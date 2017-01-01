Апсны. Рыбалка в Стране души Альберт Бондаренко

Апсны — это Республика Абхазия. В переводе с абхазского это значит - Страна души. Где эта страна, какая она? Что в ней есть такого, что может заинтересовать и удивить? Наверное, то, чего многим из нас так не хватает – это ласковое море, девственная природа, чарующие горные пейзажи и кристально чистая речная вода. Но самое главное – это радушные люди, ведь гостеприимство – одно из достоинств народа, проживающего на этой благодатной земле. А есть ли в Абхазии рыба, где и какая? Надеюсь, сегодня читатели журнала узнают много нового, о чем они не ведали или от них утаили.

Первым делом постараемся понять, где же находится Республика Абхазия. Она расположена в западной части Южного Кавказа на юго-восточном побережье Черного моря (длина береговой линии более 210 км) между реками Псоу и Ингур. Апсны состоит из семи исторических областей (об этом напоминают 7 звезд на государственном флаге) — Садзын (Джигетия), Бзыпын, Гумма, Абжуа, Самырзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга. Основную часть территории республики занимают отроги Главного Кавказского хребта, ограничивающего ее с севера — Гагрский, Бзыбский (Бзыпский), Абхазский и Кодорский хребты. С юго-востока в Абхазию заходит, постепенно сужаясь, Колхидская низменность. В Гагрском хребте, неподалеку от города Гагры, находится самая глубокая карстовая пещера мира — полость Крубера-Воронья, ее глубина 2080 м.

Абхазия славится мягким субтропическим климатом, нежным солнцем и красивыми пляжами с раскидистыми пальмами. Это страна, где растут мандарины и киви, хурма и апельсины. Вообще, флора Абхазии включает более 2000 видов растений. Лесами покрыто свыше 55 % площади республики. На территории Абхазии множество природоохранных объектов. На мысе Пицунда сохранилась роща реликтовой пицундской сосны. Это единственная роща в мире, охраняемая государством. В недавние советские времена за спил одного такого дерева была предусмотрена уголовная ответственность - нарушитель получал срок от 5 до 8 лет лишения свободы.

Также на территории Абхазии расположены Рицинский, Гумистский, Пицундский заповедники - это уникальные природные ландшафты и живописные пейзажи. Главная гордость Рицинского национального парка – озеро Большая Рица. Оно способно менять цвет в зависимости от сезона, а в его чистых водах обитает форель и множество других видов рыб. Особый восторг посетителей этого заповедника Абхазии вызывает Гегский водопад, низвергающийся с 55-метровой высоты в виде роскошного белоснежного шлейфа и растворяющийся в одноименном каньоне. Кстати, этот красивейший водопад «сыграл» роль Рейхенбахского водопада в знаменитом телесериале Игоря Масленникова про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Теперь, немного изучив историю республики, можно более уверенно выбрать место, куда мы сможем отправиться - то ли на рок-фишинг на черноморских пляжах, то ли на стримовую или арийную ловлю лососевых в реках и озерах, а то и на соревнования, проводимые местной Федерацией рыболовного спорта. И главная наша задача – решить, где удобнее всего остановиться, ведь всегда хочется, чтобы доступ и к морю, и к рекам был как можно ближе. И чтобы в них, соответственно, в достаточном количестве присутствовали те «местные обитатели», за которыми мы едем. С этой точки зрения оптимальным будет Гагрский район. И сейчас речь пойдет о двух наиболее популярных курортных городах — Гагре и Пицунде.

Гагра - курортный городок в 22 км от Адлера. Он по праву считается одним из самых популярных и комфортных курортов Абхазии. Пляжный сезон тут длится с середины весны до середины осени. Популярность отдыха в Гаграх обусловлена в первую очередь живописностью местных пейзажей. Горы и горные реки, озера и просторные пляжи — все это притягивает множество туристов. Доступность мест отдыха – великолепная: где бы вы ни остановились, до моря рукой подать, а до самой перспективной для рыбалки реки Бзыбь – от 5 до 15 минут спокойной езды на автомобиле.

Второй по значимости город – это Пицунда, известный курорт международного значения.

