Джиггинг между льдин Алексей Коломиец

На каждой реке, если она зимой замерзает, в году есть два момента, когда по ней плывет лед. Это когда весной река освобождается от холодного панциря, и мы это называем ледоходом. А еще зимой, в период становления ледяного покрова, определенный промежуток времени по реке плывут льдины. Несколько раз мои рыбалки проходили именно в такой ситуации. И, перефразируя известное выражение психологов, у меня тут нет проблем, но я хочу об этом поговорить, чтобы у вас их было поменьше.

Охота пуще неволи

Для многих рыболовов этот период проходит под именем «треклятое межсезонье». Я так уверенно говорю, потому что раньше сам страдал без рыбалок. Прятал летние удочки, доставал ледобур и с нетерпением ждал ледостава. И ведь не ездил на рыбалки не потому, что страшился плохой погоды или боялся, что рыба ловиться не будет. Я опасался на своей старенькой «шестерке» где-нибудь в перелеске сесть на брюхо - и вместо рыбной ловли изучать методы и развивать практику высвобождения автомобиля из грязевого плена.

Однако у друзей появились внедорожники, на которых удавалось добраться в это непростое время к речке и попрактиковаться в так называемом «зимнем спиннинге». Но я не собираюсь рассказывать о тех случайных рыбалках и о длинном пути моего понимания отличий между осенним джиггингом и зимним. На сегодняшний момент я уже дожидаюсь не становления льда, а момента, когда льды поплывут по реке. Главные помощники в этом - моя «Нива», мои снасти и, разумеется, одежда.

Между льдами с лодки

С верхней одеждой всё более-менее понятно. Уже осенью в лодке мы рыбачим в зимних костюмах. Ходить ведь никуда не надо – сиди, лови рыбу. Хорошо, если клюет бодро, а то ведь и замерзнуть можно! В прошлом году мы с товарищем приехали на Волгу и увидели плывущие льдины. Знаете ли, ниже плотины ГЭС уровень воды постоянно меняется, так что вполне возможно, что где-то сорвало образовавшийся лед по затонам - и тот поплыл вниз по течению. А нам-то что делать? Не поворачивать же назад!

Посудина у нас достойная. Главное – следить за изменяющейся ледовой обстановкой. В основном проблема одна – большая плывущая льдина может помочь течению сорвать нас с якоря. Пару раз так и случилось. Но какая это была рыбалка! Мы о ней вспоминаем каждый раз, когда встречаемся. Представьте себе ситуацию, что вы лавируете между дрейфующими льдами, смотрите на экран эхолота, решаете бросить якорь, а тот падает на льдину - и лежит! Вот те раз - встали, называется, на якорь! И начинаем вновь искать интересную точку. Сама же ловля – это ожидание появления удобного «окна» между льдинами, куда можно забросить приманку. Оно появляется не всегда там, где хотелось бы.

Через некоторое время мы стали искать не конкретные точки с рыбой, а становиться где-то между такими точками. Это осложнило поиск, потому как «змейкой» по реке не походишь. Помогли старые точки, забитые в навигаторе. Мы нашли несколько новых и встали так, чтобы еще можно было забрасывать в сторону старых точек. Достаточно универсально у нас получилось. И судак не заставил себя долго ждать. Поклевки - злые.

А вываживание – отдельная история. Постоянно плывущие льды не давали скучать. А если к лодке рыбу подвести не получается – приходилось ускорять вываживание, чтобы судак с разгона заскочил на лед. Дальше его уже волочишь к лодке или к другому краю льдины. Создавалось впечатление, что судак постоянно был сбит с толку. То на лед его затащат, то снова в воду он попадает, то сызнова на лед.

В большинстве случаев клыкастые послушно скользили к лодке и не дергались. Однако парочка таки прыгнула, умудрилась отцепиться - и дальше, как пингвины, продолжали дрейфовать на льдине вниз по течению - на радость орланам-белохвостам и воронам. Всё это было прикольно и, что самое забавное, мы хотим повторить такую рыбалку, но как? Это ведь нужно умудриться попасть именно в такой день, а это сделать очень трудно.

Зимний спиннинг с берега и его атрибуты

При ловле с берега в экипировке есть нюансы. Ну, во-первых, я обязательно езжу в теплых сапогах Baffin. Конечно же, не в фирме дело. Главное - надо понимать, что рядом с схватившимся ледовым заберегом есть земля, которая не замерзла. Ходить в теплых ботинках по льду, конечно, удобнее. Но рыбалка - ходовая. Что будет через сотню метров – неизвестно. Лучше быть во всеоружии. К тому же, лед – коварное покрытие. Есть пустоты, есть трещины под снежком или ледяной крошкой. Если нога провалится – лучше, если она будет хоть чем-то защищена. Так что мой выбор – теплые сапоги. Я специально для таких рыбалок приобрел более легкие Baffin Trapper Forest, но нахваливать их не буду. Еще подумаете, что это голимая реклама...

Ну и чтобы перестать говорить об одежде, благодаря которой межсезонье как проблема теряет смысл, я просто обязан напомнить рыболовам о термобелье. По себе знаю, что в нём намного комфортнее, чем без него. Зимний спиннинг - это не пешая прогулка по ледяному припаю, как чаще всего мы видим на фотографиях. Это и толкание автомобиля, и проблемы со скользким крутым берегом. Иной раз вспотеешь, пока до воды доберешься. Ну и, как вы догадались, союз мембраны на костюме и термобелья на теле во многом избавят от излишней влаги - и холодный ветерок уже не застудит спину или поясницу.

