Эксперименты с «безмотылкой»: итоги минувшего сезона Владимир Соколов | 2 января 2019 г.

В зимнем сезоне 2017-18 гг. у меня состоялось около полусотни рыбалок на Ладоге. Рискну поделиться с читателями журнала некоторыми практическими выводами на основе наработанного там опыта. Начну с того основного, над чем чаще всего думал, что с разной степенью успеха претворял в жизнь и с чем дольше всего экспериментировал на льду. И это будет ловля на безнасадочные мормышки.

Я для себя выделил три основных направления в продвижении вперед в искусстве безнасадочной ловли:

1) модернизация удочек;

2) разработка новых приманок;

3) коррективы в тактике и общих подходах к ловле на «безмотылку».

Удочки и кивки

Начну с удочек. После многочисленных выездов с удильниками разных конструкций я пришел к мнению, что снасть должна быть максимально проста и неприхотлива в обращении. Особенно учитывая, что после поклевки, дабы избежать запутывания тонкой лески и зацепов её за лед в области лунки, а также за элементы одежды или снаряжения, я обычно стараюсь удочку откинуть подальше. Потому использую теперь удильники не с катушкой, а с мотовилом.

Удочки я делаю сам, и в результате прошлогодних экспериментов на льду форма мотовила приобрела законченные черты. Чтобы пальцы при хвате не уставали, а кисть минимально напрягалась при различных положениях удочки в зависимости от высоты её подъема надо льдом, я сделал так называемый «полуортопед» (фото 1), т.е. на мотовильце вырезал полукруглые углубления для четырех (за исключением мизинца) пальцев кисти (фото 2). Что касается материала рукоятки, то, поскольку я ловлю без перчаток, для меня важно, чтобы она была «теплой», что некрашеный пенопласт отлично и обеспечивает.

В эту конструкцию я заложил еще одну идею. При переходах от лунки к лунке леска на мотовило наматывается не в обозначенный желобок, а поперек (фото 3). Что значительно ускоряет и процесс смотки лески, и, что самое главное, её сброс в лунку под тяжестью приманки.

На нескольких удочках я провел эксперименты по минимизации их массы. Для этого использовал самый легкий пенопласт, который удалось приобрести, и максимально облегчил мотовило, просверлив в нём несколько больших технологических отверстий. Но, попробовав эти снасти во время рыбалки, пришел к выводу, что острой необходимости в чрезмерной минимизации массы удочки нет. Даже, я бы сказал, подобное изощрение несколько ухудшает качество снасти, особенно когда приходится ловить в ветер – совсем легкий удильник сложно откинуть далеко в сторону после подсечки.

Но в целом эксперименты с минимизацией считаю полезными, т.к. удалось в одинаковых условиях сравнить несколько различных по конструкции удочек и придти к такому заключению.

Значительно более важными для меня оказались такие параметры снасти, как «звонкость» и баланс. Я умышленно применил именно спиннинговую терминологию, потому что стал оценивать свои удочки, как некие спиннинги для джиг-рыбалки. И это связано, в первую очередь, с тем, что я стал значительно больше времени уделять ловле на бескивковые снасти. А чувствительные и сбалансированные удочки (даже при ловле с кивком) позволяют ловить рыбу уже не только по визуальным признакам поклевки, но и по тактильным ощущениям - как говорится, по «удару в руку». Что, на мой взгляд, значительно интереснее.

«Звонкость» обеспечивается пенопластом повышенной твердости (плотность 200 - 300 кг/м³) и угольным хлыстом. А баланс подбирается так, чтобы центр тяжести полностью снаряженной удочки пришелся на место выхода хлыста из мотовильца, т.е. фактически на кончики пальцев, держащих эту удочку. Удильник в таком исполнении весит уже в диапазоне 5 - 12 г (фото 4), и мне представляется, что при этом достигается самый высокий уровень чувствительности.

Следующий элемент снасти, который претерпел ряд существенных изменений с момента изготовления моих первых удочек для «безмотылки» – это хлыстик. Если вначале я не особо обращал внимание на характеристики материала для него, а использовал что было под рукой - и винипласт, и стеклотекстолит, и хлыстики от стеклопластиковых спиннингов, то сейчас ставлю исключительно углепластиковые комплектующие. В ход идут и вершинки от сломанных спиннингов, и полые угольные конуса, которые продаются в некоторых рыболовных магазинах, и даже квивертипы для фидерных удилищ.

