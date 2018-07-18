Донка речная, сегодня - ночная Владимир Клень | 18 июля 2018 г.

Ночная ловля рыбы со дна на фидерную и пикерную оснастку на реке имеют не только свою неповторимую эстетику. Ночью, особенно в теплое время года, повышаются шансы на ловлю многих рыб, включая трофейные экземпляры.

Сколь бы ни универсален был рыболов, у него всегда есть вариант ловли из разряда приоритетных, т.е. тот, который доставляет наибольшее удовольствие, начиная с момента подготовки и заканчивая непосредственным вытягиванием рыбы из воды. Для меня таким вариантом является ночная рыбалка. Осваивать и культивировать её я начал много лет назад, забрасывая еще поплавочную оснастку на лунную дорожку. Позже освоил и донную ловлю.

О налобных фонарях и прочих современных ночных приспособлениях тогда речи даже не шло, они были из области фантастики. Да и саму методику ловли знали единицы. Однако в этом крылся и неоспоримый плюс. Именно самостоятельный путь освоения темы позволил методом проб и ошибок глубже вникнуть в суть вопроса, вырабатывая собственные подходы и даже конструируя свои приспособления. А предлагаемый вашему вниманию материал посвящен речной доночной рыбалке.

Доночный приоритет

Общеизвестно, что есть рыбы, активно кормящиеся непосредственно ночью. К ним относятся, прежде всего, лещи, карпы, караси и амуры. Кроме того, во тьме способны питаться густера, сырть (фото 1), голавль и некоторые иные рыбы включая окуня и плотву.

К слову, многие годы я полагал, что ночная ловля эффективна на реке только летом. А финал её приходится максимум на сентябрь – осенью, после похолодания воды и скатывания рыб на ямы, затея ловить ночью, как мне казалось, бесполезна. Однако на поверку оказалось, что это не так. Сказанное верно применительно лишь к водоемам со стоячей водой, но не рекам. Самолично успешно ловил ночью лещей даже в конце ноября. Причем ноября не аномально теплого.

Что касается сравнения эффективности работы оснасток на разноплановых водоемах, то на озерах ночью можно одинаково успешно ловить и поплавочной, и фидерной (пикерной) снастью. (Выбор какой-то из них обуславливается особенностями акватории: скажем, где много водных растений – камыша, рогоза, кубышек, к которым выходит рыба, я выбираю поплавочную оснастку, а по открытой воде – пикер или фидер, ибо рыба в таком случае чаще стоит на удалении от берега).

А вот на реках бал практически всегда правит именно донка. Если до наступления сумерек еще ловится разнорыбица, то к ночи её клев затихает. Настраиваться можно целенаправленно на ловлю лещей, реже - речных карасей (фото 2), которые повсеместно к самому берегу не идут. Исключение – речные протоки, тиховодные заводи или глубокие ямы у крутых берегов. Плюс прогон поплавка ночью по течению затруднителен.

Зато фидер или пикер – иное дело. С ними можно без проблем дождаться ночного выхода рыбы на кормежку, фиксируя каждую поклевку. При этом гораздо комфортнее чувствуешь себя у воды, взирая на вершинку удилища из кресла.

Своё место

Выбор места ловли на любой рыбалке практически всегда первостепенен. Но если вести речь о ночном варианте, то требования в этом плане еще больше возрастают. Необходимо подобрать перспективную точку не только в плане вероятности хорошего клева, но еще и удобную для работы со снастью. К примеру, если днем можно выполнять забросы донной оснастки к лежащему в воде дереву или к затопленным кустам в заливе противоположного берега некрупной, скажем, речки, то ночью такие варианты сложны.

Риск зацепов и обрывов снасти увеличивается. Поэтому лучше подобрать чистую от травы и коряг акваторию. Кроме того, мне нравится ловить ночью с берега, от которого ближняя бровка находится на небольшом удалении. И забрасывать фидер туда, где течение меньше сносит кормушку.

Начинать ловлю рациональнее за несколько часов до наступления сумерек. Во-первых, это позволяет раскормить сектор ловли, вызвав к нему внимание рыб. Во-вторых, отработать четкий заброс, чтобы не приноравливаться к нему ночью. Это важно, ибо положить кормушку в нужное место на течении сложнее, чем на озере.

При высокой вероятности поимки крупных рыб, на удилище лучше поставить катушку с бейтраннером (фото 3). Вываживать с таким приспособлением трофей надежнее, а при мощной поклевке меньше вероятность обрыва оснастки.

