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ГлавнаяСпортивное рыболовство №11 ноябрь 2016
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Черноморский сибас. Незапланированная рыбалка

Елена Федорова, Краснодар

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И вновь Абхазия. Поездку в эту замечательную республику мы этой осенью совершенно не планировали. Но наши друзья, живущие там, прислали несколько фотографий и просто изумительное видео о том, как пеламида буйствует в их краях. Ну а когда еще и другой наш хороший друг прислал фото с пойманным сибасом, решение пришло мгновенно - едем! Пеламида* и сибас**. Они и стали нашей основной целью. Буквально утром в четверг мы решили поехать в Абхазию - и уже вечером неслись семейством на всех парах за приключениями.

Октябрь. В Москве уже золотая осень, в Питере - дожди, а у нас, в Краснодаре, еще тепло, но ночи уже холодные. А там, а там – просто настоящее лето! Конечно, не каждый год так бывает, что можно купаться в море и гулять в шортах, но нам повезло. И наши три дня в южной мандариновой стране были по-настоящему летними.

Мы впервые приехали в Абхазии в октябре, раньше такого не бывало. И оказалось, что на деревьях уже висят и зреют мандаринки. Апельсины - пока еще совсем зеленые, но мандарины можно рвать с дерева - и получать полноценный витаминный заряд уже в октябре.

Море и реки Абхазии и в этот раз оказались гостеприимными. Обязательная программа рыбалки в Абхазии – это, разумеется, форель. Мы были за Сухумом, там и ловили пятнистую. Все по классике: форель – «колебалки», «вертушки» и воблеры. Открываем для себя форель на джиг, это очень увлекательно. Зачастую попутно попадается быстрянка.

Сибас

Но, разумеется, главная цель - рыба сибас. Это невероятно сильный и желанный трофей. Ну вот кто ловил сибаса в Черном море? Я могу по пальцам пересчитать этих людей, по крайней мере - из моих многочисленных знакомых рыбаков. Теперь у меня есть еще один знакомый рыбак, которому посчастливилось поймать этого морского волка - это мой муж Антон! Рыба весила 6 кг! Даже по мировым меркам, это огромная рыбина, тем более - пойманная с берега.

Сибас - рыба сезонного лова. Примерно с августа по октябрь он мигрирует вдоль берега Черного моря. Зачастую останавливается у устьев рек, питаясь рыбой, которая заходит и выходит в реки. Подкрепившись, он продолжает свой путь. Именно поэтому больше шансов поймать сибаса именно там, в устьях. Туда-то мы приехали на вечерний рок-фишинг.

Поскольку ловить мы собирались именно сибаса, то и снасти подобрали мощные. Воблеры на сибаса - типа минноу, длиной предпочтительно от 100 до 150 мм и с заглублением до метра. А главное - дальнобойные. Спиннинг у нас был JS Inshore POP длиной 3 м с тестом 12 - 50 г - чтобы иметь максимально дальний заброс. Ну а поймали рыбу на воблер Usami Roll 85, большой плюс этого воблера - в дальности полета.

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Ну и понеслась: заброс, еще заброс, пока безрезультатно. Тут уж как повезет. Местные рыболовы ходят каждый день на такие места в надежде поймать лаврака, но многим за все лето так и не удается этого сделать. Мы, не сдаваясь, забрасывали свои воблеры в море раз за разом в надежде все же ощутить сильную поклевку. Один рыболов очень сильно мечтал поймать эту рыбу. Он ехал к ней всю ночь, представлял, как тащит сибаса, как тот сопротивляется и как он, рыболов, боится, что эта мощь сейчас сойдет с крючка или перетрет шнур. Один этот рыболов, бросив работу и все свои дела, отправился в одну удивительную страну пальм и мандаринов. И этот самый один рыболов поймал настоящую мечту! Рыбу мечты – сибаса!

Удар! Такой сильный удар, как будто поймал бревно, и это бревно вдруг ожило и уходит в противоположную сторону, срывая полностью затянутый фрикцион, на три десятка метров. Спиннинг - в дугу. Это, конечно же, он! Сибас, кто же еще это может быть. Борьба была не из легких. То вроде бы сибас пошел к берегу - и стало легче. Но потом опять сопротивление - и фрикцион! В общем, не передать, конечно, все эмоции этого самого одного рыболова!

Могу только сказать, что, в конце концов, он вытащил сибаса под восхищенные и даже завистливые взгляды товарищей по рыбалке и просто рыбаков, которые также пытались поймать этого морского волка. Руки у этого рыболова тряслись, когда я его фотографировала. Сердце билось от волнения и восхищения. Это было как во сне. Мне до сих пор не верится, что в нашем море можно поймать такую рыбу!

