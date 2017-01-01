Джиговые тезисы для малых рек. Начало сезона Константин Шорин, Москва

Почему джиг?

Если рассматривать малые реки в плане ловли на них спиннингом, я бы сразу поделил их на две группы: первая - это те, которые являются «джиговыми» по определению, а вторая - которые становятся «джиговыми» по ходу сезона. Чтобы не наводить тень на плетень, поясню: к изначально «джиговым» я отношу небольшие, но сравнительно глубокие речки. Как правило, течение в них местами ощутимое, есть ямки, подмытые берега и так далее.

Конечно, всё это не отменяет возможности использования и других, не только джиговых приманок, но тем не менее. А к временно, так сказать, «джиговым» я отношу реки, где летом ловить на джиг в том или ином его проявлении несколько проблематично - да, наверное, и незачем, поскольку другие приманки и способы ловли будут гораздо более эффективными. И проблемы с использованием джига в таких речках связаны, прежде всего, с богатой растительностью - как под водой, так и над водной поверхностью.

С «постоянно джиговыми» реками некоторое понимание есть в течение всего сезона, а вот с «временными» - всё не столь очевидно.

Зачастую рыболовы и вовсе проезжают мимо них, не подозревая, что рыба там водится: всё кругом - в траве, виднеются лишь небольшие омутки и струйки чистой воды. Ну, какая там рыба, то ли дело Волга - вот где вся рыба... Но давайте не будем вникать в то, кто и что там думает, а обратимся к нюансам ловли в подобных местах. Как правило, подходящими для спиннинга, т.е. свободными от обильной водной растительности такие реки бывают поздней осенью, зимой (если, понятно, река не замерзает) и ранней весной. Это, я думаю, ясно. Но почему же джиг? Ведь летом мы прекрасно ловили там щуку и окуня всяческими поверхностными приманками или на ту же банальную «вертушку». Факторов тут несколько.

Если мы говорим про позднюю осень, то в большинстве случаев подразумеваем холодную воду. А что у нас холодная вода? Правильно - замедленный метаболизм хищника, его слабая активность и так далее. Боюсь, в таких условиях попперы и «вертушки» не «прокатят». Конечно, есть вариант – воблеры, если кто умеет ловить и неплохо это делает. Но, как правило, малые реки сильно закоряжены - и рыбалка на воблерки может оказаться «кучерявой», ну в смысле - накладной. С джигом как-то попроще: он и обходится дешевле, да и всевозможных вариантов «незацепляек» пруд пруди.

Но даже если ваши коробки просто ломятся от воблеров, и потерять десяток-другой для вас - не проблема, джиг всё равно может оказаться эффективнее, поскольку может пробраться в самые потаенные места речки. Давайте вспомним, что совсем недавно вся река была покрыта травой, а трава в воде - это у нас что? Правильно - укрытие для рыбы. И вдруг рыба этого укрытия или места для засады лишилась. И куда ей деваться? Я так думаю, она смещается на более глубокие участки реки и ищет укрытия в корягах, с которыми лучше джига никто не дружит.

В теплой воде (если водоем имеет какую-то теплую подпитку) рыбка, конечно, гораздо активнее проявляет себя на самых разных участках реки, но в определенные отрезки времени всё рано забивается в коряжки, жмется к подмытым берегам - уходит с открытых участков. Связанно это, прежде всего, с прозрачностью и уровнем воды. Реки маленькие мутнеют быстро, случись продолжительная оттепель - и всё, к подводным обитателям потребуется уже совсем другой подход.

Ранней весной (имеется в виду период до паводка) всё тоже не столь однозначно. Если водоем не имеет теплой подпитки и только на днях избавился от ледяного покрова, то далеко не факт, что хищник будет находиться в хорошей форме для активного поиска еды по водоему. Скорее всего, наоборот - чтобы спровоцировать на атаку, придется подсовывать приманку ему прямо под нос.

Поэтому в большинстве случаев - всё же старый добрый джиг.

А что за снасти?

Малые реки - это так сказать, отдельная категория в градации водоемов, и снасти надо иметь, исходя из условий ловли, а не формировать свой рыболовный набор из того, что есть. Лучше уж поехать в другое место, где имеющиеся у вас удочки-катушки будут более уместны. Ну вот не думаю, что вы получите удовольствие от ловли на небольшой реке, придя туда с удилищем, тест которого 7 - 28 г. И не нужно смотреть на циферку «7» в указании теста - это абсолютно ничего не значит.

