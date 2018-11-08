«Бокоплавы» - новый вид горизонтальных блесен Северные мастерские | 8 ноября 2018 г.

Для питерской компании «Северные мастерские» нынешний год стал юбилейным - уже 20 лет она радует результатами своего труда не только рыбаков отечественного Северо-Запада, но и ближайшего зарубежья, включая Прибалтику и страны Скандинавии. Компания динамично развивается. И в немалой степени благодаря тому, что учитывает в собственных наработках пожелания от многотысячной дружины обычных рыбаков, оперативно сообщающих о специфике ловли с приманками компании на различных акваториях.

В итоге к грядущему сезону заметно обновлены популярные линейки приманок. Вместе с тем в 2019 году появятся и новейшие модели – например, так называемые «горизонтальные блёсны», получившие название «Бокоплавы». Приманка вобрала в себя некоторые черты приманок для отвесного блеснения и что-то от балансиров. Благодаря этому симбиозу и проявились новые качества уникальных «Бокоплавов».

Её прототипы уже несколько лет испытывались на различных водоемах России и ближнего зарубежья - и неплохими уловами доказали своё право на жизнь. Изначально эта приманка позиционировалась как «специалист по судаку», но в результате многочисленных тестов на разной воде и разными людьми пришло понимание, что она ловит любого хищника, даже белого. Теперь - подробнее о том, что под брендом NORD WATERS нам приготовили «Северные мастерские».

Приманка отливается из цинкового сплава и получается достаточно тяжелой. Пока в линейке предусмотрен один размер – 60 мм, но благодаря разной толщине отливки получились две модели - 20- и 32-граммовая. Такие параметры рассчитаны для глубин более семи метров и подходят для ловли клыкастого в течение всей зимы и, возможно, зубастой по перволедью и под конец зимнего сезона.

Вполне возможно, что по мере выхода на Ладоге и озерах Северо-Запада на глубины 8 - 10 м на эти приманки хорошо станет ловиться и крупный окунь. В планах компании расширить как размерный ряд приманок, так и их весовой набор. Ведь для успешной ловли на русловых водохранилищах Средней полосы России, где глубины могут доходить до тридцати метров, потребуются приманки и тяжелее двух унций.

В процессе отливки тела в хвостовую часть приманки устанавливается соразмерный крючок от OWNER. Предусмотрена опушка-стабилизатор из меха северного оленя, одновременно работающая как маскировка тройника и как устройство, препятствующее движению приманки хвостом вперед. Покраска выполнена современными, стойкими к соли и к истиранию об лед материалами. Цветовые решения разнообразны и представлены в двух модификациях: с флуоресцентными красками, чувствительными к УФ, либо с фосфорным покрытием, позволяющим приманке светиться 15 - 17 минут после погружения. Обширная цветовая гамма линейки «Бокоплавов» позволит подобрать оптимальный вариант для конкретного хищника, учитывая погодные условия и характеристики водоема.

В отличие от многих моделей конкурентов, «Бокоплавы» от NORD WATERS комплектуются свободно вращающейся в теле приманки универсальной застежкой из нержавеющей пружинистой проволоки диаметром 0,8 мм. Замечу, что операции сверления посадочного отверстия под застежку придается большое значение - от её точности зависит «игра» и характер движения горизонтальной блесны.

Зато застежка значительно упрощает замену тройника при необходимости, делает ненужной установку вертлюжка при креплении приманки на оснастке и обеспечивает защиту лески от перетирания.

К слову, при смене крючка необходимо так выбрать его размер и длину цевья, чтобы исключить перехлест тройника за тело приманки. А какой тройник будет установлен, дорогой или нет, с каплей-светофором или с разноцветным набором силиконовых кембриков, решать самому рыбаку уже по условиям лова в конкретном месте.

Приманка имеет специфичную уникальную «игру». Многообразие вариантов её проводки позволяет легче и быстрее подобрать ключик к рыбе. Если говорить о классическом применении, то её стоит запускать по кругу. Причем диаметр этого круга будет зависеть от диаметра лунки и глубины под ней. На глубине около полуметра «Бокоплав» описывает окружность диаметром 30 - 50 см - в зависимости от массы и размера.

Для отработки проводки перед началом зимнего сезона потратьте немного времени, чтобы, выйдя на лед, уже представлять себе, как ведет себя «Бокоплав» при тех или иных «дёргах», как на его поведение влияет изменение амплитуды и резкости рывка, какую паузу выдерживать между рывками и как она влияет на форму траектории его хода в воде.

Имея приличную массу и специфичную форму, приманки при подъёме оказывают довольно сильное сопротивление. Поэтому выбирая удильник под «Бокоплава», лучше брать что-то из самых жестких и прочных моделей.

Рыбаки, практикующие ловлю в отвес, с равным успехом применяют «Бокоплава» как при ловле со льда, так и на открытой воде при медленном сплаве или со стоящей на якоре лодки. Интересная и разноплановая по «игре» и сфере применения приманка претендует на достойное место в арсенале любого любителя отвесного блеснения. И есть все основания полагать, что именно на «Бокоплава» в грядущем сезоне будут пойманы главные трофеи зимы.

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