Большое Ледовое побоище 2016 Александр Голунов, Санкт-Петербург

Северо-Западное Рыболовное братство (сокращенно СЗРБ), сообщество единомышленников, ратующих за чистоту и богатство нашей природы, образовалось меньше года назад, оно постоянно растет и пополняется новыми участниками.

А под конец 2016 года активисты СЗРБ провели в нашем регионе соревнования по ловле хищника зимними жерлицами под названием «Большое Ледовое побоище». Соревнования состоялись на популярном среди любителей щуки озере – Большом Раковом. Много лет я туда езжу зимой и летом - и могу сказать, что щуки там действительно много, в том числе и крупной. Но надо уметь подобрать к ней ключик, что мне не всегда удавалось.

Несмотря на крайне некомфортную погоду, все записавшиеся участники и судьи, в общей сложности более полусотни человек, к шести утра собрались на главной поляне рыболовной базы в поселке Пчелино, принимавшей у себя уже не первые соревнования питерских рыбаков. А погода напугать-то могла: несколько дней стояла плюсовая температура с дождем и ветром. В результате лед, который ещё неделю назад был толщиной где-то 30 см и очень комфортным для ходьбы, стал вдвое тоньше и являл собой настоящий каток.

Ох, как непросто пришлось участникам, не имевших на обуви специальных шипов! К этому можно добавить сильный порывистый ветер, который регулярно заставлял соревнующихся срываться с места и ловить летающие по всему озеру жерлицы. Так что абсолютно все – и участники, среди которых были женщины и дети, и судьи, и организаторы – показали себя настоящими бойцами, которых не может испугать никакая стихия.

Соревнования проходили в один этап - с восьми утра до двух часов дня. Озеро было поделено на 5 примерно одинаковых секторов. В каждом секторе соревновалось 8 участников, на которых было выделено по два судьи с безменами и рулетками, а также большая комфортная палатка, где можно было в любой момент попить горячего чаю или просто согреться.

К слову, судьям надо сказать огромное спасибо за их самоотверженную работ - не так-то просто вовремя реагировать на каждую поклевку на территории в пару квадратных километров и отмечать каждую пойманную щуку, а также следить, чтобы соблюдались правила соревнований. А правила были таковы, что ловить можно было не более чем семью жерлицами, оснащенными либо одинарником, либо двойником, а щука меньше 30 см длиной и не имевшая сильных повреждений должна быть отпущена в родную стихию.

Кроме того, запрещалось использование багориков. За все эти правила, нацеленные в первую очередь на минимизацию ущерба здоровью рыбы, низкий поклон организаторам – Антону Бородатову и компании единомышленников СЗРБ. А также всем участникам соревнований - правила выполнялись неукоснительно, и даже перевыполнялись: в родную стихию было отпущено немало щуки, превышавшей длину 30 см. А Дмитрий Матвеев, ловивший в четвертом секторе, после взвешивания, не моргнув и глазом, отпустил щуку, потянувшую на 1.810 г!

Озеро Большое Раковое - это огромный «жабовник» с глубинами максимум в метр-полтора. Поэтому условия были одинаковыми для всех. А вот наличие рыбы в каждом из пяти секторов оказалось разным. К тому же быстро стало понятно, что щука сегодня неактивна - и только тактика постоянных перемещений и поиска может дать желаемый результат.

Помимо частых переустановок жерлиц, удачу мог принести ещё один фактор, очень сильно влияющий на клёв зубастой в период её низкой активности – это некрупный, но бойкий живец. Именно выполнение двух этих условий и помогло выиграть соревнования Александру Нарушевичу, причём сделать это с внушительным отрывом. Кроме того, Александр получил приз за самую крупную щуку, весившую больше двух с половиной килограммов.

Кстати, хочу отметить ещё один момент: все пойманные мною щуки, а их было три, клюнули на жерлицы, оснащенные флуорокарбоновыми поводками. Более того, один из участников, Александр Вихров, которому не хватило нескольких граммов до заветной тройки, свою зубастую красавицу поймал тоже на снасть с флуорокарбоновым поводком.

