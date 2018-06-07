Частный случай ловли щуки в дровах Александр Дуркин | 7 июня 2018 г.

Я сознательно не взял в заголовке слово «дрова» в кавычки. Вообще-то на спиннингистском сленге понятием «дрова» характеризуются участки водоемов с коряжниками той или иной степени густоты, лес в воде на корню или вырубки его (в водохранилищах), завалы в таежных реках или что-то другое. Я же хочу поделиться опытом ловли хищника – щуки и окуня - среди самых что ни на есть натуральных пиломатериалов (мы их называем просто «рейки»), густо покрывающих участок берега реки Печоры в Нарьян-Маре и находящихся на её дне. Думаю, не только у нас имеется такое чудо лесозаготовки.

Как же дошел я до такой «изысканной» рыбалки и как попали эти рейки в водоем? Ответ на вторую часть вопроса надо искать в начале ХХ века, когда именным Указом Государя Императора Николая II в 1903 г. был утвержден Устав товарищества лесопильного завода «Стелла Поларе» («Полярная Звезда») с основным капиталом норвежского подданного М.А. Ульсена. Завод был построен на берегу Печоры и поставлял на экспорт высококачественную печорскую доску.

После национализации в 1917 г. и по 2006 г. завод продолжал лесопиление и деревообработку. Его причалы и площадки на берегу в длину достигали трех километров, глубины у крутого берега – соответствующие и позволявшие вставать под погрузку океанским лесовозам-ролкерам. Весенние половодья, при которых вода поднималась до шести метров, и ледоходы здорово разрушали и подмывали берег, поэтому его приходилось регулярно укреплять. Кроме стандартных противоледовых свай и частоколов из бревен было найдено блестящее решение: укладка плит из отходов производства – реек - слоями друг на друга.

Первый слой плит укладывали прямо на дно, на него другой, отступая к берегу, и так далее. Крепили всё это сооружение тросами, местами засыпали галькой, за лето донные слои изрядно заносило песком – получался почти монолит. И так вдоль всего крутого берега.

Конструкция устояла против многомиллионных масс льда и Большой воды в течение многих лет. В 2007 г. завод приказал долго жить, а все береговые сооружения остались. Естественно, часть досок и бревен льдом оторвало, многие вросли в дно, образовав своеобразные перекаты по соседству с приличными, до 8 – 10 м ямами.

Такой донный рельеф, конечно же, не мог остаться без внимания водных обитателей, так что населяют его почти все виды печорских рыб - от ерша до сиговых. Любители поплавочной снасти во множестве там удят сорогу, подъязков и окуня, на спиннинг добавляется щука, зимой на жерлицы-поставушки с подсадкой ерша вылавливаются солидные (до 5 – 6 кг) налимы, а в апреле из-подо льда десятками выуживают сига - в основном, на мормышку с опарышем.

Что характерно, участок Печоры ниже по течению, где нет таких завалов и дно чистое – типичный пляж - не может похвастаться наличием такого количества гидробионтов. В общем-то, это и естественно.

Мне, понятно, было известно, что в «рейках» щук ловят, причем как раз мои приятели, но я отнюдь не большой любитель рыбалки в «техногенном мусоре» (так я поначалу думал о пресловутых пиломатериалах). И вот, начиная с 2015 г., в первых числах июля, т.е. в разгар щучьего жора, в наши широты ежегодно (по год нынешний) приходит настоящая изнуряющая жара, длящаяся до месяца и более.

Ехать на рыбалку ближе к морю (на 70 - 80 км вниз) и большему количеству рыбы в это время уже как-то не с руки – улов-то обработать и сохранить надо. Ну а поймать в дельте за несколько часов по два-три десятка щук на брата, не считая окуня и язя и особо не напрягаясь – без особых проблем. Проблема возникает позже, когда оцениваешь улов (уже с тоской - его же шкерить надо), вот и думаешь: «А стоило ли ехать за тридевять земель?» Поэтому еще тогда я решил отказаться от рыбалки в жару с побитием рекордов по количеству «хвостов», тем более уже давненько меня это не увлекает.