Конечно, многое зависит от конкретно взятого удилища и производителя, но что-то мне подсказывает, что проводка грузов в 5 - 7 г таким спиннингом будет далеко не идеальна. Если поднапрячься и вспомнить мою практику, то могу сказать, что на малых реках Подмосковья мне приходилось ловить грузами от полутора граммов и, наверное, до двенадцати. Конечно, это были разные реки: минимальные грузы - от 1,5 до 6 г – я использовал на «временно джиговых», а 7 – 12 г - на «конкретно джиговых» реках.

Искать какое-то универсальное удилище я бы не рекомендовал. Все мы знаем, что не бывает ничего на сто процентов универсального. Несмотря на то, что водоемы – небольшие, и зачастую ловить приходится в стесненных условиях, сильно короткие удилища я брать не люблю. Мои спиннинги для таких дел - от 1,8 до 2,1 м, а наиболее часто я ловлю спиннингом длиной 1,98 м.

Помимо теста и длины, очень важной характеристикой удилища является сдерживающая способность. Согласитесь, забрасывать приходится прямо в самые коряги - и в случае чего нужно сразу показать, кто хозяин положения, иначе рыбка покрупнее может в эти коряжки уйти, да там и остаться.

Выбирая удилище, необходимо обратить внимание на пропускные кольца – точнее, на их размер. Не знаю почему, но в последнее время на некоторых моделях легких удилищ стало модно ставить совсем мелкие колечки. Всё это, наверное, актуально для побережья японских морей, но вот для наших целей подходит не очень. Ну, во-первых, мы не исключаем рыбалку при отрицательных температурах, а значит мелкие кольца - уже проблема. Но помимо этого у нас ещё и рыбалка проходит в ограниченном пространстве - и иногда приходится выполнять забросы навесиком. В общем, маленькие кольца со всех сторон не вариант. Так что на нашем спиннинге внутренний диаметр вставки самого мелкого кольца должен быть, наверное, не меньше 4 мм.

Про катушку я особо распространяться не буду – тут главное, чтоб она соответствовала классу спиннинга и ровно и плотненько наматывала «плетенку». Но очень хотелось бы уберечь вас от желания использовать слишком толстую эту самую «плетенку». Некоторые небезосновательно думают, что раз далеко кидать не надо, так можно ставить чуть ли не канат. А что? Зато при зацепах крючки разгибаются и все прекрасно - приманка цела. Так-то оно, конечно, так, но вот филигранный заброс под нависающие ветки деревьев выполнить будет крайне проблематично. С навесиками тоже будут проблему - толстая «плетенка» частенько захлестывается за оправы небольших колец. Что касается цвета лески, то на этот небольшой нюанс я бы тоже обратил внимание.

Мне кажется, что целесообразнее использовать яркие цвета или, на худой конец, многоцветные «плетенки». Лично мне это помогает выполнить точный заброс. Однотонные же - серые, зеленые или еще какие темные «плетенки» - сливаются как с самими деревьями, которые, как вы понимаете, находятся достаточно близко, так и с их отражением на воде. Не буду говорить за всех, но мне тогда сложнее визуально рассчитать дистанцию точного заброса.

Продолжая тему «плетенок» (а ведь мы ловим именно с ними), хочу сказать: даже если не брать во внимание удобство и эстетику ловли, подход с использованием толстого шнура неправильный и в тактическом плане. Мол, кидаю, куда хочу, всё равно зацепы не пугают - либо корягу вытащу, либо крючки разогну. Ну так вот, не очень это правильный подход. Мы как-то вначале уже обсуждали, что на таких водоемах практически каждая коряжка является потенциальным укрытием для хищника. И вполне логично предположить, что одной из задач рыболова является не напугать этого хищника до полусмерти, а попытаться соблазнить приманкой на атаку.

Представляете: мы кидаем приманку, цепляем ее, начинаем дергать, пытаясь отцепить, коряга раскачивается, рыба, стоявшая под ней, в ужасе ломится куда подальше. Соответственно, все последующие забросы будут иметь очень низкий КПД. Чтобы этого избежать, нужна гармоничная снасть: удилище, «плетенка» и, конечно, приманка, смонтированная как «незацепляйка». К слову, есть кудесники, использующие приманки с открытыми крючками в сочетании с толстым шнуром. Тема всё та же: зацеп - не беда, разгибаем крючки и ловим дальше. В общем... Ну, вы поняли.

