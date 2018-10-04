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Десять мыслей о судаке

Олег Ляльковский |

Люблю поискать судака на водохранилще. В прилове, конечно, приветствуются и окуни-горбачи, и щука, особенно трофейных размеров, но всё же ориентир на Большой воде для меня - именно судак. Почему он? Уж больно капризен и вариативен в поведении, а потому так желанен. А еще судак неподражаем по эмоциональности поклевки, особенно когда в настроении. В общем, рыба в спортивном плане очень интересная, а уж говорить о ней можно бесконечно. Объять необъятное пытаться даже не буду, а просто приведу десять мыслей о клыкастом, навеянные прошлым сезоном.

Десять мыслей о судаке

Навигатор или «по запаху»?

Гонять целый день по навигатору с эхолотом можно, но не так уж интересно

Процентов 90 судаковых вылазок приходится у меня на два водохранилища. На каждом из них разработано до полусотни точек. Обычно это места, где хотя бы однажды наблюдался отклик в виде судаковой поклевки, реже - просто перспективный рельеф, который попался в эхолоте. И вот по достижении определенного объема таких вот «якорей» у тебя возникает конфликт между доминирующим в рыбалке творчеством, свободой поиска - и предустановленной заранее схемой.

Если ранее ты приезжал, садился в лодку и плыл практически, куда глаза глядят, попутно всматриваясь в эхолот, то теперь просто открываешь навигатор и следуешь из пункта «А» в пункт «Б», лишь сверяясь по ходу дела с эхолотом. И так целый день. И вроде бы ничего плохого в этой алгоритмичности и предустановке нет, ведь все точки – места, рано или поздно срабатывающие. Однако несколько последних пролетных рыбалок наводят на вот какие мысли.

Поиск перспективнее, на мой взгляд, начинать не с какой-то локальной точки, а с района. Например, мы отправляемся в такой-то район водоема по визуальным ориентирам, либо по навигатору, но без четкого попадания в координаты.

Там уже, по месту, делаем несколько галсов c эхолотом в поисках места для якорной стоянки. В общем, ничего нового - ищем рельеф, кормовую рыбу, коряжки - словом, что-то интересное, за что можно зацепиться. Смысл в том, что мы открываем знакомые области по-новому, а бывает - просто обнаруживаем новую локальную точку. Если есть отклик, обрабатываем район плотно, меняем 5 - 6 стоянок. Скорее всего, судак и компания откликнется и еще где-то поблизости. Если же глухо - уходим в принципиально другую зону водохранилища.

Все водоемы разные

Отличаются они и водой, и почвой, и рельефом дна, и возрастом, и еще тысячей характеристик. Но все более-менее большие водоемы объединяет разнообразие условий для рыбы. Пусть в разной пропорции, но везде есть участки глубокие - и мелкие, закоряженные - и чистые, с твердым дном - и с «бузой», с рельефом, микрорельефом либо вовсе без него. В общем, матрица поиска ясна - перебираем разноплановые участки.

Выручила «мандула» с миниатюрным тройничком в хвосте

Пробуем сразу места «классические» - с рельефом, плотным дном, с приличными глубинами, а в случае неуспеха смещаемся поближе к местам нетрадиционным. Так, при освоении одного водоема, где, как разведка донесла, судак есть и в количестве, я никак не мог зацепиться за клыкастого на бровках, свальчиках, коряжках, микрорельефе. Оказалось, судак вылез на обширное плато - и как только я заякорился на нем, дело пошло. То был ровный стол с глубинами 4 - 5 м, в нём лишь две вещи выдавали классическое судаковое место - плотное песчаное дно, да ракушка-дрейсена, время от времени цепляющаяся за крючки. В общем, творчество никто не отменял - это рыбалка, брат.

Приманка на судака?

Никогда не знаешь, на что проклюнется клыкастый - пробуем разные типы, размеры и цвета, причем попеременно. На сегодняшний день в джиговой теме можно выделить 4 основных типа эффективных приманок – «поролон», составники из полиуретана («мандула», «тапки»), «силикон», «силикон хитрый» – «съедобный» да плавающий. Работают все, тут лишь вопрос времени и степени эффективности в данных конкретных условиях.

Наверное, в большой мере универсальной всесезонной приманкой можно назвать «силикон» во всем его разнообразии, хотя один мой многоопытный знакомый судачатник круглогодично делает ставку на «поролон» и ловит отменно. На что сегодня отзовется клыкастый, покажет только практика. И не нужно никаких догм. Считается, «поролон» и полиуретановые приманки - по холодной воде, «силикон» - летняя тема.

