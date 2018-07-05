Джиговая ловля окуня в «котлах» на водохранилище Сергей Акулич | 5 июля 2018 г.

Просматривая свои дневники за последние пять сезонов, я обнаружил интересную закономерность, выявившуюся на джиговых рыбалках на водохранилищах. Наибольшее количество окуня во второй половине лета я поймал в так называемых «котлах», больших скоплениях разнокалиберного полосатого разбойника, который в определенный период времени загоняет стаи малька, активно питаясь ими. И я решил проанализировать личный опыт ловли в «котлах» с прицелом на будущую охоту за этим прекрасным хищником.

Виды «котлов»

Массовые скопления жирующего окуня я условно разделил на два вида. К первому виду можно отнести «поверхностные котлы», это когда полосатый разбойник выдавливает кормовую рыбешку в верхние слои водоема и здесь охотится за ней. Тем самым хищник выдает свое присутствие на конкретном участке. А для обнаружения поверхностного «котла» рыболову нужно быть предельно внимательным, визуально контролируя происходящее на поверхности огромных акваторий водохранилища, причем независимо от погодных условий на момент ловли.

Приведу пример из личной практики. За окном середина августа. Несмотря на существенное похолодание, мы с товарищем отправились поджиговать окуня на пригородное водохранилище. С рассветом спустили лодки на воду, за несколько часов проверили с десяток перспективных точек, но практически безрезультатно. Между тем по водоему разогналась приличная волна, а к часу дня волнение усилилось настолько, что уже доставляло неудобства. Решили обловить подводный стол с глубинами в 4,4 – 4,7 м недалеко от русловой части водоема, но опять поймали какую-то мелочевку.

Товарищ, расстроившись, стал собирать снасти. Я же, отложив спиннинг в сторону, внимательно осмотрел акваторию вокруг. И, несмотря на большую волну, на удалении ста метров от лодки увидел изредка выпрыгивающих из воды мелких рыбешек. Кто-то же их потревожил, так ведь? Приблизился к этому месту на 10 – 15 м, произвел заброс. Не успела приманка заглубиться на полметра в водную толщу, как по ней последовал мощный удар.

Мгновенная подсечка, взвизгнул фрикцион катушки - и вот я уже принял в лодку упитанного окуня за 300 г. А в последующие два часа с этой локальной точки удалось поймать более трех десятков крупных окуней и одну приличную щуку. Все поклевки хищника происходили не ниже двух метров от поверхности воды, при глубине в месте ловли 5,2 м! А чтобы приманка, виброхвост из «съедобной резины» в размере 2,4 дюйма (6 см), дольше находилась в рабочем горизонте глубин, оснастил её разборным грузом – 2-граммовой «чебурашкой».

Выполнял пелагическую проводку (в толще воды) типа «ступенька». Напарник, собрав заново снасти, также сумел поймать с десяток хороших окуней. Таких вот трудовых, но в тоже время фантастических рыбалок, за последние несколько сезонов летней ловли окуня в моем активе можно насчитать уже более двух десятков!

Второму виду стайного окуня с повышенной активностью я дал название «пелагические котлы». Это когда массовый полосатый разбойник активно питается «белью» именно в толще воды, особо не выдавая своего присутствия в конкретном месте. И тогда спиннингисту обнаружить такие скопления жирующего хищника гораздо сложнее. Но практически каждый рыболов теперь имеет в своем арсенале не только эхолот, но и навигатор с уже наработанными точками.

Облавливая перспективные места, он рано или поздно попадет на «котел» активно кормящегося окуня. К слову, в последнем джиговом сезоне мне посчастливилось обнаружить такие «пелагические котлы» окуня в течение абсолютно разного светлого времени суток на шести рыбалках. А продолжительность таких периодов активности хищника находились в пределах от 30 минут до четырех часов.

Факторы выявления «котлов»

Существенно повышает шансы рыболова обнаружить «котел» жирующего окуня его умение предположить, когда в определенное время (утро, день, вечер) в конкретный период (лето, ранняя осень) и на каком участке акватории водохранилища можно встретить активного стайного хищника. По моему мнению, на активность полосатого в том или ином месте летом, да и не только в этот период, влияет сочетание целого ряда важных факторов.

Это наиболее благоприятные погодные условия на момент ловли (ветровая обстановка на водохранилище – сила и направление ветра, атмосферное давление, температура воздуха, осадки). А также концентрация в точке ловли кормового объекта, приемлемый кислородный режим и температура воды. Плюс наличие интересного донного рельефа в конкретной точке будет только приветствоваться. Совокупность всех этих факторов будет существенно влиять и на численность окуня в той или иной его стае.

