Домашнее изготовление вольфрамовых приманок для «безмотылки» Владимир Соколов, Санкт-Петербург

Активное использование на рыбалках прошлого года «безмотылки» подтолкнуло меня к выводу, что пришла пора самому делать приманки из вольфрама. Ведь предшествующие эксперименты со свинцом частично разочаровали — например, проявился такой факт, что даже качественно сделанные мною свинцовые мормышки при ловле на ветру заметно уступают вольфрамовым аналогам.

Активное использование на рыбалках прошлого года «безмотылки» подтолкнуло меня к выводу, что пришла пора самому делать приманки из вольфрама. Ведь предшествующие эксперименты со свинцом частично разочаровали — например, проявился такой факт, что даже качественно сделанные мною свинцовые мормышки при ловле на ветру заметно уступают вольфрамовым аналогам. И хотя выбор вольфрама на прилавках магазинов вроде бы существует, но это лишь на первый взгляд, а по мере освоения нюансов безмотыльной ловли приходит и осознание, что ассортимент покупных приманок всё ж маловат. Да и в принципе за счет покупных изделий расширять свой вольфрамовый арсенал проблематично, тому есть четыре вполне объективные причины.

Во-первых, в последнее время заметно выросла цена на вольфрамовые мормышки, а они не так уж и редко являются, по сути, расходным материалом. Во-вторых, возможности дооснащения покупных изделий в силу их конструктивных особенностей заметно ограничены. И довольно часто, особенно в процессе интенсивной ловли, все навесное оборудование разрушается — и мормышка перестает работать.

В-третьих, изготовленное собственными руками изделие можно сделать любых, даже самых маленьких габаритов и, что очень существенно для таких размеров, относительно большой массы, что делает такие приманки всепогодными. И, наконец, в-четвертых, в собственные конструкции можно заложить многие технические решения, которые позволят сделать приманки более долговечными и под любые условия лова.

Поэтому когда зимний сезон подошел к завершению, я начал собирать элементы и составные части приманок для того, чтобы реализовать все задумки, которые возникли на льду и активно обсуждались в нашей рыболовной компании. Далее последовали эскизы на бумаге, опытные образцы и их испытания, опять обсуждения — и теперь уже можно сказать, что подготовка первой партии приманок для безнасадочной ловли закончена. О том, как это всё создавалось, и пойдет речь.

Может, кто-то уже и прошел через все этапы подобного творчества, не знаю, но о том, как всё это кем-то делалось — со всеми подробностями и с «подводными камнями» — почитать, к сожалению, нигде, ни в прессе, ни в интернете, не удалось. Везде лишь самые разрозненные сведения. Где-то проскакивала информация о том, как можно обрабатывать вольфрам, но только в условиях мастерской со станками. Где-то — как его гальванически покрыть, но применять подобную химию дома, без хорошей вентиляции, просто опасно.

Да и сейчас уже редко у кого есть халявный доступ к подобному оборудованию. А собирать и изготавливать подобное оснащение, если не планируешь налаживать серийный выпуск приманок как статью своего дохода, с финансовой точки зрения нецелесообразно. В общем, в условиях среднестатистической городской квартиры хотелось бы чего-то попроще. Поэтому и расскажу о своих «граблях» и удачных шагах в том, как можно делать приманки, что называется, «на коленке», за вечерок на кухне.

В свой арсенал я решил добавить три основных разновидности приманок для безмотыльной ловли — «Черта», «Козу» и обычную мормышку с одним крючком. Часть из них уже опробована в период ледовых рыбалок, часть — летом при ловле с лодки, а часть ждет, когда наступит новая зима.

Начну с «Чертей»

Пожалуй, самый простой в технологическом плане вариант изготовления «Черта» — это подобрать подходящий по размеру тройник, чтобы не связываться с пайкой, и уже на его базе делать приманку. Когда я искал подходящие тройники, то столкнулся с тем, что тройников размеров 14 и 16 (по западно-европейской классификации) и с длинным цевьем на прилавках магазинов не найдешь. С коротким — пожалуйста, либо есть размеров побольше. А подходящие тройники с длинным цевьем (фото 1) я нашел только на торговых развалах из старых запасов — еще, наверное, советских.