Длину хлыста я выбираю по следующим соображениям:

1) обеспечение удобства обращения на льду, особенно, при вываживании рыбы, когда приходится наклоняться к лунке;

2) где, в каком контейнере/тубусе, удильник будет ездить на рыбалку. После ряда экспериментов с различными по длине хлыстами я пришел к некоему усредненному значению и, учитывая разную высоту посадки рыболова перед лункой, стал делать удочки длиной от 300 до 450 мм (фото 5).

Что касается соображения о перевозке, то я столкнулся с тем, что углепластик довольно хрупок и может сломаться, если нет хорошей транспортировочной тары, особенно при езде на автотранспорте по пересеченной местности. Поэтому понадобились несколько устройств для перевозки удочек. Это и рыболовная коробка, куда влезали наиболее короткие снасти (фото 6), и набор тубусов, сделанный из ПХВ-труб (фото 7) – в них обычно ездят более длинные удочки.

У меня часть удочек имеет хлыст, изготовленный из полого угольного конуса. Я их использую в кивковом оснащении с приманками минимальной массы, когда приходится в хороших погодных условиях искать небольшую «коматозную» рыбу. Есть и пара удочек, с «хлыстокивками», выполненных из переточенных вершинок фидерных удилищ.

Но теперь мне больше по нраву удочки, выполненные в виде двух- и трехколенных телескопов (фото 8). Во-первых, они имеют совсем небольшие транспортные размеры, а во-вторых, я их использую для ловли без кивка. Я сделал телескопы различных конструкций. Сперва собрал два, а потом и три колена, все - из полых угольных конусов.

Получилась довольно жесткая и очень «звонкая» удочка. Чтобы максимально укрепить нижние колена этих телескопов, учитывая, что для их изготовления я использую тонкостенные материалы, на вершинках мотаю бандаж капроновыми нитками и пропитываю их полиэфирной смолой «Норпол» (фото 9).

В других вариантах телескопов вершинку я смастерил из фидерного квивертипа типа solid (т.е. монолитного). Но, памятуя об ориентированности в нём угольных волокон, перетачивать в плоскость уже не стал, а просто уменьшил диаметр, зажав заготовку в патрон шуруповерта (фото 10) и пройдя по ней наждачной бумагой с крупным зерном, а затем - бархатной «микронкой». Стачивая хлыст, я постоянно контролировал его диаметр, чтобы он на конус уменьшался равномерно.

В итоге получил на самой вершинке толщину 0,5 мм. Монолитный хлыстик, сточенный подобным образом, при подвеске к нему грузов в диапазоне от 0,8 до 2,2 г превращается в своего рода механический колебательный контур с резонансной частотой в несколько герц. Такая частота недостижима, если пытаться повторить эти действия просто руками. А когда уже есть колебательный контур, который требует лишь небольшой периодической «помощи» от руки, то всё значительно упрощается.

Амплитуду игры приманкой можно варьировать, меняя положение удочки. При переводе удочки из горизонтального положения в вертикальное амплитуда уменьшается. А вариант изменения частоты игры приманкой и того проще – надо просто не вводить хлыст в резонанс. Хотя самое интересное было, когда хлыст работал именно в диапазоне своей резонансной частоты или близко к ней - любое прикосновение к приманке рыбы или даже касание о водоросли приводили к моментальной остановке его колебаний. Легкая подсечка - и сразу понятно, можно вываживать или надо продолжать игру с подъемом приманки.

Теперь дошла очередь до кивков. За всё время моих занятий «безмотылкой» я опробовал самые разные материалы - как полимерные и композитные, так и металлы. Но в силу условий ладожской рыбалки и ориентации в основном на окуня и значительно реже на плотву, я отказался от кивков длиннее 60 мм, в том числе и от металлических, оставив на удочках лишь изготовленные из лавсана и совсем короткие угольные кивки.

Для окуня это оказалось самое то! Причем кивки в общепринятом понимании установлены у меня лишь на шести удочках из всего арсенала, в котором сейчас 21 комплект. Всё остальное - это уже снасти безкивковые или с переточенными резонансными кивками.

