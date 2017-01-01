Что может чаттербейт Андрей Швец

Думающему рыболову всегда интересно развиваться и пробовать что-то новое, осваивая какие-то приманки или способы ловли, это процесс естественный. Однако есть приманки, на которые практически любой спиннингист обратит внимание в магазине не во вторую, и даже не в десятую очередь - это чаттербейты (chatterbait).

Чаттербейт - как приманка для ловли хищника - во многом отталкивает от себя рыболова чисто психологически, на подсознательном уровне: может, тут во многом сказываются стереотипы, навязанные нам ветхозаветной рыболовной литературой. Если «силикон», блесна или воблер и внешне, и по поведению в воде во многом похожи на кормовой объект хищника - малька, то чаттербейт, эта диковинная, непонятно как работающая конструкция, не вселяет абсолютно никакой уверенности в том, что сможет даже гипотетически соблазнить рыбу на поклевку.

Этот странное подобие «волосатого» джига с прикрепленной сверху головки непонятно зачем металлической пластиной еще в магазине отпугивает одним своим видом 99% «традиционных» спиннингистов - и переломить их сознание не так-то просто. Тем не менее, это нужно делать, поскольку чаттербейт является не только очень интересной, но и уловистой приманкой, к тому же он весьма популярен во всем мире - в Японии и США «чаттеры» продаются в громадных количествах. Брошу свою монетку в копилку популяризации чаттербейтов и я - на основании своего многолетнего опыта ловли на эти приманки расскажу, на что способен этот неуклюжий Квазимодо.

Что такое чаттербейт?

Именно классический чаттербейт представляет собой обыкновенную джиг-головку с мощным одинарником, прикрытым пышной «юбкой» из тонких силиконовых нитей. На передней части джиг-головки установлена пластина шестиугольной формы, имеющая небольшую степень свободы и колеблющаяся при поступательном движении приманки, при этом силиконовая «юбка», прикрывающая крючок, тоже пульсирует, постоянно меняя свой объем.

При этом обычно соблюдается правило: чем большую массу имеет сама головка, тем шире и больше по площади установленная на ней пластина, т.к. с узкой пластиной тяжелый чаттербейт просто не будет работать как надо. Сама головка редко бывает шарообразной формы (так называемый football jig) - чаще всего она имеет форму обтекаемую, а изготавливается или из свинца или вольфрама. При проводке колеблющаяся пластина сильно бликует, воздействую на зрение хищника, плюс ее движение сопровождается металлическим клацаньем – и получается не приманка, а сплошной раздражитель, причем мощнейший.

Где он необходим?

Колебания чаттербейта при проводке напоминают колебания крэнка, а по проходимости он даже опережает спиннербейт - в результате мы имеем очень интересную приманку. Правда, нитчатку и мягкие водоросли не проходит ни одна, даже самая хорошая «незацепляйка», и у чаттербейта они налипают на движущуюся пластину - и та перестает работать, практически лишая приманку «игры». А вот вертикально ориентированная жесткая растительность - стебли тростника, заросли кувшинки или осоки - чаттербейт проходит отлично, отбиваясь от них при движении. Также он имеет великолепную проходимость по корягам - например, я безбоязненно ловил им джиговой проводкой на затопленных вырубках, где хищник держался непосредственно около самих затопленных пней.

Обычный джиг не жил там более двух-трех забросов, тогда как «чаттер» за пару часов ловли зацепился всего пару раз - и то спас отцеп, который всегда со мной в лодке. Шнур отчетливо передавал, как приманка периодически стучала по пням и, замерев на долю секунды, переваливалась через них. На некоторых моделях чаттербейтов для увеличения проходимости монтируются усики из тонкой упругой проволоки. А, например, на самом лучшем на сегодняшний день «чаттере», которым я ловил - D-Blade японской фирмы D-Style - крючок полностью защищен двумя дугами из тонкой упругой проволоки, в итоге его проходимость просто феноменальна.

