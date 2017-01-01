Апрель? Апрель! Николай Линник, Мозырь

Каждый год одно и то же - приходит апрель, а вместе с ним возвращаются холода. Первую половину месяца по ночам стоят серьезные морозы, а энергии солнца часто хватает лишь на то, чтобы к вечеру растопить у берега ледяной припой. Какая уж тут рыбалка? Одни мучения. Но и трудности порой бывают весьма продуктивными.

Например, появляется возможность опробовать что-нибудь новенькое, на что не хватает времени в дни, когда рыба клюет хорошо. Однако стоит солнышку пригреть чуть сильнее - и на залитых водой травяных мелководьях начинает просыпаться жизнь. И тогда уже не до раздумий. На мелкой воде апрель может стать выдающимся по уловам месяцем для рыболовов с легкой фидерной снастью.

Снасть. Вышедшая кормиться на мель крупная рыба, хоть и голодная, но об осторожности никогда не забывает. Так что к выбору снасти, с которой вы собираетесь здесь рыбачить, следует отнестись очень взвешенно. В своё время, перебрав множество вариантов, я остановил свой выбор на легких фидерных удилищах длиной 3,3 м. Для ловли леща в стоячей воде – это идеальный вариант. И точность забрасывания оснастки, и амортизация рывков рыбы при вываживании у этих удилищ превосходные. Да и набор вершинок - как у пикера.

Если ветер несильный, я ставлю вершинку мощностью в 0,5 унции. При дистанции в 15 - 20 м такая мягкая вершинка фиксирует даже самые осторожные поклевки. В ветреные дни приходится ставить более грубые вершинки - мощностью в 0,75, и даже в одну унцию. Это связано с тем, что на озере, даже если ветер дует в спину, леска сильно парусит. Мне не нравится, когда кончик вершинки сгибается больше чем на два сантиметра.

Катушка. Для легких фидерных удилищ я стараюсь выбрать катушку размером 2500 - 3000 по классификации Shimano. А поскольку на пикере чаще всего приходится иметь дело с тонкими лесками, очень важно, чтобы у катушки был тонко настраиваемый тормоз. Мне нравятся модели с передним фрикционом.

Основная леска. Даже если рыбачить приходится с тяжелым фидером, я стараюсь пользоваться монофильной леской. Если дистанция ловли не превышает 30 м, растяжимость монофильной лески совершенно не мешает мне делать точные забросы оснастки. На плетеную леску я перехожу только в тех случаях, когда дистанция ловли составляет 50 и более оборотов катушки (за один оборот ручки катушка выбирает приблизительно метр лески). Донные удочки класса light не рассчитаны для столь значительных дистанций, и поэтому на этих снастях я пользуюсь исключительно монофильной леской. Опять же из-за постоянно возникающей на мелководных озерах парусности леской толще 0,18 мм я не пользуюсь.

И опыт, сын ошибок трудных... Посидеть в начале апреля с удочкой на берегу всегда приятно. Да и рыба ловится неплохо. Правда, о трофеях в эту пору говорить не приходится, но насобирать с пикером за день 4 - 5 кг разнокалиберной «белой» рыбы - в основном, плотвы, подлещиков и подъязков - можно. Выручают глубокие свалы с замедленным течением и участки возле коряжников. Но всё это не то. Я с нетерпением жду, когда подряд выдастся несколько солнечных погожих дней - и рыба массово начнет покидать глубину, чтобы погреться и покормиться на мели. Вот тут начинается непаханое поле для фантазий. Рыбы много.

Роющихся в прошлогодней траве лещей иногда видно даже через поляризационные очки. Но поймать их, используя традиционные для фидера техники лова, практически невозможно Глубина около метра и обилие прошлогодней травы на дне делают кормушки абсолютно бесполезными. Они громко шлепаются в воду, а при падении на дно кормушка просто проваливается под траву - и вместо рыбы вы будете раз за разом вытаскивать на берег очередной пук растительности. Я много экспериментировал с различными вариантами оснасток, но соблазнить рыбу на поклевку удалось лишь после того, как я перешел на использование оснастки по типу «Тирольской палочки», только более легкой.

Грузило-палочка массой 7 - 10 г крепится к основной леске через короткий (7 - 10 см) поводок из жесткой лески. Для придания поводку плавучести на него надевается несколько полистирольных шариков. Благодаря плавучести полистирола часть основной лески возле поводка оказывается после падения грузила на дно поверх травы. На основной леске этот монтаж крепится с помощью пары силиконовых стопоров. Это очень удобно. Когда возникает необходимость быстро изменить презентацию приманки, я просто передвигаю стопоры по леске вверх или вниз.

Ещё одним удачным решением подачи приманки оказалось использование длинного комбинированного поводка. На 4/5 длины (около 80 см) поводок состоял из толстого (0,15 мм) флуорокарбона. К флуорокарбону прямым узлом вязался 20-сантиметровый отрезок мягкой поводочной лески толщиной 0,1 мм. Такого поводка рыба совершенно не опасается, зато благодаря большой площади поверхности лески приманка в воде опускается медленно и выглядит для рыбы весьма правдоподобно.

