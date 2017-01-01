Апсны. Рыбалка в Стране души. Часть 2 Альберт Бондаренко

Абхазия – прекрасное место для рыболовных путешествий. Но не только - возможности страны дают совмещать круглогодичный поиск рыболовных трофеев с отдыхом на пляже, позволяют окунуться в первозданную природу, надышаться воздухом, настоянном на кипарисах и можжевельнике и приправленном солью морских ветров, недорого пожить у чистейшего моря, поесть свежих фруктов.

И, конечно, причаститься к местной кухне: быстро привыкаешь к копченому над очагом мясу, местным соленьям, жареной барабульке, мамалыге и наваристой хашламе - в Абхазии дружелюбие и хлебосольство в крови у людей, проживающих на этой благодатной земле. А количество национальностей, населяющих нашу маленькую страну, впечатляет – 64. Ну а многонациональные государства всегда славились своей добротой и умением встречать гостей. Но не будем забывать, что это Кавказ - и у любого народа есть свои законы и правила, которые передаются из поколения в поколение. Многое, что позволительно в России – бывает воспрещено или неправильно истолковано в Абхазии.

Ну а если сосредоточиться только на любимом рыболовном хобби, то здесь всё этому способствует: субтропический климат, богатый видовой состав биоресурсов, их количественная составляющая. Тут найдешь разнообразную морскую рыбу. А в реках удается поймать радужку и дикую форель. Или заветного краснокнижного черноморского лосося - но только (!) в рамках принципа «поймал – отпусти».

Морская рыбалка

Начнем с морских берегов Абхазии. Независимо от цели вашего пребывания в стране, стоит использовать шанс поймать несколько рыб в море. Можно это сделать из лодки, а то и прямо с берега. К слову, сложился стереотип о сложности берегового рок-фишинга, но на самом деле это вполне доступное занятие. Нужно только знать время, сроки, методы ловли и предпочтения морских обитателей.

Как я писал в первой статье цикла, в водах Абхазии обитает огромное количество видов рыб. У каждого вида есть время оптимального клева. Это зависит от сезона, температуры воды, кормовой базы и суточного промежутка. Например, ставрида ловится круглый год, но наиболее крупных особей удается добыть с вечорки и до рассвета, т.к. в ночное время эта рыба с более глубоких мест подходит к берегу на кормежку. Оптимальные же месяцы лова ставриды - с апреля по октябрь включительно.

Ласкирь лучше всего берёт в период с июня по октябрь. Такие теплолюбивые особи, как скорпена, горбыль, барабулька, пиленгас и другие чаще попадаются в летне-осенний период времени. А вот время саргана – зима.

Самыми желанными у рыболовов считаются горбыль, луфарь, пеламида и, конечно же, сибас. Пеламида и луфарь отлично берут с конца лета по конец осени. Луфарь - хищная рыба с очень упористым характером. Его ловят на рассвете и закате в течение часа-двух. Иногда возможен хороший клев и в дневное время, но это бывает редко. Сильную и чрезвычайно быструю пеламиду ловят и с берега, и с лодок, находясь в поиске так называемых «котлов».

Сибас заслуживает отдельного разговора - добыча этого желанного трофея свидетельствует о достижении больших высот в спортивном или любительском рыболовстве. Его можно поймать только в устья рек, когда он находится на кормежке, а оптимальное время – это август - октябрь. Берет он на рассвете и на закате, хотя случались поимки и в ночное время.

А теперь - о снастях и приманках, которые должны быть у вас с собой. Спиннинги - от 2,4 м, катушки размера 2000 – 5000 - в зависимости от объекта лова. Для деликатной рыбалки понадобятся тонкие шнуры для максимально дальнего заброса – вплоть до PE # 0.2 (0,074 мм). А вот для серьезных хищников шнуры нужны более серьезные.

Джиг-головки 1 – 4 г с подобранной под них «резиной» (проверенные насадки - от компаний Marukyu и Berkley). Под «Отводной поводок» и дроп-шот – «Тирольские палочки» от 3 г. Бомбарды. Пилкеры 5 – 30 г. Воблеры длиной 45 – 65 мм. Стикбейты 50 – 70 мм.

Речная рыбалка

В Абхазии множество рек - как полноводных, так и менее агрессивных. Среди них можно выделить несколько оптимальных для проведения превосходного отдыха и поимки отличного трофея в виде дикой или радужной форели, стальноголового или черноморского лосося. Многие будут рады увидеть в своем подсаке и кавказского голавля. Но сразу хотел бы уведомить, что лосось внесен в «Красную книгу» Абхазии и России, убивать или изымать его из среды обитания нельзя. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции в КОАП РА и УК РА: за изъятие одной особи любого размера - штраф в размере 12.000 рублей.

Но в случае изъятия двух особей или одной группой лиц (от двух человек) предусмотрено лишение свободы от 6 месяцев до 3 лет. Так что будьте осторожны в поимке данных экземпляров: ловить-то можно, но только по принципу «поймал - отпусти». Последние 2 - 3 года после создания ФРС РА за этим внимательно следят не только сотрудники экологической службы, но и представители федерации, наделенные полномочиями госслужащих. Поэтому в Абхазии рыба есть и, думаю, с таким отношением к своей природе и биоресурсам – будет еще долго.

