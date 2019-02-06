Алгоритм подготовки и проведения тайменевой рыбалки Павел Ситников | 6 февраля 2019 г.

Рыбалка на дальневосточных таежных реках многогранна и сложна. А чтобы мой вояж на другой край страны за самой крупной рыбой семейства лососевых удался, я готовлюсь к нему заранее и очень тщательно.

За годы увлечения ловлей тайменя мне приходилось встречаться с множеством сложностей и проблем, причем как во время подготовки к поездке, так и на самой рыбалке. И каждый год, посещая Дальний Восток, я сталкивался с чем-то новым. Новые условия ловли, новые гиды, команда, состояние погоды, уровень воды и многое другое. Но ни в один год не было так же, как в предыдущий. Итоги каждой поездки ставят новые задачи, над которыми приходится ломать голову. И проанализировав, что было сделано не так или не сделано в принципе, всё это учитываешь к следующему путешествию.

Я езжу в команде с опытными людьми, которые, покидая свои города, ежегодно (и давно уже) проводят несколько недель в тайге. Теоретически и практически все они подкованы в тайменевой рыбалке на уровне ихтиологов. Так, в одной из поездок в нашей команде оказался один известный ученый-ихтиолог – и все с ним разговаривали на одном языке.

Невозможно постоянно ловить гигантских тайменей. Я вообще думаю, что тайменевая рыбалка – это как лотерея. Нужно оказаться в нужное время и в правильном месте. А чтобы всё на новой рыбалке сложилось результативно и интересно, необходимо каждый свой шаг продумывать до мелочей, всё должно быть разложено по полочкам. И на ошибку не будет ни времени, ни денег!

Маршрут

Здесь при выборе можно идти несколькими путями. Например, обратиться к проверенному туроператору, который сам предложит маршрут. Как правило, он будет на заповедные реки во всех смыслах этого слова - удаленные от населенных пунктов, при этом охраняемые либо сотрудниками рыбопромыслового участка (РПУ), либо властями.

Другой путь – самому выбрать интересную реку и узнать, кто из операторов с хорошей репутацией водит группы по ней. Наконец, операторы готовы вести группы и по новым для них местам, но нужны рыболовы, которые готовы по этим конкретным маршрутам проходить. Если спрос есть, то за ваши деньги организаторы путешествий очень гибко реагируют на возникший интерес.

Моя практика показывает, что самыми ценными оказывались рекомендации моих друзей, которые были способны объективно поделиться плюсами и минусами различных туроператоров. Такой подход меня ни разу не разочаровал. Но это идеальная ситуация. Намного чаще приходится самостоятельно штудировать интернет, читать чужие отзывы, смотреть фотографии и видео. И на основании этой информации принимать решение, к кому из операторов ехать. И самому проверять качество сервиса организаторов путешествий.

Кстати, в последнее время я столкнулся с приятной тенденцией: организаторы уникальных рыболовных путешествий в конце поездки просят сказать, что понравилось, а что нет за время пребывания в лагере. Это помогает улучшить сервис и рыбалку.

Деталей очень много, всё организатору просто-напросто не учесть, а рыбаки для гидов – это лучшая обратная связь.

Есть еще один вариант тайменевой рыбалки – договориться с местными. Вы приезжаете, местные охотники или просто жители вас встречают, переправляют в свое зимовье или на своих лодках забрасывают до оборудованной стоянки или до места, где вам самим придется ставить свои палатки.

В остальном всё аналогично, как у туроператоров, разве что с более простым бытом и питанием. Самое сложное при таком способе путешествий – найти таких местных, кто готовы вас сопровождать. И гид в таком случае должен не только знать местность, но и обязательно понимать рыбалку и цели путешествия. Как правило, о таких людях знает узкий круг таймешатников, которые из года в год к ним приезжают.

В последнее время популярными становятся персональные туры. Группа рыболовов - уже не из четырех - восьми человек, а из одного - двух. Организаторы, по сути, оставляют реку или её участок меньшему количеству людей - и перспективные места облавливают не несколько экипажей, а один. Шансы поймать сразу возрастают. Но зато бюджет, как следствие, будет намного выше, чем для участия в туре с большим количеством людей.

