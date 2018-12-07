Дансинг первого льда Алексей Коломиец | 7 декабря 2018 г.

В отличие от спиннинговых силиконовых приманок, используемые нами балансиры занимают гораздо меньше места. Практически - одна небольшая коробочка, максимум - две. Плюс то, что может быть разбросано по отсекам рыболовного ящика. Почему так? Ведь подо льдом рыба должна быть более разборчивой в еде, чем летом, правда? Тем не менее, спиннингисты прилагают больше усердия в выборе размера и цвета приманок, чем балансирщики. А этим-то, что - выбирать не из чего?

При всем богатстве выбора - другой альтернативы нет

У меня самого в зимнем арсенале приманок есть всего одна маленькая «балансирная» коробка, а пользуюсь я от силы тремя балансирами. Хотя, нет, ответ не точный. Лучше так: есть у меня три любимых модели, на которые ловлю с удовольствием. Остальные балансиры – это те, которые ловят хорошо у моих знакомых. Вот тут есть тонкость. Есть ли мои любимые балансиры в их коробках – мне неведомо. Но когда вдруг я нахожу среди их балансиров своего любимчика – откуда-то из глубины сознания бурлящим потоком вскипает радость.

Сразу лезут в голову все приятные моменты, которые этот балансир мне подарил. Эти воспоминания, расталкивая друг друга локтями, спешат явить себя окружающим в устной форме, мозг выстраивает их в очередь… Но тут товарищ закрывает коробку - и многозначительно подмигивает: «У тебя подсмотрел!» Я одним разом проглатываю несказанное без сожаления. Ведь балансиры в моей коробчонке зачастую появляются точно по такому же принципу.

Ходить, бурить и не скулить!

Первый лед каждый «пингвин» встречает по-своему, а иногда по-своему, но вместе с остальными. Вот так, ездим с товарищами по одним и тем же озерам и ерикам, но кто-то ловит окуней на балансиры, я часто балуюсь «безмотылкой», а кто-то предпочитает ловить «бель». Много раз бывало, что балансирщики вытаскивали полосатых больше, чем я на «безмотылку». Нет, никакого соревнования не было. Просто смотришь на чужой улов и спрашиваешь: «И куда тебе столько?!» А сам про себя думаешь: «Алексей, а ты чем весь день занимался?» Чем, чем… Я открывал первый лед!

Но, знаете ли, иногда балансирщики возвращались пустыми, а я им показывал отборную красноперку. Или горбачей. Тогда они многозначительно цокали языками и сетовали: «На «безмотылку» – нечестно! Совести у тебя нету…» Как это - нету?! Я всегда считал, что «безмотылка» рулит лучше всего, начиная с середины зимы! Когда рыбу, особенно окуня, уговаривать надо. И я знаю, что прав, потому как уже два сезона подряд первые рыбалки провожу именно с балансиром.

Самый первый лед встает на более мелких озерах, нежели на ериках, где мы «безмотылкой» ловим сазана (почитайте мою статью в октябрьском журнале). Если морозы стоят слабые, вполне еще можно ловить спиннингом на Ахтубе, Волге и протоках между ними.

Вы что предпочтете? Ловить крупных окуней на «Отводной поводок» или таскать таких же крупных окуней по первому льду? Звонкие поклевки накоротке! Череда холостых ударов! Вдруг видишь, как в лунке появилась большая голова - и смотрит на твой балансир, затем медленно уходит! А то, вдруг, щёлк – и нет приманки! Это, господа, первый лед! Он не всегда приносит большие уловы, но он всегда дарит массу впечатлений и неожиданностей. За это мы его и ценим, любим и с нетерпением ждем.

Первый лед в пойме

Волго-Ахтубинская пойма, смею напомнить, это Прикаспийская низменность, которая находится ниже уровня мирового океана (до минус 28 метров). Соответственно, всегда температура в этом оазисе ниже на пару градусов. А если еще принять во внимание, что там больше деревьев – то и ветер не мешает череде небольших морозов сковать водоемы первым льдом. Но есть еще один нюанс – это прозрачный лед, который очень осложняет рыбалку. Лично я в подобной ситуации сразу начинаю искать лед мутный.

Со снегом у нас тоже дефицит, поэтому ищу либо мутные участки льда, либо ухожу куда-нибудь на поворот ерика, где, может, ветер как-то помешал образованию «стекла», нагнал ледовую крошку или еще как-то нарушил «стеклообразность». Разумеется, всегда беру с собой «спасалки» и пешню.