«Чертей» из них я делал при помощи вольфрамовой проволоки ВА-1-А диаметром 0,3 мм. Если зажать тройник в патроне шуруповерта за крючки и оставить цевье снаружи, можно очень аккуратно, не спеша, положить два слоя проволоки.

Я начинал от поддева и продвигался к ушку (фото 2). При прохождении первого слоя немного залезал на ушко (фото 3), чтобы первый слой проволоки надежнее фиксировался на цевье тройника, не соскакивал вниз и не проворачивался при укладке второго слоя. Второй слой так же аккуратно, витком к витку, прогонял чуть ниже начала вольфрамовой спирали (фото 4). В этом случае получается конструкция без торчащих в разные стороны острых элементов и с уже готовым ушком. Масса такого «Чертика» на крючках №№ 14 и 16 находится в пределах 0,4 – 0,45 г без подвеса (фото 5). Если хочется иметь приманку в тех же размерах, но тяжелее, нужны еще один-два слоя вольфрама дополнительно.

Вот тут появились первые «грабли». Из попытки намотать сверху третий слой вольфрамовой проволоки ничего путевого не вышло: ровно ее не положить, в обмотке возникает масса пустот из-за большой упругости вольфрама. Как я вышел из положения? На одном из «Чертей» замерил внешний диаметр уже уложенных двух слоев проволоки — и сделал своеобразный кондуктор из стержня вытяжной заклепки, купленной в магазине метизов. А потом, зажав этот кондуктор в патроне шуруповерта, уже на нем намотал очень аккуратную спираль (фото 6).

Затем, точно подобрав длину этой спирали, насадил ее поверх двух слоев (фото 7). Для надежного крепления этой сборной конструкции использовал вначале клей «Момент-гель», но в последующих инсталляциях перешел на финскую полиэфирную смолу «Norpol» (фото 8). Смола мне показалась более технологичной, потому что в нее я сразу же вводил краситель черного цвета. Это может быть лак для ногтей или паста из шариковой авторучки. И после полимеризации у «Черта» получалось очень аккуратное тело, которое не требовало никаких дополнительных работ, кроме как оснащения его элементами декора.

Но у этой технологии существует и один, на мой взгляд, важный недостаток: такого «Черта» можно оснастить, надевая всю фурнитуру только через жала крючков. И чтобы как-то зафиксировать «обвес», приходится фиксировать его кусочками силиконового кембрика. А в процессе интенсивного лова такое оснащение, к сожалению, долго не выдерживает. Ну а без оснащения в наших водах заставить «Чертей» ловить пока не получалось.

И еще один волнующий момент: как рыба отнесется к толстой проволоке, из которой сделан тройник? А там диаметр крючков более 0,8 мм, Когда я экспериментировал с разными крючками для мормышек, то столкнулся со следующим: мормышки, на которых были поставлены крючки из проволоки толщиной более 0,7 мм, у окуня особым расположением не пользовались. Не могу сказать, что были в полном игноре, нет, но поклевок на них было заметно меньше. Может быть, «Черт» — немного другое дело? Зимний окунь расставит все точки на «i».

Второй вариант изготовления «Черта» — это сбор тройника из одиночных крючков. Хоть такая сборка получается значительно более трудоемкой, но у этого варианта есть один важный, в моем понимании, плюс. На два крючка, которые без ушка, через цевье можно насадить бисер, подобрав его так, чтобы он не проскакивал через жало. Что сделает такого «Черта» значительно более «долгоиграющим».

Для сборки такого тройника я перепробовал несколько вариантов. Попытки собрать тройник с двумя уже оснащенными крючками в различных кондукторах, потерпели фиаско. Поэтому я собирал конструкцию поэтапно. Для тройников взял нахлыстовые крючки Saikyo №№ 12 и 14 и Kamasan №№ 14 и 16, они были изготовлены из проволоки диаметром от 0,4 до 0, 65 мм. Для повышения прочности паяного соединения я вначале немного процарапал цевье каждого крючка, использовав для этого полоску наждачной бумаги (фото 9) и просто сделав ею несколько вращательных движений.

