Антихэви, или джиг на мели Константин Кузьмин | 8 августа 2018 г.

Бывает, что захожу я в рыболовный магазин и прошу показать «чебурашки» по 1,5 - 2 г.

- «Вам для микроджига?» - «Да нет, не для микро. И чтоб «уши» были попрочнее». – «???»

Действительно, среднего продавца такой ответ ставит в тупик. Хотя, в принципе, они многие меня знают, и я не раз объяснял, зачем конкретно мне нужны сверхлегкие грузики. Давайте сегодня поговорим об этом поосновательнее.

В самом конце прошлого века

Теплый майский день 1999-го, приазовские лиманы. Завтра будет дан старт турниру «Кубанская Весна». Но сегодня на соревновательную акваторию выход запрещен. «День тишины». А вот на соседнем лимане ловить можно. Но он – совсем другой – просто однородное «блюдце» почти без травы. Наработать здесь что-то такое, что пригодилось бы в ходе турнира – это едва ли. А просто поэкспериментировать – это пожалуйста.

Не знаю, как у меня с собой оказалась «поролонка» – специально на лиманы я её точно не брал. Но решил-таки попробовать. Сначала смонтировал с грузиком 3 г. Но оказалось, что такой – «поролонку» просто не может утопить. Увеличил головку до 5 г – стало нормально.

Первое, что попробовал, это вести приманку равномерно. Но быстро понял, что не то. Потом, хоть и весь прежний опыт тому сопротивлялся (глубина-то везде – от «по пояс» до «по грудь»), решил попытаться всё-таки изобразить «ступеньку». Как ни странно – получилось. Разве что после стандартных трех оборотов «поролонка» взмывала почти до самой поверхности – я в этот момент её видел. Вопрос был в том, оценит ли это щука?

Оценила! В течение минут десяти у меня было четыре поклевки, две из них – реализованы. Причем все атаки, как это бывает в «полновесном» джиге, пришлись на стадию падения приманки. Эксперимент, правда, на этом и закончился, поскольку «поролонка» была убита в хлам, а второй у меня не оказалось. Но результат следовало считать определенно положительным.

Продолжение последовало в декабре того же года. Я прознал, что речка Сходня зимой открыта, и поехал посмотреть, что там и как. Завершилась разведка поимкой трех щук на джиг с головкой 2 г на чисто ступенчатой проводке. Хотя поначалу я придерживался позиции, что от «ступеньки» толку не будет. И глубина – метр, и дно всё в мусоре.

Немного о физике и геометрии

Что такое «ступенчатая проводка», наверное, все мы, кто хоть немного в теме, более или менее представляем. Но вот если говорить о деталях, то здесь – чаще менее, чем более. Сказанное – касается в первую очередь траектории, по которой следует приманка. Особенно в нашем сегодняшнем случае, когда речь идет о ловле на сверхмалых глубинах.

Нам представляется такая упрощенная схема: в паузу джиг по вертикали падает на дно, а на тех самых «трех оборотах» по наклонной прямой идет вперед и вверх. Но на самом деле – не по прямой, а сначала – более круто вверх. Почему? А потому, что шнур, во-первых, обладает некоторой положительной плавучестью и, во-вторых, он тормозится на паузах сопротивлением (вязкостью) воды, что создает пусть и слабенький, но «эффект парашюта».

На тяжелых грузах он практически незаметен, а вот когда масса головки исчисляется двумя-тремя граммами, этот эффект свою роль играет. Роль - положительную, позволяющую чуть добавить тяжести головке и приманке в целом. Это, как минимум, немного увеличит дальность заброса.

Понятно, что «эффект парашюта» тем сильнее, чем толще шнур. Едва ли не главная ошибка у начинающих в такой ловле - это выбор в пользу сравнительно тонкого шнура. Однако ж мы не форель на европейском «платнике» ловим, а щуку. Ей толщина лески безразлична. Поэтому там, где дальность броска не сильно важна, я бы порекомендовал «плетенку» #2.0 (условные 0,235 мм) или даже #2.5 (0, 26 мм).

Наконец, еще один фактор, располагающий к учету «физики и геометрии» - это течение. Не удивительно, что самая четкая «ступенька» получается на тех забросах, где наш джиг идет против тока воды. Даже при относительно большой головке он хорошо так зависает на паузах. Если же бросать в противоположном направлении, то головку, при среднем течении, надо облегчать раза так в два. Но всё же джиговые приманки на минимальных глубинах вверх по течению лучше вообще не забрасывать. Для этого уместнее что-то другое.

Разновидности

В самом начале освоения темы джига на мелководье я пользовался джиг-головками. Просто как-то в 1999 году наткнулся на них (они оказались марки Gamakatsu) в каком-то магазине по додефолтным ценам. И купил их все… Головки те были «правильной» массы – 2 - 2,5 г, но вот что вызывало сомнения, так это размер крючка: в основном № 1, на некоторых – № 1/0. Если учесть, что сейчас в тех же условиях я пользуюсь крючками чаще номера 4/0, то размеры крючков на тех джиг-головках можно было назвать «детскими». Так оно, собственно, и выходило: со «шнурками» вопросов не возникало, а вот щука от «под кило» и выше не раз мелкие крючочки разгибала…

Обозначенная проблема остается актуальной и теперь: не так просто найти джиг-головку предельно малого веса с крупным мощным крючком. Поэтому монтаж с джиг-головкой мы в нашем сегодняшнем контексте особо не рассматриваем.

