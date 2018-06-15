Добавление грунтов в фидерную прикормку. Часть 2 Андрей Чепурный | 15 июня 2018 г.

В прошлый раз (см. СР № 4 – 2018) мы с вами поговорили о разновидностях грунтов и об особенностях их применения в фидерной ловле. Теперь рассмотрим несколько вопросов, которые часто возникают у начинающих рыболовов. Обязательно ли использовать готовые фирменные грунты - или есть смысл добывать их самостоятельно? Как их заготавливать и хранить длительное время? Как добавлять грунты в прикормочную смесь, надо ли их ароматизировать и дополнительно подкрашивать?

Итак, стоит ли заготовить грунт самому или легче купить его в магазине? Однозначного ответа нет. Начнем с того, что процесс самостоятельной добычи, заготовки и хранения разных грунтов имеет свои особенности и занимает определенное, зачастую - длительное время. Поэтому каким-то рыболовам выгоднее купить готовый грунт в магазине, нежели ехать за ним за город, потратив не один литр бензина.

А вот другим - достаточно просто выйти из дома и заготовить необходимое его количество, в то время как за фирменным придется еще добираться в ближайший рыболовный магазин. Но если вы решили запастись грунтом самостоятельно, следующая информация будет для вас полезной.

Добыча и заготовка грунтов

Как мы уже говорили в предыдущей статье, на сегодняшний день пользуются спросом грунты четырех основных видов: песок, суглинок (почва, содержащая глину и значительное количество песка), глина и земля. Иногда еще бывает нужен торф.

Песок легче всего добывать и хранить, но он наименее востребован у фидеристов. Песок имеет самую большую фракционность частиц среди прочих грунтов и наиболее рассыпчатый. Его целесообразно применять лишь в случае, когда прикормка получилась чрезмерно плотной и вязкой. Это случается нечасто, поэтому и песка, как правило, заготавливать много не нужно.

В наших широтах песок встречается часто. Его можно добыть на пляже у реки или озера, на песчаных карьерах или даже просто в прибрежном лесу. В процессе заготовки его необходимо просеять через сито (фото 1) и хорошенько просушить - например, на солнце. Если этого не сделать - он скоро покроется плесенью, а этого допускать никак нельзя.

Суглинки, состоящие из глины и песка, у нас тоже встречаются достаточно часто. Они (как и пески) занимают большие участки суши, могут встречаться на берегах рек. Это наиболее востребованные грунты среди рыболовов. Впервые их стали использовать рыболовы-спортсмены из Франции, где эти грунты распространены на берегу реки Сомма. Оттуда, собственно, и пошло название сенсасовского грунта – «Terre de Somme» (фото 2). У нас, как правило, суглинки светлые (от бежевого до светло-коричневого цвета - фото 3), но попадаются и темные.

Самостоятельно суглинки лучше добывать в сухую погоду, ведь когда этот грунт сухой - его легко разбить и перетереть через сито. Суглинок весьма востребован, поэтому им можно хорошенько запастись. После просеивания и удаления лишних примесей (камней, веточек, корней растений и т.п.) сухой грунт следует поместить в пакет. Можно хранить и относительно влажный грунт (в закрытом пакете, но тогда в прохладном месте) - правда, недолговременно, иначе на нём появится плесень. Сухой же будет храниться значительно дольше.

Что же касается фирменного грунта типа «Речная земля» (у французов он так и называется - «Terre de Riviere» - фото 4, такой же грунт есть у разных производителей), то это тоже суглинок, но с меньшим содержанием песка. Грунт этот вязкий и тяжелый, практически не создающий мути в воде. Чтобы понять, что вы используете именно «Речную землю», достаточно потереть её между ладонями. Если на руках остается липкая грязь - такой суглинок будет лепиться (фото 5) и станет отличной добавкой в прикормочные смеси при использовании их на реках с течением. А если же на руках отсутствует ощущение «мыльности» и грунт просто рассыпается – значит, он и лепиться не будет.

Процесс добычи и хранения «Речной земли» идентичен описанному выше, но имеет свои особенности. Такой грунт с легкостью превращается в вязкую грязь, если будет сильно увлажнен, например, после дождя. Или наоборот - образовывать достаточно прочные комки, если окажется очень сухим. Лучше добывать его в лесу, где грунт находится в более подходящей (для удобства заготовки) консистенции.

Глины в чистом виде встречаются у нас значительно реже, нежели остальные грунты. Цветом, как правило, они коричневые или темно-коричневые. Также встречаются они и других цветов - серого (фото 6), бежевого, желтого, зеленого. Глины - мелкодисперсные, чрезвычайно тяжелые и очень сильно склеивают прикормочную смесь. К примеру, совсем, казалось бы, незначительное количество «Bentonite» производства Sensas с легкостью превратит любую рассыпчатую прикормку в вязкую речную. Так что добавлять в прикормочную смесь глины следует с осторожностью.