При различных подходах, сложностях организации и бюджетах поездок шансы есть у всех. Но чем дальше от населенных пунктов и дорог мы забираемся в тайгу, тем шансы увеличиваются. Поэтому многие рано или поздно выбирают заброску по воздуху или воде на самые дикие реки. Это либо вертолет – и несколько часов лета, либо лодка – и несколько дней хода. И чем дальше приходится забираться, тем дороже становится заброска.

Бюджет

Чем сложнее заброска, тем она дороже. А чем меньше бюджет, тем скромнее предоставляемый сервис на реке и заброска будет не такой дальней. Бюджет для путешествий с ловлей тайменя длительностью 7 - 10 дней, включая перелет и питание, начинается от ста тысяч рублей. С вертолетной заброской он уже автоматически взлетает к 150 тысячам рублей и выше. Для справки: один час лета МИ-8 стоит примерно 150 тысяч рублей. А оплатить придется заброску и возврат вертолета на площадку.

Деньги на это распределяются между всеми членами команды равными долями и входят в стоимость тура. И чем меньше коллектив, тем дороже выходит поездка. Есть и туры с лагерями высочайшего комфорта, персональным подходом к каждому участнику поездки, с дальней заброской в дикую природу, там ценник может быть уже семизначным. Как говорится, за ваши деньги – любой каприз. Вся эта информация находится в открытых источниках. Рыболову надо лишь ознакомиться с содержанием таких предложений и выбрать подходящий по карману вариант.

Но всё познается в сравнении, и всегда стоит помнить, какие есть альтернативы: неделя на базе на астраханских раскатах – от 60 тысяч рублей; неделя в лососевом лагере Кольского полуострова – от 100 тысяч рублей; неделя в норвежских фьордах – от 90 тысяч рублей. К тому же мой опыт показывает, что раз посетив Дальний Восток, обязательно приедешь сюда снова. Правда, не забывайте и то, что дороговизна тура и удаленная заброска хоть и повышают шансы на поимку гигантов, но не гарантируют этого.

Команда

От команды зависит многое в тайге. Это не просто люди, с которыми можно обсудить результаты рыбалок, впечатления от поездки и задушевно посидеть у костра перед сном. С ними вы бок о бок будете проводить день за днем на дикой природе. На рыбалке они будут помогать вываживать и фотографировать рыбу, отцеплять ваши приманки. И тащить лодку по реке, если вода упадет, а на перекатах образуется непроходимая мель. Они единственные люди, кто будет рядом, если произойдет чрезвычайная ситуация на берегу или на реке - элементарно может выпасть спиннинг, могут уплыть какие-то вещи, впиться тройник. Член экипажа всегда будет подстраховывать и должен быть готов подать руку помощи.

Без преувеличений, микроклимат в лагере влияет на процесс рыбалки. Более того, он определяет, какими окажутся будни в тайге, в том числе и рыбалка. Вообще, он должен быть дружелюбным и позитивным. Никак иначе. А формируют этот микроклимат именно члены группы.

Каждая рыбалка – это командная работа. Все, кто находятся в лодке, выполняют свои функции. И от того, как они их выполняют, будет зависеть и результат. Например, сброс якоря, его поднятие или перемещение могут происходить без слов. В последней поездке мы со штурманом лодки понимали другу друга по взгляду. Всё происходило быстро и своевременно. Обловили перспективный участок, он посмотрел на меня – я поднимаю якорь. Кивнул, когда заглушил мотор на интересном участке – я якорь опускаю.

Кроме того, много приходится ловить сплавом. Гид вынужден перемещаться с мотора на весла и наоборот. Иногда приходится это делать очень быстро, поэтому второй член экипажа должен понимать всё без слов - и сразу же, когда необходимо, быстро пересесть или что-то сделать, что требуется гиду в целях управления лодкой.

Отдельного внимания требует процесс вываживания. Крупного тайменя не всегда получается вываживать с косы. Иногда и косы-то нет, а подчас и места вокруг такие закоряженные, что нужно идти ва-банк - и принимать рыбу в подсак с лодки. А это не так-то просто и не каждый экипаж может это сделать правильно. С большой рыбой тяжело справиться, она всегда будет сопротивляться при виде вас, а гид должен участвовать и в процессе вываживания, и одновременно контролировать ход лодки, куда она сплавляется, при этом рыболовам нужно спокойно выполнять свои задачи по борьбе с рыбой.

