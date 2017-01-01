Дальнобойный судак с берега Алексей Коломиец, Волгоград

Весенний запрет в Волгоградской области длится до 15 июня ниже Волжской ГЭС и до 30 июня на Волгоградском водохранилище. В период запрета по правилам любительского рыболовства разрешается ловить с берега одной удочкой, донкой или спиннингом. Только дело в том, что ниже ГЭС в июне уже селедка лютует, а вместе с ней и мошка. А на Волгоградском море нет мошки, но ловится судак и берш с берега.

На дальнем выбросе

Есть своя уникальная специфика в ловле с берега на просторах водохранилища. Это необходимость дальнего заброса. И это коварная каменная бровка, обросшая ракушечником. Неподготовленный к такой рыбалке человек на первой же рыбалке либо не добросит до зоны поклевок, либо поотрывает все свои приманки в первые полчаса ловли. Дело в том, что правый берег Волги на ближних подступах к Волгограду очень крутой. На фотографиях это видно. Так вот, примерно такие же обрывы и под водой. Например, на дальнем выбросе груз 35 г тонет около 35 - 40 секунд. Представляете, какая там глубина?

В принципе, с дальним забросом все ясно, хотя поговорить об этом непременно нужно, ибо практика обрастает тонкостями. Но как быть с каменной бровкой? Как высвобождать джиговую приманку из камней, обросших дрейссеной? Иной раз выковыриваешь берша или судака из этой «каменоломни» - и у него полный рот набит мелкими ракушками. Вот такие непростые условия. А ведь большие просторы – это то место, где по определению должна жить крупная рыба. Удивительно, но чаще всего ловятся мелкие судачки. «Бонусы» на 2 - 3 кг попадаются довольно редко, но примерно раз в день случается такая поклевка, ради которой хочется приехать сюда еще раз.

Вдобавок ко всему, июнь на Волге-матушке – это красиво. Синее небо на 2/3 обозримого глазу пространства и 1/3 – вода. Птицы поют, запах степных и луговых трав с ума сводит. Зацветает чабрец. Иногда на вас приходят посмотреть разные млекопитающие и приползают яйцекладущие гады. Асфальт далеко, город далеко, вы один на берегу очень большой реки. И это вы получаете сполна за то время, пока ловите джигом судаков и бершей.

Как поймать рыбу и остаться в плюсе

У моего друга-пенсионера быстро заканчивается запас терпения, когда он теряет более трех приманок. Для меня же такой расход вполне привычный. Ну, пенсионера можно понять. В преклонном возрасте бережливость выходит на первое место. Как только мой друг находит место, на котором зацепов меньше – его оттуда выманить можно разве что внеочередной пенсией. Будет стоять и ловить. И очевидно, что лучше сдвинуться и обловить новый участок – ан нет! Своих судаков он лучше поймает без больших потерь. Да и, собственно, зачем рисковать, если я все равно отдам ему часть своего улова? Вот так мой друг борется с коварной бровкой. Он ловит на инерционную катушку. Забрасывает не так далеко, как я, но все равно без рыбы не остается. Я же борюсь с бровкой тремя приемами.

Первый – это попытка как можно ближе подойти к бровке. В этом помогают вейдерсы. Кстати, когда стоишь под обрывистым берегом – в воде как-то менее страшно. И неблизко стоишь, так что если вдруг обвал случится – вода погасит поступательное движение оползня. Уж лучше намокнуть, чем быть придавленным. Правда, пока за всю практику никаких обвалов я не наблюдал.

Второй прием больше относится к матчасти. Я использую длинные поводки из струны. Длинные – это 50 см. Я бы и больше сделал, но тогда страдает заброс. Длинный поводок из струны нужен для того, чтобы противостоять ракушечнику. Все мои обрезанные этой бедой приманки дали мне статистику, которая утверждает, что «плетенка» перетирается на первых 20 - 40 см от груза.

Но это притом, что в определенный момент я форсирую извлечение приманки из воды. Это как раз третий прием. «Определенный момент» для моей снасти – это первые две «ступеньки», которые показывают явное уменьшение глубины. Как только я это замечаю – тут же изо всей силы вращаю катушку, чтобы груз как можно быстрее поднимался к поверхности воды. Именно в таком режиме, как я полагаю, груз двигается по гипотенузе треугольника, где катеты – это дно и крутая бровка. Ну и в самой верхней точке груз натыкается-таки на проклятые камни, но он уже защищен металлической струной. Если этого не делать, тогда придется довольно часто перевязывать приманку на свежее место шнура.