Рыболовы, которые только начинают ловить на малых реках, имея опыт джиговой ловли в других условиях, часто совершают типовую ошибку: они пытаются выполнить полноценную джиговую проводку, т.е. максимально дальний заброс, а потом - классическая «ступенька». Безусловно, встречаются условия, при которых можно забросить достаточно далеко и провести приманку привычным образом. Чаще всего это, конечно, забросы вдоль берега.

Но при этом важно не забывать, что в большинстве случаев для малых рек актуальны лишь первые метры джиговой проводки. Я бы даже сказал - первые обороты катушки. Как мы уже говорили, на малых реках весьма трудно встретить хищника вне укрытия - на участке открытой воды. А если речь идет о холодном времени года, то не стоит рассчитывать и на то, что он станет преследовать приманку. Соответственно, наша задача - подать приманку как можно ближе к гипотетической стоянке и максимально естественно.

Если не брать во внимание великое множество самых разных приманок, то стоит напомнить о необходимости адекватного подбора груза. Очень часто бывает, что начинающие спиннингисты подбирают груз таким образом, чтобы приманка идеально проходила на всей дистанции проводки. И получается, что где-то на струе приманка скачет по дну идеально - с нужной паузой и т.д., а вот, скажем, на бровочку с коряжкой под противоположный берег она плюхается - и «плюх» этот не имеет ничего общего с естественной подачей приманки. К чему я это всё говорю? А к тому, что на малых водоемах очень важно правильно расставить приоритеты и определиться, какая часть облавливаемого вами участка наиболее перспективна.

Если рыба стоит на струе (что, кстати, не так часто бывает), то всё в порядке. А если - нет, и рыба укрылась как раз на той бровочке со слабым течением, куда как челябинский метеорит только что плюхнулась ваша «чебурашка»? Не стоит бояться легких грузов - пускай приманку будет сносить течением с половины дистанции проводки, но зато наиболее перспективный участок она пройдет наиболее естественно, а гармонично подобранная снасть и шнур адекватного диаметра будут вам в помощь.

Я уже упоминал о том, что рыба не всегда стоит в очевидных для нас с вами местах. Очень часто под влиянием различных внешних факторов хищник покидает, так сказать, насиженные места. Чаще всего этими факторами являются прозрачность и уровень воды - об этом я тоже уже говорил.

Например, на прошлой неделе вы неплохо ловили в закоряженном приямке, а сегодня, благодаря сильным дождям или обильному таянью снегов, течение усилилось, а вода помутнела - и поклевок нет, даже с учетом того, что вы подобрали более тяжелый груз и проводка у вас почти такая же, как и неделей ранее. В этой ситуации вполне может статься, что рыба-то совсем рядом - на более мелком участке на границе мутной и более-менее чистой воды.

Опираясь на некоторый свой опыт, могу отметить: при повышении уровня воды рыба очень часто сторонится основного потока. Её больше привлекают участки с более спокойным течением - подмытые берега, ямки в стороне от потока, участки за завалами деревьев и даже конкретные отмели с чистой водой. Конечно же, на малых реках такие участки весьма локальны и требуют высокой точности заброса - по крайней мере, попадать туда, куда нужно, желательно не с десятой попытки. Ведь, как мы уже обсуждали ранее, все эти холостые забросы на деревья и коряги если и не пугают рыбу, то настораживают - и КПД нашей рыбалки существенно снижается.

Но, к счастью, не всегда требуется забрасывать прям под самый кустик, тем более что и далеко не всегда это в принципе возможно. В таких случаях нам на помощь приходит течение. Для того, чтобы приманка оказалась в нужном месте, достаточно лишь прикинуть траекторию ее движения - и кинуть выше или ниже заветного места. Тогда течение само занесет приманку к подмытым кустам или под приглянувшуюся корягу.

Я, конечно, понимаю, что имея определенную сноровку в этом деле можно отправить приманку прямиком под завал деревьев или нависающие над подмытым берегом кусты, но далеко не у всех это получается. Да еще и ограниченное пространство не дает размахнуться, как следует. А если перспективное местечко по вашему берегу, и подойти ближе - значит напугать рыбку? Тогда кидаем вниз чуть ближе к середине, а течение само затащит приманку под нависающие над водой кусты. Словом, все способы хороши, если они дают желаемый результат. Надеюсь, из этой статьи вы почерпнете некоторые из них.