Что тогда? Вариантов – четыре. Первый, который вроде как напрашивается, это с разборной «чебурашкой». Но здесь – очень велики шансы «напороться на засаду», о которой было сказано в самом начале: это «уши» из тонкой проволоки, которые вырываются уже на весьма умеренной нагрузке. И рыба уходит с крючком во рту… Поэтому первые попавшиеся разборные грузики по полтора-два грамма нас едва ли устроят. Возможно, и вторые, и третьи… Но найти надежные – всё-таки можно. Не все «литейщики» оных закладываются только на окунька с палец.

Для перестраховки я часто делаю так. Монтирую на разборном «ушастике» офсетный крючок, после чего зажимаю свинец головки пассатижами. Понятно, что конструкция становится неразборной. Но нам важно, что она приобретает дополнительную прочность на разрыв.

Мы стали уже отвыкать от неразборных (с впаянными «ушами») грузиков, но в данном случае они, пожалуй, предпочтительнее. Понятно, что именно потому, что прочнее. Но такой грузик требует заводного кольца. Тоже оно ведь не всякое устроит. Колечко должно быть не толстым – чтобы не клиниться в «ухе» грузика и в ушке крючка, плюс, опять же, достаточно прочным. Вариант с кольцом - это номер два.

Современные «два в одном»

Собственно, классикой «двух в одном» в нашем контексте можно считать джиг-головку. Это ведь крючок и отягощение, исполненные как единое целое, правильно? Но инженерно-техническая мысль не стоит на месте. Кому-то относительно недавно пришла мысль соединить офсетный крючок с подгрузкой, разместив оную в виде небольшой напайки на цевье – как правило, максимально близко к «ступеньке» крючка. Речь обычно идет о грузе грамма в два или около того.

Здесь важно отметить, что примерно столько весит сам («голый») офсетник среднего щучьего размера. Поэтому когда на блистере с такими крючками пишут «2 г», имеется в виду только масса напайки. Всё вместе это будет около четырех граммов.

Если вы помните, в своей статье в одном из недавних номеров журнала я касался вопроса ловли на силиконовые приманки на неогруженном офсетнике. В принципе, и в таком оснащении можно попробовать ловить ступенчатой проводкой, но получится она довольно невнятной. Почему? А потому что нет смещения центра тяжести приманки к головной её части. Всё-таки рисунок нашей джиговой проводки это предполагает: есть головка или что-то близкое к ней – получается красивая такая ступенчатая траектория приманки в воде.

Здесь вы, правда, можете возразить, вспомнив, что среди подгруженных офсетников есть и такие, у которых напайка смещена в той или иной мере назад. Да, есть. Но силиконовые приманки, смонтированные на таких крючка, предполагают в качестве основной проводку равномерную («свимбейтинг») – это тоже вариант, но мы сейчас рассматриваем джиговую анимацию.

Резюме. Подгруженный офсетный крючок – очень полезная штука. Он позволяет обойти две обозначенные выше проблемы. В отличие от джиг-головки, сочетание крупного крючка и легкой огрузки – это норма. И, в отличие от легких «чебурашек», не приходится напрягаться в поисках решения вопроса хилых «ушей».

Версия Себиля

Мой друг Патрик Себиль – уникальный человек. Мало того, что он просто классный рыболов, Патрик еще и генератор полезных, оригинальных идей. Он решает вопрос небольшой подгрузки посредством этаких миниатюрных вольфрамосодержащих элементов. Такой цилиндрик имеет сквозное отверстие, через которое он насаживается на крючок, и за счет упругости держится в нужном месте цевья. Каждый такой элемент подгрузки весит 0,8 г, но их можно нанизать на офсетник один-два-три…

Удобно. Другое дело, что в первом попавшемся магазине вы мини-грузики от Себиля едва ли найдете. Но если вдруг подвернутся – рекомендую.

«В руку»? Это не тот случай

Возможно, я сам когда-то переусердствовал в агитации в пользу максимально сенсорных удилищ. Но теперь весьма часто на форумах мне приходится спускать с небес на землю наших с вами коллег, которые просят порекомендовать им джиговый спиннинг, способный «отбивать в руку» проводку приманки с 2 – 3-граммовой головкой. Если не вдаваться в детали и не рассматривать какие-то полуискусственные случаи, то надо признать, что задача при такой постановке не имеет решения.