Ну и самый мой любимый балансир по первому льду – это Usami Dansa. С самого начала мне приглянулась его форма, особенно - широкая спинка. То есть, при одинаковых взмахах удильником он должен сильнее убегать от лунки – соответственно, и фаза успокоения должна быть чуть дольше, чем у балансиров классической формы.

Так уж получилось, что в прошлом сезоне первой рыбой на балансир была щука. Я исследовал свал, бурил лунки по дугообразной траектории. Дугообразность, опять же, продиктована внешними факторами. На самой яме лед намерз очень тонкий, а вокруг – чуть толще и с легким помутнением. Просто так замерзло. Ну и где-то на третьей лунке, когда я только-только понял, куда и как круто уходит свал – звонкий щелчок! И хлыстик удочки ручной работы попытался основательно заглянуть в лунку. Щука – это бич пойм! Без поводка балансир под лед опускать страшно. Так что ставлю титановый мягкий поводок, который предназначен для ловли ультралайтом. Он «игре» балансира практически не мешает, и от щучьих зубов спасает.

Флуорокарбон не использую, потому как не вижу в нём смысла. Первый лед ведь! Окунь просто обязан бросаться на всё, что шевелится. В поиске концентрации окуня, уверен, никаких открытий я не сделаю, если скажу, что предпочитаю искать его в небольших продолговатых канавках и на границе чистого дна и водорослей. Очень часто по первому прозрачному льду я нахожу такие места визуально, помечаю их какими-нибудь «странными» лунками, а затем приезжаю сюда, когда уже снежком присыплет, либо когда намерзнет второй ледок, который обычно всегда мутный.

Несколько раз от безысходности я пытался бороться с прозрачным льдом самостоятельно. Ну, то есть, собственными силами. Делал я это двумя способами. Первый – это неподвижно сидеть на одном месте, на одной лунке. Минимум движения, чтобы рыба подумала, что не рыболов торчит, а просто кто-то забыл валенки и рыболовный ящик на льду. На самом деле, результат был. Не явный, но всё же хоть каких-то поклевок я дожидался. Только вот любой, кто подходил ко мне или проходил мимо – распугивал рыбу еще минут на двадцать.

Второй способ – более продуктивный. Я о нём еще мальчишкой прочитал в какой-то газете в рыболовной рубрике типа «На заметку рыболовам». На том месте, где собираюсь ловить окуней, я делаю сразу несколько лунок и непременно разбрызгиваю воду вокруг. Причем довольно широко. Вода быстро примерзает эдаким светлым пятном. Достаточно повторить эту процедуру 3-4 раза - и вы получите отличное мутное пятно на клёвом окуневом месте. Окунь теперь не так сильно реагирует на мои движения - и поймать его становится значительно легче.

Так уж повелось, что называя какую-то конкретную приманку, нужно непременно написать про её «игру» или варианты анимации. Что я могу сказать про Usami Dansa? На первый взгляд, ловлю им так же, как и вторым моим любимчиком от Rapala. Только, пожалуй, делаю паузы побольше и почаще. Уж не знаю, действительно ли усамовский «Танцор» быстро «ширит амплитуду» и медленнее успокаивается - мои попытки посмотреть на его «игру» с помощью подводной камеры Calypso не дали никаких вразумительных ответов.

Фаза успокоения такая же, как и у других балансиров. Чем сильнее взмах – тем сильнее уходит в сторону, только и всего. Но просто так случилось, что на какой-то чрезмерно длительной паузе ввалился такой пузан, что теперь именно этим балансиром хочется делать именно такие паузы. А теория и её привязка к особенностям геометрии – это, скорее, отговорки. Попытка объяснить причину уловистости приманки, не более того.

Второй первый лед

Волгоградским «пингвинам» везет больше всех потому, что после того, как они открывают сезон первого льда в пойме, через некоторое время встает лед на многочисленных водохранилищах. Это три водохранилища Волго-Донского канала - Карповское, Варваровское и Береславское. Цимлянское встает гораздо позже - из-за своей величины. Ну и, разумеется, Волгоградское водохранилище, которое мы называем «морем». На каждом водохранилище есть свои особенности ловли окуня. На Карповском его часто ловят на травянистом плесе или на длинной отмели, образованной старой железной дорогой.

На Береславском я был реже и чаще всего ловил окуня не у свалов, а тоже на ровном столе, который огибает старое русло речки. Почему именно тут – не берусь судить. Как только я смещаюсь к свалу – начинает клевать мелкий окунь. Ухожу снова на стол – поклевки становятся реже, но вваливаются приличные экземпляры. Именно на Береславке я научился ловить крупного окуня вполводы.