В своей практике приходилось ловить полосатого разбойника в локальных «котлах» размером не более небольшой комнаты, а на крупных водохранилищах доводилось попадать на косяки кормящегося хищника на акватории размером с футбольное поле.

Именно во второй половине лета массовые скопления жирующего окуня наиболее часто представляют собой «поверхностные котлы». Попробуем разобраться, почему так происходит. В июле - августе температура воды достигает практически максимальных своих значений за весь период открытой воды. Этот её показатель при этом еще выше на один-два градуса у самой поверхности, где благодаря такому повышенному значению происходит наиболее бурное развитие зоопланктона, который является кормом для подрастающего малька. Поэтому мелочевка большую часть светлого времени суток и крутится у поверхности водоема, поедая всевозможные микроорганизмы.

На мелкую рыбешку здесь, в свою очередь, периодически устраивает охоту полосатый разбойник. А если на такой локальной акватории к тому же имеется привлекательный донный рельеф, то это способствует еще большей концентрации здесь молоди различных рыб – и, как следствие, многочисленных стай хищника.

Ближе к концу августа и в начале осени вода начинает постепенно остывать. Подросший малек смещается в водную толщу водохранилища, где условия для его дальнейшего развития становятся более комфортные, чем на поверхности. Для окуня похолодание также служит сигналом для более активных действий. Хищник сбивается в еще большие по численности косяки, предпочитая устраивать загоны малька уже в толще воды, либо у самого дна. И при определенных условиях полосатый разбойник уже образует «пелагические котлы». Но в сентябре, во время существенного и довольно продолжительного потепления, окунь может снова осуществлять охоту за мелочью на поверхности водоема.

Самый поздний «поверхностный котел» окуня мне доводилось наблюдать в первых числах октября во время так называемого бабьего лета. Но скопление жирующего хищника тогда было очень локальным, а выход полосатого разбойника продолжался не более получаса.

Границы «котла»

Допустим, рыболову повезло обнаружить поверхностный или скрытый в толще воды «котел» активного окуня. Но желательно иметь представления о размерах такого образования. Путем облова удается обнаружить локальную зону, где полосатый наиболее активен, а где его поклевки носят лишь единичный характер либо отсутствуют полностью. На это, как правило, уходит не очень продолжительное время. Продолжаем ловлю наиболее активного хищника.

Как только количество поклевок в перспективной точке заметно снижается, сразу же предпринимаем поиск методом забросов в разных направлениях, пытаясь определить новые границы данного «котла». Так происходит потому, что окунь даже в период своего пищевого неистовства может совершать существенные перемещения по водоему в течение довольно непродолжительного времени, следуя за кормовым объектом.

В прошлом году на одной из рыбалок на городском водохранилище я впервые увидел, как приличный по численности «котел» крупного окуня за 15 – 20 минут сместился на заиленную акваторию водохранилища с глубинами 4 – 4,6 м и, кружа по ней, продолжал активно питаться в толще воды!

Тогда в этой погоне за полосатым разбойником меня выручила равномерная проводка в водной толще мелких силиконовых приманок. Постоянный контроль границ «котла» и направление его движения я определял путем скоростных веерных забросов. Во время такой динамичной ловли мне удалось за час поймать около двух десятков крупных окуней, пока стая вообще не распалась.

«Котловые» проводки

Основные джиговые проводки, которые я применяю при ловле «котлового» окуня, это пелагическая (в толще воды) «ступенька» и равномерная или волнообразная протяжка в средних и приповерхностных слоях воды. Наиболее часто использую именно пелагическую «ступеньку», но при ловле активного окуня недалеко от поверхности для проводки этого типа имеется очень важный нюанс.

В отличие от классической «ступеньки», где поклевки полосатого в основном происходят в фазе свободного падения приманки после цикла подмотки шнура катушкой, при пелагической «ступеньке» тот частенько атакует «силикон» в процессе быстрого выбирания «плетенки» катушкой, когда приманка движется по восходящей траектории. Поклевка окуня выглядит как удар приличной силы по виброхвосту или твистеру, либо «полосатик» просто виснет на приманке.

