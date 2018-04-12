Большая «кукарача» по-японски Константин Кузьмин | 12 апреля 2018 г.

История эта началась лет пять назад, когда я ездил на рыболовную выставку в Осаку. Я на ней тогда увидел много для себя нового и интересного, познакомился с несколькими известными японскими рыболовами. Был среди них и Кен Ватанабе – разработчик приманок и простаффер* нескольких фирм, работающих в основном на внутрияпонский рынок.

Таракановый уклон

Кен время от времени присылал мне фото новых воблеров, которые он дизайнировал. Предлагал даже отправить образцы. Но воблеров всяких у меня и так по шкафам и ящикам – тьма, поэтому я всякий раз вежливо отказывался.

Но как-то, уже сравнительно недавно, Ватанабе-сан написал, что теперь он несколько меняет акцент в своей работе - и больше будет заниматься разработкой не воблеров, а «тараканов». Точнее, он употребил в своем письма слово «bugs», но я понял его именно так.

А поскольку тема «тараканинга» и для меня сейчас очень актуальна, и вообще у нас в стране с каждым новым сезоном кратно множит число своих поклонников, я сам попросил Кена прислать что-то из образцов «резиновых членистоногих». Плюс – вкратце пояснил, что у нас в стране есть такая интересная рыба, как голавль...

«Бразильская» тема

Первые присланные «таракашки» как-то не впечатлили. Они заметно уступали внешне хорошо нам с вами знакомым «тараканам» от Tiemco или Imakatsu. Мелкие и невзрачные.

Видно было, что для фирмы, которую Кен представляет, это был первый опыт такого рода. Но вот как-то приходит от него письмо, в котором Кен сообщает, что политика фирмы поменялась - и теперь как приоритетное направление они рассматривают продажу приманок за пределы Японии. Я было подумал, что речь пойдет о «тараканах», созданных предметно под голавля.

Но регионом номер один в письме была названа Латинская Америка. А основной рыбой, на которую новые модели «тараканов» были нацелены, определен пикок, он же – павлиний окунь. Это, понятно, несколько поумерило мой энтузиазм в отношении новых приманок, но кое-какой интерес к ним остался. Уже хотя бы потому, что пикока я ловил и, возможно, буду ловить еще.

История вышла следующая. Японцы решили взглянуть на ловлю пикока своим свежим взглядом. И отправили в Амазонию небольшую экспедицию, в состав которой входил биолог широкого профиля. Вот специалист и выяснил, что до четверти рациона павлиньего окуня составляют насекомые, и в первую очередь – очень крупные тараканы рода Blaberus giganteus.

Примерно таких в тех краях принято называть «кукарачами». Вот именно это насекомое и взяли за образец для копирования. И одну такую вот резиновую «кукарачу» Кен отправил экспресс-почтой мне в Москву.

«Хамелеон»

«Кукарача» и в самом деле оказалась крупногабаритной: 6 см в длину (это без усиков) и массой 9 г. Для сравнения: средний японский «таракан», к которым мы привыкли, весит где-то 3 г.

К приманке прилагалась инструкция по монтажу. Первым был показан вариант насаживания за головку на округлый одинарный крючок («как опарыша»), вторым – на «офсетник», причем рекомендован был номер 5/0. Я опять попытался спроецировать всё на ловлю голавля и понял, что лобастому такой крючок в рот едва ли полезет.

Но самое любопытное последовало дальше. Я решил проверить, насколько хорошо этот «таракан» плавает. Ведь приманки этого класса должны уверенно держаться на воде. Налил водичку в блюдце, положил в неё «кукарачу»...

В первый момент я не понял, что произошло. Потом дошло: «таракан» из фиолетово-синего превратился в почти белого! Вынимаю из тарелки – максимум через полминуты возвращается изначальный синий цвет. Сразу куча вопросов: как такое возможно, зачем? Или, может, это случайно получилось? Сажусь за «ноут», пишу Ватанабе – с просьбой прояснить ситуацию. Наутро (из-за разницы во времени) получаю такой вот ответ: «Эффект смены цвета специально реализован в «таракане» по рекомендациям энтомологов.

Дело в том, что насекомые этого самого амазонского вида реально меняют цвет в зависимости от температуры: когда она становится выше 28 градусов, «тараканы», упавшие в воду, белеют. И рыба это «знает»: когда прохладно, насекомое должно быть темным, когда жарко – светлым». А я, когда проверял плавучесть, налил в тарелку теплой воды…

Впрочем, нам-то это зачем? Разве что убедиться в том, насколько далеко зашли технологии. И насколько японцы при работе над приманками могут чувствовать и реализовывать такие тонкости.

Плавучесть «таракана» оказалась примерно такой, какой она и должна быть – не «как пробка», но всё же весьма положительной.

На ощупь пластик приятно мягкий и упругий. Первое важно потому, что рыба, взяв такую приманку в рот, не стремится от неё моментально избавиться. Упругость же дает соблазнительное «дрыганье лапками», если лежащего на поверхности «таракана» слегка пошевеливать, покачивая кончиком спиннинга.

Наконец, я бы очень позитивно оценил, что в качестве материала для «кукарачи» выбран не эластомер, а какой-то химически инертный мягкий пластик. Ведь добрая половина других японских «тараканов» - это именно эластомер, соседство с которым часто оказывается губительным для силиконовых приманок и воблеров.

Перспективы

Пикок – это, понятно, не единственная рыба, под ловлю которой спроектирован «макротаракан». Большеротый басс – второй в очереди. Прошлой осенью японцы испытывали «кукарачу» у себя на озере Бива. Результаты более чем обнадежили. Есть уже предварительный заказ из Мексики, где, как известно, ловятся самые крупные бассы.

Я вот сам традиционно по весне езжу половить басса на Кипр. В ближайшую поездку непременно прихвачу с собой японскую «кукарачу». Что пока для себя не решил, так это как её оснастить. Что-то мне не хочется так, как рекомендует изготовитель.

Скорее я предпочту вариант с подвесным тройничком – по типу того, как это реализовано в известном многим «таракане» Sakura Notobug. Почему? А потому что я не отказываюсь от идеи половить на «макротаракана» голавля. Ведь хороший, в районе кила и более, голавль нередко попадается на судачьи воблеры размера 100 - 115 мм.

Почему бы ему не попасться на большого «таракана», правильно? Вот разве что у такого голавля рот всё равно поменьше, чем у басса, и крупная приманка вся сразу едва ли в него влезет. Но при оснащении подвесным тройником это не столь уж и критично.

В последнем своем письме Ватанабе написал, что «таракан» с очень большой вероятностью войдет в каталог 2019 года. Его рабочее название пока – Wakaimushi. Скорее всего, таким оно и останется. Где-нибудь через полгодика можете уже и погуглить. К тому моменту и я, наверное, смогу о большой «кукараче» что-то более обоснованное рассказать. Так что следите за моим блогом.

Примечание редактора*. Простаффер – (от professional staff – квалифицированный специалист) человек, профессионально занимающийся рыбалкой (обычно это спортсмен), которого нанимает рыболовная фирма для осуществления рекламной компании своей продукции.