Кстати, в одном из номеров «СР» за 2017 г. весьма уважаемый (и не только мной) Константин Кузьмин выдал довольно неожиданную (для многих, наверное) сентенцию, что ему не очень интересно ловить рыбу в «диких местах, где еще не ступала нога рыболова». Гораздо приятнее, дескать, поймать «умного» хищника в водоемах запрессингованых.

Я готов согласиться с ним, но вот водоемов таковых в наших краях не знаю – многие из озер, например, «прессингую» в основном я, ну и жена с котом еще помогает. И в самом деле – не считать же «тотальным прессингом» рыбы 5 - 6 лодок на километровой щучьей яме в одном из бесчисленных шаров поймы Печоры в выходные дни?

Из положения «когда становится неинтересно», т.е. рыба попадается через заброс, я выходил просто - кардинально менял методы лова и приманки. Так, вместо «незацепляек» в траве я ставил невесомые щучьи «мухи» вкупе с бомбардой, уловистый «силикон» при ловле в ямах менял на тяжелое «железо». Или полоскал приманки, еще не бывавшие в воде, или просто уходил в самые «крепкие» места – коряжники. Поэтому-то дрова в Печоре для меня стали своеобразной отдушиной в жаркие дни.

Кстати, в самых-то нагромождениях досок кроме меня никто и не ловит – мои приятели-пенсионеры приходят часиков в пять утра (им недалеко), на двоих вылавливают по 3 - 4 щучки в относительно чистых местах, шкерят на берегу рыбку, дожидаются с автобуса меня, чтобы похвастаться уловом, и чешут по холодку еще домой. Особи крупнее дежурных «полторашек» в уловах также иногда проскальзывают – один из упомянутых приятелей с первого заброса ранним утром достал вполне приличный экземпляр на 6 кг. Всё по пословице – «Кто первым встал - того и тапки».

Ротация зубастой в рейках происходит ежедневно, места её стоянок-засад вычислить нетрудно – в затишки ниже торчащих дровин или на границу стремнины и тиховодья приходят другие рыбы взамен уже выловленных. В воду мои напарники посылают в основном «силикон» или на джиг-головках, или в комбинации «тройник-грузило». Монтаж при этом используют весьма своеобразный - одним крючком тройника, подвешенного к грузу на заводном колечке, просто прокалывают приманку сбоку в головной части - и конструкция летит в реку. И ведь ловят рыбку, однако. Потерь приманок при такой посадке твистеров и виброхвостов предостаточно, конечно – то щука «силикон» сорвет, то тройник в дерево вонзится.

Посмотрев однажды, как я ловлю на блесны-незацепляйки мой тезка прикупил парочку безымянных «железок» с одинарником и двумя защитными усами и начал забрасывать их в точки, где щуки больше, т.е. в самые крепи. Через пяток хваток-сходов он с соответствующими выражениями отломал все усики, в течение 20 минут засадил обе блесны в дровины – и с концами. После этого «колебалки» кореша мои используют только со штатными тройниками – зацепов хоть и много, но и результат выше. От излишних потерь приманок спасает напарников шнур на катушке в 0,4 мм, который позволяет разгибать не слишком мощные крючки.

Я же пользую приманки, проверенные уже не одним десятком лет и сотнями выловленных щук. Конечно, начав ловить в таких нетривиальных условиях, поначалу набил я немало шишек, то бишь оторвал приманок, подбирая подходящие. Типичные травяные «незацепляйки» - «силикон» на подгруженном «офсетнике» - не везде годятся в принципе: течением их наверх выносит, за исключением ловли в затишках.

«Косой монтаж» виброхвоста на джиг-головке соответствующей течению тяжести (до 24 г) чреват при встрече с препятствием (доской) мертвым зацепом: при ударе об неё силиконовая приманка продавливается - и крючок вгоняется в дерево. Тяжелые колеблющиеся блесны типа Minnow Spoon Rapala и Toby от Abu с их неразгибающимися крючками и одним защитным усиком также частенько остаются в дровах. Блесны с двумя защитными усами в этом плане надежнее, но и рыбу засекают хуже.

Выход нашелся в подборе массы приманки. Так, вместо унцового аналога столь любимого мной «Тобика» я ставлю 18-граммовый, который дровины «облизывает», то же при уменьшении массы происходит и с Рапаловскими «минношками». Мощные крюки, приклепанные к некоторым «колебалкам», я заменил на более тонкие и эластичные – высверлил заклепки, подобрал подходящие крючки и вновь приклепал их. Теперь они на зацепе разгибаются.