Надев разноцветный бисер через цевье, я собрал вначале двойник на доске, воткнув крючки в торец так, чтобы между ними было примерно 120° (фото 10). Смочил их паяльной кислотой и пропаял припоем ПОС. Получил двойник. К этому двойнику уже прикладывал третий крючок с ушком. Для предварительной фиксации сделал обмотку тонкой медной проволокой из многожильного провода (фото 11). А уже после этого, поточнее выставив углы, пропаял всю сборку (фото 12). Немного сгладил алмазным надфилем торцы крючков без петелек, которые чуть выходили за обмотку.

Просто держать тройник в руках и аккуратно намотать вольфрам не получится. Нужна хорошая фиксация. Но зажать сборку в таком виде в патрон шуруповерта уже проблематично, поэтому я зафиксировал ее при помощи круглогубцев в тисках (фото 13).

И накручивал вольфрамовую проволоку по аналогии с вышеуказанным способом намотки. Если пайка была проведена без наплывов, то и вольфрам удается положить очень ровно, виток к витку. Но, опять же, один, максимум — два слоя одним отрезком проволоки. Третий и последующие слои я предварительно намотал на кондукторе (фото 14), надел, проклеил — и вот результат (фото 15).

Далее по списку — «Коза»

Я тоже пробовал применять разные по форме и размерам крючки, изготовленные из проволоки разных диаметров. В прошлом сезоне много с этим экспериментировал, но для формирования тела применял обмотку свинцовой проволокой. И пришел к таким выводам. Чем толще проволока крючка, тем проще с ним работать, тем ниже риск его поломки при всевозможных манипуляциях в процессе его изготовления. Но одновременно с увеличением толщины проволоки уменьшается и уловистость приманки.

Опускаешь такую «толстуху» в лунку — и тишина. Я даже использовал подводную камеру Aqua-Vu, чтобы убедиться в наличии рыбы — окунь спокойно плавает. Но на толстые крючки не реагирует, а если среагировал, то засекаемость также ниже.

Не исключаю и такого объяснения этому явлению, что нанизанный на толстую проволоку бисер хуже по ней перемещается, не придавая тем самым привлекательности мормышке. Поэтому все последующие приманки делал только на крючках №№ 12 и 14, у которых проволока нетолстая, в пределах 0,4 – 0,65 мм. Правда, немного изменял форму крючков, чтобы участок поддева имел чуть меньший радиус закругления. Для этой операции отлично подходят обычные круглогубцы. И единственное, что нужно учитывать — гнуть надо очень аккуратно, постепенно продвигаясь по крючку — чрезмерная нагрузка приводит к поломке.

Для изготовления «Козы» я использовал два одинаковых по размеру крючка. На одном из них отламывал петельку. И на абразивном бруске немного закруглял все кромки на поверхности излома. А чтобы придать необходимый угол разворота петельки на другом крючке, чуть отпускал металл в этом месте, нагревая на пламени спички. А после этого уже разворачивал относительно продольной оси примерно на 30 – 40° (фото 16), чтобы после сборки «Козы» петелька смотрела посредине между остриями крючков.

Перед пайкой при помощи абразива (тут подойдет и брусок, и наждачная бумага) я наносил риски на цевьях обоих крючков — лишние заусенчики на металле упрочняют пайку. Однако в процессе этой обработки нельзя допускать повреждения заточки жала и, особенно, поверхности петельки. Иначе микроборозды станут причиной обрыва лески.

После гибочных работ и прикидки общей формы зажимал оба крючка в тисках, чтобы очень аккуратно сделать один слой обмотки медной проволокой из многожильного провода, слегка пропаивал (фото 17). После это крючки с усилием разворачивал, выставляя нужный угол между ними (фото 18). Чтобы точно зафиксировать этот нужный угол, втыкал оба крючка в торец бруска, на котором пайку и производил. Паял с кислотой и обычным припоем типа ПОС. Затем фиксировал заготовку в круглогубцах, которые, в свою очередь, зажимал в тисках. И лишь надежно все зафиксировав, делал обмотку отрезком вольфрамовой проволоки (фото 19).

