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Джиггинг между льдин

Алексей Коломиец

На каждой реке, если она зимой замерзает, в году есть два момента, когда по ней плывет лед. Это когда весной река освобождается от холодного панциря, и мы это называем ледоходом. А еще зимой, в период становления ледяного покрова, определенный промежуток времени по реке плывут льдины. Несколько раз мои рыбалки проходили именно в такой ситуации. И, перефразируя известное выражение психологов, у меня тут нет проблем, но я хочу об этом поговорить, чтобы у вас их было поменьше.

Джиггинг между льдин

Охота пуще неволи

Для многих рыболовов этот период проходит под именем «треклятое межсезонье». Я так уверенно говорю, потому что раньше сам страдал без рыбалок. Прятал летние удочки, доставал ледобур и с нетерпением ждал ледостава. И ведь не ездил на рыбалки не потому, что страшился плохой погоды или боялся, что рыба ловиться не будет. Я опасался на своей старенькой «шестерке» где-нибудь в перелеске сесть на брюхо - и вместо рыбной ловли изучать методы и развивать практику высвобождения автомобиля из грязевого плена.

Однако у друзей появились внедорожники, на которых удавалось добраться в это непростое время к речке и попрактиковаться в так называемом «зимнем спиннинге». Но я не собираюсь рассказывать о тех случайных рыбалках и о длинном пути моего понимания отличий между осенним джиггингом и зимним. На сегодняшний момент я уже дожидаюсь не становления льда, а момента, когда льды поплывут по реке. Главные помощники в этом - моя «Нива», мои снасти и, разумеется, одежда.

Между льдами с лодки

С верхней одеждой всё более-менее понятно. Уже осенью в лодке мы рыбачим в зимних костюмах. Ходить ведь никуда не надо – сиди, лови рыбу. Хорошо, если клюет бодро, а то ведь и замерзнуть можно! В прошлом году мы с товарищем приехали на Волгу и увидели плывущие льдины. Знаете ли, ниже плотины ГЭС уровень воды постоянно меняется, так что вполне возможно, что где-то сорвало образовавшийся лед по затонам - и тот поплыл вниз по течению. А нам-то что делать? Не поворачивать же назад!

Посудина у нас достойная. Главное – следить за изменяющейся ледовой обстановкой. В основном проблема одна – большая плывущая льдина может помочь течению сорвать нас с якоря. Пару раз так и случилось. Но какая это была рыбалка! Мы о ней вспоминаем каждый раз, когда встречаемся. Представьте себе ситуацию, что вы лавируете между дрейфующими льдами, смотрите на экран эхолота, решаете бросить якорь, а тот падает на льдину - и лежит! Вот те раз - встали, называется, на якорь! И начинаем вновь искать интересную точку. Сама же ловля – это ожидание появления удобного «окна» между льдинами, куда можно забросить приманку. Оно появляется не всегда там, где хотелось бы.

Что делать? Надо пробовать ловить!
Судаки не заставили себя долго ждать.
Клыкастые не понимали, что происходит
В зимнем костюме ходить никуда не надо – сиди, лови рыбу
Зимний спиннинг – однозначно зимние сапоги

Через некоторое время мы стали искать не конкретные точки с рыбой, а становиться где-то между такими точками. Это осложнило поиск, потому как «змейкой» по реке не походишь. Помогли старые точки, забитые в навигаторе. Мы нашли несколько новых и встали так, чтобы еще можно было забрасывать в сторону старых точек. Достаточно универсально у нас получилось. И судак не заставил себя долго ждать. Поклевки - злые.

А вываживание – отдельная история. Постоянно плывущие льды не давали скучать. А если к лодке рыбу подвести не получается – приходилось ускорять вываживание, чтобы судак с разгона заскочил на лед. Дальше его уже волочишь к лодке или к другому краю льдины. Создавалось впечатление, что судак постоянно был сбит с толку. То на лед его затащат, то снова в воду он попадает, то сызнова на лед.