В плане самой рыбалки не буду умничать, ибо истым фанатом зимнего спиннинга себя не считаю. Отмечу, пожалуй, только два момента. Первый: паузы при джиговой проводке должны быть больше, нежели летом или осенью, и это очень важно. Как говорил мой знакомый: «Чем труднее слышно дно, тем больше вероятность увидеть поклевку». Я эту фразу воспринял как правило для зимнего спиннинга. То есть, надо джиговать легкими грузами и чувствовать дно на грани «показалось».

Второй момент – это кольца на спиннинге. Сейчас в подавляющем большинстве на бланках ставят кольца по системе New Concept, где предполагается несколько колец одинаково маленького диаметра ниже «тюльпана». Это как раз то, что нужно утреннему морозу - он эти миниатюрные отверстия забивает очень быстро. Я, например, для зимнего спиннинга выбрал спиннинг Nordic Stage Scout. У него и «чуйка» на высоте, и кольца стоят какие надо для зимнего спиннинга.

Про использование катушек зимой я мало что могу рассказать. Раньше сам интересовался этим вопросом, но потом тот отпал сам по себе. Я перешел на новые катушки Certate и Luvias от Daiwa. В них применена технология Mag Sealed (стоят специальные устройства с магнитной смазкой, не пропускающие влагу к механизму) и я забыл вообще, что такое ТО катушек. Понимаю, что ничто не вечно, но пока, а это года 3 – 4, проблем нет.

Ну и, раз уж прошелся по всем звеньям матчасти, скажу и за «плетенку». Главное – я не использую никакие силиконовые гели и спреи от обмерзания. Пробовал многое – не моё. Всё, опять же, потому, что я не фанат зимнего спиннинга. В мороз я лучше с ледобуром побегаю. Ну а в легкий утренний минус я просто чаще освобождаю кольца ото льда. Одной чистки хватает на 3 - 5 забросов, после чего снова отколупываю лед. Для меня это самый простой и весьма эффективный способ.

Между льдами на Дону

С Волгой и Ахтубой понятно - плывущие льды рождают непостоянный уровень воды. Однако и на Дону я попадал в такую ситуацию. Пару раз это случалось ранней весной в теплые зимы, а два года назад – поздней осенью. Те рыбалки настолько сильно меня впечатлили, что я решил непременно написать об этом.

Получилось так, что в том местечке я обычно ловил судака на джиг, да всё подумывал попробовать ловить со льда. И если уж он там берёт весь ноябрь – значит, и зимой тут должен быть? А ведь я все местные коряги знаю наизусть. Остается только грамотно их обловить. Эта мысль мне не давала покоя - и однажды зимой я туда приехал. Глядь, а в этом месте длинная полынья. Так вот в чем дело! Полынья - это всегда показатель изменения течения, а значит и рыбу это привлекает. Интерес к этой точке еще больше возрос - ну и вот 19 декабря 2015 года мы приехали туда со спиннингами.

Теплилась надежда, что Дон схватился, а наша полынья позволит нам ловить спиннингом. Но то, что мы увидели, сначала повергло нас в отчаяние. По всему Дону плыли льды. И что теперь делать? А делать нечего – надо пробовать! И судак клюнул уже после второй проплывшей льдины! Как бы это вам объяснить? Я встал на свою рабочую точку и тупо ждал момента, когда с небольшим упреждением смогу забросить поролоновую «рыбку» между льдами и смогу провести её примерно там, где вокруг знакомой коряги клевало всегда.

Как же я был рад первой поклевке! Целый рой мыслей пронесся в голове. Здесь он! Сидит! Дотащу ли до берега? Очень хочу взять его, холодненького, чтобы сфотографировать в такой красоте, что меня окружает! А как тащить? «Плетенка» под углом уходит под льдину. Так, может, и хорошо - быстрее от коряг подниму? А если шнур пропилит мокрый лед – как судака вытаскивать? Он ведь ткнётся мордой в ледяную плиту - и всё! Да пусть ткнётся, лишь бы не отвалился по дороге! И вот он ткнулся, пробил мордой мокрую кромку - и оказался на льдине. Как и положено, в такие моменты он больше не брыкался. Доволок до берега и – вот она, радость! Второй судак оказался чуть большим и не менее желанным. В такую погоду, в таких условиях – ну просто сказка!

И хотя поклевок вышло немного, мне не терпелось поэкспериментировать с приманками. С поролоновыми «рыбками» – всё понятно: они ловят всегда, кроме как в мороз. При сильном же минусе материал приманки обледеневает и, не успевая оттаять, теряет свои поролоновые качества, то бишь плюсы - плавучесть, пористость, эластичность. Хорошо, что вспомнил, что у пойманного зимой судака частенько в пасти находил рыбу-иглу. Их я обнаруживал и в желудках. Может, принять это к сведению и попробовать зимой ловить судака на нечто длинное? А ведь именно сейчас каждая поклевка на счету - и надо ставить такие эксперименты! Когда судак лупит всё, что шевелится – уже не эксперимент. В общем, мои догадки оправдались. В роли длинной приманки выступил твистерок Mottomo Deft Worm длиной 10 см, который я оснастил «пулей» на струне.

Завершая свой рассказ об этом интересном времени, хочу подчеркнуть, что не только в пойманной рыбе вся радость. Сама природа, которая в это время отчасти отдыхает от людей – совсем другая, дикая. Именно поздней осенью мы спугнули пару косуль на опушке леса. Лиса два раза приходила понюхать мою «Ниву». Такое впечатление, что всё зверье с любопытством наблюдает за вами, единственным рыболовом во всей округе, в то время, когда по реке плывут льдины. Только ради осознания этого стоит попытаться поймать этот красивый и необычно интересный момент времени!

Примечание. На страницах журнала статья известного волгоградского рыболова и журналиста Алексея Коломийца впервые появилась в 134-м выпуске (№ 6-2012).