Однако вернемся к речной рыбалке. Заслуживающими внимания, на мой взгляд, являются реки Бзыбь, Кодор, Гумиста, Аапста и Мчишта. Бзыбь и Кодор - самые большие и полноводные реки Абхазии. Их протяженность составляет более 100 км, текут они по горной местности и равнинам. Далее по размеру идет Гумиста. Ну и ряд фаворитов замыкают Мчишта и Аапста.

Что сказать о реке Бзыбь? Это полноводная река с значительным видовым и количественным составом (самое большое стадо проходного и нерестового лосося заходит именно в эту реку). Рыба равномерно располагается по всей реке. Рыбалка на Бзыби очень метеозависима. Половодье там начинается раньше, чем у других рек, а заканчивается позже (с апреля по июль), т.к. она течёт почти по всему кавказскому хребту. А вот река Кодор сможет порадовать уловом только в ее верхней части. В устье и на первых десяти километрах реки рыба есть, но в малых количествах. Река Гумиста очень схожа с Кодором. Полноводность меньше, но количество рыбы такое же.

А вот Мчишта - раздолье для любителей и спортсменов, желающих поймать разные виды лососевых в любое время года. Эта река берет начало у подножия Бзыбского хребта. Исток реки считается крупнейшим карстовым источником Кавказа, вытекающим из одноименной пещеры. У истока расположилось государственное форелевое хозяйство 1934 года основания. В хозяйстве выращивают 4 вида лососевых. И иногда рыба оттуда «убегает». Поэтому в реке рыба есть всегда.

Время ловли лососевых - круглый год, но пик приходится на август – октябрь и в посленерестовый период с середины февраля по апрель. Кстати, по поводу нерестового периода – он длится намного дольше, чем обычно. Это обусловлено разным видовым составом, заходом в реки черноморского лосося и температурой. В период нереста ловля лососевых запрещена! Разрешение имеют только члены федерации, спортсмены, участвующие в соревнованиях, и люди, получившие лицензию на вылов в этот период. Но только по системе «поймал - отпусти», иначе проблемы и штрафные санкции будут гарантированы. Половодье начинается в апреле, а заканчивается в июле плюс-минус две недели - всё зависит от количества выпавшего в зимний период снега в горах и начала оттепели.

А теперь, что касается снастей и приманок. Спиннинги – ультралайтовые, длиной 1,8 - 2,2 м. Тесты - соответствующие взятым приманкам. Катушки размера 2000 - 2500. Вращающиеся блесны - номеров 00 - 2. Блесны колеблющиеся 1,5 – 5 г. «Резина» - маленьких и средних размеров, в расчете на поимку 200 – 300-граммовой форели. Проверенные расцветки – розовая, оранжевая, белая, болотная. Воблеры длиной 42 – 55 мм разной плавучести, но предпочтительнее - тонущие, т.к. присутствует большое количество ям и сильное течение.

Можно поэкспериментировать с короткими жесткими удочками для рывковой проводки воблеров - японскими стримовыми коротышами в сочетании с монолеской. Но я предпочитаю шнур с поводком из флуорокарбона - для лучшего контроля над твичингом воблеров. Также этот дуэт хорошо себя зарекомендовал при контактах с подводными препятствиями - острыми камнями. Если использовать монофильную леску, то оптимальный диаметр 0,14 - 0,16 мм.

Со следующего года будут внесены изменения в закон РА о спортивном и любительском рыболовстве и биоресурсах страны, согласно которым условием нахождения на реке является обязательное приобретение лицензии на срок от 30 дней до 12 месяцев, либо членство в федерации. Отсутствие лицензии приравнивается к незаконному вылову биоресурсов (браконьерство) и влечёт наложение штрафных санкций, а там добавляются еще и другие статьи. Суммы, вырученные от продаж лицензий, идут на приобретение рыбы и зарыбление рек. Бухгалтерия и счета полностью открыты для всех. Продажей лицензий занимается делегированная государством Федерация рыболовного и охотничьего спорта РА.

Федерация организует большое количество соревнований местного, государственного и международного значений. Среди них - Кубки и чемпионаты Республики Абхазия, юношеские турниры. Все они – открытые и лично-командные, т.е. в них могут принять участие и команды из трёх человек, и личники-одиночки. Проводятся береговые спиннинговые соревнования, причем два вида - река (форель) и море (рок-фишинг). Страны и города, а это вся Россия, Абхазия, Осетия, Донецк, Луганск – обычно представлены сильнейшими спортсменами. Среди них - чемпионы Абхазии, России, Европы и мира.

В паре статей сложно описать все тонкости ловли, но обрисовать общую картину, надеюсь, получилось. Приезжайте со своими снастями, рыбачьте в удовольствие. Если у читателей журнала возникнут вопросы, будем рады помочь с ответами на сайте fishing-abkhazia.ru Федерации рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия.