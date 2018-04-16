Добавление грунтов в прикормку для фидера Андрей Чепурный | 16 апреля 2018 г.

В предыдущих статьях цикла мы уже касались темы грунтов в составе фидерной прикормки. И хотя грунты в фидерной ловле - скорее исключение, чем правило, добавляя их в прикормочные смеси можно добиться особых свойств, позволяющих получить максимальные результаты в разных условиях ловли и в холодное, и в теплое время года.

Почему исключение, спросите вы? Потому что многие рыболовы (вспомните, например, поплавочников) добавляют грунты в прикормку в основном для её утяжеления или обеднения (т.е. минимизации питательных свойств). Но у фидеристов-то есть иное решение - кормушка. Так, используя кормушки различных типов можно успешно отправлять корм на любые дистанции от берега, а также ловить на различных глубинах в водоемах с течением и без.

Или, скажем, когда в условиях холодной воды возникает риск перекормить рыбу, нужно всего лишь поставить кормушку меньшего объема, а не добавлять грунт, обедняя высококалорийную смесь, в результате чего рыба будет медленнее насыщаться и дольше задерживаться в точке ловли в поисках корма.

На этом, к сожалению, большинство фидеристов и останавливает свой творческий порыв, не задумываясь, что есть еще несколько преимуществ, которые могут обеспечить грунты в фидерной ловле. К примеру, с помощью грунтов можно создавать привлекающую внимание рыбы муть - как в толще воды, так и у дна, в зависимости от желаемого эффекта.

Кроме того, из-за содержания в большинстве фабричных прикормочных смесей консервантов (например, соли и сахара), они становятся смертельно опасными для мотыля, который является неотъемлемой добавкой любой эффективной прикормки (особенно в период холодной воды). А если же основу такой прикормочной смеси составит грунт - мотыль будет оставаться живым намного дольше. Еще добавление грунтов определенных видов может повлиять непосредственно на физику прикормки - с их помощью можно сделать как достаточно вязкую прикормку, так и наоборот - рассыпчатую.

Также грунтом можно придать ей более естественный вид - под цвет дна, например (фото 1), и т.д. Так что, как видите, это достаточно объемная тема, требующая отдельного разговора. И я уверен, что приведенные базовые знания по использования грунтов в качестве добавки для прикормок предоставят читателю некий арсенал дополнительных возможностей.

Итак, на сегодняшний день пользуются спросом грунты четырех основных видов: земля, глина, суглинок (почва, содержащая глину и значительное количество песка) и песок.

Земля является мелкофракционным рыхлым грунтом (фото 2). В чистом виде её сложно слепить в комок, даже вне зависимости от того, насколько она увлажнена, а попав в воду – она тут же образует устойчивое облако мути. Землю чаще всего добавляют для затемнения прикормочной смеси, небольшого её утяжеления и при этом - снижения питательности. Исходя из этого, область применения подобной добавки довольно узкая - она подходит для использования в неглубоких стоячих водоемах, поэтому основной период её применения - вторая половина весны, лето и начало осени.

К примеру, при ловле леща прикормка с землей будет создавать большое количество мути, неплохо привлекать рыбу и не насыщать её особо. Правда, хочу напомнить про обязательные добавки компонентов животного происхождения - например, мелкого мотыля или же рубленого червя (особенно, если мы нацелены на крупную рыбу), а также - про необходимость постоянного докармливания, т.к. кормушка достаточно скоро окажется пустой, а все питательные частицы прикормки - быстро съеденными.

Отдельного упоминания достоин также торфянистый грунт (внешне очень похож на чернозем). В отличие от обычной земли, он не пылит, что бывает нужно, если мы хотим поймать крупную рыбу или нам мешает рыбачить окунь. Имеет незначительную массу, в связи с чем подходит для ловли на топком иле. Отлично закрашивает прикормку в черный цвет (как говорится, дешево и сердито). Кроме того это отличнейший носитель мотыля - в нём личинки живут дольше всего.

И еще кое-что: данный грунт не только не ухудшает механики прикормки, но и, наоборот, немного даже улучшает её (прикормка становится активней за счет легких всплывающих частиц). Как правило, используется подобно обычной земле - на каналах и в неглубоких стоячих водоемах.

