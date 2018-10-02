Большая пасть лобастой кефали Геннадий Шеляг | 2 октября 2018 г.

Десятилетним мальчишкой я с завистью наблюдал, как взрослые дядьки ловили рыбу по имени «лобан» в устье реки Хоста. Рыбины по кило и более отчаянно сопротивлялись при вываживании на глухую поплавочную снасть. Это всё происходило в городе Сочи на берегу замечательного Черного моря. «Лобаном» и по сей день местные рыбаки называют лобастую кефаль. Адреналин от той рыбалки я не забыл, поэтому к ловле лобастой кефали всегда отношусь с большим уважением.

Виды кефали. Помимо лобастой кефали в Черном море обитает еще кефаль-остронос. Молодь этого вида, не подросшую до промысловых размеров, местные рыбаки окрестили «чуларкой», она бывает величиной до 300 г. Чуларка эта очень ценится в кулинарном плане.

Вся ловля происходит в море и в устьях рек в то время, когда кефаль туда заходит по разным причинам. Конечно, в среднем размер рыбы по сравнению с серединой 70-х стал помельче, но ловля от этого не стала менее престижной или менее интересной. Кефаль – это особа, которая требует серьезного подхода.

Деликатная снасть, нужная наживка и её правильная насадка, точно подобранная проводка, идеальная реакция на слабые поклевки, верный выбор места закорма – это и еще многое другое являются неотъемлемыми составляющими результативной ловли.

Сезон ловли. Я специально опросил нескольких опытных местных рыбаков - и все они отметили, что сезон на сезон не бывает похож. Существует много исключений из общих правил и временных периодов успешной ловли кефали. Думаю, верным будет сказать, что с переменным успехом, со всплесками и спадами активности, эта рыба ловится круглый год. И всё же лучшие месяцы, в течение которых (за исключением штормов и неожиданного резкого подъема воды в реках) эта рыба гарантированно хорошо берёт - это май и с сентября по декабрь.

Места ловли. Ловят кефаль в устьях рек, с берега моря там, где нет преграждающих выход в открытое море волнорезов. Кроме того, ловят с бун, причем если присутствуют волнорезы, то лишь с их торцов, причём забрасывают в сторону моря, за волнорезы. Если волнорезы отсутствуют, то на бунах ловят в любом месте. Популярными местами являются также причалы и другие инженерные сооружения, выступающие своими периметрами в море.

К основным видам кефалевой рыбалки относится уженье на глухую поплавочную снасть, ловля на «чашечки» и на «кисточки», а также на донку с отводным поводком. На все перечисленные снасти, за исключением донки, ловят как в море, так и в речных устьях.

Некоторые особенности построения снасти. Сегодня для ловли на «чашечки» и «кисточки» используют «болонки» и «матчи» обычно с тестом 5 – 25 г и длиной до 3,9 м. Для них вполне достаточно безынерционных катушек размера 3000 по классификации Shimano и Daiwa - главное, чтобы они вмещали 100 м лески 0,25 – 0,3 мм или «плетенки» 0,11 – 0,15 мм. Впрочем, можно использовать и соответствующие спиннинги, единственное, что для ловли с берега моря очень неудобны короткие, менее двух метров удилища.

Устройство оснастки «кисточки». В этом монтаже по 25 – 40-саниметровому отрезку лески, ограниченному сверху вертлюжком, скользит грузило продолговатой формы и массой 15 – 20 г. Снизу оно упирается в колечко, к которому привязываются 5 - 6 поводков длиной 10 – 12 см и диаметром 0,18 – 0,21 мм. Крючки №№ 5 – 8 (по западноевропейской классификации) с коротким цевьем - из тонкой или средней по толщине проволоки темного цвета.

Каждый крючок наживляется мякишем белого цвета размером 1,5 – 2 см так, чтобы сдавлена была только часть мякиша на цевье. Кефаль подбирает хлебный мякиш со дна, а когда накалывается о крючок - делает резкий рывок. По вершинке удилища в это время видна поклевка, но торопиться с подсечкой не следует: кефаль сама засекается благодаря тому, что вертлюжок на верхнем конце отрезка лески упирается в грузило, лежащее на дне.

В качестве наживки на эту оснастку хорошо подходит городская булочка или белый хлеб классических сортов. Мякиш достаточно быстро размокает, поэтому при отсутствии поклевок эти снасти через каждые 15 – 20 минут требуют перезаброса и, соответственно, перенаживления. «Кисточки», особенно в устьях рек, чаще всего забрасывают недалеко – на расстояние 15 – 30 м.

Оснастка по имени «чашечка». Не знаю, кто придумал эту оснастку, но он явно обладал хорошей фантазией. К верху крышки от обыкновенной пластиковой бутылки прикрепляется свинцовый груз в виде толстой «монетки» под диаметр самой крышки.

Масса «монетки» составляет обычно 15 – 20 г. Сбоку в пластиковой крышечке просверлено отверстие диаметром 1,5 – 2 мм. Через него продевается леска диаметром 0,22 – 0,25 мм, к которой в одной точке привязываются 4 – 5 поводков длиной 2 – 3 см и диаметром 0,18 – 0,2 мм. На поводках - крючки №№ 6 – 8 с коротким или средним по размеру цевьем и средней по толщине проволоки темного цвета. Длина поводка, упирающегося с тяжелую чашечку после поклевки - 15 – 20 см.

