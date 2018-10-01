Береговой спиннинг на Баренцевом море Владислав Сальников | 1 октября 2018 г.

Есть у нас с друзьями традиция: вволю наловившись различных лососевых на мелководных речках Кольского полуострова, проводить оставшиеся несколько дней перед отъездом домой на берегу Мотовского залива. Здесь можно полностью расслабиться: не надо натягивать вейдерсы и тащиться по реке, борясь с потоком, в поисках заветных мест. Устроился с комфортом на прибрежном валуне, да и кидай себе блесенку в Баренцево море, любуясь красотами Крайнего Севера.

Поймать здесь можно самую разную рыбу, и что действительно радует – она не так привередлива, как речная, а потому для успешной рыбалки одного спиннинга с небольшим набором пилкеров будет более чем достаточно. Однако такая однообразная ловля может быстро надоесть, поэтому эксперименты приветствуются, особенно если в запасе есть несколько дней.

Камбала

Когда мы в первый раз отправились на Мотовский залив, то прихватили с собой закидушки и хороший запас червей. У нас была информация, что на эту незамысловатую снасть камбала клюет лучше всего.

Пока искали на берегу место для лагеря, встретили двух путешественников из Москвы, которые именно с такими донками и охотились за камбалой. Однако на червя эту рыбу нам половить не удалось: первый же заброс Кастмастера в море нашим сотоварищем принес ему сайду - и всем стало не до закидушек, ведь кому охота сидеть на стуле в ожидании поклевки, если спиннингом ловится с каждого заброса, пусть и не камбала?

Однако клёв «как на Черных камнях» доставляет удовольствие только до определенного момента. Потом градус азарта неизбежно снижается - и хочется новых впечатлений. Мы стали экспериментировать с разнесенными оснастками, но кроме скорпен наши эксперименты ничего не принесли. Только пару лет спустя, оказавшись в тех же краях, мы подобрали ключик к камбале.

Ловить её спиннингом лучше в районе впадающих рек. Даже когда чистишь рыбу в таких местах, на пир сплываются камбалята размером с пятак. Если речек поблизости нет, нужно изучить дно, простучав его грузиком.

Как мы заметили, лучше всего камбала клюет не на камнях, а на песке, т.е. там, где грузило не отыгрывает «со звоном» при падении на дно. Ловить лучше поводковыми оснастками, приманка – мелкий яркий твистер или слаг, проводить который нужно очень медленно. Не знаю, может мы всегда попадали не в сезон, но ловля камбалы у нас постоянно оказывалась трудовой, однако она того стоила. Но если у вас нет желания тратить время на камбалу, лучше заняться ловлей другой рыбы.

Различные тресковые

Этого добра в заливе действительно видимо-невидимо. Сайда, треска, пикша и прочая морская рыбка клюет здесь исправно. Конечно, не таких размеров, как с лодки на глубинах 100–200 м, но расстраиваться не стоит – с лодок ловят «колами», вываживание которыми больше труд, чем удовольствие (такая рыбалка мне не в диковинку, знаю, о чем говорю). А здесь рыба бьется на спиннинге с тестом максимум до 25 г, а это совсем другие впечатления. На некоторых точках берёт с каждого заброса.

Сэкономить время на поиске уловистого места можно следующим образом: надо встать на прибрежный валун и внимательно осмотреть акваторию. И ловить там, где на берегу много чаек (они поджидают выпрыгивающего на берег малька, который спасается от хищников) или там, где на поверхности больше всего появляется кругов.

Ловить лучше на Кастмастеры, трехгранки и прочие компактные блёсны массой от 10 до 20 г. Длинная узкотелая блесна из Поднебесной белого цвета, купленная накануне поездки, стабильно приносила мне сайд под килограмм. Друг купил точно такую же блесну, и самых крупных рыб тоже поймал на неё. Жаль, что никто из нас не запомнил названия, для следующих выездов взяли бы таких блёсен побольше. «Вертушки» тоже работали, но в дальности заброса они серьезно уступают пилкерам, потому по большей части остались не у дел.

Если клёв ослабевает, есть смысл надеть на тройник пилкера кусочек яркого силикона (красный, оранжевый, малиновый) или даже целый твистер. Небольшой зеленый «рачок» тоже пришелся рыбе по вкусу.