Поэтому, когда вы ловите щуку на джиг с минимальной огрузкой, тактильной сенсорностью спиннинга можно вообще не заморачиваться. Касание приманкой дна легче всего отследить глазами по провисанию шнура. А сам шнур должен быть не сереньким, не темно-зеленым и не многоцветным, а светлым и ярким: желтым, белым, розовым… Я этот момент прежде разъяснял не раз и не два, но вопросы о «двух граммах в руку» продолжают задаваться. Поэтому приходится повторять.

Прочность же шнура мы выбираем, сообразуясь с условиями, в которых намереваемся ловить на минимально огруженный джиг. Общее правило такое: чем компактнее, закрытее акватория, тем «мощнее» должен быть шнур. На микроречке характерная дальность заброса – метров 7 - 8. Редко – 12 - 15. Отправить на такое расстояние среднего размера виброхвост с полутораграммовой головкой – не проблема и на шнуре класса #2.5. И именно такой в данной обстановке будет оптимальным. А вот, например, на обширном торфянике есть резон кинуть приманку подальше, поэтому там стоит сделать выбор в пользу плетенки потоньше - #1.2 - 1.5 (0,185 - 0,205 мм).

Психологический барьер

Тому, кто прежде никогда не ловил щуку на джиг на глубине около метра, бывает поначалу непросто. Не столько в плане техники, сколько в осознании того, что так тоже можно, а частенько - нужно. Трудно бывает поверить, что джиг в таких условиях способен переиграть воблеры и что-то еще «более естественное» для мелководья. В какой-то момент надо просто себя заставить. Или – совсем радикальное решение – не брать с собою на водоем никаких приманок, кроме джиговых.

Тогда, хочешь того или нет, но в них придется, что называется, упереться. И результат не заставит себя ждать. Особенно, если мы попадаем в соответствующий сезон - раннюю весну или позднюю осень.

Элементы техники и тактики

Принципиально джиг с легчайшей головкой не отличается от «полновесного» джига. Мы забрасываем, даем приманке упасть на дно, делаем пару-тройку быстрых оборотов, снова позволяем приманке опуститься на дно и т.д. Разница, как вы понимаете, в цифрах. В нашем случае глубины не «от трех и более», а что-то около метра-полутора. Плюс – соответствующий антураж. Давайте разберем несколько характерных случаев.

Микроречка. С этого типа акваторий мелководный джиг для меня и начинался. Здесь всё относительно понятно. Забросы в ракурсе от поперек до строго вниз по течению. Привязка к рельефу – часто визуальная: где мельче, там просматривается дно, а близлежащая глубина выглядит темнее. Бросаем на мель и – прямо по классике – стаскиваем… Если видим лежащее в воде бревно, бросаем так, чтобы наш джиг с него свалился. Если течение не слабое, уделяем внимание «обраткам». Ямы – тоже интересны. Точнее, наверное, не ямы, а приямки, т.е. что-то менее глубокое. Короче говоря, речка легко читается, и интуитивно понятно, что на ней надо делать.

Под стеной камыша. Стоящий частоколом камыш можно встретить как на реках, так и на стоячих водоемах. При глубине под ним хотя бы в метр, джиг бывает очень эффективен. Особенно, если граница между растительностью и открытой водой не резкая, а есть переходная полоса в виде разрозненных камышин. Тогда можно бросить «внутрь» - тем более что щука порою вся сидит там.

По «залысинам». Залив реки или полив водохранилища. Мелко, много травы. Трава большей частью занимает почти всю толщу воды, но местами в ней имеются «залысины» - очень компактные пятна, где травы или вовсе нет, или она существенно ниже, чем вокруг. Их – по более темному тону – хорошо видно в поляризационных очках. Берем среднего размера виброхвост с большой хвостовой лопаткой и головку массой 1,5 - 3 г. Такая конструкция на остановках тонет медленно, лениво повиливая хвостом. Этого нам и надо. В небольшой «залысине» вся проводка может ограничиваться тремя шагами, причем без касания дна. Но и того бывает достаточно, чтобы спровоцировать атаку щуки.

Пруд или торфяник. В прудах часто единственным выраженным рельефным образованием является русло затопленного ручья. Если пруд не сильно старый, то четко прослеживаются его края. Значения глубин в средневерхней части водоема примерно такие: метр-полтора на поливе и полтора-два в самом русле, т.е. как раз наш с вами случай.

В торфяниках – схожая по глубинам ситуация. Разница в том, что рельеф можно найти где угодно – ну, как ковырял грунт ковш экскаватора, так борозды и впадины и остались.

Я так прикидываю – примерно в половине случаев результат на таких акваториях проще сделать посредством воблеров и «вертушек». Но бывает немало ситуаций, когда подавай щуке ту самую «вертикальную составляющую» - без неё она клевать не хочет. Это больше по холодной воде, но не только. И тогда за дело берется джиг.

Еще вот надо отметить, что на многих торфяниках из-за химсостава воды угнетается развитие водорослей. Соответственно, травы очень мало, и щуке ничего не остается, как использовать для засады эти самые невысокие – порою всего в 20 - 30 см – бровочки. Важно их найти и правильно подать виброхвост или «поролонку» на легчайшей головке.