Что касается заброса, то помимо дальности важно еще и его направление. Некоторые ориентиры противоположного берега ночь здорово скрадывает - к примеру, уже не увидишь выделяющуюся днем на фоне остальных деревьев березу или прибрежный валун. Поэтому как ориентир для ночных забросов я примечаю самые высокие деревья, макушки которых можно разглядеть даже на фоне ночного неба (фото 4).

Если же это не получается, делаю привязку к собственному фидерному креслу. Ставлю его в светлое время так, чтобы плотно прижавшись к спинке можно было выполнять забросы оснастки строго перед собой. Никакой фонарь в таком деле не помощник. Он, наоборот, забивает пространство светом, растворяя в нём и без того малозаметные ориентиры. Ну а луна ночью постоянно смещается.

От ловли ночью тяжелым фидером на максимальной дистанции я отказался. Под куполом звездного неба выполнять выверенные силовые забросы на пределе возможностей крайне сложно. Так что удобнее манипулировать пикером, как раз предназначенным для ловли на относительно короткой дистанции.

Немаловажным на фоне притупляющейся ночью остроты восприятия оказывается ландшафт за собственной спиной. Если днем перед забросом несложно бросить взгляд назад, проконтролировав, чтобы оснастка ни за что не цеплялась, то в темноте это сделать сложнее.

В моей практике была ситуация, когда ночью на пикер бойко клевала густера. Вытягивал её после каждого заброса, подобрав деликатную профильную оснастку. Но в какой-то момент поклевки резко прекратились. Вытянув оснастку, обнаружил, что поводок оборван, хотя зацепов вроде бы не было. Поменял поводок и снова сделал заброс. Ситуация повторилась - поводок вновь оборван.

Ставлю новый, забрасываю, стараясь контролировать все свои действия - снова обрыв! Мистика какая-то! Только непонятный едва уловимый свист сопровождал летящую без ощутимых препятствий оснастку. Всё же понимаю, что дело тут не в мистике, и начинаю искать причину. Оказывается, при забросах поводки цеплялись за непонятно как опустившуюся ко мне тонкую веточку соседнего дерева!

Еще стоит обратить внимание и на наличие нежелательных предметов под ногами - бывает, растет у ног один-единственный пучок травы, но за него то и дело будет цепляться крючок. Так что самый идеальный вариант – это чистый песчаный берег.

Оснастка под ночь

Уделю внимание установке фидерного удилища ночью на реке. При сильном течении всегда ставлю его вертикально. Тогда напор воды на леску уменьшается и минимизируется снос кормушки. Но если днем в качестве подставки использую обычную рогульку, с которой удобнее подсекать, то ночью - специальную конструкцию, обхватывающую рукоятку в двух местах (фото 5). Это добавляет надежности – ведь плывущие по реке ветки или пучки травы способны зацепиться за леску и сорвать удилище с ходовой «рогульки».

И особенно неприятно, если это произойдет при собственном отсутствии на месте ловли. Знаю человека, который таким образом лишился фидера, уплывшего по течению. Да я и сам однажды едва успел ухватить удилище, слетевшее с рогульки из-за зацепившего шнур проплывавшего бревна. Подобные подставки у меня есть как заводского, так и самодельного плана.

Гораздо проще ловить, когда речное течение слабое. Тогда фидер или пикер можно устанавливать горизонтально, как на озере, и соответственно на ходовых подставках («нога» на кресле, тренога и пр.). Поклевки при таком расположении контролировать тоже проще - не приходится высоко задирать голову.

Относительно использования на рыбалке нескольких донных удочек одновременно, скажу, что такой вариант можно признать обоснованным. Все-таки общее количество поклевок ночью уменьшается. И держать в руке фидер, чтобы мгновенно подсекать, не приходится. Поклевки крупной рыбы выразительны и уверенны. Если она берет приманку, то чаще всего засекается. Но и крайностей в этом вопросе быть не должно. Полагаю, что двух заброшенных рядом удилищ вполне достаточно. Причем желательно, чтобы их длина была сопоставимой, дабы не вставал вопрос второго источника света.

Я довольно удачно экспериментировал, одновременно совмещая в заранее определенной акватории фидер и пикер (фото 6). При этом на пикере применял деликатную тонкую оснастку. При таком варианте есть возможность проведения сравнительного анализа, в т.ч. дистанции ловли и приманок. Кроме того, при последующем переходе рыбалки с ночной на утреннюю, деликатный пикер приносит дополнительные дивиденды в виде активизирующихся на рассвете в прибрежной зоне некрупных и средних рыб.