Вообще-то, далеко не всем удалось уйти от нуля. И не просто не удалось – некоторые за 6 часов ловли даже поклевки не увидели. Хотя «шнурки» периодически заставляли бегать и участников Побоища, и судей, но крупная щука, видимо, не поверила в столь ранее наступление весны - и решила действовать по графику: в Рождество (хоть и католическое) не клевать, а плавно готовиться к глухозимью.

В итоге на первое место с общим уловом в 4.915 г поднялся петербуржец Александр Нарушевич, он же получил приз за самую крупную рыбу – щуку на 2.575 г. Второе место с уловом в 1.930 г в упорной борьбе завоевал Илья Богачев. Третье место (та самая щука на 1.810 г) - также с совсем небольшим отрывом от четвертого - занял Дмитрий Матвеев.

А утешительный приз за самую маленькую щучку, весившую аж 280 г, но при зачетной длине в 37 см, под веселые шутки и подколы получил я. Мне вручили прикормку от компании «Биотехнология»: мол, со щукой не получилось - лови леща.

Ну что ж, бывает. Я абсолютно не расстроен. Щурёнок, конечно же, был отпущен подрастать. Однако хочется отметить не только мужчин – бывалых рыбаков и опытных жерличников. На Ледовом побоище им не давали расслабиться наши смелые рыбачки и не менее смелые и хорошо обученные родителями дети. Екатерина Пашкевич и Мария Гордиенко, а также Коля Серафимов и Вася Бобков показали себя настоящими рыбаками - и совсем не в детскую погоду искали свое рыбацкое счастье на водоеме, поэтому абсолютно по праву получили свои награды. Нашего полка прибыло!

Ну а теперь я хочу познакомить уважаемых читателей с главными лицами прошедших соревнований. Приведу несколько интервью, взятых, как говорится, по горячим следам.

Первой ответила на мои вопросы представительница слабого пола - Екатерина Пашкевич, доказавшая сегодня, что «слабый пол» – это точно не про неё.

Александр Голунов (А.Г.). Екатерина, приятно видеть вас в компании рыбаков-единомышленников. Расскажите, как давно занимаетесь рыбалкой, в том числе зимней? И кто приучил вас к этому занятию?

Екатерина Пашкевич (Е.П.). Рыбу ловлю с детства, лет с восьми, с друзьями ходили ловить, что придется. Так любовь к рыбалке и зародилась. А зимой - уже второй год, приучил муж, с которым теперь и рыбачим.

А.Г. Какую рыбу нравится ловить и чем?

Е.П. Очень люблю карпа, карася и леща. Также нравится ловля щуки спиннингом.

А.Г. Как прошли соревнования лично для вас? Какую тактику использовали?

Е.П. Для меня все прошло хорошо, только вот приличную щуку в этот раз поймать не удалось. Хотя несколько дней назад результат был намного лучше. Что касается тактики, особо об этом не задумывалась, ловить пришлось одной, без посторонней помощи. Сама сверлила лунки, собирала и расставляла жерлицы. А потом оставалось только ждать и верить в удачу. Я думаю, вера в свой успех – это и есть основная тактика.

А.Г. Что можете сказать о рыбалке, особенно зимней, с точки зрения девушки? Насколько это сложно? Что вам в ней нравится?

Е.П. С рыбалкой у меня сложностей нет, в том числе и с зимней. Мне не интересно заниматься фитнесом, это скучно. А зимняя рыбалка - отличный фитнес, в удовольствие и с интересом. Ловля рыбы – это азарт. А я азартный человек!

А.Г. И напоследок, что бы вы могли пожелать другим девушкам, женщинам, которые активному отдыху предпочитают шопинг и салоны красоты?