Скупой платит дважды

Для первого знакомства с чаттербейтами я категорически не советую брать недорогие модели американских фирм, изготовленные в Китае. Это именно тот случай, когда скупой платит дважды. Итогом экспериментов с бюджетными приманками может стать разочарование в них, а для начинающего важно поймать на «чаттер» на первой же пробной рыбалке - только тогда он поверит в его работоспособность. Почему их не стоит брать?

Начнем с одинарников, которыми оснащаются чаттербейты: на изготовленных в Китае стоят изначально туповатые Mustad из толстенной проволоки, не поддающиеся даже самой изощренной заточке. В результате рыболова замучают холостые поклевки, особенно когда неактивный хищник берет «чаттер» аккуратно, и тогда часты сходы - тупой крючок плохо просекает рыбью челюсть и плохо удерживает ее на вываживании. Вообще, крючок - это одна из самых важных деталей в чаттербейте: на японских приманках стоят острые и мощные Gamakatsu или Owner, которые надежно засекают рыбу даже при аккуратной поклевке и удерживают ее мертвой хваткой. Это важно, т.к. упустить пару крупных щук или судаков, среди которых может быть и самая крупная рыба вашей жизни, будет непростительно и очень обидно.

Продолжим разбор. Силиконовые «юбки», прикрывающие крючок, практически на всех недорогих моделях отвратительного качества: изготовленные из толстых силиконовых нитей, они при проводке слипаются в комок. Такая «юбка» попросту не выполняет своей функции - не колышется при проводке и не пульсирует при периодическом изменении ее скорости, вследствие чего чаттербейт теряет часть своей привлекательности для хищника. На японских же моделях «юбки» изготовлены из тонких силиконовых нитей, которые начинают колебаться даже при самой малой скорости проводки - и «юбка» при движении приманки как бы дышит, колеблясь и пульсируя.

Трейлеры

Ловить на чаттербейт можно прямо в его штатном виде, но гораздо интереснее применять его с силиконовым трейлером, придающим приманке дополнительный объем и добавляющим свою «игру» к колебаниям самого «чаттера». Некоторые модели чаттербейтов комплектуются трейлерами изначально - например, модель Nories Hulachat, но его элементарно просто можно подобрать и самому. В качестве подсадки на крючок можно применять любой «силикон» - как простой, так и «съедобный»; он может быть как пассивным, типа «червя» или слага, так и активным - типа виброхвоста или твистера.

«Съедобный» силиконовый трейлер из-за высокой насыщенности солями и прочими минеральными добавками очень недолговечен, к тому же довольно недешев. Со временем места входа и выхода крючка из «силикона» разбиваются - и при поклевке хищник наполовину стягивает его с крючка, в этом огромный минус «съедобки». Однако есть у нее и свои плюсы, статистика по трейлерам у меня накопилась приличная: если по щуке и частично судаку преимуществ при подсадке «съедобного» варианта я практически не замечал, то по окуню «съедобка» явно выигрывает у простого «силикона» по количеству поклевок.

Доходило даже до такого, что после часа-полутора ловли окуня количество поклевок постепенно уменьшалось, но стоило заменить трейлер свежим, только из упаковки, и количество поклевок опять ощутимо возрастало. Обыкновенный же классический «силикон» однозначно выигрывает у «съедобного» по живучести, да и ловит «чаттер» с таким трейлером отлично. Скажем, по щуке я особой разницы в количестве поклевок не замечал, однако всё равно практически всегда использую в качестве подсадки «съедобку».

Любимая модель трейлера - это виброхвост Keitech Easy Shiner в размере 4 дюйма - он идеально подходит практически для любой модели чаттербейта, причем работает даже с откушенным окунями хвостовым «пятаком». Такой размер силиконовой подсадки будет универсальным и для щуки, и для окуня с судаком, но если мы хотим ориентироваться только на щуку, то с размером применяемого трейлера можно не стесняться и применять даже 15-сантиметровые. Общий размер и объем приманки увеличивается почти вдвое, но щуку, как известно, это никогда не останавливало, так что бояться укрупняться не стоит.