На воде же часто случается с точностью до наоборот. Припоминаю июльское «глухолетье», когда судак напрочь отказывался откликаться на всякие разные джиги. Ни одного четкого удара, лишь редкие невнятные прижимы да купированные хвосты. А выручила тогда «мандула» со своим миниатюрным тройничком в хвосте. Клыкастый безударно подвисал на паузе, часто даже снаружи морды, но и это было гораздо веселее, чем просто полоскать воду классическим силиконовым методом. Да, и температура воды была хорошо за двадцать.

Размер приманки?

Рыба бывает в разном настроении. Иногда хищник агрессивен и жаден, но чаще - пассивен и безучастен. Какую приманку выбрать - большую или маленькую? Вопрос очень индивидуальный - зависит от водоема, возможностей снасти, погодных условий, наконец. С лёту ответить, какая приманка сегодня нужна судаку, двухдюймовая или пятидюймовая, просто невозможно. Наверное, основываясь на опыте прошлых рыбалок, можно принять решение, с чего начинать - с тяжелой артиллерии, или же с «маленькой шоколадки». Дальше всё - в процессе рыбалки. Если поклевки невнятные, прижимы, откусанные хвосты да следы клыков на «силиконе» - логично уменьшить приманку.

Тут вопрос сугубо из области геометрии - мелкая приманка лучше умещается в нешироко открытый рыбий рот. Если же активность хищника присутствует, то приманки побольше могут «выстрелить», позволив улову укрупниться или увеличить количество поклевок. Но это, как говорится, неточно.

Вообще, чем крупнее водоем и чем наглее там рыба, тем меньше её смущает размер предлагаемой приманки. Что до меня, то мой любимый размер по судаку - 2,5 - 3 дюйма для «силикона» классического и 4 дюйма для узкотелой «съедобки».

Рыбу нужно ловить в местах её наибольшего скопления

Поиск судака - наше всё. Современные рыбопоисковые системы - при наличии должного умения и прилежания - помогут найти суперместа. Что такое суперместо? Это место, где рыба локализована. К примеру, коряжка посреди обширного ровного поля с правильным дном. Везде рыбы в округе нет, а тут - есть, причем в хорошей концентрации. Но это, так сказать, изыски. Мы же привыкли обходиться и без них. Работаем на проверку всей территории: бровки, свалы, бугры, микрорельеф - всё это те точки, которые рано или поздно должны выстрелить. Может, не в этот раз, не сегодня, но когда-то - обязательно.

Непременный атрибут правильного места

Или другая история: рыба найдена - вот она, в виде точек на большом экране, но какая-то пассивная и совсем не откликается ни на какие наши ухищрения. Обычный расклад для судака. А это еще сложнее - знать, что рыбу нашел, но перехитрить не смог.

В общем, возводить в ранг культа поисковые системы не стоит. Во-первых, ими нужно уметь пользоваться. Но это не так сложно, сложнее другое: пересмотреть весь стиль рыбной ловли, с поправкой на эти системы. Ищем большую часть белого дня, не отрывая глаз от монитора, ловим остаток времени и только там, где «всевидящее око» разрешит. Согласитесь, в любительской рыбалке это часто неприемлемо, ведь наша первоочередная цель - удовольствие от процесса, не всем такая монотонная работа придется по нраву. У меня есть несколько знакомых, прикупивших себе навороченные эхолоты, но так и не увеличивших свои уловы.

Мель или глубина?

Укрупненный поиск проводим на разноплановых участках водохранилища. Кто-то нам когда-то сказал, что судака нужно искать на глубинах в 4 и более метра, так и живем... А как насчет 1,5 - 2 м, особенно, если это верхняя точка подводного бугра, а на дворе, к примеру, теплый осенний денек и малек вышел погреться в последнем солнце этого сезона? Поначалу, конечно, нужно проверить глубину, но если там пусто, почему бы не переключиться на мель?

Может «выстрелить» любое место. Например, прошлой осенью, это было в середине октября, мне казалось, что рыба должна стоять на глубоких участках с рельефом - всё как мы любим. Ан - нет. Не было её ни на свалах, ни на бровках, ни на буграх на отметках 6 – 12 м. Так и проболтались мы под прессом догм до обеда короткого осеннего дня. А клыкастый неожиданно обнаружился на трех метрах. Вот что у него на уме? А не зайди мы на те глубины, вполне могли бы и остаться с нулем.

О погоде

С каких-то пор при изучении прогноза погоды я перестал обращать внимание на такие мелочи, как атмосферные осадки, температуру, не говоря уже про давление или фазу луны. Основной параметр - сила и направление ветра. Свыше 10 м/с - ловля маловероятна чисто технически, во всяком случае - на основной акватории водоема. Быть может, еще где-то как-то по заливам, да с подветренной стороны - но это всё не то.

Утоньшение шнура и увеличение массы джиговой приманки спасают до определенных пределов, откидывают для нас пару-тройку метров в секунду от критического значения, но не более. Вообще, всё сильно зависит от направления ветра и конфигурации акватории. В моих пенатах - выше 7 м/с ловить уже некомфортно. Впрочем, безветрие тоже не панацея - на красивой глади озера часто бывают пролетные рыбалки.