Есть путь проще – заменить тройники на блеснах на офсетные крючки с твистерами или на одинарники с проволочной защитой и также с подсадкой твистера. Имея при себе достаточный ассортимент «железа» разной массы и крючков, всегда можно соорудить «незацепляйку» прямо на берегу. Конечно, есть и многочисленные колеблющиеся изделия, например - от «Куусамо», вооруженные свободно подвешенными двойниками с защитой, но швырять их в дрова – жаба задавит, поэтому я такой вариант и не рассматривал даже в перспективе. А равно и применение других фирменных «колебалок» дорогих брендов. С воблерами ситуация аналогичная.

Использовать оснастки типа «Техас» с грузом-конусом и «силиконом» на офсетном крючке возможно, но «пуля» так легко входит в хитросплетение куч досок на дне, что достать её оттуда потом просто нереально. Проверено многажды. Поэтому на течении в дровах я применяю старые добрые колеблющиеся блесны с тем или иным способом защиты крючка, реже - «косой монтаж» виброхвоста (твистера) на джиг-головке, а в затишках – «силикон» на подгруженном офсетном крючке.

Теперь непосредственно о самой рыбалке. Для начала пришлось привыкнуть просто ходить по доскам, разбросанным как попало - в разных плоскостях и под разными углами. Еще они пружинят, за них постоянно запинаешься, а по мокрым наклоненным рейкам запросто можно скатиться в воду. Но все неудобства искупаются исключительно интересной и зрелищной рыбалкой.

Когда я только начал делать забросы с реек в реку, то исполнял их по всем спиннингистским канонам – блесна летела вверх по течению под углом 45° с дальнейшим свободным проплывом её и подмоткой против течения. И на одной из первых же проводок мне повезло – из-под досок, прямо у ног, блесну с шумом и брызгами атаковала щука. От неожиданности я резко подсек и… рыба сошла. Зубастую эту я, правда, доловил. А броски щук навстречу приманкам из-под досок повторялись затем регулярно.

Впоследствии я вставал за пару метров до уреза воды, а забрасывал приманку, насколько это возможно, вдоль дров и проводку выполнял, огибая торчащие доски. Оказалось, Её величество Щука неплохо приспособилась к местным условиям – заняла все подводные ниши под пиломатериалами, откуда и делала краткие набеги на проплывающую мимо кормовую рыбешку, не тратя сил понапрасну. Места этих щучьих убежищ я, конечно, быстренько изучил и стал укладывать приманки в воду примерно в метре от них.

Через поляризационные очки было хорошо видно, как из укрытия навстречу блесне медленно появлялась щучья морда, а вот заметить бросок хищницы ни разу не удалось. Щука, конечно, хищник засадный, но по классике это относится больше к травяникам и корягам, а вот в норах, да под слоем досок – это впервой вижу. Очень напоминает здесь она повадками свою морскую родственницу – барракуду, а еще больше мурену, которые в расщелинах и норах добычу поджидают.

Однако самым сложным в дровах оказалось даже не засечь рыбу, а приземлить её. Есть в берегу одно местечко под условным названием «бастион», под которым глубина достигает трех метров, а доски сплошь торчат чуть вверх и в реку. Щука там держится почти всегда. Но даже в случае удачной подсечки и подтаскивании зубастой к берегу не факт, что на нём она окажется. Скорее всего, рыба забьется под доски, откуда её не достать. У меня получилось выдернуть (не вывести!) из воды всего две - три хищницы из двух десятков результативных поклевок – против зашедшей в такое укрытие рыбины приемов нет, особенно когда ловим с берега.

Но не всё так худо – в противовес «бастиону» есть и «слип» - место, где доски на удивление ровно и относительно гладко спускаются в реку под малым углом. Щука на крючке очень комфортно въезжает по «слипу» на берег. Правда, и при сходе столь же комфортно скользит вниз. Подсак в рейках пользовать затруднительно, если напарника рядом нет – он ячеей обязательно зацепится за торчащую дровину – и привет от потенциальной добычи. Поэтому я и не заморачиваюсь с ним.