Чтобы силиконовый трейлер крепко держался и не сползал во время поклевки, иногда возле головки на цевье крючка делают свинцовый прилив (приливы), а в некоторых моделях - идущий параллельно цевью крючок (крючки) из проволоки. Прилив работает немного хуже, а вот проволочный крючок держит любой трейлер намертво - правда, я бы не советовал этим заморачиваться, т.к. любой трейлер все-таки является «расходником».

На первый взгляд, какой подсаживать трейлер на чаттербейт, активный или пассивный, большого значения не имеет, однако это совсем не так - на этот счет у меня тоже статистика накопилась немалая. Японцы при ловле басса на чаттербейты тоже придерживаются такой точки зрения: чем пассивнее рыба, тем менее активной собственной «игрой» должен обладать силиконовый трейлер. Активный хищник - подсаживаем виброхвост с большим хвостовым «пятаком», делая приманку более заметной для рыбы. Неактивный - используем в качестве трейлера слага, «червя» или какую-нибудь еще «резину» без собственной «игры». Но тут есть много нюансов и полутонов.

Все разговоры и теории про активный и пассивный трейлер относительно настроя хищника все равно, так или иначе, остаются на грани предположений - практика показывает, что исключения из правил встречаются, причем часто. У меня случалось, что поклевок нет ни на какие приманки, а на чаттербейт с подсадкой слага щука берет так, что чуть спиннинг из рук не вырывает, причем все поклевки злые, с ударом. На самом деле мы никогда так и не узнаем, какова на самом деле реакция тех же окуня или щуки на тот или иной тип трейлера, поэтому нам только остается экспериментировать с этим моментом в конкретное время на конкретной рыбалке.

Еще один момент, который нужно обязательно учитывать - это то, как трейлер с той или иной «игрой» меняет саму игру приманки, причем это очень важно. Самостоятельная подсадка «силикона» на крючок чаттербейта в большей или меньшей степени меняет его «игру» - и рыба чутко улавливает эту тонкую грань, иногда даже незаметную человеческому глазу. Например, при подсадке виброхвоста с активной собственной «игрой» колебания хвостового «пятака» ощутимо гасят частоту колебаний металлической пластины «чаттера», по ощущениям - примерно на треть. К тому же играющий виброхвост, переваливаясь во время движении с боку на бок, начинает раскачивать и сам чаттербейт, что еще более снижает частоту колебаний пластины. Все эти, как кажется, незначительные детали самым непосредственным образом влияют на реакцию хищника на приманку, поэтому в такие тонкости волей-неволей приходится вникать.

Я при использовании в качестве трейлера виброхвостов всегда стараюсь найти разумный компромисс - подсаживаю модель с небольшим хвостовым «пятаком» и малоамплитудной среднечастотной игрой - например, тот же Easy Shiner Keitech. Очень перспективны трейлеры из пассивного «силикона»: те же «черви» при проводке чаттербейта визуально не создают совершенно никаких колебаний и выглядят совершенно бесполезной штуковиной, однако это не так. «Червь» или слаг при проводке тоже создает колебания, но практически незаметные для человеческого восприятия, однако хищник безошибочно улавливает их, а особенно благосклонна к трейлерам из «пассивки» неактивная или запрессингованная рыба.

«Неклассика»

В последнее время в Японии и в США стали популярны чаттербейты, скомбинированные с объемным пластиковым телом наподобие воблерного. Например, модель Imakatsu Alive Chatter, выпускающаяся в трех размерах и в четырех степенях плавучести, имеет тело как у стика, а модель той же фирмы под названием Alive Chatter Hard Gill напоминает толстенький «раттлин», стилизованный под окуня.

Данные приманки роднит то, что их тройники прикрыты длинными силиконовыми «юбками», а создающая колебания пластина расположена в их головной части. Причем «юбки» изготовлены не из тонких силиконовых нитей, которые колеблются при проводке, а из толстых – у них совсем другое предназначение. Пластиковое тело выполняет ту же функцию, что и трейлер на классическом чаттербейте - придает дополнительный объем и визуальную заметность. При проводке приманки ее твердое воблерообразное тело просто тащится по прямой, как палка, а колеблется только установленная в головной части пластина, да от набегающего тока воды слегка трепещут силиконовые нити, прикрывающие тройники.

