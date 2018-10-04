Десять мыслей о судаке Олег Ляльковский | 4 октября 2018 г.

Люблю поискать судака на водохранилще. В прилове, конечно, приветствуются и окуни-горбачи, и щука, особенно трофейных размеров, но всё же ориентир на Большой воде для меня - именно судак. Почему он? Уж больно капризен и вариативен в поведении, а потому так желанен. А еще судак неподражаем по эмоциональности поклевки, особенно когда в настроении. В общем, рыба в спортивном плане очень интересная, а уж говорить о ней можно бесконечно. Объять необъятное пытаться даже не буду, а просто приведу десять мыслей о клыкастом, навеянные прошлым сезоном.

Навигатор или «по запаху»?

Процентов 90 судаковых вылазок приходится у меня на два водохранилища. На каждом из них разработано до полусотни точек. Обычно это места, где хотя бы однажды наблюдался отклик в виде судаковой поклевки, реже - просто перспективный рельеф, который попался в эхолоте. И вот по достижении определенного объема таких вот «якорей» у тебя возникает конфликт между доминирующим в рыбалке творчеством, свободой поиска - и предустановленной заранее схемой.

Если ранее ты приезжал, садился в лодку и плыл практически, куда глаза глядят, попутно всматриваясь в эхолот, то теперь просто открываешь навигатор и следуешь из пункта «А» в пункт «Б», лишь сверяясь по ходу дела с эхолотом. И так целый день. И вроде бы ничего плохого в этой алгоритмичности и предустановке нет, ведь все точки – места, рано или поздно срабатывающие. Однако несколько последних пролетных рыбалок наводят на вот какие мысли.

Поиск перспективнее, на мой взгляд, начинать не с какой-то локальной точки, а с района. Например, мы отправляемся в такой-то район водоема по визуальным ориентирам, либо по навигатору, но без четкого попадания в координаты.

Там уже, по месту, делаем несколько галсов c эхолотом в поисках места для якорной стоянки. В общем, ничего нового - ищем рельеф, кормовую рыбу, коряжки - словом, что-то интересное, за что можно зацепиться. Смысл в том, что мы открываем знакомые области по-новому, а бывает - просто обнаруживаем новую локальную точку. Если есть отклик, обрабатываем район плотно, меняем 5 - 6 стоянок. Скорее всего, судак и компания откликнется и еще где-то поблизости. Если же глухо - уходим в принципиально другую зону водохранилища.

Все водоемы разные

Отличаются они и водой, и почвой, и рельефом дна, и возрастом, и еще тысячей характеристик. Но все более-менее большие водоемы объединяет разнообразие условий для рыбы. Пусть в разной пропорции, но везде есть участки глубокие - и мелкие, закоряженные - и чистые, с твердым дном - и с «бузой», с рельефом, микрорельефом либо вовсе без него. В общем, матрица поиска ясна - перебираем разноплановые участки.

Пробуем сразу места «классические» - с рельефом, плотным дном, с приличными глубинами, а в случае неуспеха смещаемся поближе к местам нетрадиционным. Так, при освоении одного водоема, где, как разведка донесла, судак есть и в количестве, я никак не мог зацепиться за клыкастого на бровках, свальчиках, коряжках, микрорельефе. Оказалось, судак вылез на обширное плато - и как только я заякорился на нем, дело пошло. То был ровный стол с глубинами 4 - 5 м, в нём лишь две вещи выдавали классическое судаковое место - плотное песчаное дно, да ракушка-дрейсена, время от времени цепляющаяся за крючки. В общем, творчество никто не отменял - это рыбалка, брат.

Приманка на судака?

Никогда не знаешь, на что проклюнется клыкастый - пробуем разные типы, размеры и цвета, причем попеременно. На сегодняшний день в джиговой теме можно выделить 4 основных типа эффективных приманок – «поролон», составники из полиуретана («мандула», «тапки»), «силикон», «силикон хитрый» – «съедобный» да плавающий. Работают все, тут лишь вопрос времени и степени эффективности в данных конкретных условиях.

Наверное, в большой мере универсальной всесезонной приманкой можно назвать «силикон» во всем его разнообразии, хотя один мой многоопытный знакомый судачатник круглогодично делает ставку на «поролон» и ловит отменно. На что сегодня отзовется клыкастый, покажет только практика. И не нужно никаких догм. Считается, «поролон» и полиуретановые приманки - по холодной воде, «силикон» - летняя тема.

На воде же часто случается с точностью до наоборот. Припоминаю июльское «глухолетье», когда судак напрочь отказывался откликаться на всякие разные джиги. Ни одного четкого удара, лишь редкие невнятные прижимы да купированные хвосты. А выручила тогда «мандула» со своим миниатюрным тройничком в хвосте. Клыкастый безударно подвисал на паузе, часто даже снаружи морды, но и это было гораздо веселее, чем просто полоскать воду классическим силиконовым методом. Да, и температура воды была хорошо за двадцать.