Глина - мелкофракционная пылевидная (в сухом состоянии) осадочная горная порода. В наших широтах чаще всего встречается от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. А вот в продаже бывает черного, серого, белого, голубого, желтого и даже красного цвета. Глина может отличаться и различной степенью липкости и плотности. Таким образом, выделяют два основных вида глины (естественно, предназначенной для рыбной ловли), которую можно заготовить самостоятельно или же купить в магазине - рыхлые рассеивающие глины и липкие связывающие.

Связывающие глины характеризуются повышенной липкостью и вязкостью. Они хорошо утяжеляют прикормочную смесь и почти не создают мути в воде. Часто их используют даже не в чистом виде, а в комбинации с другими грунтами и применяют как в стоячей воде, так и на течении, в зависимости от того, с чем их смешивать и какая задача ставится для прикормки в целом. В эту группу, прежде всего, входит так называемая «Речная глина» (речная - не потому что её можно найти у реки, а потому что она предназначена для ловли в реках).

На упаковках она может носить названия, к примеру, Terre de Riviere (фото 3) или же Rzeczna (фото 4). Как правило, имеет коричневый или темно-коричневый цвет. Представляет собой очень плотный и липкий грунт, который не только утяжеляет прикормку, но и значительно замедляет её распадение на дне. Хорошо зарекомендовала себя при ловле на сильном течении.

К рыхлым рассыпчатым глинам относятся глины средней тяжести, достаточно плотные и в то же время с невысокой вязкостью. Они, как правило, создают облако мути в воде, привлекая рыбу. Основной цвет - бежевый, могут они быть окрашены и в коричневый или черный цвета. Их применяют, как правило, когда необходимо утяжелить прикормку, при этом не ухудшив её активной работы. Ярким примером может служить глина Terre de Somme (см. фото 3) производства Sensas.

Соответственно, применяются при ловле в стоячих водоемах и на незначительном течении в качестве балласта для активных прикормок. Еще полностью высушенную и размолотую до состоянии пыли рассыпчатую глину можно применять для «разбивки» кормового мотыля. Это достаточно простой процесс отделения личинок друг от друга, и если это не сделать, то мотыля потом не удастся равномерно распределить в прикормке.

В чистом виде, как правило, глины не используются ни в фидере, ни в поплавочной ловле. Поскольку их либо не удастся доставить до дна (в случае рассеивающей глины с минимальными показателями липкости), либо они, имея высокую липкость, даже на сильном течении будут слабо размываться, не говоря о том, что фидерной кормушки они уж точно не покинут. А вот в качестве добавки к прикормочным смесям – они весьма ценные.

Как правило, в фидерной ловле их следует добавлять совсем немного (обычно от 10 до 50% объема основной части используемой прикормки) в рыхлые рассыпчатые прикормки с пониженным содержанием склеивающих составляющих или же в прикормки для ловли на течении (фото 5).

Суглинки - рассыпчатые грунты, содержащие глину и значительное количество песка (фото 6). Почти не лепятся. Могут быть светлыми (от бежевого до светло-коричневого), а могут - и темными. Как правило, имеют однородную равномерную консистенцию и несильно меняют механику прикормочных смесей.

Кроме того, при попадании в воду прикормки с добавлением суглинка в её толще и над кормушкой будет подниматься облако мути, которое, к примеру, весьма неплохо привлекает и удерживает леща в точке ловли. Отлично обедняют прикормку и в то же время придают смеси дополнительную привлекательность в воде. Наиболее часто находят свое применение в стоячих водоемах или же на слабом течении.

Песок - совершенно противоположный глине грунт, не имеющий склеивающих или пылящих свойств. Цвет, как правило, светлый, чаще всего желтовато-песочный (фото 7). Его нередко используют как раз для разрыхления вязкой прикормочной смеси - чтобы она быстрее разрушалась. Это может оказаться полезным, если прикормка получилась чересчур вязкой. Кроме того, песок неплохо утяжеляет прикормку и при этом незначительно влияет на её механику.

Основная область применения данной добавки - ловля в глубоких стоячих водоемах на заиленном дне, когда кормушки и шары из плотной прикормки попросту проваливаются в ил (правильно замешанная прикормка с добавлением песка покинет кормушку, не доходя до дна - в полводы). Очень полезная добавка при ловле уклейки и окуня (особенно ярко-красный песок), а также подлещика.

