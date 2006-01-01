День рыбака 2017

Во второе воскресенье июля в России традиционно отмечают День рыбака. И в 2017 году этот праздник выпадает на 9 число июля.

В нашей стране данный праздник был официально утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях», который вышел 1 октября 1980 года, а изменения в него были внесены 31 мая 2006 года. Нужно отметить, что День Рыбака является одним из профессиональных праздников, которые появились в первые годы Советской власти.

В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой.

ДеньРыбака.рф можно смело назвать одним из самых популярных праздников летней поры. Рыбаки представляют собой особое братство, которое объединяет людей самых разных профессий и возрастов.

С незапамятных времен человек ловил рыбу для использования ее в качестве пропитания. Сегодня рыбалка для многих является не способом прокормить семью, а хобби или даже спортом. Причем, увлекаются ей не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

8-9 июля 2017 г на Базе Рыболовного клуба «Креницы» состоится День Рыбака 2017.

Подробная информация на странице Северо-Западное Рыболовного Братства #СЗРБ.