Если предварительная намотка медью и пайка были сделаны аккуратно, то удавалось также аккуратно выполнить и намотку вольфрама. Но опять-таки, только в два слоя (фото 20). Третий же слой, как и на «Чертях», делал предварительно на кондукторе, а потом смолой фиксировал его на приманке (фото 21).

Опробовал и такой вариант изготовления «Козы», когда на предварительном этапе на крючок без ушка нанизывал бисерину или шарик. И уже с таким оснащением проводил все стадии, что изложены выше. Правда, с такой полусобранной «Козой» сложновато работать — особенно проблемы возникают при фиксации, когда наматываешь вольфрамовую проволоку.

Для упрощения изготовления участок цевья я не изгибал. И обмотка вольфрамовой проволокой придает телу приманки вид вытянутого цилиндра.

В прошлом году пробовал на рыбалке пару вариантов «Козы» — с телом именно такого вида и с таким, когда после сборки этот цилиндр немного выгнут. Какой-либо разницы в уловистости двух этих приманок не обнаружил. Поэтому в следующих партиях тела моих «Коз» — только в виде столбика с минимальным изгибом (фото 22).

Обмотку вольфрамовой проволокой можно начинать с любой стороны двойника, это не принципиально. Я на всех приманках мотал от тренда (так у якорей называется место стыка нижних концов рогов и нижней части веретена), причем не от самого начала, а чуть отступив. А уже около петли делал аккуратный переход на второй слой. Второй же слой опускал на пару витков ниже, к самому тренду, чтобы убрать под него начало обмотки и, самое главное, торчащий кончик.

В прошлом году знакомый, который тоже решил заняться «безмотылкой», нашел на бескрайних просторах интернета одну очень любопытную вещицу. Наверно, те, кто сам занимается вязанием нахлыстовых «мух», о ней и знают, но для нас, безмотыльщиков, это было откровением.

Речь идет о вольфрамовых заготовках «креветка» или «гусеница». Они представляют собой вот такие формы (фото 23). В них уже есть желобок для укладки крючка (фото 24), который можно туда и вклеивать. Но, как выяснилось, вольфрам уже чем-то покрыт и отлично паяется с кислотой без какой-либо дополнительной обработки (фото 25). Эти «гусеницы» продаются двух цветов и четырех различных масс. После некоторого раздумья я взял себе лишь три самых больших — и с их помощью сделал несколько опытных приманок, первой из них оказалась «Коза» (фото 26). Можно сказать, поддался я на вполне естественный соблазн сделать приманку как можно меньшего размера и как можно более тяжелую.

Но здесь сразу же возникла следующая дилемма. На фото 27 схематично показан поперечный разрез этого груза. Ширина паза такова, что туда нормально ложатся только два тонких крючка — с диаметром проволоки не более 0,35 мм. Купил я небольшой пакетик подобных крючков на пробу. И был разочарован — сталь сильно перекалена. Попробовал очень точечно её отпускать, чтобы придать нормальную форму, и при этом аккуратно уложить в паз. Внешне всё получилось неплохо. Но, первые же испытания на окуне привели к фиаско. Из трех сделанных мормышек — три обломанных крючка всего-то после пяти — десяти поклевок. В итоге от крючков, изготовленных из тонкой проволоки, я отказался. И пошел по более простому пути. Крючок, на котором петля остается, укладывал в паз. А тот, что лишен петли, уже пристраивал рядом.

Пришлось решать и вторую дилемму: какие мормышки делать, сразу с «обвесом» или без? Сделал оба варианта. Первый — упрощенный, это когда просто собирается «Коза» без «обвеса» — с тем, чтобы уже готовую приманку покрасить и потом оснащать. Вариант второй — на крючок без ушка сразу же надевал бисер или шарик (фото 28). Это несколько усложняло процесс сборки, но вполне терпимо. Зато получил неснимаемый «обвес».

Для фиксации груза делал в бруске ножом V-образное углубление, куда вставлял и слегка запрессовывал молотком заготовку-«гусеницу». Дальше — нанесение паяльной кислоты, облуживание поверхности и наполнение паза оловом. Для этой партии «Коз» выбрал один средний груз и три минимальных. Очень хотелось все-таки маленьких «Козочек».