Общее для всех кивков - то, что говоря языком спиннингистов, они при небольшой длине имеют ярко выраженный строй экстрафаст, причем смотрятся как явно недогруженные (фото 11). Поклевки при ловле с таким кивком обнаруживаются не только визуально, но в большей степени по тактильным ощущениям. Особо для меня важно, что короткие кивки наиболее ветроустойчивы, и это ощущается даже при работе с совсем легкими приманками.

Нужно отметить еще одну особенность подобных удочек, определяемую исключительно физикой. При поклевке на удильник с маленьким кивком или совсем без кивка роковое для рыбы движение крючка вверх происходит через заметно меньший промежуток времени после появления первого сигнала о поклевке, будь то изгиб кивка или «удар в руку». И оставляет рыбе заметно меньше шансов безнаказанно уйти из-под лунки.

Начав эксперименты с безкивковыми удочками еще позапрошлой зимой и не получив тогда особого удовольствия от рыбалок с ними, я подумал было, что это излишество, граничащее с пижонством. Но повертев в руках те свои первые удочки, которые были, по сути, действующими прототипами, решил довести их, что называется, до ума, используя различные конструкторские решения. Потом пробовал их в разных условиях, в итоге основная часть удочек совсем лишилась кивка - как лишнего звена. Понимаю, что для многих любителей «безмотылки» и мормышки в целом это может показаться спорным, если не кощунственным. Ведь медитировать, глядя на кивок - для многих и есть та радость, ради которой они проделывают весьма неблизкий путь до лунки и не обращают внимания на непогоду.

А тут раз - и лишнее звено! Сложно преодолеть этот психологический барьер и довериться своим тактильным ощущениям. Я и сам поначалу, когда только попробовал изготовить и половить на безкивковые «безмотылки», ввязывался в эту тему, не очень-то веря в успех мероприятия. Меня, правда, подстегивал тот факт, что на всех блеснильных снастях кивки были ампутированы уже лет 20 назад - и всё это прошло безболезненно.

Правда, весят блёсны и балансиры больше, применяется иная игра, да и удочки изначально заметно грубее. А «безмотылка» - это микроминиатюризация снасти и приманки минимально возможной массы. Но я начал, что называется, въезжать именно в рыбалку с тактильными ощущениями - и с каждой новой поклевкой интерес к подобному лову возрастал.

Лески

Леска на моих удочках идёт непосредственно с мотовильца и фиксируется на вершинке хлыста при помощи яркого силиконового кембрика (фото 12). Что касается самой лески, то если в первые годы ловли на «безмотылку» я стремился к тому, чтобы работать тончайшими лесками, вплоть до 0,07 мм, то через пару сезонов пересмотрел свои взгляды. Постоянно сравнивал то, что именно ловится на тонкую леску и что - на более толстую. Не забывал и про то количество обрывов, которое неминуемо сулит использование деликатной лески.

Вначале мой подход определялся понятиями традиционного мормышечника, когда приветствуется погоня за минимальной по геометрическим размерам приманкой, которую можно подвесить на минимальную по диаметру леску. Но этот подход базируется на постулате, что ловится только голодная рыба. А если подойти к ловле на «безмотылку» с несколько иных позиций (скажем, мы ловим не голодную рыбу, а любопытную), то выстраивается иная логическая цепочка. И оказывается, что диаметр лески в зимней безмотыльной рыбалке играет не первостепенную роль, а роль второго, а может - и третьего плана. И вот почему.

Дело здесь в том, что я стал применять другие по конструкции удочки, которые позволяют разнообразить игру приманкой в диапазоне частот и амплитуд, значительно шире обычного. Подход к изготовлению приманок тоже претерпел ряд изменений - мормышки стали заметно тяжелее, но совсем мало добавили в своих геометрических размерах. Что, как показала пара лет частых рыбалок, не вызывает никакого отторжения у рыбы - и даже напротив.

Всё это вначале подтолкнуло меня к экспериментам на разных глубинах с разными приманками. Варьировал я, соответственно, и диаметр применяемых лесок, чтобы составить максимально объективную картину всех этих зависимостей.