В большинстве случаев клыкастые послушно скользили к лодке и не дергались. Однако парочка таки прыгнула, умудрилась отцепиться - и дальше, как пингвины, продолжали дрейфовать на льдине вниз по течению - на радость орланам-белохвостам и воронам. Всё это было прикольно и, что самое забавное, мы хотим повторить такую рыбалку, но как? Это ведь нужно умудриться попасть именно в такой день, а это сделать очень трудно.

Зимний спиннинг с берега и его атрибуты

При ловле с берега в экипировке есть нюансы. Ну, во-первых, я обязательно езжу в теплых сапогах Baffin. Конечно же, не в фирме дело. Главное - надо понимать, что рядом с схватившимся ледовым заберегом есть земля, которая не замерзла. Ходить в теплых ботинках по льду, конечно, удобнее. Но рыбалка - ходовая. Что будет через сотню метров – неизвестно. Лучше быть во всеоружии. К тому же, лед – коварное покрытие. Есть пустоты, есть трещины под снежком или ледяной крошкой. Если нога провалится – лучше, если она будет хоть чем-то защищена. Так что мой выбор – теплые сапоги. Я специально для таких рыбалок приобрел более легкие Baffin Trapper Forest, но нахваливать их не буду. Еще подумаете, что это голимая реклама...

Ну и чтобы перестать говорить об одежде, благодаря которой межсезонье как проблема теряет смысл, я просто обязан напомнить рыболовам о термобелье. По себе знаю, что в нём намного комфортнее, чем без него. Зимний спиннинг - это не пешая прогулка по ледяному припаю, как чаще всего мы видим на фотографиях. Это и толкание автомобиля, и проблемы со скользким крутым берегом. Иной раз вспотеешь, пока до воды доберешься. Ну и, как вы догадались, союз мембраны на костюме и термобелья на теле во многом избавят от излишней влаги - и холодный ветерок уже не застудит спину или поясницу.

Диаметр колец зимой – это важно
Черный «поролон» отлично работает по холодной воде, но не в мороз
Полынья – верный признак уловистого места
Молодец какой – порадовал и поклевкой, и своим поведением!
Рыба-игла собственной персоной

В плане самой рыбалки не буду умничать, ибо истым фанатом зимнего спиннинга себя не считаю. Отмечу, пожалуй, только два момента. Первый: паузы при джиговой проводке должны быть больше, нежели летом или осенью, и это очень важно. Как говорил мой знакомый: «Чем труднее слышно дно, тем больше вероятность увидеть поклевку». Я эту фразу воспринял как правило для зимнего спиннинга. То есть, надо джиговать легкими грузами и чувствовать дно на грани «показалось».

Похожа приманка Mottomo Deft Worm на рыбу-иглу?

Второй момент – это кольца на спиннинге. Сейчас в подавляющем большинстве на бланках ставят кольца по системе New Concept, где предполагается несколько колец одинаково маленького диаметра ниже «тюльпана». Это как раз то, что нужно утреннему морозу - он эти миниатюрные отверстия забивает очень быстро. Я, например, для зимнего спиннинга выбрал спиннинг Nordic Stage Scout. У него и «чуйка» на высоте, и кольца стоят какие надо для зимнего спиннинга.

Про использование катушек зимой я мало что могу рассказать. Раньше сам интересовался этим вопросом, но потом тот отпал сам по себе. Я перешел на новые катушки Certate и Luvias от Daiwa. В них применена технология Mag Sealed (стоят специальные устройства с магнитной смазкой, не пропускающие влагу к механизму) и я забыл вообще, что такое ТО катушек. Понимаю, что ничто не вечно, но пока, а это года 3 – 4, проблем нет.

Ну и, раз уж прошелся по всем звеньям матчасти, скажу и за «плетенку». Главное – я не использую никакие силиконовые гели и спреи от обмерзания. Пробовал многое – не моё. Всё, опять же, потому, что я не фанат зимнего спиннинга. В мороз я лучше с ледобуром побегаю. Ну а в легкий утренний минус я просто чаще освобождаю кольца ото льда. Одной чистки хватает на 3 - 5 забросов, после чего снова отколупываю лед. Для меня это самый простой и весьма эффективный способ.