Е.П. Девушки, которые ходят по салонам красоты и т.д. наверняка готовятся к встрече с принцем. Я своего уже нашла - и у нас одно хобби на двоих! Пусть каждая девушка найдет своего принца, а каким будет их досуг - выбирать им!

Следующим к диктофону подошел победитель «Большого Ледового побоища» Александр Нарушевич.

А.Г. Во-первых, разрешите поздравить с победой, Александр! Насколько тяжело она досталась?

Александр Нарушевич (А.Н.). Спасибо за поздравления! Победа действительно далась нелегко. Пришлось часто перемещаться, сверлить много лунок, т.к. рыба была сегодня очень пассивной.

А.Г. Значит, основной тактической схемой была частая смена места?

А.Н. Да, именно так. Я постоянно переставлял жерлицы то в самую гущу камыша, то на чистую воду, то вдоль уреза травы. И, в конце концов, нашлась та лунка, с которой удалось взять больше половины улова, в том числе и самую крупную щуку.

А.Г. А какие ещё были принципиальные особенности в сегодняшней ловле?

А.Н. Есть один нюанс, присущий именно Большому Раковому - это вид живца. Привозная плотва, пойманная на других водоемах, которую чаще всего сюда берут в качестве живца, чувствует себя здесь некомфортно, очень быстро засыпает и становится щуке неинтересна. Только в самый пик активности хищницы можно ею пользоваться, когда плотву скорее съедят, чем она уснет. Я же пользовался только карасем. Небольшой, сантиметров 5 - 7 карасик, живет очень долго, при этом оставаясь достаточно активным на крючке.

А.Г. А вообще, чем предпочитаете ловить, кроме жерлиц? Есть какая-то любимая снасть?

А.Н. Больше всего люблю ловить окуня. Причем и летом, и зимой. Дело в том, что я сам из города Сланцы, и у меня под боком Нарвское водохранилище, куда чаще всего и езжу.

А.Г. Спасибо, Александр. Ещё раз с победой!

После Александра, в перерыве между коптильней со свежей щукой и мангалом с шашлыком, удалось отловить самого молодого участника соревнований – Колю Серафимова, который в свои 12 лет имеет за плечами недюжинный опыт ловли не только летом, но и зимой.

А.Г. Николай, как тебе «Ледовое побоище»? Что понравилось, что запомнилось?

Николай Серафимов (Н.С.). Мне очень понравилось участвовать в этих соревнованиях. А запомнилось то, что в хороших, казалось бы, рыбных местах, практически не оказалось рыбы. Причем не только в первом секторе, где мы ловили с папой, но и в других. Щука сегодня была совсем вялая какая-то.

А.Г. Насколько сильно мешала погода? И что все-таки удалось поймать?

Н.С. Ну, погода потрепала нервы. То лил дождь, то дул сильный ветер, заставивший ловить разлетающиеся жерлицы по всему сектору. Поймать удалось небольшую щучку на полкило, я её отпустил. Папа тоже ушел-таки от нуля, поймав «крокодила» граммов на триста, «шнурка» этого мы тоже отпустили.

А.Г. Расскажи, пожалуйста, какую тактику вы с папой использовали?

Н.С. Очень просто: мы всегда располагаем жерлицы около камышей, но так, чтобы они были расставлены по краям воображаемого овала.

А.Г. Коль, а вообще, как давно ты ловишь рыбу? Кто приучил? Расскажи о своем рыболовном детстве.

Н.С. Рыбачить я начал года четыре назад, с восьми лет. Спасибо папе и дедушке. Больше всего нравится щука, как и по вкусу, так и по ловле. А любимая снасть - в каждое время года своя. Самая большая рыба, какую я поймал – щука на два с половиной килограмма.

А.Г. Как ты относишься к проведению детских рыболовных турниров? Хотел бы в них поучаствовать?

Н.С. Если честно, давно жду таких соревнований. С удовольствием в них бы поучаствовал.