Надо обязательно отметить, что Ладога отличается от многих других водоемов России самой разнообразной и разнокалиберной рыбой. Очень часто, чуть не каждую рыбалку, в моём коллективе у кого-то на фоне пойманной рыбы в среднем по 200 - 300 г вваливались трофейные экземпляры под кило, а то и за. Это и горбачи (фото 13), и сиги, и язи с лещами. Трофей терять – нет ничего обиднее для рыбака.

И это тоже повлияло на решение укрупнить диаметр лески. А анализ результатов наших рыбалок позволяет утверждать, что лишь сравнительно небольшой их процент выявил преимущество снастей с особо тонкими лесками. В большинстве же случаев определяющими оказались грамотный выбор вида приманки и попадание «на голову окуню». Ну и навык владения снастью – правильный темп ловли.

В итоге я оставил леску 0,1 мм лишь на паре удочек с самыми легкими приманками - своеобразные поисковые снасти. На них обычно я начинаю ловлю в прибрежной зоне, оснащая дешевыми серийными мормышками, которые не очень обидно и потерять. А вот следующий размер – 0,12 мм - стоит на удочках в двух вариантах: обычная зимняя леска (фото 14) и флуорокарбон. По тесту на разрыв в этой паре чуть впереди леска, но эти 300 - 350 г разницы в моем представлении не очень существенны. В конце концов, «на пальцах» и без спешки можно вывести почти любую рыбу.

А вот удельный вес «флюра» заметно больше - и приманка, привязанная к нему, тонет уже заметно быстрее. И когда я ловлю на небольшой глубине над плотной стаей и поклевки следуют на каждой проводке, стараюсь применять удочку уже с «флюром».

Чтобы оперативно менять приманки прямо на льду, не занимаясь вязанием узлов на леске, я поставил вот такие микрозастежки, выполненные по принципу нахлыстовых. Застежки изготовил из гитарной струны № 2 (фото 15). Они легко держат нагрузку в 2 кг, т.е. сила полного разгиба обычно выше теста лески. На испытании этой застежки под водой перед видеокамерой Calypso я увидел, что приманка, подвешенная на ней, движется более свободно и несколько хаотично, чем такая же, но привязанная узлом на леске.

Еще я использую для своих «безмотылок» лески 0,14 мм - обычные и из флуорокарбона (фото 16). При этом диаметре лесок еще более становится заметной разница в скорости погружения приманки. Удочки с этими лесками я также оснащаю микрозастежками, но в качестве приманок использую уже свои самые тяжелые «Винтокрылы», которые весят более 1,5 г (фото 17). Причем удочку с «флюром» также использую в тех случаях, когда начинается явная «раздача», но уже на глубинах более шести метров.

Расскажу еще об одной хитрости. Дабы минимизировать повреждения лески при завязывании узлов на приманках или застежках, я использую безузловое крепление с помощью небольшого кусочка кембрика от слаботочных проводов: леску, продетую в кембрик, я фиксирую маленькой каплей клея «Момент-гель» (фото 18).

Клей не разъедает поверхность лески, но очень прочно её склеивает. На перегибах нет больших напряжений и подобное устройство фиксации держит заметно дольше любых обычных узлов. Для подстраховки обычно чуть поджигаю свободный кончик лески до образования небольшого шарика, который может играть роль стопора в кембрике, если нарушится клеевое соединение.

Приманки для Ладоги

По результатам прошедшего сезона я отказался от классических «Чертей» и почти полностью от «Коз» - в силу их невысокой результативности. Очень уж много они дают сходов, причем вне зависимости от того, промышленно изготовлены приманки или местными спецами, которые, по их словам, ловят на них чуть ли не четверть века. Из подобных двух- и трехподдевных приманок я оставил себе лишь одну, оборудовав удочку «Дьяволом». Эту приманку сделал в двух видах (фото 19).

В одном случае - вольфрамовый груз каплеобразный, а тройник размеров №№ 14 и 16 украшен разноцветными силиконовыми кембриками, а другая разновидность имеет несимметричный груз типа «ребристая гусеница». Использую я эти приманки массой около грамма в основном по перволедью, когда рыбалки начинаются неподалеку от берега на глубинах более двух метров. Но как только начинаются сходы (а это происходит, если окунь начинает бить не снизу в груз, а сбоку или сверху), то сразу же заменяю приманку на «Винтокрыла». И с ним и его модификациями уже не расстаюсь до конца сезона.