Самостоятельная добыча чистой глины - дело очень кропотливое.

А связанно это вот с чем. Я думаю, каждому из нас доводилось ходить по глинистой почве после дождя. И на обуви тут же образуется ком липкой и очень тяжелой грязи, которую с большим трудом удается счистить. А если дать этой грязи полностью высохнуть - её потом придется разбивать чуть не молотком. И даже если вы всё-таки захотите её подробить - просеивать глину придется через мелкоячеистое сито, что еще сложнее. Намного проще купить в магазине такой грунт, т.к. его нужно совсем немного для прикормки.

Что же касается земли - то это самая обычная садовая земля (фото 7) - темная, с минимальными склеивающими свойствами. Её добывают аналогично суглинкам. Много её не требуется, она нужна, прежде всего, для затемнения и снижения калорийности смеси. Такой грунт может оказаться весьма полезным, прежде всего, при ловле на заиленном дне, на бетонных плитах дамбы, расположенных под уклоном или при ловле зимой плотвы, к примеру, в каналах.

Кроме того, в определенных случаях рыболовам может понадобиться торф. Это, прежде всего, хороший субстрат для кормового мотыля или червя, порезанного на части. Но опять же - этот грунт проще всего купить в магазине, т.к. много его точно не понадобится. Торф хорошо подойдет разве что для пикерной ловли плотвы на небольшой глубине. Он позволяет сделать небольшие шары с животными компонентами, которые от удара об воду полностью разрушаются и образовывают облако оседающей мути. Это облако хорошо привлекает не только плотву, но и окуня.

Смешивание прикормки с грунтом

По большому счету, в фидерной ловле применимы всего два основных способа добавления грунтов в прикормку:

добавление сухого грунта в сухую прикормочную смесь;

добавление увлажненного грунта в готовую увлажненную прикормку.

Конечно же, на первый взгляд, проще всего смешать сухой грунт (фото 8) с сухой прикормочной смесью. Дело не столь уж кропотливое: засыпал в ведро прикормку и, в зависимости от условий ловли и желаемой физики смеси, добавил туда же необходимый объем грунта. Всё это как следует перемешал, после чего - увлажнил по уже многократно расписанной схеме.

Но, прежде всего, мы должны обратить внимание на фракцию основной части прикормки (базы) и того, что мы в неё будем добавлять. Если мы хотим ловить крупную рыбу, придется применять крупные же кормовые частицы в прикормке (зерна кукурузы или пеллетс, к примеру), а «пылью» такую рыбу удержать не удастся в любом случае. Крупные частицы, как правило, впитывают достаточно много влаги - и очень часто, новички, не знающие об этом, сталкиваются с одним нюансом: вроде бы приготовил прикормку, начал ловить рыбу - и тут заметил, что буквально через 20 минут твоя прикормка изменила свою механику. Например, кормушка достигает дна уже пустой.

А бывает и так, что прикормка попросту начинает вылетать из кормушки даже при ударе об воду. Тут дело вот в чем: крупные кормовые частицы (и грунт, кстати, тоже) очень быстро подсушат прикормку. Именно поэтому крупные частицы лучше всего отделить (если они были изначально в изобилии добавлены в прикормку) от основной части смеси. Это очень легко сделать, имея мелкое сито (фото 9). После чего их можно будет отдельно замочить в воде (или, к примеру, в сиропе). Для этого удобнее всего будет воспользоваться специальным дуршлагом, который подходит под емкости для прикормок и наживок большинства производителей аксессуаров для рыбной ловли (фото 10).

Если же подобного аксессуара у вас в арсенале не найдется - подойдет и обычный кухонный дуршлаг. Затем мы смешиваем более или менее однородную базовую прикормочную смесь с, опять-таки, просеянным через сито грунтом (чтобы лишить его комочков) - и вот только теперь приступаем к увлажнению прикормки. Само собой, как мы уже неоднократно упоминали, данная процедура происходит в 2-3 этапа - в зависимости от требуемой консистенции.

Намного удобнее и быстрее, конечно же, воспользоваться шуруповертом со специальным венчиком, о котором я неоднократно упоминал в предыдущих статьях. Это, кстати, в какой-то степени сократит время приготовления прикормки, т.к. отпадет надобность в последующих просеиваниях её через сито. При смешивании венчиком влага гарантированно равномерно распределится по всей смеси и при этом прикормка насытится кислородом. В противном случае нам придется пропускать достаточно большие объемы прикормки через сито каждый раз, как мы будем её доувлажнять. А это уже займет куда больше времени.

И наконец, на завершающем этапе приготовления нашей прикормки мы можем добавить в неё подготовленные частицы, а также животные компоненты.