На моей памяти не раз долгое и сложное вываживание крупного тайменя завершалось обидным сходом. Причиной тому была спешка членов команды, включая гида, которые пытались с лодки поймать подсаком голову гиганта. Во всех подобных случаях перед самым подсаком трофей нырял головой вниз, свободный тройник цеплялся за обод подсака или за сетку - и рыба срывалась с другого тройника, оставляя на память запутавшийся воблер. Все гиды знали, что так делать нельзя, но, тем не менее, это происходит периодически в спешке и суете на волне эйфории от долгожданной поклевки.

Во избежание подобных фиаско необходимо всем рыболовам и гидам перед началом самой первой рыбалки договариваться, каким образом они станут вываживать тайменя с лодки. Правильным было бы так: счастливый рыболов вываживает рыбу, располагаясь в кормовой части; гид занимает позицию у мотора с подсаком, утопленным наполовину в воду; на завершающей стадии подведенного к лодке тайменя нужно просто сплавить по течению в подсак.

Заводить его надо хвостом вперед, тогда рыба не станет бесноваться под лодкой, т.к. её не будет пугать подсак перед мордой. А как только часть тела окажется в подсаке, нужно встречным движением завести трофей в него окончательно. Бывает и так, что лодка сплавляется не мотором вперед, тогда нужно располагаться соответственно, чтобы на завершающей стадии течение сплавляло рыбу в подсак. Это очень просто!

Также нужен общий инструктаж, каким образом вываживать рыбу экипажу при ловле взабродку с косы. Известно, что таймень станет бесноваться, как только коснется камней брюхом. Начнется паническая суматоха, которая с очень большой вероятностью может закончиться перетиранием шнура о камни и его обрывом. Поэтому свободный рыболов или гид, как только таймень окажется на мели или даже приблизится к ней, должен подхватить рыбу за хвост и просто толкнуть вперед в сторону берега.

Но не забудьте, что выволакивать рыбу на сухие камни, а особенно раскаленные на солнце, нельзя. Достаточно просто направить рыбу головой к берегу и, фиксируя её хвост, удерживать в воде на мели. А после короткой фотосессии - отпустить гиганта.

К выбору участников поездки нужно подходить обстоятельно. Требуются надежные и опытные рыбаки, понимающие, что в тайге надо быть постоянно собранным и внимательным. Часто организаторам приходится доформировывать коллектив, и перед включением новых участников в состав поездки они согласовывают их с уже имеющимися членами команды. И только после согласия ото всех них организаторы добавляют новичков в группу.

Снасти

Казалось бы, вопрос ясный и понятный. Чего не взять спиннинг с тестом до 100 г, приманки соответствующей массы в большом количестве, катушку вместимостью 300 м толстого морского шнура. Но будет ли этого достаточно для трофейной лососевой рыбалки? Однозначно – нет, и по целому ряду причин.

Во-первых, нам нужна такая снасть, которая будет не просто мощной и надежной, чтобы не подвести в самый ответственный момент, когда клюнул гигантский таймень, а с которой сподручно делать сотни забросов ежедневно. И не просто делать забросы, а точные. А при необходимости - и дальние. Как правило, это спиннинги с тестом от 40 до 60 г. Мне для трофейного тайменя служит специализированное усиленное бороном быстрое удилище с тестом до 40 г. Оно подходит для использования больших и тяжелых приманок массой до 20 - 50 г.

Во-вторых, есть нюансы в приманках, их типах и расцветках в различное время дня и года, к тому еще и на различных реках. Однозначного ответа нет, что за приманки надо при себе иметь. Ведь есть реки, где средняя глубина стоянки тайменя составляет 1,5 - 2 м, а есть, где крупный таймень обживает самые глубокие ямы, глубина которых может достигать более 8 м. Лучшим выбором будут 5 - 7 проверенных годами и рыболовами приманок в различных цветах. Тяжелые «колебалки» и «вращалки», плавающие, тонущие и заглубляющиеся воблеры с собственной «игрой» даже на медленной проводке.