Между нагромождениями досок, есть и относительно чистые участки берега, где по песочку можно размять уставшие ноги. Дно там также замусорено, но не в такой степени, а принесенные половодьем коряги вместе с досками образуют затишки. Тут же на границе с течением разбойничает активная щука. По приманке она зачастую бьёт остервенело, а сопротивляется отчаянно. Кроме щуки в таких местах промышляют и полчища окуней. В них на брата всего-то граммов 100 - 150, но они умудряются насаживаться на крючки щучьих приманок, ну а если прицепить к застежке джиг-головку граммов на 7 - 8 с двухдюймовым твистерком, то поклевка на каждом забросе почти гарантирована.

Спиннинги в подобных условиях я использую с повышенным запасом прочности, естественно. Полупараболик Banax с тестом 15 – 50 г, длиной 2,4м и фастовый Shimano 10 – 40 г/2,7 м и катушки 3000 - 4000 по «Дайва-Шимано» со шнуром 0,23 мм подходят вполне.

Из приманок первым номером идут неувядающие несмотря ни на что «колебалки» с той или иной защитой крючка. Кроме уже упомянутых аналогов «Тобика» и «Минноу спун» с одним защитным усиком, печорские воды бороздят у меня также безымянные блесны с двумя «усами» и самоделки с пучком лески в качестве защиты. Кроме того, в моем арсенале достаточный выбор приличных (и недорогих) «колебалок» с «силиконом» на офсетных крючках и одинарниками с проволочной петелькой (подсадка «силикона» на кои также желательна). Из конкретных опробованных моделей сразу назову «Юбилейную» (19 г) и «Отличную» (17 г) от питерской «Балтики», а также многие модели от Freeway, Spinnex, Stinger и других недорогих брендов, которых уже предостаточно.

Масса у приманок – от 15 до 30 г, что позволяет охватить весь спектр глубин и течений в дровах. Кстати, проблема приманок «made in China» в плане «цена-качество», по-моему, уже почти решена или близка к тому. По крайней мере, для названных блесен, качество которых меня устраивает, а также в контексте стоимости неизбежных потерь приманок в дровяных завалах. Джиг-головки, как упоминал уже, применяю гораздо реже – надоело перевязывать оторванные на зацепах (кстати, вместе с поводками, хоть и дешевыми, из тросика).

Положение немного спасает «косой монтаж» приманки на джиге и пучок лески на бассовой головке, но это только до прямого контакта с дровиной при забросе, что, увы, неизбежно. И естественно, при ловле на «незацепляйки» количество сходов щуки может зашкаливать даже в «тепличных» условиях – например, в траве. Там половина реализованных поклевок – отличный результат, что уж говорить о лове в дровах? Специальных подсчетов я как-то не вёл, но по ощущениям четвертую-пятую часть поклевок реализовать удавалось. Не так уж и много, конечно. Однако к трудностям сим я привык и готов к ним морально, иначе и не лез бы в дебри, но, в общем, такая ловля затягивает.

Осознаю, что описанная мной рыбалка является не совсем уж типичной – скорее, совсем не типичной, да еще и «с наибольшим сопротивлением». Но на гигантских водных просторах страны места подобные (не обязательно дрова) наверняка встречаются. А мы проходим мимо них, стремясь к отдаленным чистым берегам, водам и многочисленной рыбе в них, что естественно, в общем-то. Как естественно и то, что рыбы в «трудных», но ближних местах может быть не меньше, а то и больше на единицу площади.

Поэтому я абстрагировался от не самого красивого пейзажа - и уже с удовольствием иду «в рейки», зная, что энное количество щук изловлю. Ну и зачастую, поймав на уху 3 - 4 особи зубастой, я целенаправленный лов прекращаю и начинаю «валять дурака» - тренируюсь в забросах на дальность и в цель, купаю в воде новые приманки или просто пью пиво и смотрю на реку. А посмотреть есть на что. Великая северная река Печора в этом районе достигает почти трех километров в ширину, так что даже простое созерцание бегущей воды на таких просторах умиротворяет и завораживает. Вот и солнце уже высоко, жара начинает доставать, пора домой. Завтра с утреца опять приду.