Опыт прошлого сезона

Первые рыбалки проходили в необычных условиях - вода в Ладоге здорово поднялась к зиме - и лед вдоль южного побережья встал лишь в прибрежной зоне, где тростник растет в огромном количестве. Глубины там и так не более двух метров, да еще вся рыба шхерилась только в тростнике, что оказалось серьезным испытанием как для снастей, так и для нервной системы рыбаков - количество зацепов было просто зашкаливающим. Я оказался там не в первых рядах, поэтому уже представлял, что там ожидает - и предпринял превентивные меры.

Для начала смастерил отцеп из миллиметровой стальной проволоки, свинцовой «оливки» и шнура (фото 20). Совмещая систему подводного наблюдения Calypso, телескопический багорик и вышеописанный отцеп, мне удавалось освобождать практически все мормышки. Попутно, посмотрев под водой, почему приманки цепляются за тростник, я чуть переделал свои снасти. В первую очередь поставил на мормышках крупный бисер диаметром до 6 мм типа «жабий глаз». Он защищал жало крючка от контакта с лежащим тростником - и в то же время мормышка отлично засекала окуня.

Во вторую очередь я подготовил удочки с короткими кивками, в том числе и с переточенными, оставив дома безкивковые снасти. В подобных условиях ловля с очень быстрой подсечкой чаще приводит к «поимке» тростника.

На первых рыбалках года попробовал несколько свежеприготовленных мормышек. И некоторые из них оказались на 100% в тему ловли в тростнике. Например, совсем небольшие вольфрамовые «Креветки» и «Супербананы», весящие порядка 0,4 - 0,5 г - в зависимости от размера и материала изготовления бусины (фото 21).

Почему я делаю акцент именно на бусинах? На часть своих приманок я поставил обычную керамику разных цветов, а на часть – акриловые разноцветные шарики. Если керамика имеет удельный вес около 2,6 г/см³, то акрил – меньше единицы, т.е. он плавает. А это, в свою очередь, означает, что бисер керамический и акриловый по-разному ведут себя на цевье мормышечного крючка - и когда мормышка находится в статике, и когда ею начинаешь играть.

Да и положение мормышки, точнее, угол, под которым она висит на леске, тоже несколько отличается, если сравнивать разный по плавучести бисер. И совсем иначе в воде ведет себя акрил, будучи подвешенным на серьге. И вот тут проявилось несколько интересных закономерностей. Тяжелый керамический бисер переводил мормышку практически в вертикальное положение. Особенно, если учесть, что свою последнюю серию мормышек я комплектовал бисером до 6 мм диаметром.

Поначалу были опасения, что такой крупный бисер на крючках №№ 12 и 10 резко снизит результативность поклевок, но оказалось, что форма поддева создавала необходимый зазор, благодаря которому всё прекрасно работало и засекало. Был и еще один приятный момент, о чем я упоминал выше: такая вертикально висящая мормышка при проходе рядом с тростником за него цеплялась крайне редко. Что выгодно отличало эту приманку от всех остальных.

Однако я заметил, что такие мормышки эффективно работали лишь тогда, когда солнце стояло максимально высоко над горизонтом или пробивалось через плотные облака. При снижении же освещенности их уловистость заметно падала. Поэтому я в это время ставил акрил, который значительно более заметен, т.к. он светится в УФ. И даже если солнце за облаками или чуть ушло за горизонт, то немного коротковолнового излучения всё равно попадает и к нам. И вот в этих условиях, конечно же, акрил оказывался вне конкуренции.

Но, повторюсь, из-за немного другого угла при подвеске, такие приманки чаще цеплялись за тростник. И приходилось тратить драгоценное время на их освобождение. Но зато как радовали мормышки с акрилом, когда я уходил из тростника на открытую воду и задерживался на льду до сумерек.

В общем, когда окунь «вставал» и брать переставало у всех и на всё, начиналось время свободно подвешенного акрила. Поэтому тактической особенностью ловли в зарослях тростника было чередование приманок после 10 - 12 пустых проводок. А чтобы не перевязывать мормышки, я готовил еще дома по паре удочек.