Для ловли на «чашечки» используют рыбный фарш. Делают его, замешивая белый хлеб до состояния среднего по вязкости теста, далее смешивают его со шпротным паштетом или килькой (селедкой), перекрученной в мясорубке. В фарш также можно добавлять экстракт морского червя или палтуса. Чашечки заполняют фаршем с небольшой горкой и помещают туда крючки так, чтобы все поводки были скрыты под фаршем, а крючки - под углом в 45° выглядывали из фарша своими изгибами.

Принцип работы оснастки заключается в том, что кефаль начинает выедать фарш из чашечки, всасывает при этом один из крючков, накалывается, делает резкий рывок и сама засекается - так же, как и при ловле на «кисточки». Поклевка, увиденная вами по вершинке удилища, чаще всего свидетельствует, что рыба уже засеклась. Следует просто сделать мягкую подсечку и начинать вываживание.

Наживки для поплавочной снасти. Самое большое количество всевозможных наживок используется при ловле кефали на глухую поплавочную оснастку. Например, берут мелкого навозного червя, наживляя по одному - двух на крючок так, чтобы хвостики болтались, но крючок при этом был полностью утоплен в теле червей. Ловят на мясо голубя, используя мелкие продолговатые ломтики размером 0,5 – 1 см. Можно насадить тесто, выдавливаемое из шприца с добавлением экстракта морского червя.

Одной из самых популярных наживок является хлебный мякиш, или «пушинка», как её называют местные рыбаки. Для правильной насадки отщипывается кусочек хлебного мякиша размером 0,5 – 1 см, а затем ногтями большого и указательного пальцев этот мякиш прижимается (защипывается) на цевье крючка.

Жало и другие части крючка при наживлении стараются не маскировать этим мякишем. Всё должно делаться одним движением. Ни в коем случае нельзя сминать и делать плотным весь мякиш. Когда наживка одета на крючок правильно, она в воде слегка разбухает и создает видимость белой пушинки, которую рыба берет очень охотно.

На морского червя ловят только в море. Добывать его самостоятельно становится всё сложнее, зато он продается в местных рыболовных магазинах. Морского червя наживляют так, чтобы он закрывал весь крючок и оставался небольшой хвостик, но не более. Очень крупных червей можно делить на несколько частей. Это одна из самых любимых кефалью наживок, которую она почти всегда берет с большим удовольствием.

Светящийся поплавок. Для ловли кефали используют легкие быстрые, с очень тонким кончиком углепластиковые маховые удилища 5 – 8 м длиной. Основная леска 0,18 – 0,2 мм, поплавок под грузило массой 1 – 3 г. Для ловли в устьях используют самые короткие удилища и самые легкие поплавки из перечисленных выше. Очень часто, особенно в море, кефаль удят в вечернее время и первые часы после наступления темноты. Для этого необходимо пользоваться поплавками, которые можно оперативно оснастить цилиндриками-«светлячками».

Грузило лучше использовать скользящее по леске. Для соединения основной лески и поводка используются вертлюжки длиной 2 – 3 мм. Длина поводка 20 – 30 см, диаметр 0,12 – 0,17 мм, предпочтительнее использовать флуорокарбон как наименее видимый в воде. В отдельных случая при ловле в устьях при ярком солнце и очень прозрачной воде используют поводки 0,1 мм.

Правильный подбор крючка. Очень важно правильно подобрать крючок, здесь нужно найти правильный баланс между желанием ловить всю рыбу, которая собирается на прикормке, и шансами поймать крупную лобастую кефаль. У этой рыбы достаточно большая пасть - и при использовании мелких крючков неизбежно случается много холостых поклевок, при которых рыба просто не засекается.

Поэтому именно для ловли лобастой кефали нужно использовать крючки со средним по размеру цевьем из средней по толщине проволоки №№ 5 – 6. Но следует помнить, что при этом сразу резко понижается шанс поймать некрупную кефаль-остроноса (чуларку), подуста, верховодку, которые тоже собираются на прикормке и являются желанными трофеями местных рыбаков. А чтобы реализовать поклевки этих рыб, лучше ставить крючки с теми же характеристиками, но меньшим размером - №№ 8 – 10.

Еще одним желанным большеротым трофеем при ловле в устье с прикормкой является вырезуб, который нередко попадается довольно внушительных размеров – до 1 – 2 кг и более. Поэтому используя тонкие поводки при ловле кефали, всегда нужно быть готовым к очень осторожному и грамотному вываживанию крупной рыбы.

Прикормка для поплавочной ловли. Прикормка изготавливается из белого или серого хлеба классических сортов. Хлеб просто замачивается в речной или морской воде, замешивается до консистенции вязкого теста и смешивается с мелкой галькой. Затем формируются шарики диаметром 10 – 15 см и забрасываются в место закорма порционно. Ловят в проводку, делая забросы выше прикормленного места и давая оснастке сплавиться к прикормке.

В этой статье я рассказал только часть секретов успешной ловли кефали, которые помогут окунуться в этот интересный процесс. Остальные открытия за вами, мои дорогие читатели.