Между льдами на Дону

Лиса Патрикеевна пытается угнать мою «Ниву»

С Волгой и Ахтубой понятно - плывущие льды рождают непостоянный уровень воды. Однако и на Дону я попадал в такую ситуацию. Пару раз это случалось ранней весной в теплые зимы, а два года назад – поздней осенью. Те рыбалки настолько сильно меня впечатлили, что я решил непременно написать об этом.

Получилось так, что в том местечке я обычно ловил судака на джиг, да всё подумывал попробовать ловить со льда. И если уж он там берёт весь ноябрь – значит, и зимой тут должен быть? А ведь я все местные коряги знаю наизусть. Остается только грамотно их обловить. Эта мысль мне не давала покоя - и однажды зимой я туда приехал. Глядь, а в этом месте длинная полынья. Так вот в чем дело! Полынья - это всегда показатель изменения течения, а значит и рыбу это привлекает. Интерес к этой точке еще больше возрос - ну и вот 19 декабря 2015 года мы приехали туда со спиннингами.

Теплилась надежда, что Дон схватился, а наша полынья позволит нам ловить спиннингом. Но то, что мы увидели, сначала повергло нас в отчаяние. По всему Дону плыли льды. И что теперь делать? А делать нечего – надо пробовать! И судак клюнул уже после второй проплывшей льдины! Как бы это вам объяснить? Я встал на свою рабочую точку и тупо ждал момента, когда с небольшим упреждением смогу забросить поролоновую «рыбку» между льдами и смогу провести её примерно там, где вокруг знакомой коряги клевало всегда.

Как же я был рад первой поклевке! Целый рой мыслей пронесся в голове. Здесь он! Сидит! Дотащу ли до берега? Очень хочу взять его, холодненького, чтобы сфотографировать в такой красоте, что меня окружает! А как тащить? «Плетенка» под углом уходит под льдину. Так, может, и хорошо - быстрее от коряг подниму? А если шнур пропилит мокрый лед – как судака вытаскивать? Он ведь ткнётся мордой в ледяную плиту - и всё! Да пусть ткнётся, лишь бы не отвалился по дороге! И вот он ткнулся, пробил мордой мокрую кромку - и оказался на льдине. Как и положено, в такие моменты он больше не брыкался. Доволок до берега и – вот она, радость! Второй судак оказался чуть большим и не менее желанным. В такую погоду, в таких условиях – ну просто сказка!

И хотя поклевок вышло немного, мне не терпелось поэкспериментировать с приманками. С поролоновыми «рыбками» – всё понятно: они ловят всегда, кроме как в мороз. При сильном же минусе материал приманки обледеневает и, не успевая оттаять, теряет свои поролоновые качества, то бишь плюсы - плавучесть, пористость, эластичность. Хорошо, что вспомнил, что у пойманного зимой судака частенько в пасти находил рыбу-иглу. Их я обнаруживал и в желудках. Может, принять это к сведению и попробовать зимой ловить судака на нечто длинное? А ведь именно сейчас каждая поклевка на счету - и надо ставить такие эксперименты! Когда судак лупит всё, что шевелится – уже не эксперимент. В общем, мои догадки оправдались. В роли длинной приманки выступил твистерок Mottomo Deft Worm длиной 10 см, который я оснастил «пулей» на струне.

Говорят, я на этой фотографии выгляжу счастливым

Завершая свой рассказ об этом интересном времени, хочу подчеркнуть, что не только в пойманной рыбе вся радость. Сама природа, которая в это время отчасти отдыхает от людей – совсем другая, дикая. Именно поздней осенью мы спугнули пару косуль на опушке леса. Лиса два раза приходила понюхать мою «Ниву». Такое впечатление, что всё зверье с любопытством наблюдает за вами, единственным рыболовом во всей округе, в то время, когда по реке плывут льдины. Только ради осознания этого стоит попытаться поймать этот красивый и необычно интересный момент времени!

Примечание. На страницах журнала статья известного волгоградского рыболова и журналиста Алексея Коломийца впервые появилась в 134-м выпуске (№ 6-2012).

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