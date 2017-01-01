Без «колебалки» — нет рыбалки Спортивное рыболовство

Читатели журнала уже знакомы с компанией «Колебалка Питер». Об этом питерском производителе, одном из ведущих в стране в области изготовления блесен, мы рассказывали в связи с его победой в результате народного голосования в номинации «Лучшая зимняя блесна» на конкурсе «Лучшая зимняя снасть», состоявшемся на 27-й выставке «Охота и рыболовство» в Санкт-Петербурге.

Мы продолжим знакомство с компанией, и на этот раз расскажем о её летней продукции. Наш собеседник - руководитель компании Игорь Александрович Иванов, он любезно согласился ответить на ряд вопросов.

СР. Как получилось, что вы стали заниматься изготовлением блесен?

ИИ. О, тут долгая предыстория. Еще в конце 70-х мне показали, как ловят на поплавочную улочку. Попробовал – понравилось. Потом рассказали, как ловить спиннингом. Долго не мог поверить, что на кусок железа соблазнится рыба. С удочкой всё ясно - там червячок, а здесь – ничего похожего. Попробовал, словил щуку – еще больше понравилось. Любимыми блеснами стали «Прохоровка», «Атом» и «Черноспинка», которые выпускались в основном в белом цвете.

А мне казалось, что будет лучше ловиться на желтые. Обратился к специалистам, они помогли изготовить штамп на блесну «Атом» и «Прохоровка». Потом предложили еще два штампа, изготовленные на ювелирном заводе «Русские самоцветы» рыбаками для себя. Блесны были без названия, но я их окрестил «Судаковая» и «Щучья», поскольку одна - узкая и длинная, а другая - типа «ложки». Эти блесны до настоящего времени пользуются спросом наравне с «Атомом».

СР. Как появляются новые модели блесен?

ИИ. За основу нашего ассортимента взята старая советская классика, изготавливавшаяся серийно на заводах. А также блесны, сделанная штучно рыбаками-умельцами - так сказать, для себя. Некоторые наши модели, такие как «Универсальная», «Танго», «Валдай», «Лотос» и ряд других, изготовлены по образцам, разработанным спиннингистами-профессионалами.

В конце 90-х, когда всё в стране разваливалось, волею судьбы удалось приобрести старые советские штампы на блесны «Норич», «Уралка», «Луга», «Пятнистая», «Луч», «Чудесная» и ряд других. Но в отличие от завода, который производил их из стали, мы используем латунь, медь, мельхиор. Блесны выпускаются в разных цветовых сочетаниях: белые, желто-белые, красно-белые. Все блесны рабочие, вот уже почти 30 лет как они успешно показывают себя в деле во всей России. К слову, недавно пришло письмо с фото от одного нашего покупателя. Он пишет: «В прошлом году ездил на чавычу. Блесен было много и разных, но клев - только на ваши. Итог - три схода и одну взял на 13,2 кг (фото 1). Спасибо за суперблесны!»

Особое место в нашем ассортименте занимает «Малёк ладожский» - блесна такой формы давно присутствует на рынке, делалась она из пластмассы, но мы изготавливаем её методом литья из сплава на основе алюминия. У меня, да и у многих моих знакомых, именно с неё начинается рыбалка, независимо от водоёма и погодных условий. За счет удачного совпадения удельного веса и объема блесны удалось добиться оригинальной «игры» при разных проводках.

Также она хороша и для дальнего заброса за счет своего объема при массе 17 г. В массовом производстве её до настоящего времени не было ввиду сложности изготовления. Продавали только на рыболовных выставках и давали знакомым. По опросам рыбаков, процентов на 80% - положительные отзывы. Некоторые спрашивают – какая у неё должна быть проводка?

Да я и сам не знаю, хотя и более двух десятков лет на неё ловлю. Иногда - результат на падении, иногда - просто равномерная проводка, иногда - с паузами. Какой-то закономерности лично я не нашел. Поскольку она из сплошного металла без красочного покрытия, кто-то при помощи шкурки делает её матовой, кто-то прилепляет цветные самоклейки, некоторые раскрашивают маркером – здесь всё зависит от фантазии. Один знакомый спиннингист с большим опытом просверлил углубления в глазах и вставлял туда искусственные бриллианты. Говорит, что результат есть. Всё определяется в процессе рыбалки: не берёт так – попробуй эдак.

В этом году «Ладожский малёк» запускаем в массовое производство, поскольку технологию изготовления немного усовершенствовали благодаря техническому прогрессу. Выпускаем её в блестящем полированном варианте (фото 2).

Один наш знакомый из Новгородской области – Сергей Владимирович Ильин - ничего не признавал кроме «Колибри» до того времени, пока мы не подарили ему «Ладожского малька». Теперь у него это основная приманка.

СР. А «Колибри» что за блесна?

ИИ. У нас есть штамп завода «Балтика» для блесны «Серебристая». Вот её мы немного изменяли, делая больший изгиб в широкой части. Но после того как на одном тестировании на реке Пола, что в Новгородской области и где щуки совсем мало, за полчаса поймали пять зубастых, одна из которых оказалась гигантских размеров для этой речки - 2,5 кг, изменять форму перестали.

СР. Планируете ли вы вводить новые образцы блесен в этом году?

ИИ. В этом году появится где-то 15 новых моделей. Хотя называть их новыми не совсем правильно, поскольку они тестировались нашими знакомыми рыбаками по всей России в течение 3 лет. Наилучшие отзывы получились блесны «Ладожская» (фото 3), «Лососёвая», «Мышка», «Овод», «Уралка Муравлёва».

Хочется отдельно сказать про блесны «Мышка» и «Лососёвая». Блесна «Мышка» (фото 4) родилась на одном из заводов Москвы в 80-х годах, делали её для себя в ограниченном количестве. Прошла проверку на многих водоёмах Московской области. В отличие от многих блесен имеет несимметричный изгиб относительно продольной оси.

Блесна «Лососёвая» (фото 5) разработана ленинградскими умельцами в конце 80-х и предназначалась для ловли лосося на Вуоксе, но во время тестирования хорошо себя показала на Камчатке и в Мурманской области.

СР. Как давно вы участвуете в рыболовных выставках?

ИИ. Вот уже 15 лет мы принимаем участие в московских выставках на ВДНХ и выставках Санкт-Петербурга. Также ездили в Карелию, в Ростов-на-Дону. Прямое общение с рыбаками приносит свои плоды – мы имеем обратную связь с потребителями нашей продукции, появляются новые идеи.

На весенней выставке в Москве мне принесли якобы наши блесны, которые, как оказалось, были произведены в Китае. Так вот, упаковка на 100% повторяет нашу, есть даже логотип «Колебалка Питер», а вот содержимое совсем не соответствует нашим стандартам. Масса, цвет, материал абсолютно не соответствует заявленным. А продаются они вдвое дешевле наших.

Вообще, я бы хотел принимать участие во многих выставках, но на всё не хватает времени.

СР. Какие цели и задачи на ближайшее будущее?

ИИ. Основная цель, как у всех производителей блесен, одна – разработать блесну, о которой можно было бы сказать «Берёт всегда, берёт везде», но, к счастью, это утопия. А из реальных целей – несмотря на повышение стоимости металла и фурнитуры, снизить себестоимость продукции, не теряя в качестве.

СР. Желаем удачи, Игорь Александрович!

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