Крючки выбирал также минимальных размеров. Пару комплектов сделал с № 12, а все остальные — с № 14. Работать, конечно, с ними довольно сложно, учитывая их миниатюрность. Крючки в этот раз почти не гнул, разве что чуть подкрутил петельку, а на одном — изменил угол участка поддева, чтобы не соскакивала бусина. Прикидывал возможность использовать в одной «Козе» разные по размеру крючки, чтобы нивелировать то, что они по-разному заглублены. Но решил, что это будет уже лишним. Анимировать с успехом можно и такую приманку.

На пару заготовок для фиксации бисера насадил шайбочки-пайетки (фото 29), но в итоге сумел не поджарить паяльником только одну. Уж больно тонка работа, да и паяльник у меня мощный, зато довольно быстро прогревает вольфрам.

При изготовлении пустой «Козы» крючок с ушком с одной стороны фиксировал кусочком вольфрамовой проволоки, продевая её в ушко, а с другой — ставил пару иголок — ограничителей угла развала крючков (см. фото 25). После пайки главное — не спешить: у вольфрама очень большая теплоемкость — и олово остывает ну очень медленно.

Когда дело дошло до «Козы» оснащенной, то крючок с ушком также фиксировал проволокой, а вот второй крючок с бисером или шариком надевал на зубочистку — и так паял (фото 30). Такой жесткий контакт оказался самым технологичным. В принципе — работа несложная, но требует хорошего зрения и некоторых навыков владения паяльником. Но, думаю, любой рукодельник ее легко освоит.

Отработал и еще один вариант изготовления «Козы» из уже готовых двойников. В дело пошли две модели № 14 Kamasan, они также из лососево-форелевой серии для нахлыста (фото 31).

Один вид крючка просто идеально подошел, а на втором пришлось перегибать ушко. С ним всё получилось только после нагрева над газовой плитой. Из этих крючков сделал пока четыре экспериментальных «Козы» разной массы — от 0,56 (фото 32) до 1,13 г (фото 33). Для одной использовал обмотку вольфрамовой проволокой, а для трех других — разных вольфрамовых «гусениц» (фото 34). Это вариант изготовления приманок мне показался самым простым.

Приманки с одинарным крючком

Знакомясь в интернете с практикой изготовления вольфрамовых мормышек, я наткнулся на способ обмотки крючка проволокой. В статье об изготовлении мормышек по этой технологии автор назвал их «Лесотками». Вначале, конечно, слова благодарности автору идеи «Лесоток». Но повторить его идею с вольфрамовой проволокой диаметром 0,5 мм толком не получилось. На самом деле — очень жесткая она, эта проволока из вольфрама, и чтобы аккуратно уложить на крючок, требуется очень сильно прижимать её пальцами. А усилие таково, что одинарный крючок, даже из относительно толстой проволоки — около 0,65 мм — на втором-третьем обороте просто ломался. А когда я попробовал выполнить намотку на тройник, чтобы сделать «Черта», получились не очень ровные витки. И в итоге масса приманки вышла практически одинаковой со свинцовым аналогом, который делается значительно проще. Поэтому от проволоки 0,5 мм я отказался и перешел на 0,3 мм.

С ней всё получалось заметно проще, но, надо честно сказать, не элементарно. Проволока очень пружинит, поэтому всю намотку приходится выполнять внатяг, постоянно обжимая пальцами и не давая раскручиваться, чтобы не увеличивался диаметр намотки. Вместе с этим, чтобы не допускать перегибов, проволоку нельзя держать жестко, она должна раскручиваться вокруг своего центра. По этой причине с общей бобины намотать проволоку на заготовку не получилось. Прикинув длину куска, необходимого на два слоя, я сразу же отрезал его от бобины — понятно, что с некоторым запасом.

Особую точность в этом процессе не получить, с коротким концом неудобно работать, поэтому приходится мириться с тем, что в отходы идет где-то 10 – 15, если не больше, процентов проволоки. Но зато можно сказать, что получаются вполне себе эстетичные изделия (фото 35). И при относительно небольших размерах они имеют хорошую массу, что позволяет использовать их даже в ветер. Это первая приманка, которую я попытался изготовить самостоятельно, что называется с нуля, прочитав, как делал её автор. Поэтому несколько мормышек, опять-таки на крючках №№ 10 и 12 для нахлыстовых «мух», я сделал уже из проволоки 0,3 мм. Сами крючки, в зависимости от размера и модели, изготовлены из проволоки от 0,45 до 0,63 мм.