Пеламида

А позже, на такой позитивной волне, переполненные адреналином, мы поплыли за пеламидой. До жути хотелось половить пеламиду именно в «котлах». Да и просто увидеть бурлящий «котел» пеламиды, которая выдавливает ставриду на поверхность морской глади, а над этим всем парят голосящие чайки, очень хотелось. Но, к сожалению, мы увидели только дельфинов, охотившихся за ставридой. Пришлось искать ее с помощью старого доброго троллинга. По-другому ловить не получилось.

Местный рыболов Павел ловит эту рыбу на продажу, тем самым зарабатывает на хлеб или мясо. Он-то и покатал нас на своей моторной лодке. Троллили мы на огромной скорости, что очень меня удивило. Но чему тут удивляться, рыба-то морская, сильная и быстрая. Три спиннинга, три воблера типа минноу - и в путь. Тут такая интересная схема получается: если у одного рыбака клюет, то всем остальным нужно так же быстро крутить катушку - и тут же садится рыба.

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Пеламида же рыба стайная, вот и клюет она сразу у трех. Одна поклевка - три рыбы. Но и сходы - тут очень частое и обидное явление, поскольку шнур отпускаешь до ста метров, а тащить эти 100 м приходится бойкую морскую рыбу. Это вам не зеленушек ловить, скажу я вам. Руки отваливаются. Вроде уже дотащил, а она, такая, хвостиком махнула - и сбежала, вот и вся любовь, что называется.

Мишутка на рыбалке

Рыбачить с маленьким ребенком не так-то просто, если у вас нет под рукой хорошей няни. Я размышляла о написании статьи «Как рыбачить с малышом», но решила, что такая статья больше подойдет для какого-нибудь женского журнала. Да и вообще времени катастрофически не хватало на написание статей, и не только из-за того, что заботы о малыше теперь на первом плане, а еще и потому, что, несмотря на рождение сына, мы путешествовали всей семьей все лето. Поэтому вместо послесловия - о наших похождениях с Мишуткой и огромном рыболовном лете с малышом.

Как всегда, открыли сезон на реке Чир в палаточном лагере в мае, когда Мишке исполнилось 2 месяца. Тогда-то вместе с ним мы и поймали первого голавлика.

После побывали в нашем любимом атмосферном месте на Малом Утрише, где я вволю наловилась скорпен ночью, пока малыш под шум волны сладко спал рядом в коляске. Несколько раз ездили в нарядный город Геленджик, где Антону посчастливилось поймать камбалу-калкана, а мне - горбыля. Попали на сезон ловли азовского бычка в Приморско-Ахтарске. И благодаря моей подруге, которая посидела с Мишей, мне удалось поучаствовать в соревнованиях по ловле голавля, где я выполнила норматив третьего спортивного разряда!

А эта удивительная история, когда наш сынишка поймал скорпену! Мы просто фотографировали его со спиннингом в руках, причем спиннинг он держал сам, без моей помощи. В это время приманка находилась в воде совсем недалеко от берега. После удачной фотосессии Антон взял этот самый спиннинг в руки, чтобы достать приманку - и оказалось, что там уже сидит рыба! Вот так и получилось, что первую свою рыбку, скорпену, Миша поймал сам в полгода.

Вообще, конечно, путешествия с ребенком, особенно таким маленьким, даются далеко не просто. Его ритм жизни не всегда совпадает с нашим. И когда мои друзья рыбачат, я часто сижу рядом и облизываюсь. Начиная с мая и до сих пор, мы постоянно куда-то ездим. То соревнования, то просто отдых, но все наши разъезды, так или иначе, связаны с рыбалкой. Каждые летние выходные мы бросали все и ехали навстречу новым приключениям. Мы переживали, что жизнь изменится - и мы совсем перестанем путешествовать, но в этом году мы ездили даже больше, чем в прошлом.

Ребенок - не помеха вашим увлечениям, теперь я знаю это точно! А свежий воздух, горы или море очень положительно сказывается на детях, и я вижу это сейчас. Не бросайте своё хобби. И не забывайте о своих мечтах!

Примечание*. Пеламида, или сарда (Sarda Sarda) – стайная рыба из семейства скумбриевых, 50 – 70 см в длину. Пеламида не живет постоянно в Черном море, сюда она приходит на летний нагул, осенью возвращается домой – в Мраморное море.

Примечание**. Сибас (от англ. sea bass) – это лавра́к обыкновенный (Dicentrarchus labrax), вид лучеперых рыб из семейства мороновых. Употребительны также названия морской волк, койкан, морской судак. Распространен в Атлантическом океане, встречается в Средиземном и Черном морях. Длина до 1 м, масса до 12 кг, живет до 15 лет.

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