Пучки этих нитей на крючках кроме придания чаттербейту дополнительных колебаний и объема выполняют еще одну важную функцию: они здорово защищают крючки во время контактов с донным грунтом от налипания всяческого мусора и частично - от зацепов за коряги.

Как ловить?

Техника ловли на чаттербейт проста и на первый взгляд незамысловата, однако есть и свои, незаметные на первый взгляд, нюансы и тонкости. Базовая проводка для любого «чаттера» - это самая обыкновенная «равномерка» в замедленном темпе. Причем именно скорость проводки для этой приманки очень важна - она должна быть такой, чтобы только лишь завелась и завибрировала металлическая пластина, т.е. самой медленной. И я неоднократно замечал, что при значительном ее увеличении поклевки могут прекратиться совсем. К тому же здесь есть одна интересная деталь: даже при медленной проводке, если она непрерывна, чаттербейт стремится подняться по восходящей траектории к поверхности.

Мы, в свою очередь, должны гасить это его стремление на корню периодическими короткими паузами, чтобы вернуть его на первоначальный горизонт своего движения. В противном случае приманка постепенно вылезет в приповерхностные слои, лишив нас всех шансов на поклевку, особенно это актуально при ловле на небольших глубинах. Исключительно велико стремление подняться к поверхности у чаттербейтов с объемным воблероообразным телом - они покидают свой горизонт движения крайне быстро. Поэтому я всегда стараюсь вести любой чаттербейт как можно более медленно, буквально на грани срыва колебаний вибрирующей пластины.

Сперва я не очень верил в особую зависимость привлекательности «чаттера» для хищника от скорости его проводки, однако потом на рыбалках не раз попадал в ситуации, которые только подтверждали это правило. И стоило только в бесклевье до крайнего предела уменьшить скорость движения приманки - сразу начинались поклевки, уверенные и сильные. Причем в наибольшей степени это относится к щуке - окунь менее щепетилен в этом и прекрасно ловится даже при довольно быстром ведении «чаттера».

Классическая джиговая проводка тоже эффективна, особенно при ловле на средних и больших глубинах с относительно чистым дном. На мелководьях же дно обычно более или менее зарастает водорослями, и если говорить в данных условиях о джиговой проводке, то только о пелагической, т.е. в толще воды и без касания дна. Иногда полезно использовать подыгровку удилищем или вообще проводить приманку «ступенькой» не катушечной техникой, а подбросами удилищем - словом, с подбором оптимального варианта проводки нужно, как всегда, экспериментировать.

Случаи на рыбалке

Интересно, что я неоднократно попадал в такие ситуации, когда только чаттербейт реально спасал от полного фиаско - я не могу объяснить причину этого, но тем не менее это так. Приведу просто для наглядности своих слов пару небольших примеров из практики: они очень ярко показывают воздействие чаттербейта на хищника.

На водоем мы с товарищем приехали еще затемно - это были огромные плавни с двухметровой глубиной, изобилующие окунем и щукой, причем щуки здесь часто ловились трофейного размера. На воду вышли лишь только засерело - всё предвещало удачную рыбалку, однако скоро наши радужные надежды вдребезги разбила капризная рыба - она напрочь отказывалась проявлять свое присутствие. Мы перепробовали всё - минноу, крэнки, шеды, топ-вотеры, неогруженный «силикон» на офсетном крючке, крупные «вертушки» без огрузки, легкие планирующие «колебалки», даже пару свимбейтов пустили в ход - абсолютно никакой реакции со стороны хищника. Изощрялись, как могли, и с проводкой приманок – «равномерка», твичинг с паузами различной длины, стоп-энд-гоу - однако хищник словно вымер, как его тут и не было никогда.