Иногда во время преследования «силикона» хищник может атаковать его до нескольких раз - в зависимости от его настроения в «котле» на момент ловли. Поскольку охота за полосатым разбойником в «котлах» подразумевает облов верхних или средних горизонтов воды, то свою ловлю начинаю, как правило, с наиболее легких грузов для конкретного места. Это позволяет добиться более продолжительного времени нахождения силиконовой приманки в поле зрения окуня. Далее смотрю по настроению хищника.

Некоторые «котловые» нюансы

Хочу отметить одну особенность ловли в «котлах». Довольно часто в таких окуневых образованиях приходится ловить хищника небольшого размера. Не спешите искать новое место в поисках более крупных экземпляров, иногда в ходе одной рыбалки у меня лично на смену своим меньшим собратьям в конкретной точке приходила обособленная стая гораздо более крупного окуня. На своей памяти могу вспомнить несколько рыбалок, когда при ловле «матросиков» происходили множественные поклевки трофейных горбачей до 1 кг (статистика по последним пяти сезонам ловли).

Если же вы сменили место ловли, то попробуйте вернуться обратно в течение дня на этот участок водоема, где ранее происходили массовые поклевки исключительно мелкого полосатого. Возможно, вам повезет попасть на выход более крупного хищника. В подтверждение своих слов приведу пример из личной практики. В конце июля я рыбачил на одном небольшом водохранилище с интереснейшим донным рельефом, находящимся в черте города.

На воду вышел около 8 часов утра. Уже в столь ранний час температура воздуха поднялась до 24 °С, день обещал быть жарким и безоблачным. Сразу решил проверить несколько перспективных точек возле трех подводных бугров. Мелкий окунек сразу начал отзываться на «съедобку» темных расцветок в размере 2 дюйма (5 см), это уже интересно. Но вскоре северо-западный ветер поднял небольшую рябь на водоеме, а место ловли, а также прилегающую акваторию накрыла кисельная масса сине-зеленых водорослей. Дальнейшая ловля тут не представлялась возможной. Сместился на другую, менее изученную мной часть водохранилища.

Через час поисков обнаружил «поверхностный котел» полосатого разбойника, который кушал мелкую плотвичку. Полтора часа наслаждался агрессивными поклевками пусть и некрупного, но активного хищника. Затем в этом месте активность окуня существенно снизилась. Смена приманок и типов проводок ситуацию в лучшую сторону не исправила. Решил проверить прилегающую акваторию к этой точке - и на удалении 150 м от неё удалось обнаружить очередную стаю жирующего полосатого. Правда, на этом участке водохранилища поклевки хищника происходили исключительно у самого дна. Но размер окуня здесь несколько увеличился, стали попадаться рыбки до 150 г, также удалось поймать зачетную щуку. Но после схода на точке крупного окуня клев вообще стих. После полудня поднялось небольшое волнение на водохранилище.

Зная из своей практики, что усиление ветровой обстановки на водоеме в летний период способствует порой активизация полосатого разбойника, принял решение вернуться на точку, где мной ранее был обнаружен «поверхностный котел» жирующего хищника. В течение 15 – 20 минут на точке возле самого дна происходили лишь касания приманки какой-то рыбой. Уменьшил разборный груз до 2,5 г, оснастив им «съедобку» размером 1,6 дюйма (4 см) и стал выполнять волнообразную проводку в толще воды. На втором забросе последовала мощная атака «силикона» хищником - и вот уже первого горбача поднял в лодку.

Далее на протяжении трех часов попадались крупные окуни до 400 – 500 г, радовавшие хорошей активностью. При этом одна поклевка приходилась на 5 – 8 проводок. Работала исключительно пелагическая проводка приманки. Вот такая увлекательная и познавательная рыбалка у меня получилась.

В заключение хочу рассказать про еще одну важную особенность при ловле «котлового» окуня. Скажем, рыболову удалось обнаружить сконцентрированного в одном месте активного полосатого разбойника, который кормится или в толще воды, или у поверхности. И он успешно ловит разнокалиберного хищника. Но из своего опыта джиговой ловли на водохранилищах я сделал вывод, что необходимо периодически укрупнять используемые силиконовые приманки, оснащая их более тяжелыми грузами.

Возможно, придется даже воспользоваться другим комплектом снастей. Но зато это позволит быстрее обловить придонную акваторию водоема под «котлом», где частенько пасутся именно трофейные горбачи. Также нередко бывали случаи, когда под такими скоплениями окуня я ловил крупных судаков и щук. Особенно это актуально на больших водохранилищах, где кроме окуня обитают, как правило, приличные по численности популяции этих более крупных и матерых хищников.

До новых встреч!