Здесь самая чистая и прозрачная вода на всем Черном море. Не зря именно в этом городе построена государственная дача президента Российской Федерации. А в пяти километрах от поселка есть пляж с чистым и мягким песком, где можно полюбоваться на дельфинов, которые каждое утро играются вблизи от берега. И еще Пицундская бухта славится тем, что здесь можно ловить рыбу круглый год. Да и реки, и в первую очередь та же Бзыбь, тут в близкой доступности – 5 - 10 минут езды на авто.

Отдых в Абхазии - это прекрасное сочетание свежего горного воздуха и ласкового южного моря, пропитанный эфирными маслами благодатный воздух в сочетании с легким морским бризом дают невероятный эффект - после приезда сюда вы чувствуете себя помолодевшими, здоровыми и очень энергичными!

Теперь настало время поговорить о том, что же можно поймать на реках и в море. Видовой состав рыб очень большой, да и количественный состав пока нареканий не вызывает. Один маленький пример: на недавних соревнованиях по рок-фишингу участниками (22 человека, а из них два ребенка по 10 лет) за два тура по 3 часа было поймано 846 рыб, из них - 42 горбыля! Для сравнения: за последние 6 лет на аналогичных мероприятий в России и Украине за одно соревнование было поймано не более шести «хвостов».

Грубая статистика говорит сама за себя. А что касается различных соревнований на реках, то, к примеру, на последнем чемпионате, организованном нашей ФРС, были пойманы 581 форель, 12 голавлей и 4 черноморских лосося (самый большой из них - чуть более пяти килограммов).

Но, конечно, морская рыбалка в Абхазии более популярна, чем речная. В любое время года можно увидеть вдоль набережных и пирсов десятки рыбаков с самой разнообразной снастью - от простейших бамбуковых удочек до современных высокотехнологичных спиннингов. Основными видами добываемых рыб являются барабулька (султанка), кефали (лобан, сингиль, остронос, пиленгас), черноморская ставрида и морской окунь (смарида). Но в разное время года попадаются и такие рыбы, как сибас (лаврак), луфарь, сарган (рыба-игла), пеламида, окунь каменный, ласкирь (Морской карась), Морская ласточка, зеленушка (губан), Морская собачка, горбыль, мерланг черноморский, тригла (морской петух), бычок, глосса, камбала-калкан, Морской язык, севрюга, осетры, хамса (анчоус черноморский), сельдь, сарган, скорпена (морской ерш), Морской дракончик, Морской черт (удильщик), скат-хвостокол (Морской кот).

Следует иметь в виду, что в разгар туристического сезона (с июня по сентябрь) у берега держится только мелкая рыба, но и она способна доставить массу удовольствия от лова. К слову, надо обязательно иметь с собой принадлежности для извлечения рыболовного крючка - глотают морские хищники глубоко, а изобилие колючих (и порой ядовитых) шипов изрядно затрудняет работу с уловом.

Тем не менее, Абхазия славится не только своей морской рыбалкой, но и рыбалкой в пресных водоемах - озерах и реках. Реки принадлежат бассейну Черного моря. Наиболее значительные из них — Кодор (Кудры), Бзыбь, Гумиста, Псоу, Гега, Юпшара, Хашупса, Хипста, Аапста. Питание рек - преимущественно дождевое и снеговое.

Рыбалка на реках и озерах по-настоящему интересна и захватывающа. Большинству абхазских рек присущи весенне-летние половодья, пик которого приходится на май месяц. В период половодья воды рек довольно мутные, но в остальное время - кристально прозрачные и чистые. И даже в период осеннего паводка реки остаются чистыми, но в некоторой степени теряют прозрачность.

Рыбалка в горных реках Абхазии, прежде всего, ведется на ручьевую форель и черноморского лосося. Также ловится здесь усач, рыбец, кавказский голавль и пескарь. Рыбалка на пресноводных водоемах дает возможность не только успешно порыбачить и обзавестись солидным уловом, но и одновременно наслаждаться природой и необыкновенными ландшафтами маленькой, но красивой страны Абхазии.

В следующей статье мы поговорим о морских и пресноводных обитателях более широко – об их жизни, предпочтениях, местах обитания, а также свяжем все это с сезонными изменениями. Поговорим и об оптимальных снастях и приманках для морской и пресноводной рыбалки.

(Продолжение следует)