Оптимально, на мой взгляд, - 3-4 м/с, вода достаточно аэрируется, становится в меру шумной, маскируя наше присутствие на воде, солнце - вызывает благоприятную для хищника игру света. А вот если при принятии решения «ехать - не ехать» принимать во внимание все погодные параметры, то за сезон можно так и не проветрить лодку...

Имеет ли смысл подолгу стоять на точке?

Вопрос, конечно, интересный. Один мой знакомый судачатник лет десять использовал электромотор. В итоге был привязан к тому участку акватории, откуда выходил на воду, зато тщательнейшим образом его обрабатывал - и не без успеха. Потом купил себе 6-сильную «Ямаху» и... Три сезона она в гараже у него пролежала без дела - так прикипел к «оседлой жизни» на водоеме. Когда глиссер дает скорость передвижения по водохранилищу, постоянно возникает соблазн свинтить куда-нибудь в противоположный край водоема. «Рыба клюет вчера, завтра и вон под тем дальним берегом». Часто сам попадал в ситуацию, когда добрую половину дневного времени тратишь на переходы, а не на саму ловлю.

Мелочь всегда активнее трофея

Истина, наверное, лежит где-то посередине. Но, сдается мне, метание из края в край - неверная тактика, по крайней мере - для любительской рыбалки. Как всегда, в день, когда мы на воде, почему-то погода не оптимальна, растущий прессинг никто не отменял, а тут еще промысловая бригада со своими сетями... В общем, сегодня судак стал разборчив или редок, а скорее и то и другое. А вот «белой» рыбы в водоеме по-прежнему много.

В итоге мы всё чаще наблюдаем такое явление, как «выходы» - когда в строго определенных местах, да в определенное время клыкастый проклевывается. Со временем ты понимаешь, что вопрос заключается, наверное, не столько в месте, сколько во времени, и тебе уже не кажется такой глупой затеей подолгу стоять на одном и том же месте в ожидании активности.

Бывает и другая история - поклевки то и дело случаются, но на крючке сплошь мелочь. Попал на детский сад, выходит. Один судачок, второй, третий - все чуть поболе приманки. Однажды на бугре с шести на три метра одного за другим изловил одиннадцать недомерков. В итоге нервы сдали - и волевым решением место я тогда сменил. В таких ситуациях возникает резонный вопрос: оставаться и ждать бонус - или уходить. Тогда я принял решение уйти, но от нескольких уже опытных в этом деле товарищей слышал, что на таких местах может проклюнуться и трофей. Возможно, через паузу, возможно - через пару постановок в этом районе, но шанс есть.

Зацеп - это хорошо?

Оно ведь как бывает: ты собирал свою приманку, колечко к колечку, крючочек к тельцу, правильный цвет, рабочий запах, поводочек, узелок проверил, трижды поплевал и всё это богатство с первого же заброса… засадил в корягу. Тьфу! Снимаешься с якоря в робкой надежде освободить многотрудную приманку, но, как всегда, безуспешно. Мы, любители, закупаясь за свои кровные, не можем себе позволить отрывать недешевые приманки десятками и десятками.

Конечно, с первого зацепа, может, мы и не уйдем с этого закоряженного района, но вот со второго - почти наверняка. А между тем закоряженная акватория почти гарантированно привлекает хищника, часто - трофейного. Офсетные крючки отчасти спасают, но, разумеется, не панацея. Как же быть? С одной стороны, зацепы - это нервы, с другой - «крепкий» участок - это перспектива. Немного смягчим стиль - подсечки поаккуратнее, покороче, возможно даже через паузу. Направление мертвого зацепа прошлого заброса запоминаем и не наступаем на те же грабли - работаем поблизости. И если в коряжнике стоит судак, он рано или поздно отреагирует.

Фактор времени: многодневные рыбалки лучше!

Большая вода и большие площади требуют много времени - это аксиома. Кроме того, выезд с лодкой - тоже довольно трудозатратная история для экспресс-выезда длительностью в короткий день. В первый день происходит отработка известного. Есть результат - хорошо. Нет результата, тогда второй день - это «запасной аэродром» для поисков. А, бывает, просто подходит правильное время - и начинают работать те самые точки, на обнаружение которых потрачен день первый.

Подходит нужное время - и проверенные точки всё равно срабатывают

Идеально, конечно, было бы жить на рыбалке, изредка посещая «большую землю», чтобы пополнить поредевшие запасы снастей да провизии, но жизнь, к сожалению, диктует всё наоборот. В то же время позволить себе переночевать на водоеме с пятницы на субботу, а затем с субботы на воскресенье - может позволить себе любой, кто действительно этого хочет. А это уже полноценных два дня лова с целыми тремя вечерками!

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