Да-да, расход шнура неизбежен. С новой «плетенкой» лучше туда не ходить. Обычно на ВВ (как мы кратко называем Волгоградское водохранилище) я добиваю старые шнуры, которые отслужили лето, осень и потрепались в зимнем спиннинге. Если лениться и не перевязывать – в один прекрасный момент начинаются банальные отстрелы. Не забывайте, что вы швыряете тяжелые грузы, так сказать, со всей присущей мужчинам слепой яростью. А если ещё и дури много – и подавно. Вот так плавно я перехожу к обсуждению компонентов всей снасти.

Нюансы дальнобойной матчасти

Перво-наперво для дальнобоя нужен длинный спиннинг, у которого 35 г – чуть выше середины теста. Ну, например, идеальным тестом будет 10 - 50 г. Ну и длина должна быть около трех метров. И при всем при том бланк должен быть «звонким», чтобы чувствовать поклевки на выбросе, отслеживать залипания и всякого рода придавливания приманки рыбой. Ведь не всегда поклевки такие, про которые говорят «отдай спиннинг» или «поклевка в ногу».

Дальний заброс и течение делают свое дело. Бывает, хороший судак просто тукнет по бланку, как будто муха лбом в спиннинг ударилась. Подсекать надо размашисто, ведь чем больше «плетенки» в воде, тем больше вероятность выдувания небольшой дуги, которая дает рыбам шанс одуматься и выплюнуть приманку.

Первым спиннингом для такой ловли у меня стал Hearty Rise SeaBass Force SB-1002MH (12 - 50 г). Когда-то давно я брал его для поездки за тайменем, после чего использовать для ловли жереха на Большой воде тяжелыми пилкерами. Спиннинг оказался достаточно «звонким», чтобы джиговать в описанных условиях. Второй спиннинг я искал для друзей, которые иногда заезжают в гости. Ведь джиг с берега на ВВ приходится на вторую половину мая и весь июнь.

А это всего 6 выходных, из которых, дай бог, половину вы выкроите для поездки на водохранилище. И все! Дальше спиннинг будет стоять в кладовке до следующего года. По крайней мере, у меня именно так и происходит. И что, покупать специальный спиннинг ради трех рыбалок в году? Мне повезло, я рыбачу чаще, чем многие мои друзья и товарищи. По этой причине я и решил приобрести второй спиннинг со схожими характеристиками. Им стал Mottomo Balista MBLS-1002MH (12 - 45 г). Этот спиннинг чуть посылистей при использовании 35-граммовых грузов, но если ловить на 41 г – «Хертик» предпочтительнее.

С чувствительностью у «Балисты» тоже порядок. Наверное, можно найти более «звонкий», более джиговый трехметровый спиннинг, но я повторюсь, что эти же спиннинги я еще использую для ловли жереха, когда с берега также надо забросить как можно дальше. Однозначно у этих бланков посылистость будет выше, чем у чисто джигового инструмента. Я выбрал универсальность - и пока что у меня все получается.

Что касается катушек – я использую размер 3000 и 4000. В обоих случаях - Daiwa. В размере 4000 у меня старенький Certate Hyper, который выпускался еще в металлическом корпусе. Абсолютно тяговая катушка, что немаловажно, когда пытаешься выдрать судака на поверхность как можно быстрее, пока он не уткнулся головой в «каменоломню». Конечно же, качественная намотка просто необходима. Иначе будут перебежки, петли и отстрелы приманок. А вот мой товарищ уже третий год ловит на катушку Stinger Aggregate SF 3500 - и ни о чем другом не помышляет. Его все устраивает - и намотка, и тяговые характеристики.

«Плетенку» надо намотать под самый буртик шпули. Я не умничаю - просто напоминаю. Каждый метр на счету. Можно долго гадать, почему другие ловят через заброс, а у вас одна поклевка с десятка забросов. А вот легкий недоброс – и досвидос, как говорят интернетзависимые люди. Мы даже частенько стравливаем «плетенку» во время ее погружения в пучину. Я так редко делаю. Иногда при падении жерех может долбануть, а иногда полезно «встретить» дно на заведомо натянутом шнуре. Какую-то конкретную марку шнура я называть не буду.