А.Г. Ну и напоследок, что бы ты хотел сказать другим детям, которые предпочитают такому замечательному виду отдыха, как рыбалка, домашний компьютер или другие современные гаджеты?

Н.С. Сначала я был почти таким же. Сидел целый день дома и играл в планшет. Но потом, когда папа стал брать меня на рыбалку, мне она стала интереснее. Так что, ребята, не сидите дома все каникулы! Есть же множество увлекательных дел на свежем воздухе. К примеру, поплавок, спиннинг, троллинг, жерлицы опять же. И это намного полезнее, чем просиживание часами перед компьютером!

А.Г. Спасибо, Николай, так держать! И передай привет твоему папе!

И напоследок поговорим с одним из самых главных лиц Большого Ледового Побоища – его организатором и идейным вдохновителем Антоном Бородатовым.

А.Г. Антон, можно поздравить тебя с достойным проведением сего мероприятия. Расскажи, как вообще родилось Северо-Западное Рыболовное братство? Какая основная идея была при его создании?

Антон Бородатов (А.Б.). Спасибо за поздравления. Вообще, в основе возникновения СЗРБ лежит идея, в первую очередь, помощи и поддержки друг друга. «Братство» – это союз людей с общими интересами, основанными на рыбалке и нормальных человеческих отношениях. А объединила нас поездка в один детский дом второго мая 2016 г., когда мы решили устроить детям «Праздник корюшки». Теперь мы стараемся помогать нескольким детским домам, в основном - их выпускникам, поскольку им очень тяжело дается адаптация в нашем суровом мире. Кстати, и на эти соревнования планировался приезд нескольких наших подопечных, но, к сожалению, не получилось договориться, чтобы их отпустили в выходные.

Позже, десятого июля, мы организовали «День Рыбака» в Волосовском районе, в Сабске, после чего в нашей команде полностью наладилось взаимопонимание, мы поняли, чего мы хотим. Не так давно у нас появился так называемый «Канал помощи», идентичный тому, что есть в мотоциклетном движении. Я-то в прошлом байкер, хотя, как говорится, бывших байкеров не бывает. Поэтому эта тема мне очень хорошо знакома. Можно сказать, что лейтмотив нашего Братства – это социальная составляющая, помощь людям.

А.Г. Как родилась идея с организацией «Большого Рыболовного побоища» и кто вам помогал?

А.Б. Она возникла во время проведения «Дня Рыбака» в Сабске. А идейным вдохновителем оказался наш нынешний главный судья Сергей Уланов, который данный водоем очень хорошо знает. Помочь вызвалось немало наших хороших друзей и партнеров – это и гипермаркет «Декатлон», и магазины «Fishcanal» и «Ультра Фиш», компания «Биотехнология», они дали нам призы для участников соревнований. Большое спасибо хочется сказать ребятам из Архангельска, предоставившим для соревнований «мотособаку», а также нашему информационному партнеру – журналу «Спортивное Рыболовство». Ну, и конечно, низкий поклон самим участникам. Мероприятие проходило в очень непростых погодных условиях, но ни один не свернул с выбранного пути. Все, кто записался, приехали, все вышли на лед, до конца боролись за победу и достойны только самых хороших слов.

А.Г. А каковы ваши дальнейшие планы?

А.Б. Их много. Во-первых, в январе 2017 г. мы планируем провести открытый турнир по ловле окуня на Ладоге. Во-вторых, в феврале хотим организовать турнир по корюшке. Кроме того, в планах на эту зиму провести детский, а также женский турнир по ловле рыбы со льда.

А.Г. Это прекрасно. Антон, желаем тебе и СЗРБ процветания, развития и пополнения рядов. То, что вы делаете, очень нужно нашим людям. Это правильно.

А.Б. Будем стараться идти выбранным путем.

Вот так и прошло Большое Ледовое Побоище. Все было прекрасно организовано и, что самое главное, абсолютно все участники покидали рыболовную базу Пчелино хоть и уставшими, но в прекрасном настроении.