Половив в прибрежной зоне на небольших глубинах в декабре и до середины января, я во второй половине месяца начал освоение дальних рубежей и больших глубин. Ледовое покрытие Ладоги позволило безопасно находиться там, где глубины уже превышали 4 - 4,5 м, что потребовало других приманок и удочек.

Здесь, уже на чистой воде, не было опасности зацепов, поэтому я совмещал ловлю на блесны с «безмотылкой», оставляя последнюю на конец рыбалки, за час – полтора до захода солнца, для долавливания после блесен и балансиров в «остывших» лунках.

К моменту выхода на большие глубины удочки с большими и, как говорят в среде безмотыльщиков, «сопливыми» кивками я оставлял дома. Есть пара причин для этого. На очень большом участке проводки такой кивок работает, в первую очередь, как активный амортизатор-успокоитель, минимизируя ошибки проводки и превращая рывковую проводку практически в равномерный подъем приманки.

А это не всегда нравится окуню. И вторая причина – слишком большая парусность: при ветре 6 - 7 м/с уже начинаются проблемы с проводкой, особенно при подъеме удочки на уровень более метра и практически вне зависимости от собственной массы приманок. Так что я брал лишь пару удочек с сильно недогруженными кивками из лавсана, дающими угол отклонения от горизонтали не более 20 - 30°, и пару с вершинками, переточенными в плоскость, у которых примерно такие же свойства. При такой нагруженности ветер, даже штормовой, на работу удильника почти не влияет, а поклевка ощутима по удару в руку. И в самом большом ассортименте с лесками разного диаметра оказались безкивковые удочки.

Естественно, стали более тяжелыми и приманки. Я ставил мормышки от 0,7 и до 1,4 г (фото 22 и 23). Их я оснастил бисером увеличенного размера, причем старался подобрать бисер так, чтобы он надевался через петельку крючка. Мне очень понравился чешский бисер и особенно одна из его разновидностей – «жабий глаз» (фото 24). Как выяснилось в ходе рыбалок, мои вкусы полностью совпали со вкусами ладожского окуня. Подобные приманки на лесках от 0,12 до 0, 14 мм очень хорошо себя проявили на глубинах до семи метров.

Правда, когда опускаешь приманку на дно, чувствуется, что она чуть подвисает и при сбрасывании, и особенно при игре - начинает сказываться уже сопротивление воды движению. Утяжелять же приманки при сохранении их формы и геометрических размеров дальше некуда, поэтому появилась идея продолжить развитие «Винтокрылов».

Если свои первые «Винтокрылы» я снабжал одним вольфрамовым грузиком (фото 25) и они весили не более 1,7 г, то никто не мешал сделать пару грузов в различных модификациях. В одном случае грузы между собой никак не связаны и соединяются с ушком тройника через проволочные петли, впаянные в их тела (фото 26). А сама приманка подвешивается на леске за ушко тройника. И другом варианте грузики между собой спаяны и имеют общую проволочную петельку, которая связана с тройником через заводное кольцо (фото 27).

На паре завершающих рыбалок сезона удалось обрыбить «Винтокрыла» с тремя грузиками (фото 28). Ловля происходила на глубине 9 - 9,5 м, а по темпу вполне могла бы сравниться с блеснами. Кстати, и нашли для меня эту «площадку» в створе Зеленцы - Кареджи именно блеснильщики. Но для них всё закончилось уже через час, как солнце чуть приподнялось над горизонтом - окунь совсем перестал реагировать на объемные приманки.

Мормышками, даже большими вольфрамовыми, которые весят 1 - 1,5 г, пробить такую глубину никто из приезжих не был готов. А вот 4-граммовый «Винтокрыл» с тремя грузами оказался просто на высоте. Такие приманки, весящие от 2 до 4 г, в совокупности с флуорокарбоновой леской диаметром 0,14 мм позволяли отлично ловить на глубинах от 6 до 10 м, куда с середины января я стал регулярно добираться.

«Безмотылка» и блесна: кто кого?