Боюсь, буду субъективен. Все ловят на то, к чему привыкли, в чем уверены. Самое главное - это устойчивый к истиранию шнур с разрывной нагрузкой 15 lb. Можно и чуть тоньше, но мне хватает именно «пятнашки», и я считаю это золотой серединой. Кажется, что уменьшение диаметра «плетенки» и использование скользких PE-шнуров даст выигрыш в забросе. Я пробовал. Да, заброс дальше. Но рыбу вытащить – шансов сильно меньше. PЕ-шнуры режутся о ракушку при первом касании.

Судак или берш?

Нужно сказать несколько слов о приманках. Нет смысла перечислять уловистые приманки именно на ВВ в указанный период. На мой взгляд, важнее не название приманки, а ее полетные характеристики. Я чаще всего ловлю на «спортивный поролон». Это поролоновая «рыбка», у которой вместо хвоста торчит ниточка. Не факт, что такая приманка дальше летит. Бывает, что классической формы «поролонка» летит дальше - и поролоновый хвост служит ей как раз стабилизатором, так что она не входит в штопор при силовом забросе. Важнее тот факт, насколько рыболов в приманке уверен. Я ловил на ВВ на кучу разной джиговой «резины».

Ловил на «раков», «бычков», на классические твистеры и рипперы. Пробовал разные цвета. Но чаще всего я ловлю на «поролон», потому что делаю его сам, в итоге такая приманка стоит меньше всего. А вот с размером можно поиграть. К примеру, интересный вопрос. Когда ловится судак и берш вперемешку – как сделать так, чтобы ловить, какую-то одну рыбу? Ну, например, в правилах любительского рыболовства указан размер судаков, разрешенных к вылову.

А вот для бершей ограничений нет. Да и берша многие, в том числе и я, считают более вкусной рыбой, чем судака. Лично у меня всегда дилемма. С одной стороны, все время надеюсь, что, наконец, клюнет тот клыкастый монстр, о котором я мечтаю и которого жду. С другой стороны, уменьшение размера приманки приносит больше поимок именно бершей. Я даже взял за правило не форсировать вываживание мелкой рыбы: сначала отрываю ее от дна как можно скорее, пока рыба не очухалась, потом делаю паузу секунд пять, медленно крутя катушку, а затем вновь быстро выматываю «плетенку».

В таком режиме у судаков плавательный пузырь не вылезает из пасти. А если и подкатывает к глотке, то вполне «жизнеутверждающе». Но если село что-то крупное – тут уж не до гуманности. Тащить надо как можно быстрее, иначе рыба останется в камнях с приманкой во рту.

Окунь под носом

А еще коварная бровка таит множество сюрпризов. Около нее довольно часто случаются злые поклевки. Мысленно попрощавшись с парой-тройкой приманок, я доводил их до самого подножья - и потом продирал через камни. В этом случае повышается вероятность поймать крупного окуня или жереха. Разумеется, эти хищники курируют такой уникальный рельеф. Ну, прям, рифы – не иначе! Я даже потратил одну рыбалку, чтобы специально обловить эту бровку с помощью воблеров.

Один воблер я оторвал, но потом подобрал такой, чтобы заглублялся и проходил четко над злополучными камнями. Ну а если воблер ткнулся-таки в камень – пауза заставляет воблер всплывать и таким образом освобождаться от зацепа. Точно такой же метод я в прошлом году практиковал на Верхней Ладоге. Так что, когда хэви-джиг надоедает, можно побродить в вейдерсах вдоль берега, облавливая крэнками эту самую, злополучную бровку. Кроме того, на водохранилище есть пляжи, которые образовываются около оврагов, часто заполненных водой. На таких пологих склонах можно ловить окуня централизованно. Но это уже совсем другая история, как говорится.

Приятный прилов

Кроме бершей, судаков и окуней на ВВ мне попадались жерехи. И даже как-то язь, который клюнул на поролоновую «рыбку». Конечно, я приезжаю на такую рыбалку не за ними. Ловить язей трехметровым спиннингом с тестом 12 - 50 – нелепо, согласитесь. И, тем не менее, легкое разнообразие всегда радует и даже веселит. А что касается того момента, что в большинстве своем судачки и берши ловятся некрупные – я отвечу так. Мы ловим не мельче, чем продаются в супермаркетах! Ну а тем, кто любит рыбу коптить – этот размер самый удобный. А крупная рыба – пусть себе плавает. Мы ее зимой будем ловить.