Если при намотке на более толстые крючки проблем не случалось, то с тонкими пришлось работать очень аккуратно. Только так у меня получились два подходящих слоя проволоки (фото 36). В зависимости от размера крючка можно выполнить мормышку и из трех слоев проволоки. Третий слой я навивал отдельно, на кондукторе в шуруповерте. А потом, как я уже писал выше, закреплял всё клеем «Момент-гель» или полиэфирной смолой типа «Норпол» с добавлением красителя.

Чтобы первый слой навивки не болтался или не вращался на цевье, надо сделал следующее. Помните, у крючков Saikyo имеется отгиб ушка? Так вот, первый слой навивки я заводил уже на отогнутую часть крючка (фото 37). И уже оттуда начинал укладку второго слоя. Получался своеобразный замок. Навивка и не вращается, и никуда не может сдвинуться, даже когда к телу мормышки прикладываешь значительное усилие при освобождении из пасти окуня.

Где-то я прочел, что полученное тело рекомендуется немного изогнуть, чтобы приблизить форму к среднестатистическому «Банану». Попробовал оба варианта: и оставлял в виде гвоздя, и сгибал, но особых изменений в реакции на них окуня не обнаружил. Он охотно ест и то, и другое. Главное — цветом бисера попасть в тему.

Пайка мормышек на базе китайского вольфрамового груза

Это, на мой взгляд, один из самых простых способов изготовления мормышек самого высокого качества, ведь грузы эти изначально созданы для подобных операций. Вольфрамовая заготовка имеет очень интересную форму. На её внешней поверхности есть насечки (фото 38), которые при движении в воде создают дополнительные колебания, несомненно улавливаемые рыбами. И, думаю, радиус акустического охвата такой приманки может быть заметно большим, чем у мормышки, тело которой имеет гладкую поверхность.

А на плоской стороне заготовки нанесена бороздка для размещения крючка. Производитель этих грузов предлагает два варианта расцветки — что-то, отдаленно напоминающее уголь, и под цвет золота. Я для своих инсталляций выбрал черный, потому что планирую применять в основном три варианта окраски: оставить поверхность без изменений, это раз, покрыть ее черным, это два, и, наконец, покрыть темно-бордовым маникюрным лаком. Я попробовал паять подобные мормышки двумя способами.

Вариант первый — это с использованием одного крючка. Как и во всех остальных приманках, я использую форелевую серию Saikyo в размерах №№ 10, 12 и 14 или Kamasan № 14. Как правило, крючки № 10 предназначены для больших глубин, поскольку мормышки с ними имеют массу более грамма и размер 16 – 17 мм (фото 39), что, по моему опыту, является близким к пределу — приманки большего размера очень часто не привлекают окуня. А вот №№ 12 и 14 являются самыми, что называется, ходовыми и востребованными. Поэтому большая часть моих паек выполнена именно на этих крючках.

При изготовлении мормышки из одного крючка вполне реально собрать приманку уже с «обвесом». У некоторых образцов бисера и мелких бус, а также набирающих популярность у ладожского окуня металлических шариков, имеются отверстия довольно большого диаметра, через которое легко проходит относительно небольшая петелька крючков №№ 12 и 14, тем самым, заметно упрощая задачу создателю приманок (фото 40).

В итоге остается всего лишь одна операция — пайка — и всё готово. Правда, надо проверить, как ведет себя подвижный элемент на крючке. Не слетает ли с поддева. И в крайнем случае остается чуть подогнуть крючок, создав на поддеве изгиб с меньшим радиусом (фото 41). Операция пайки начинается с покрытия всех заготовок паяльной кислотой.