Размер приманки?

Рыба бывает в разном настроении. Иногда хищник агрессивен и жаден, но чаще - пассивен и безучастен. Какую приманку выбрать - большую или маленькую? Вопрос очень индивидуальный - зависит от водоема, возможностей снасти, погодных условий, наконец. С лёту ответить, какая приманка сегодня нужна судаку, двухдюймовая или пятидюймовая, просто невозможно. Наверное, основываясь на опыте прошлых рыбалок, можно принять решение, с чего начинать - с тяжелой артиллерии, или же с «маленькой шоколадки». Дальше всё - в процессе рыбалки. Если поклевки невнятные, прижимы, откусанные хвосты да следы клыков на «силиконе» - логично уменьшить приманку.

Тут вопрос сугубо из области геометрии - мелкая приманка лучше умещается в нешироко открытый рыбий рот. Если же активность хищника присутствует, то приманки побольше могут «выстрелить», позволив улову укрупниться или увеличить количество поклевок. Но это, как говорится, неточно.

Вообще, чем крупнее водоем и чем наглее там рыба, тем меньше её смущает размер предлагаемой приманки. Что до меня, то мой любимый размер по судаку - 2,5 - 3 дюйма для «силикона» классического и 4 дюйма для узкотелой «съедобки».

Рыбу нужно ловить в местах её наибольшего скопления

Поиск судака - наше всё. Современные рыбопоисковые системы - при наличии должного умения и прилежания - помогут найти суперместа. Что такое суперместо? Это место, где рыба локализована. К примеру, коряжка посреди обширного ровного поля с правильным дном. Везде рыбы в округе нет, а тут - есть, причем в хорошей концентрации. Но это, так сказать, изыски. Мы же привыкли обходиться и без них. Работаем на проверку всей территории: бровки, свалы, бугры, микрорельеф - всё это те точки, которые рано или поздно должны выстрелить. Может, не в этот раз, не сегодня, но когда-то - обязательно.

Или другая история: рыба найдена - вот она, в виде точек на большом экране, но какая-то пассивная и совсем не откликается ни на какие наши ухищрения. Обычный расклад для судака. А это еще сложнее - знать, что рыбу нашел, но перехитрить не смог.

В общем, возводить в ранг культа поисковые системы не стоит. Во-первых, ими нужно уметь пользоваться. Но это не так сложно, сложнее другое: пересмотреть весь стиль рыбной ловли, с поправкой на эти системы. Ищем большую часть белого дня, не отрывая глаз от монитора, ловим остаток времени и только там, где «всевидящее око» разрешит. Согласитесь, в любительской рыбалке это часто неприемлемо, ведь наша первоочередная цель - удовольствие от процесса, не всем такая монотонная работа придется по нраву. У меня есть несколько знакомых, прикупивших себе навороченные эхолоты, но так и не увеличивших свои уловы.

Мель или глубина?

Укрупненный поиск проводим на разноплановых участках водохранилища. Кто-то нам когда-то сказал, что судака нужно искать на глубинах в 4 и более метра, так и живем... А как насчет 1,5 - 2 м, особенно, если это верхняя точка подводного бугра, а на дворе, к примеру, теплый осенний денек и малек вышел погреться в последнем солнце этого сезона? Поначалу, конечно, нужно проверить глубину, но если там пусто, почему бы не переключиться на мель?

Может «выстрелить» любое место. Например, прошлой осенью, это было в середине октября, мне казалось, что рыба должна стоять на глубоких участках с рельефом - всё как мы любим. Ан - нет. Не было её ни на свалах, ни на бровках, ни на буграх на отметках 6 – 12 м. Так и проболтались мы под прессом догм до обеда короткого осеннего дня. А клыкастый неожиданно обнаружился на трех метрах. Вот что у него на уме? А не зайди мы на те глубины, вполне могли бы и остаться с нулем.

О погоде

С каких-то пор при изучении прогноза погоды я перестал обращать внимание на такие мелочи, как атмосферные осадки, температуру, не говоря уже про давление или фазу луны. Основной параметр - сила и направление ветра. Свыше 10 м/с - ловля маловероятна чисто технически, во всяком случае - на основной акватории водоема. Быть может, еще где-то как-то по заливам, да с подветренной стороны - но это всё не то.

Утоньшение шнура и увеличение массы джиговой приманки спасают до определенных пределов, откидывают для нас пару-тройку метров в секунду от критического значения, но не более. Вообще, всё сильно зависит от направления ветра и конфигурации акватории. В моих пенатах - выше 7 м/с ловить уже некомфортно. Впрочем, безветрие тоже не панацея - на красивой глади озера часто бывают пролетные рыбалки.