Монтаж оснастки на ночных рыбалках тоже видится максимально простым - для минимизации лишних хлопот. Патерностер Гарднера или ин-лайн (in-line) – самые оптимальные варианты. Перед каждым забросом неизменно проверяю, насколько свободно леска или «плетенка» скользят через кольца удилища, дабы избежать возможных перехлестов. Любая допущенная ночью оплошность оборачиваются значительно большими потерями времени и нервов, нежели днем.

На реке ночью приоритет отдаю животным приманкам (фото 7). Из них предпочитаю те, которые надежно держатся на крючке и ориентированы, прежде всего, на указанных выше рыб. Это опарыши (можно с подсадкой мотылей), черви, личинки ручьевой миноги – угрицы (фото 8, кое-где её именуют веретёнкой, пескоройкой).

Среди других приманок лучше всего себя проявил пенопласт. На него и лещи, и караси клюют хорошо. Неплохо комбинировать на крючке пенопласт и натуральные приманки.

Ночь и свет

Что касается освещения на ночной речной рыбалке, то этот важный вопрос - из разряда решаемых всеми по-разному. Сам я перепробовал множество вариантов подсветки вершинки, пока не нашел оптимальный и в тоже время достаточно простой.

Я использую светодиодную лампочку на 12 В от автомобильной переноски и компактную универсальную аккумуляторную батарею с номинальной емкостью 4,5 А/ч и напряжением 12 В, она является перезаряжаемой, непроливаемой, высокоэффективной и не требующей обслуживания (фото 9). Зарядки аккумулятора хватает надолго. Аналогично можно успешно использовать аккумуляторы от эхолотов.

Для дополнительного удобства изготовил удобный поворотный механизм своей подсветки (винт, соединенный с металлическим хомутом при помощи болтика с гайкой-барашком), позволяющий изменять угол освещения. Но самое главное, винт поворотного механизма адаптирован под стандартную металлическую рыболовную стойку. Её устанавливаю возле фидера с таким расчетом, чтобы световой пучок от лампочки не был акцентировано направлен на квивертип, а выхватывал его из темноты как бы по касательной.

Увидеть даже робкую поклевку с таким светом несложно, а учитывая дальность заброса, свет не отпугивает рыб. К тому же при таком варианте еще и удобно вываживать, не включая налобный фонарь, о котором скажу ниже. В зоне хорошей видимости находится также ведро с прикормкой, столик с приманками и прочим. Удобство максимальное (фото 10).

От использования так называемых «светлячков» (light stick) я давно отказался. Эти пластиковые капсулы, при надломе которых происходит химическая реакция с эффектом светового излучения, хороши для поплавочной, но не фидерной ловли. Во-первых, входящий в комплект капсулы специальный пластиковый крепеж не всегда плотно защелкивается на верхнем колене фидера и прокручивается.

Даже если примотать капсулу скотчем, она в процессе рыбалки создает неудобства. Об неё перехлестывается леска, возрастает вероятность слома квивертипа. Во-вторых, контроль поклевки посредством наблюдения за «светлячком» на вершинке неэффективен. Длительное наблюдение за «светлячком» приводит к усталости глаз, после чего светящаяся капсула начинает «плавать», создавая иллюзию поклевки.

Вот установка ночью такого звукового сигнализатора поклевки, как бубенчик, оправдана. Однако только не на квивертип - запутать или отстрелить оснастку можно еще быстрее, нежели со «светлячком». К тому же постоянный звон бубенчиков при забросе и вытягивании снасти ночью очень раздражает. Особенно, когда подобное практикуется одновременно несколькими рыбаками, ловящими рядом. Бубенчик лучше крепить к подставке фидера. Этого вполне достаточно, если появится необходимость отвлечься или даже отойти от снасти.

Ну а налобный светодиодный фонарик я воспринимаю как дополнительную подсветку и использую лишь при необходимости. Сегодня мало кто обращает внимание на то, как такие фонари светят. Ярко, да и ладно. Но практика показывает, что цвет светового пучка у них бывает разным. Я обнаружил три варианта – синий, желтый и белый, и при сравнительном анализе остановился на синем. Он наиболее яркий и одновременно не утомляет глаза при длительном включении.

При вываживании рыбы включать налобный фонарь, направляя свет на воду, не рекомендую. Попав в эпицентр светового пятна, даже переставшая оказывать сопротивление рыба способна решиться еще на один рывок, что чревато возможным сходом. Если условия ловли позволяют, стоит вообще подводить рыбу к минимально освещенному берегу, принимая её в подсак (фото 11).

Определенного пика активности рыб во время ночной речной ловли я как-то не выделил, интенсивность клева тоже бывает разной, однако результативность таких рыбалок неизменно высокая, чаще всего превосходящая дневные уловы.