Правда, в тот момент я это делал с помощью безмотыльного «Чёртика» достаточно крупного размера. Но все мои товарищи ловили исключительно на балансиры - и подтвердили мои наблюдения и догадки. Возможно, именно «безмотылкой» мне удалось это вычислить, поскольку в режиме поиска обычно за 3 - 5 контрольных проводки в одной лунке приманка пару раз поднимается выше собственной головы. Балансиром такое редко делают.

А на Рыбинке, скажем – видел, ловят в разных горизонтах. У нас такой техники уженья я пока не встречал. Обычно все ловят около дна, изредка поднимая удильник до уровня глаз. Я же нашел окуня ровно вполводы, т.е. при глубине 4 - 5 м я подматывал метра два, да так и ходил по уже просверленным лункам. Прохожу один раз, ловя в придонном слое, затем эти же самые лунки облавливаю вполводы – и получаю долгожданные поклевки!

На водохранилищах окунь берёт чуть глубже, чем на ериках и озерах. Есть, конечно, чисто окуневые меляки, на которых балансир при взмахе норовит воткнуться в лед. Но чаще средняя глубина ловли - от двух до шести метров.

Морские «свиноокуни»

Любой рыболов догадается, кого мы так называем. Приставка «свин» к окуням прилипла не случайно. Тут и «пузатый» размер сразу многое объясняет. И еще, когда крупный окунь плавает под вами, полностью игнорируя всё, что вы ему предлагаете – не иначе как свинством с их стороны это не назовешь. Ну и смотрятся такие окуни на фоне остальных «матросиков» реальными свиноматками на фоне мелких поросят.

Именно на Волгоградском море я постоянно мучаюсь с выбором тактики поиска окуня. Либо сразу идти на свал и бурить вдоль него в поисках окуня. Либо далеко не ходить, а покараулить его на травянистом плесе. Поклевки в стиле «отдай удочку» случались и там и сям. Но есть два хитрых нюанса. Потратив утренние часы на ловлю в траве – можно окуня так и не найти. Бывает, просто не везет - и всё тут! Как не пробуришь лунку – балансир падает в траву. Буришь в пяти метрах – опять трава. И так несколько лунок.

Суета на льду настораживает крупного окуня. Он либо убирается с этого места, либо просто не подходит и ждет, когда всё затихнет. А если таки удается сделать лунку в правильном месте, когда под тобой чистое дно, а по бокам коридоры из водорослей – любой проходящий мимо «пингвин», да еще и громыхающий своими пластиковыми санками-волокушами, сводит на нет все труды и разбивает в прах все надежды. На свале же – другая напасть. Не буду их награждать нецензурными эпитетами, а назову так: «беспринципные пингвины с биноклями». В общем, первый лед на водохранилище лучше открывать в будние дни.

Про «Танцора», «Щелкунчика» и «Универсала»

Традиционно хочу назвать три приманки, которыми собираюсь открывать нынешний сезон, который уже не за горами. Это мой любимчик Usami Dansa, на котором я уже дважды поменял нижний тройник. Как только хорошая щука сложила родной тройник - я поставил Owner, а тот на хорошем морозе сломался, когда я пытался выковырнуть его из пасти окуня. Третий тройник - с каплей - я снял с какого-то другого балансира и до сих пор им ловлю.

Второй балансир, которому я верю больше остальных – это Rapala, с которого, собственно, и началась моя практика балансирной ловли. Я спросил у товарищей - мол, с чего начать? Мне сказали - бери «Рапалу», не ошибешься. Я купил в расцветке Fire Tiger - и вот уже с десяток лет, наверное, он у меня жив. Тот самый, первый и единственный. Я им ловлю редко. Раньше хранил для соревнований, берёг для абсолютно бесклёвых дней. И пока берёг, в коробке вокруг него возникли другие модели. В общем, «Рапала» - как ветеран. Нет, как балетный Щелкунчик со своими солдатиками. Весь истертый, поцарапанный, с потемневшими крючками, но с непререкаемым авторитетом и кредитом доверия.

А вот третьей приманкой назову не балансир, а, скорее, миниатюрный виб – Sebile Vibrato. Я несколько раз видел, как люди успешно ловят зимой на маленькие «цикады» и блейдбейты. Я сам подсел на ловлю судаков раттлинами. И вот нашел себе приманку для новых испытаний. Тонет хорошо. Есть модификации как с впаянными крючками, так и с тройниками. При взмахе – урчит как раттлин.

При падении - планирует. Размер – «самый свинке жёлудь». А еще, если с Vibrato снять один тройник, то получите отличную зимнюю блесну со смещенным центром тяжести.

Как вам такая универсальность?! Ну а если начать играть им как «Чёртиком»?! Эх, скорее бы уже первый лед!