Сколько же грунта нужно добавлять в прикормку?

Прежде всего, повторюсь, грунт - это добавка к нашей прикормке, позволяющая придать ей определенные свойства, которые мы определили еще на этапе изучения места ловли и выбора той самой прикормки. Выбирая последнюю, мы учитывали следующие факторы:

условия ловли (характеристики водоема - вид, глубины, состав дна и т.д.);

способы закорма и ловли (кормушка или будем закармливать прикормочными шарами и т.д.);

представители рыбьего семейства, которых мы собираемся ловить.

Учитывая каждый фактор ловли из приведенных выше, мы ставим задачу для прикормочной смеси, от которой в итоге зависит выбор вида грунта и его количество. А иногда нам даже приходится смешивать несколько видов грунтов для решения той самой задачи.

Например, использование суглинка и мелкозернистого песка обеспечит быстрое разрушение прикормки при ударе об воду (она мгновенно покинет кормушку), а затем создаст достаточно большое облако мути, которое станет медленно опускаться вниз. И таких примеров можно привести огромное количество. Любые комбинации имеют право на существование. Нужно только ставить побольше экспериментов.

Кроме того, хочу обратить внимание на еще один фактор - качество выбранной прикормки. Если, к примеру в холодной воде, используется высококалорийная дорогая прикормка производства VDE или Sensas, то её можно смело обеднять грунтом из расчета вплоть до 1:3 (одна часть прикормки на три части грунта) от собственного объема. Эти пропорции по понятным причинам будут значительно отличаться, если прикормочные смеси для рыбалки будут намного дешевле и от менее известных производителей.

Кроме того, если мы будем ловить рыбу в реке (а я уже упоминал нюансы ловли в подобном водоеме), нам вряд ли удастся задержать стаю того же леща «кучей грунта».

Таким образом, я, равно как и большинство других рыболовов, не смогу дать точных пропорций для добавления грунта в прикормку. И это вполне нормально, т.к. точные меры грунта в прикормке находятся в пределах от 10 до 100% массы основной части прикормки.

Лишь в определенных условиях ловли на конкретном водоеме мы сможем определить ту самую точную меру. Однако несколько рекомендаций всё же можно привести:

Для ловли на реке масса части грунта в прикормке (берем во внимание качественную среднебюджетную прикормку) варьируется в пределах от 10 (летом) до 50% (зимой) от основной части прикормки (см. фото 5). При ловле в каналах эти цифры могут быть в пределах от 30 (летом) до 80% (зимой). Но следует учитывать, что некоторые глины настолько сильно вяжут, что их бывает достаточно в малых количествах. При классической рыбалке в стоячем водоеме (рыба активна) вполне можно использовать до 20% грунта в летний период. Поздней же осенью, к примеру, эта цифра возрастет до 70%, что в итоге значительно понизит питательность нашей прикормки. При ловле карпа, как показывает практика множества рыболовов, грунты бесполезны. Кроме как, разве что, на реках с сильным течением. И, напротив, в некоторых случаях грунт в чистом виде может оказаться наилучшим выбором при ловле того же подлещика. В подобных случаях грунт сохранит максимально долго животные добавки (мотыля – фото 8, опарыша, червя), а также (конечно же, если мы его правильно выбрали для конкретного места ловли, учитывая состав дна) не насторожит рыбу.

Как видите, на самом деле грунт - это достаточно эффективная и в то же время дешевая, доступная каждому добавка в прикормку, которая предоставляет широкие возможности по улучшению свойств прикормочных смесей. С помощью грунта можно решить множество задач, например, одна из таких - доставка прикормочных шаров в точку ловли на большую глубину. Ведь, ударившись об воду и потеряв округлую форму, достаточно легкий шар (из чистой прикормки) может сместиться в сторону при погружении.

При добавке грунтов в прикормку мы значительно уменьшим вероятность подобного исхода. Более того, утяжеленные грунтом прикормочные шары намного дальше и точнее будут лететь, когда мы производим закорм рогаткой (фото 9). И таких примеров достаточно много.

В следующий раз мы завершим наш разговор о добавлении грунтов в прикормку - рассмотрим несколько способов их смешивания, а также нюансы этого процесса. Уделим внимание вопросам ароматизации грунта, а также его самостоятельной добыче и хранению.

Ни хвоста, ни чешуи!