Для повышения прочности пайки цевье крючка можно предварительно обработать, нанеся поперечные риски при помощи абразивного бруска, крупной наждачной бумаги или алмазного надфиля. Вольфрамовую заготовку я укладывал в паз, пропиленный в деревянном бруске, так, чтобы она немного возвышалась над поверхностью. Для удобства фиксации крючка с надетым на него бисером или шариком, использовал обычную зубочистку. Если впаивается крючок без оснащения, его можно зафиксировать на заготовке, воткнув в ушко портняжную булавку или тонкую сталистую проволоку (фото 42).

Еще один способ изготовления мормышек заключается в том, что используются два крючка. На одном петля отламывается и на цевьё заранее надевается оснащение, а второй крючок служит «донором» петельки, т. е. отламывается целиком поддев (фото 43). Только длина цевья на обоих крючках должна быть чуть меньше длины вольфрамовой заготовки. Перед пайкой я с помощью абразива (фото 44) стачивал на конус, точнее — немного клином, металл с обоих крючков. Так, чтобы получилось некое подобие нахлёста. И это позволяет уложить эту часть цевья в технологический желобок и сверху закрыть припоем (фото 45).

Доведение «безмотылок» до рабочих кондиций

Далее я занимался художественной отделкой приманок. Во-первых, это всевозможные по цвету покрытия, нанесенные непосредственно на тело мормышки. Вариантов несколько. Некоторые приманки я не красил, а оставил просто в цвете «родного» металла, но это коснулось только тех, что сделаны из китайских грузов. На начальном этапе освоения «безмотылки», когда я рыбачил исключительно с покупными мормышками и «Чертиками», обратил внимание, что чернёный металл значительно лучше привлекает рыбу, чем имеющий белое или желтоватое покрытие. И лишь в отдельные дни с черным на равных ловили рыбу приманки темно-красные, ближе к бордовому. Поэтому, когда перешел к самостоятельному изготовлению приманок, все их тела покрывал темными красителями.

Чем можно раскрасить? Вполне подойдут и спиртовые фломастеры, нитролаки и полиэфирная смола с введенным в нее красителем. Но спиртовые фломастеры при интенсивной ловле довольно быстро стираются, остаются проплешины. Поэтому на свои приманки я наношу маникюрные нитролаки там, где не требуется какая-то дополнительная фиксация элементов. Все приманки, выполненные с использованием проволоки, сверху имеют покрытие из полиэфирной смолы Norpol, в которую введен краситель черного цвета. Вначале я пробовал подкрашивать пастой от шариковой ручки, а потом готовил раствор с несколькими каплями нитролака. В обоих случаях получается очень стойкое и долговечное покрытие.

В самом начале зимы, когда образовался лед и на нем уже лежит снег, учитывая, что в эти дни совсем мало света и подо льдом постоянные сумерки, иногда оказываются рабочими приманки, часть тела которых покрыта слоем фосфоресцирующего состава (фото 46). Таким составом я покрывал свои мормышки для ловли корюшки. Но и когда было несколько выездов на плотву, эти приманки оказались уловистыми.

Очень удачно прошли опыты с флуоресцирующим силиконом (фото 47). Небольшое колечко из такого материала, надетое на нижнюю часть тела приманки, заметно прибавляло ей привлекательности в глазах окуня. Более того, в моменты, когда окунь активизировался, такая «точка прицеливания» цвета шартрез заменяла любое оснащение мормышки. Окунь ловился, что называется, на голый крючок. Поэтому на всех своих приманках такое красное колечко или цвета шартрез я разместил.

Совершенно недавно появился в продаже гель для наращивания ногтей, который светится в УФ-лучах. Как не попробовать этот состав для изготовления мормышек? Я взял два цвета — красный и шартрез (фото 48). При работе с ними зубочисткой получается всё очень аккуратно и достаточно прочно. Единственный момент, что этот гель полимеризуется только под воздействием ультрафиолета, причем поток должен быть достаточно мощным.

Эксперимент с УФ-фонариком положительных результатов не дал. Пришлось искать свободную лампу (фото 49) в одном из маникюрных салонов города. Но чего не сделаешь ради любимого увлечения. Мастера сжалились и пустили меня (фото 50), с удивлением рассматривая поделки, которые в их лампах приобретали законченный вид буквально за пару минут. Ведь профессиональный УФ-аппарат имеет мощность 36 Вт. А для придания окончательного вида я устанавливал на приманки различные по форме, размеру и цвету бисерины и бусы (фото 51). А также всевозможные кембрики из проводов слаботочной аппаратуры и силиконовые трубочки различного диаметра.