Итак, со смешиванием сухого грунта и сухой прикормочной смеси всё более-менее понятно, но что же делать, если, к примеру, прикормка у нас уже увлажнена? Добавить сухой грунт в неё мы не можем, т.к. он начнет впитывать в себя влагу из прикормки, что впоследствии изменит её механику. Значит, нам следует грунт увлажнить перед использованием. Для этого можно воспользоваться пульверизатором, хотя этот способ, откровенно говоря - не самый лучший и весьма неэффективный. Правильнее будет тонкой струйкой добавить в смесь немного воды (подобно тому, как мы замешиваем прикормку) и воспользоваться шуруповертом со специальным венчиком (фото 11).

Помимо этого, существует еще один, достаточно эффективный способ увлажнения грунта перед использованием. Для этого нам понадобится простая бумага (правда, желательно чтобы она была без чернил) - например, старая газета. Помещаем грунт в широкую емкость (к примеру, в таз), накрываем его в данной емкости бумагой, наливаем сверху воды и отставляем на некоторое время (хотя бы на ночь). В итоге вода равномерно и тщательно увлажнит грунт, подобно тому, как если бы его, к примеру, увлажнил дождь.

Хочу также заметить, что приведенные выше методы подготовки грунта перед использованием дадут отнюдь неоднозначный результат работы готовой прикормки. Например, если добавить сухой грунт в сухую прикормочную смесь, после чего начать её приготовление - в результате получим тяжелую и плотную смесь, даже если применять грунты типа «Terre de Somme». Такую смесь обязательно следует пропустить через сито после приготовления. Данный метод смешивания прикормки с грунтом, пусть даже достаточно рассыпчатым, позволит создать весьма неплохую речную смесь.

Приготовленная таким методом прикормка будет отлично доставлять на дно водоема с медленным или средним течением много животных компонентов, а там уже быстро их высвобождать.

А что касается второго метода (если заранее увлажненный грунт добавляется в увлажненную прикормку), то при этом мы, наоборот, не поменяем механики ни прикормочной смеси, ни грунта. Можно даже заблаговременно немного переувлажнить прикормочную смесь, т.к. грунт её всё равно подсушит, даже будучи предварительно увлажненным. В этом случае не понадобится вскоре доувлажнять смесь, что, как правило, влечет за собой её уплотнение.

Ароматизация и окраска грунтов

Тоже весьма интересный вопрос, которому хотелось бы уделить несколько слов. Ароматизировать ли грунт, который мы хотим использовать в прикормочной смеси, или нет? Однозначного ответа тоже нет, но хочу заметить, что почти каждый рыболов-спортсмен что-то обязательно делает с грунтом. Кто-то их красит, кто-то смешивает разные виды грунтов, чтобы добиться нужной механики прикормки в целом, а кто-то добавляет в них аромы.

Правда, примечательно, что ароматизации поддаются грунты, которые, как правило, будут использованы без прикормочных смесей (в чистом виде). Например, у фирмы Sensas в арсенале есть как обычные, так и уже ароматизированные грунты (фото 12). Но в большинстве случаев не нужно заблаговременно ароматизировать грунт, который мы будем добавлять в прикормку, т.к. может случиться, что ароматизаторы грунта и прикормки окажутся несовместимыми. Соответственно, все аромы лучше всего добавлять непосредственно в уже смешанную прикормку вместе с грунтом, а не по отдельности.

Стоит ли красить наш грунт? Вновь вопрос неоднозначный. Сам по себе грунт способен подкрасить готовую прикормочную смесь. Но в разных ситуациях бывает так, что этого просто недостаточно или же необходимо придать прикормке необходимый оттенок. Опять же, в таких случаях рыболов подкрашивает специальными красителями всю готовую прикормку в целом, а не грунт перед использованием его в прикормке. Сам грунт имеет смысл окрасить только в случае, ели он будет применяться самостоятельно.

Но зато можно не покупать дорогие красители, а приобрести уже окрашенный грунт разных оттенков. К примеру, на лотках множества рыболовных магазинов предоставлен большой выбор окрашенных грунтов от мировых производителей. Чаще всего, это грунты «Terre de Somme», окрашенные в желтый, красный и темный цвета (фото 13), что позволяет использовать их в качестве добавок к прикормкам в разное время года и в разных условиях ловли. Механика земли при этом не меняется. Как видите - вновь решать вам, что выгоднее покупать - краситель для прикормки или уже окрашенный грунт.

Напоследок хотелось бы напомнить об одном факте по приготовлению прикормочных смесей с добавлением грунтов. Грунт чаще всего мы добавляем в прикормку вместе с животными компонентами, такими как рубленый червь, опарыш (в том числе ошпаренный), мотыль. Такой животный компонент, как рубленый червь, например, способен очень сильно изменить механику нашей прикормки, т.к. он выделяет в неё много влаги. Соответственно, не забывайте об этом при замешивании прикормки - сделайте её немного посуше, что впоследствии компенсируется данной добавкой.