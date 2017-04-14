Десять советов для трудовой рыбалки фидерной снастью Дмитрий Архипов, Санкт-Петербург

Нередко при поездке за лещом или при попытке половить во время хода «белой» рыбы рыболов попадает в ситуацию, когда искомой добычи в водоеме просто нет, и никакие танцы с бубнами не призовут желаемую добычу к месту ловли.

Вариант с отказом от рыбалки, естественно, не рассматривается, и в большинстве случаев весь световой день приходиться скучать в ожидании выхода рыбы, который может и не произойти. Если вам не по душе такое развитие событий, то советую уделить внимание густеркам и плотвичкам – местным обитателям водоема. Основываясь на собственном опыте «чупа-чупсных» рыбалок, постараюсь осветить основные моменты, которые помогут перестроиться и подловить пару килограммов мелочевки.

Изучение рельефа

Быстро пробегаем еще раз по рельефу и клипсуем две-три дистанции. Причем обязательно проверяем как сверхдальние точки, так и рельеф под ногами. Дистанция десять метров – тоже дистанция! Особое внимание обращаем на глубину, меряем на счет. «Чем меньше глубина, тем легче маркерный груз» - только соблюдая этот принцип можно найти перепад глубины. Помимо низа бровки отмечаем площадки после подъема, границы подводной растительности. Все это дело запомнить помогут колышки для переноса дистанции, особенно удобное решение сделала компания Balzer, поместив на веревке между кольями разноцветные бегунки, позволяющие с точностью до сантиметра запомнить несколько дистанций.

Комплект снастей

Первым делом ставим самую мягкую вершинку, которую позволяют применять условия ловли. Фидер в росте 3,3 или 3,6 м с тестом 50 - 80 г будет оптимален, более тяжелыми комплектами ловить мелочевку просто утомительно. Я остановил свой выбор на двухчастных удилищах фирмы Allux, удочки намного чувствительней и деликатней трехчастных фидеров, ими очень легко работать и подсекать рыбу при поклевке в любой момент после приводнения кормушки. Удочки укомплектованы катушками Allux Carbon EVO, катушка имеет широкую низкопрофильную шпулю в размере 4000, не требует подмотки бэкинга и весит всего 250 г, что позволяет ловить без усталости весь световой день.

Основная леска

В качестве основной - только шнур, монофильная леска не позволит регистрировать осторожные поклевки и подсекать при поклевке на падении насадки в толще воды. Шнур использую итальянской фирмы DIP c разрывной нагрузкой 6 кг, он четырехжильный, в меру жесткий и достаточно быстро тонет, что позволяет уменьшить паразитную дугу, да и проблем с реагированием на поклевку нет.

Прикормка

Прикормку в идеале мешать новую из мелкофракционных смесей, но можно доработать и первоначальный вариант. Пробиваем несколько раз через сито, по максимуму отсеивая крупную фракцию, и пересыпаем в широкую тару. По возможности прикормку надо подсушить. Обязательно красим всё в темный цвет, мелкая рыба боится контрастных пятен на дне. Для подстраховки лежит в машине пачка прикормки серии «Спорт» от Dunaev, её замешать отдельно и использовать для поиска мелочевки или добавить в готовый состав для избавления от излишней влаги. Не забываем, что полученный состав не очень хорош по крупной рыбе, поэтому дорабатываем только часть прикормки, благо много нам и не понадобится.

Монтаж

Исходя из активности и расположения рыбы в водном горизонте, подбираем монтаж. Просто и эффективно – это варьировать отвод под кормушку на оснастке Патерностер. В случае ловли на ин-лайн удобно менять подачу насадки, варьируя длину отвода под кормушку. Не стоит стесняться увеличивать отвод вплоть до 30 см. Это увеличивает время нахождения насадки в толще воды и дает возможность подджиговки с помощью катушки или кончика фидера.

Кормушки

Лещовые «ведра» сразу снимаем, в арсенале обязательно надо иметь микрокормушки и кормушки среднего объема, причем весовой диапазон может понадобиться от 10 до 80 г. Самое приятное – это, конечно, ловля «наперстками» в 15 - 30 г: точность - максимальная, усилия - минимальные.

Поводки

Если поводков под мелочевку не приготовлено заранее, то лучше связать штук пять, прекратив ловлю - вязание в процессе рыбалки сбивает темп перезабросов и часто является причиной потери интереса рыбы к точке ловли. Понадобятся поводки от 40 до 100 см длиной с крючками из тонкой проволоки в размерах №№16, 18. Советую навязать все поводки по 60 см - укоротить легко, а удлинить можно вставками из более толстой лески 0,12 - 0,14 мм. Неплохо себя показали готовые поводки от Owner, наконец появились в их ассортименте и тонкие лески с маленькими крючками.

Ароматика

Вытаскиваем из своей сумки или отбираем у скучающих соседей дипы, порошки, ликвиды, бустеры и прочие добавки. Они понадобятся для привлечения рыбок и быстрой проверки запасных дистанции на наличие рыбы. Особенно хорошо с этим делом справляются сухие ароматизаторы, поскольку они дают облако мути, которое быстро привлекает мелочевку. Но в любом случае - это уже крайние меры, при правильной подаче насадки клевать будет и без дипов.

Насадки

Тут секретов немного - что даем в кормушку, на то и ловим. Не надо насаживать объем - один опарыш, опарыш с мотылем, маленький кусочек червя. По мне самое интересное и сложное – это ловля на одного мотыля: ловим прямо с руки или колена, моментальная подсечка при малейшем движении вершинки. Промахи при подсечке и крючок без насадки заставят кипеть даже самую спокойную голову. Именно в этот момент и запустится процесс анализа ситуации, а время на рыбалке полетит стремительно.

Мобильность

Один из самых важных моментов – это мобильность. Как только клев стихает, а попытки вернуть активность в точке не заканчиваются успехом, моментально меняйте дистанцию. И тактика на каждой точке должна быть разной, экспериментируйте с объемом корма и темпами перезабросов, используйте мои советы и находите свои собственные решения, влияющие на клев.

В заключение хочу сказать, что такие рыбалки не только помогают научиться быстро перестраиваться в процессе ловли, но еще и ставят технику владения снастью, избавляют от лишних движений и тем самым уменьшают число ошибок, приводящим к отстрелам и прочим неприятностям. В рыбалке нет предела совершенству! Развивайтесь - и не теряйте в бездействии столь долгожданные дни на водоемах.