В последнее время своеобразным писком безмотыльной моды стало использование насадок несферической формы, которые, как выяснилось, на многочисленных водоемах нашей Необъятной тоже способны привлекать рыбу. Эксперименты это, конечно, хорошо, но их должно быть в меру. Поэтому большая часть того, чем оснащаются мои приманки, уже годами проверенные материалы. И лишь совсем небольшим процентом в их число вливаются новации. Такие, как, скажем, металлические шарики со сквозным отверстием.

Доставшиеся по случаю несколько шаров подкупили тем, что у них имелось довольно большое отверстие, через которое удалось продеть петельку крючков №№ 12 и 14. Получились очень компактные и, вместе с тем, очень увесистые мормышки (фото 52). В этом сезоне они впервые увидят Ладожскую воду. Если на них ещё и окунь положительно среагирует, будет просто замечательно. И если окуню они понравятся, то с ними можно будет ловить даже в штормовой ветер. Но об этом пока можно только мечтать.

Что из уже проверенных оснащений я поставил на новые мормышки? Большая часть оснащения — это камни в зеленой, красной и немного в желтой и белой гамме (фото 53). Именно эти цвета в Ладожской воде идут с некоторым отрывом от остальных при ловле окуня. Именно на них наиболее часто в приловах попадаются и довольно редкие вблизи от берега в этот период рипус, лещ и сиг.

Для оснащения использую уже традиционные методы — нанизывание на крючок, причем как со стороны цевья, так и со стороны поддева. При необходимости — несколько изменяя форму крючка, либо контря бисер с большими внутренними отверстиями бисером мелким, пайетками, короткими отрезками мелкозвенной цепочки якорного плетения и цветными кембриками в различных сочетаниях. Но так, чтобы все элементы на крючке могли свободно перемещаться.

Уже на протяжении трех сезонов одним из самых популярных оснащений у меня стал подвес (фото 54). В качестве подвеса использую мелкие бусины или крупный бисер, а также разновидности всем известного «кошачьего глаза».

Подвес выполняется при помощи двух-трех звеньев мелкой цепочки и непосредственно бисера, который фиксируется при помощи сталистой проволоки (фото 55). Для этого обычно беру первую или вторую гитарную струну. В такой последовательности он реализуется на «Козе» (фото 56). Общая схема размещения на крючке обычно варьируется. Вместе с подвесом, ближе к поддеву, обычно располагаю мелкий бисер контрастного по отношению к подвесу цвета. Задача этого бисера — не дать цепочке подвеса перехлестываться с поддевом крючка.

В конце прошлого сезона впервые опробовал японский бисер, его формы и расцветки (некие микроарбузики — фото 57) не оставили равнодушным окуня. Поэтому на грядущий сезон подобных приманок заготовлено впрок. Крупный бисер этого производителя имеет отверстие большого диаметра, благодаря чему удалось собрать несколько интересных, на мой взгляд, мормышек.

Если на первых шагах рыбалки с «безмотылкой» я обычно ставил на приманку 3 – 4 движущихся элемента — казалось, что именно массированное движение должно провоцировать окуня, то со временем взгляды трансформировались в сторону упрощения снасти и ее минимизации. Как выяснилось на льду, окуню достаточно даже одного, максимум двух, подвижных элементов на крючке. И второй элемент — по большей части, вспомогательный, фиксирующий. Все свои приманки я условно подразделяю по размеру и массе для различных глубин лова.

Самые маленькие — 0,3 – 0,4 г и длиной 10 – 12 мм — для ловли вблизи тростника. Они смонтированы на самых мелких крючках размером № 14. Для средних глубин использовал крючки чуть больше — № 12, и приманки получились тяжелее — 0,5 – 0,8 г, и их максимальная длина — до 15 мм. А для глубин более пяти метров — несколько Heavy-мормышек, «Коз» и «Чертей» массой более 0,9 г и длиной 16 – 17 мм. А на фото 58 — мой арсенал, познакомьтесь.