В прошедшем сезоне у меня вышло много совместных выездов с рыбаками, не выпускающими из рук блеснильные снасти ни при каких условиях. Некоторые из них оказались известными авторами-изготовителями зимних приманок для вертикального блеснения, т.е. людьми, знающими толк в ловле окуня. Тем интереснее для меня было оказаться рядом с ними, половить рядом, а для эксперимента - и в их лунках, чтобы проверить свои предположения. Мы не устраивали соревнований с целью победить любой ценой - каждый решал свои задачи, получая от процесса ловли удовольствие и экспериментируя с приманками и проводками. И лишь на берегу мы делились своими наблюдениями, подводили итоги и сравнивали результаты.

Итак, на первых подобных рыбалках активность окуня в течение дня распределялась примерно с такой закономерностью. Если полосатого удавалось найти до восхода солнца, то он неплохо ловился на блесны/балансиры, имевшие лакокрасочное покрытие с флуоресцентным свечением. В это же самое время окунь активно брал на «безмотылки», на элементах которых был схожий светосостав. А после восхода клёв на любые «безмотылки» практически сходил на нет. Зато в течение всего дня блесны и балансиры продолжали устойчиво работать.

С приближением светила к горизонту окунь уже «вставал», стая почти не перемещалась - и начиналось время «безмотылки», а другие приманки терпели фиаско. Иногда неплохие «раздачи» на безмотыльную снасть продолжались и до темноты.

В пик зимы, с первых чисел февраля, утренние и вечерние «выходы» практически прекратились, хотя, может, информация о них просто до меня не доходила. И в условиях активного становления ледяного поля становилось актуальным просто «попасть окуню на голову». И тогда вид приманки уже переставал играть какую-либо решающую роль. На первый план выходил уже навык – быстро опустить приманку на нужную глубину и быстро же поднять рыбу, не запутавшись в леске.

Понятно, что с позиций такой «скорострельности» более легкая «безмотылка» чуть уступала на «раздаче». Но если последних не случалось, то «нацедить безмотылкой» получалось заметно чаще.

А со второй половины февраля пристрастия окуня начали обозначаться всё более конкретно. Как правило, первую половину дня приоритет никому не отдавался - любой вид приманок мог дать хороший результат, зато вторая половина дня была явно за «безмотылкой». Правда, здесь надо сделать оговорку: далеко не каждая безмотыльная приманка могла отобрать лавры первенства у объемных приманок. Для этого нужны были, во-первых, подходящая масса приманок и, во-вторых, интересующий окуня цвет или раскраска бисера, которым эти мормышки оснащались.

В итоге я оставил лишь самые большие приманки на спаянных вольфрамовых грузах 0,8 - 0,9 г в совокупности с разным по виду и размеру бисером, что позволило получить приманки массой 1,2 - 1,8 г. В топ-лист цветов бисера попали различные «арбузы», «эксцентрики» от японской фирмы Toho и уже упоминавшийся выше «жабий глаз». А многое другое из того, что находится в топ-листе у безмотыльщиков Средней полосы РФ - ладожского окуня не заинтересовало.

Для себя, кроме этого, я определил соотношения масс приманок и глубин, на которых их целесообразно использовать, рассчитывая на то, что они будут у окуня в приоритете. Приманкам до 0,5 г я отвел глубины до двух метров. До глубин в 5 м я обычно применяю приманки до 0,7 - 0,8 г. Если приходится ловить на глубинах в 6 - 7 м, ставлю до 1,7 г. А когда выходил на 10 – 11-метровую глубину, самыми рабочими оказывались мормышки массой 1,8 - 2,8 г.

И геометрические размеры всех приманок по самому большому измерению не превышали 20 мм. Использование же мормышек большего размера приводило к ощутимому снижению количества поклевок, особенно в последний зимний месяц. Учитывая это, при создании новых приманок я стараюсь не выходить за пределы 18 мм.

Думаю, небольшие мормышки на основе акриловых «неонов» в самом начале нового сезона (если не придется ловить по тростниковым дебрям) будут на самой вершине окуневого топа. Собираюсь попробовать два разных способа оснащения: на цевье крючка, увеличив диаметр отверстия в бисере, и подвесив акрил на серьге. Ну и, конечно же, продолжу эксперименты с небольшими «Винтокрылами» на базе крючков №№ 12 и 14 - там, где нет густой подводной растительности, окунь на них реагирует очень положительно. Обязательно расскажу, что получилось.