Да и проводки можно разнообразить – ловить с паузами, с резкими рывками, с ускорениями-замедлениями. Остаться без улова здесь вряд ли удастся. Если, конечно, с погодой чего не произойдет – штормы на море всё же случаются. Помню, как однажды волны яростно бились о прибрежные скалы, и грохот такой по округе разносился, аж жутко становилось. Но вскоре тогда погода наладилась, и дела наши пошли на лад.

Скумбрия

Эта рыба дарит самые яркие впечатления. Настоящий боец, с которым не сравнится никакая сайда и уж тем более камбала, да и крупные особи под 2 кг попадаются периодически. Однако даже рыбка-килошница легко заводит фрикцион в борьбе за свою жизнь. Жаль только, что скумбрию не каждый выезд удается половить. В 2013 году наши соседи по лагерю добыли полное ведро – ехали по берегу и заметили охотящуюся в море рыбу, мы же в тот раз сколько ни пытались, не поймали ни одной. А так хотелось!

Но со временем и нам улыбнулась удача. Наша компания расположилась как-то на огромном валуне. Мы сидели и любовались пейзажем. И вдруг вдалеке заметили косяк рыбы, двигавшийся в сторону берега. Картина была волнующая. Примерно так же щука охотится на малька, только этих «щук» – тысячи. Мы не выдержали – схватили спиннинги и спустились к воде. А когда косяк приблизился на расстояние заброса, началась настоящая феерия. Такие воспоминания остаются на всю жизнь!

Скумбрия охотилась на акватории недалеко от нашего лагеря еще пару дней, периодически меняя дислокацию, но схема охоты оставалась одна – стая двигалась в сторону берега, загоняя малька, а потому обнаружить её не составляло труда. Помимо пилкеров, в ход шли твистеры на отводном поводке, только проводка была не донная – приманку часто съедали сразу после приводнения.

Уезжать с такого клёва было трудно, часть нашей команды осталась еще на день, но как выяснилось – напрасно. Вслед за скумбрией приплыли дельфины - и разогнали всю рыбу, но и этих двух дней сумасшедшего клёва нам всё равно хватило с лихвой.

Снасти

Мне вполне было достаточно спиннинга длиной 2,4 м с тестом до 25 г среднего строя. Можно взять чуть длиннее, но вот мощнее, на мой взгляд, не надо – эффект при вываживании бойкой морской рыбы будет уже не тот. Катушку лучше поставить размером 3000 и намотать на неё не менее 150 м плетеной лески, либров 15–20 на разрыв – так надежнее. И о камни она меньше повреждается, и распутать в случае чего проще, да и прослужит толстая «плетенка» дольше, к тому же тундра - не то место, где можно свободно купить леску.

«Просолив» на море две брендовые катушки, я встал перед выбором – покупать специальную для соленой воды за приличные деньги или приобрести что-то попроще, что и выбросить не жалко. Выбрал последний вариант, и, как ни странно, катушка о двух подшипниках до сих пор жива, только крутится чуть потуже, но не критично, так что в следующий раз возьму её с собой. Совсем дешевую покупать не стоит: «плетенка» может перепилить ролик лесоукладывателя со всеми вытекающими, да и «бород» с копеечными катушками точно не избежать.

Обязательно возьмите с собой флуорокарбон диаметром около 0,3 мм – поводки из него устойчивы к трению о камни, да и приманка, привязанная к прозрачной леске, выглядит для рыбы более естественно, чем волочащаяся на толстом шнуре.

К вертлюжку поводка можно привязать дополнительную приманку – яркий стример или твистер – число поклевок может возрасти на порядок. Если ловить камбалу с отводным поводком (лучше с оснастками «Техас» или «Каролина»), понадобятся «пульки» массой 15–20 г. На море нередки поимки скорпены, причем крупной, не чета черноморской, поэтому обязательно возьмите с собой корцанг и экстрактор.

Ловля на реках Кольского немыслима без нахлыста, ему также можно найти применение на море. Когда рыба подходит близко к берегу, ловля бывает очень эффективной. Из приманок отлично работают яркие стримеры, как правило – фантазийные. Нахлыстом в устьях впадающих в море речушек можно половить некрупную форельку - так, для разнообразия.

Кстати, как раз рядом с речкой или ручьем лучше всего поставить лагерь, тогда вам не придется возить с собой канистры с пресной водой. Лучше лишнюю канистру с бензином захватить - и отправиться на экскурсию вдоль побережья: такие сказочные пейзажи открываются, что словами не передать…