Прикормка для мели. Самым удачным средством доставки корма к гуляющей на мели рыбе оказалась рогатка. А самой лучшей тактикой прикармливания явилось непрерывное подбрасывание микроскопических доз прикормки. Шары прикормки, размером со сливу я выстреливаю в зону ловли с интервалом в 2 - 3 минуты. В некоторые дни можно визуально наблюдать за результатами прикармливания. Облака поднимающейся к поверхности воды мути, небольшие волны и пузырьки воздуха выдают интересующихся прикормкой лещей.

На первом этапе рыбалки, когда рыбу нужно собрать возле крючка с приманкой, я использую прикормку на основе несильно пахнущей растительной смеси темного цвета, в которую добавляется около стакана мертвых опарышей и столько же кастеров. От зерновых добавок, таких как кукуруза и пареный горох, весной я полностью отказался. Очень важно следить за тем, чтобы готовая прикормка имела правильную консистенцию.

Шар, слепленный из слишком сухой прикормки, разваливается на части ещё в воздухе. А если прикормка окажется слишком влажной, она проваливается под траву и лежит там мертвым грузом. Во всяком случае, смачивайте прикормку осторожно, потому, что слишком сухую прикормку можно ещё увлажнить, а вот сделать наоборот – труднее. Выбор в пользу мертвых опарышей я делаю по одной простой причине: они неподвижны и не зарываются под траву, как это сделали бы живые личинки. Ведь лещ на прикормку приходит не сразу, и очень важно, чтобы угощение дождалось того, кому оно предназначено.

В самом начале рыбалки я леплю из прикормки 10 - 15 шаров размером с большую сливу. Очень важно слепить шары одинакового размера. От этого сильно зависит кучность стрельбы из рогатки. Чем компактнее будет пятно прикормки на дне, тем интенсивнее будут поклевки. Затем выбираю точку ловли, привязываю поводок, цепляю наживку, забрасываю снасть и приступаю к стартовому прикармливанию. Обычно первые поклевки начинаются минут через 15.

Но даже если пауза затянулась, дополнительно точку я не закармливаю. Ловля леща требует от рыболова выполнения некоторых обязательных требований, одним из которых является соблюдение тишины. Особенно это требование актуально для мелководных водоемов. Производить дополнительный докорм можно только после того, как рыба начнет интересоваться наживкой. И то делать это нужно крайне осторожно.

Если дистанция ловли не превышает 20 м, чтобы поддержать у рыбы пищевую активность я перехожу на прикармливание чистыми опарышами или рублеными червями. С интервалом в 3 - 5 минут я подбрасываю к крючку с приманкой по 5 - 10 личинок или порцию рубленых червей. Червей стараюсь рубить как можно мельче. Если прикормка оказывается крупнее, чем приманка на крючке, рыба сразу переключается на поедание её - и не обращает внимания на приманку.

Приманки. Поскольку прикармливание ведется опарышами, кастерами и червями, то они же используются и в качестве наживки. Какая из них сегодня больше придется рыбе по вкусу - сказать трудно. Бывают дни, когда рыба реагирует только на опарыша или на пучок навозных червей. Но чаще всего я практикую ловлю с частой сменой наживок на крючке. Эта тактика позволяет мне поддерживать у рыбы устойчивый интерес к приманкам.

Обычно я пользуюсь этим приемом в моменты, когда частота поклевок уменьшается или они становятся очень осторожными. Кроме того, меняя наживку на крючке, я увеличиваю свои шансы на поимку трофейных экземпляров. Крупный лещ - рыба осторожная, но, как правило, любопытство побеждает, и он решается на поклевку только тогда, когда регулярно меняешь наживку на крючке.

Для ловли крупного озерного леща мертвый опарыш всегда предпочтительнее живого. Эту аксиому я усвоил несколько лет назад и теперь с удовольствием использую её и на соревнованиях, и на любительских рыбалках. Мертвый опарыш имеет очень мягкую структуру, кроме того он не движется, а, значит, более заметен на фоне донного мусора и травы. В последнее время я пользуюсь покупными мертвыми опарышами. Они продаются в удобной вакуумной упаковке, а порции как раз рассчитаны на одну рыбалку.

Раньше же личинки я замораживал. По моему мнению, заморозка – это лучший способ приготовления мертвых опарышей в домашних условиях. Для этого я очищал личинок от посторонних примесей, фасовал их в целлофановые пакеты, умерщвлял, удалив из пакета воздух, и замораживал. После заморозки опарыши хорошо сохраняют форму и имеют очень мягкую структуру. На рыбалке заливал опарышей холодной водой - и пока я готовился к рыбалке, они успевали разморозиться.

Надеюсь, мой опыт окажется полезным - и вы откроете для себя ещё один увлекательный способ ловли крупной рыбы с использованием самых легких донных удочек. Рыбачьте в удовольствие!