Оптимально, на мой взгляд, - 3-4 м/с, вода достаточно аэрируется, становится в меру шумной, маскируя наше присутствие на воде, солнце - вызывает благоприятную для хищника игру света. А вот если при принятии решения «ехать - не ехать» принимать во внимание все погодные параметры, то за сезон можно так и не проветрить лодку...

Имеет ли смысл подолгу стоять на точке?

Вопрос, конечно, интересный. Один мой знакомый судачатник лет десять использовал электромотор. В итоге был привязан к тому участку акватории, откуда выходил на воду, зато тщательнейшим образом его обрабатывал - и не без успеха. Потом купил себе 6-сильную «Ямаху» и... Три сезона она в гараже у него пролежала без дела - так прикипел к «оседлой жизни» на водоеме. Когда глиссер дает скорость передвижения по водохранилищу, постоянно возникает соблазн свинтить куда-нибудь в противоположный край водоема. «Рыба клюет вчера, завтра и вон под тем дальним берегом». Часто сам попадал в ситуацию, когда добрую половину дневного времени тратишь на переходы, а не на саму ловлю.

Истина, наверное, лежит где-то посередине. Но, сдается мне, метание из края в край - неверная тактика, по крайней мере - для любительской рыбалки. Как всегда, в день, когда мы на воде, почему-то погода не оптимальна, растущий прессинг никто не отменял, а тут еще промысловая бригада со своими сетями... В общем, сегодня судак стал разборчив или редок, а скорее и то и другое. А вот «белой» рыбы в водоеме по-прежнему много.

В итоге мы всё чаще наблюдаем такое явление, как «выходы» - когда в строго определенных местах, да в определенное время клыкастый проклевывается. Со временем ты понимаешь, что вопрос заключается, наверное, не столько в месте, сколько во времени, и тебе уже не кажется такой глупой затеей подолгу стоять на одном и том же месте в ожидании активности.

Бывает и другая история - поклевки то и дело случаются, но на крючке сплошь мелочь. Попал на детский сад, выходит. Один судачок, второй, третий - все чуть поболе приманки. Однажды на бугре с шести на три метра одного за другим изловил одиннадцать недомерков. В итоге нервы сдали - и волевым решением место я тогда сменил. В таких ситуациях возникает резонный вопрос: оставаться и ждать бонус - или уходить. Тогда я принял решение уйти, но от нескольких уже опытных в этом деле товарищей слышал, что на таких местах может проклюнуться и трофей. Возможно, через паузу, возможно - через пару постановок в этом районе, но шанс есть.

Зацеп - это хорошо?

Оно ведь как бывает: ты собирал свою приманку, колечко к колечку, крючочек к тельцу, правильный цвет, рабочий запах, поводочек, узелок проверил, трижды поплевал и всё это богатство с первого же заброса… засадил в корягу. Тьфу! Снимаешься с якоря в робкой надежде освободить многотрудную приманку, но, как всегда, безуспешно. Мы, любители, закупаясь за свои кровные, не можем себе позволить отрывать недешевые приманки десятками и десятками.

Конечно, с первого зацепа, может, мы и не уйдем с этого закоряженного района, но вот со второго - почти наверняка. А между тем закоряженная акватория почти гарантированно привлекает хищника, часто - трофейного. Офсетные крючки отчасти спасают, но, разумеется, не панацея. Как же быть? С одной стороны, зацепы - это нервы, с другой - «крепкий» участок - это перспектива. Немного смягчим стиль - подсечки поаккуратнее, покороче, возможно даже через паузу. Направление мертвого зацепа прошлого заброса запоминаем и не наступаем на те же грабли - работаем поблизости. И если в коряжнике стоит судак, он рано или поздно отреагирует.

Фактор времени: многодневные рыбалки лучше!

Большая вода и большие площади требуют много времени - это аксиома. Кроме того, выезд с лодкой - тоже довольно трудозатратная история для экспресс-выезда длительностью в короткий день. В первый день происходит отработка известного. Есть результат - хорошо. Нет результата, тогда второй день - это «запасной аэродром» для поисков. А, бывает, просто подходит правильное время - и начинают работать те самые точки, на обнаружение которых потрачен день первый.

Идеально, конечно, было бы жить на рыбалке, изредка посещая «большую землю», чтобы пополнить поредевшие запасы снастей да провизии, но жизнь, к сожалению, диктует всё наоборот. В то же время позволить себе переночевать на водоеме с пятницы на субботу, а затем с субботы на воскресенье - может позволить себе любой, кто действительно этого хочет. А это уже полноценных два дня лова с целыми тремя вечерками!