секрет, что в черте города Волгограда зимой голавля ловят доночники. Волга редко замерзает теперь, как это было во время Сталинградской битвы 1942 года.

Чаще всего у нас открытая вода - и голавль попадается на хлебную корку. Но вот именно в феврале мне удалось поймать несколько голавлей спиннингом на джиг. Работал именно зеленый цвет силиконового твистера. Используемый тогда мною бренд я уже не вспомню. Просто выбрал самое зеленое из коробки - и это действительно сработало. Товарищ ловил на что-то другое, чего у меня отродясь не было, но не суть. Самое интересное, что голавль брал на самом выбросе и поклевки случались исключительно во время первого касания дна. Поклевки осторожные, эдакие пощипывания. Приходилось точно отсчитывать секунды, ожидая поклевку.

При встречном ветре я не добрасывал, при сильном течении тоже не получалось ничего поймать. Думаю, что более тяжелый, а может - более крупный груз голавлю не нравился. Но раза три я попадал в хорошие погодные условия и с трепетом ожидал осторожных голавлевых поклевок. Именно для таких февральских голавлевых рыбалок я намотал на достойную катушку тонкий дорогой восьмижильный шнур.

А в прошлом году я пробовал целенаправленно ловить голавля со льда. Мы его обнаружили случайно. На берегу Дона мой товарищ стал обустраивать старенькую турбазу, куда устроился директором. Первым делом, конечно же, надо было понять, что ловится в непосредственной близости от самой базы. Пока готовили шашлык, быстренько раскидали несколько жерлиц-поставух. Что-то типа стационарных полудонок - груз, поводок, крючок или мормышка с червем или мотылем. Каково же было мое удивление, когда после утренней проверки три поводка было оборвано, одного голавля упустили в лунке, а одного таки извлекли на свет Божий.

До обеда еще два раза проверяли поставушки - и поймали еще одного голавля! Это было для меня действительно откровением! Я ровно через неделю приехал в это место с балансирами, мормышками и парой жерлиц. И… ничего поймать не смог.

Может быть, снегопад помешал, может - день такой был, может - не попал в приманку или горизонт ловли, не подобрал проводку и т.п. В общем, с первого раза голавля поймать целенаправленно не получилось. Но интрига сохранилась. В этом году я обязательно еще раз попробую - и, надеюсь, мне удастся понять, как целенаправленно ловить голавля со льда.

Февраль – зиму ломает

Есть такая русская пословица. А в наших южных широтах с не очень морозным январём, да еще с непостоянным уровнем воды в Волге из-за работы Волжской ГЭС – вполне себе существует вероятность ловли спиннингом с лодки. Например, такая рыбалка случилась в 2012 году 20 февраля. Волга очистилась ото льда, но ледяные «пироги» еще плыли. Мы с ними воевали с самого утра. Нас два раза срывало с якоря - приходилось повторно вставать на точку.

Часто ждали, когда льдина проплывет и откроет просвет для заброса. Нередко в процессе вываживания наплывала очередная льдина и добавляла переживаний. А судак ловился как осенью, со злыми поклевками! Но это и не удивительно, ведь где-то в Японии в феврале зеленеет бамбук!

Всех мужчин поздравляю с главным февральским праздником - и до встречи на выставке!

Примечание*. Зобан - так называют на Дону крупную густеру.

Примечание**. «Лаврушка» - а так называют густеру или подлещика (иногда и плотву).