Дело близилось к обеду, настроение постепенно падало - ветерок, морщивший водную гладь с утра, стих, начинало ощутимо припекать солнце, что вкупе со штилем никогда особо не благоприятствовало успешной ловле хищника. Стало понятно, что день получился совершенно провальным по клеву. А причину такой неудачи могла знать только щука, но она предпочитала молчать. Ну что ж, всякое бывает на рыбалке - нужно уметь и проигрывать…Уезжать рано не хотелось, и я принялся рыться в коробках в поисках заветного «золотого ключика», который откроет сокровенный путь к аппетиту хищника. И так получилось, что используя в этот день самые разные приманки, чаттербейта-то я и не пускал в ход. Терять было нечего - и я пристегнул свой любимый Break Blade Jackall к поводку.

Ловил я в большом заливе с двухметровой глубиной, причем примерно на метр от дна поднимались водоросли, так что слой, в котором можно было беспрепятственно провести приманку, был довольно небольшим. То тут, то там по водному зеркалу были натыканы островки редкого тростника, кое-где виднелись листья кувшинки - щуки здесь было предостаточно, причем я не раз ловил в этом месте - и достаточно крупные экземпляры. Делаю пару забросов в сторону берега, на мелкое место, и на втором, когда чаттербейт успел пройти всего пару метров, получаю щучью поклевку. Причем не поклевку неактивной рыбы, вялую и еле заметную, а злую, агрессивную, с коротким ударом - здесь даже подсекать не нужно было, т.к. острейший одинарник Owner, которым оснащен этот «чаттер», запросто пробивает щучью челюсть насквозь.

Поменяв два якоря, ловлю еще одну щуку, за ней зарабатываю хороший сход почти у лодки - и вся рыба берет очень решительно, без колебаний - с трудом в такое верилось после нескольких часов полного бесклевья. Всё это наблюдал мой товарищ, полоскавший приманки впустую неподалеку - у него чаттербейтов в коробке не было (как, впрочем, нет их и у подавляющего большинства спиннингистов). Пришлось выделить ему один «чаттер» из своей коробки - и он тоже стал ловить, моментально поверив в работоспособность этой странной и новой для него приманки.

Точно такой же случай произошел со мной на одной из рыбалок в жарком июле: стоял полный штиль, дневное светило палило немилосердно - ни о каком клеве даже мелкого хищника вроде бы не могло быть и речи. Мы с моим напарником перемещались на лодке по самым перспективным точкам, но рыба молчала - мы уже и надежду всякую потеряли поймать что-либо. Пришлось повториться - и я пристегнул к поводку чаттербейт. Впрочем, без особой надежды на успех - по такой жаре рыба просто варилась в нагретой солнцем воде и о питании явно не думала. Тем не менее, вскоре я поймал трех крупных окуней, а за ним и щуку, а на одной из проводок чаттербейт преследовал почти до борта лодки жерех, но по какой-то причине так и не решился на хватку.

И таких рыбалок, когда не реагировавшая ни на что, казалось бы, щука отзывалась на чаттербейт, случалось немало в моей практике - тут уж грех было не сделать для себя кое-какие выводы. Получается, даже в периоды самой низкой активности, чаттербейт каким-то образом заводит пассивную щуку, на короткий период выводя ее из состояния ступора. Я думаю, что он просто выступает в такие моменты как мегараздражитель - и щука атакует его, воспринимая отнюдь не как пищевой объект. Яркие блики от вибрирующей пластины, ее клацанье и вибрации, испускаемые приманкой, заставляют щуку атаковать появившийся в ее поле зрения назойливый объект - другого объяснения я просто не могу придумать.

Об этой необычной приманке можно рассказывать еще очень долго - чем больше я ловлю на чаттербейты, тем больше для меня открывается нового в их применении в разных условиях и по разному хищнику - различных нюансов тут более чем предостаточно. Чаттербейт часто всухую обыгрывает все остальные классы приманок, поэтому попробовать половить на этого нелепого уродца будет особо увлекательно. Главное - поверить в его работоспособность, ведь вера рыболова в приманку - это как минимум половина успеха.