И для разных рек будут результативными разные варианты приманок и их расцветок. Где-то «колебалка» массой 30 или 40 г окажется неуместной из-за чрезмерной скорости движения ко дну, а где-то и 60-граммовая станет выноситься течением и поэтому долго тонуть. На одной реке воблеры длиной 125 мм будут эффективными, а на другой реке они окажутся слишком маленькими и более результативным станет размер 190 мм.

В-третьих, толщина шнура прямо пропорционально будет влиять на дистанцию заброса. Толще шнур – короче заброс. Здесь нужно придерживаться меры. С хорошей стороны показал себя шнур с прочностью на разрыв 50 lb. Рыб до 30 кг он уверенно сдерживал. Но в последнюю поездку я увидел, что в реке есть таймени и за 40 кг - и мне захотелось подстраховаться и поставить более прочный шнур 70 lb.

В-четвертых, катушка должна вмещать 150 - 200 м толстого шнура. Желательно, чтобы она была с запасом по мощности - от размера 3500 по шкале Daiwa и от 4000 и по шкале Shimano. Я использую тяговитую безынерционную катушку с низким передаточным числом 1:4,4. Шнур нужно наматывать плотно, чтобы влезло его максимальное количество при первоначальном заполнении шпули. Кроме того, к каждому тайменевому путешествию рекомендуется ставить новый шнур, при этом иметь еще и пару запасных бобин со шнурами.

Как говорится, шнура много не бывает. Если таймень пойдет вниз по течению, а вы будете на косе, то потребуется отдать рыбе много шнура, пока ваш экипаж не будет готов преследовать рыбу на лодке. У меня такое было, когда очень крупный таймень вышел на перекат - и просто пошёл вниз по течению. Я, стоя на краю косы, удерживал его, сколько мог, а потом отдавал ему медленно шнур, т.к. рыба просто вставала поперек потока. А шнур мог просто-напросто лопнуть.

Был и другой случай, когда у напарника клюнул таймень на 14 кг, а у меня случился зацеп. Мы быстро расставили приоритеты - и пошли к косе, расположенной ниже по течению на противоположном берегу. В результате перед самой косой у меня закончился шнур - и просто соскочил со шпули.

В-пятых, пристально нужно отнестись к фурнитуре на всей снасти в целом. Все крючки на приманках для тайменя меняются на более мощные, размера 1/0 и более, за исключением больших воблеров для морской рыбалки, которые штатно снабжены сверхпрочными крючками. То же самое относится и к заводным кольцам, и к карабинам с вертлюжками. Всё должно быть готово к запредельным нагрузкам, а это значит, что они должны быть рассчитаны на 30 - 70 кг. При таком подходе встреча с гигантом свыше 30 кг будет иметь шансы на успех.

Очень важно получать информацию о конкретных приманках от организаторов, которые знают реку и обитающих в ней тайменей, некоторых из которых они ловили, и возможно - неоднократно. Идеальная ситуация складывается, когда организатор тура говорит, сколько приманок нужно одного типа и модели, а сколько - другого, в каких цветах и т.д. И всё это – с учетом потерь приманок на зацепах и т.п.

А ведь чтобы не поймать рыбу своей мечты, достаточно даже несильно промахнуться в выборе. Можно иметь на 100% рабочие приманки, но в малом количестве - например, в одном экземпляре. И с каждым днем рыбалки арсенал будет уменьшаться. В одной поездке наша группа столкнулась с тем, что за пару дней до конца рыбалки у всех закончились рабочие приманки. Они отрывались на зацепах, срывались большими рыбами и разбивались о корчи и камни. И всем пришлось переходить на другие приманки, которые были менее интересны тайменю.

Серьезные организаторы туров, как правило, специально на этот случай имеют запас рабочих приманок. Кроме того, этим резервом можно воспользоваться тем рыболовам, которые промахнулись с воблерами или блеснами. Шансы должны быть у всех. И организаторы за этим следят.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть пользу лака и фломастера. Последние несколько лет я вожу их с собой, чтобы оперативно, прямо на берегу, менять окраску приманок - цвет при ловле тайменя имеет значение, с каждой поездкой убеждаюсь в этом всё сильнее и сильнее.

Во всех поездках наступает переломный момент, когда наконец подбираешь правильную цветовую гамму – и результативность рыбалки улучшается. Какой бы не был арсенал ваших приманок на тайменя, всегда берите с собой в тайгу водостойкие фломастеры и рыболовные лаки различных цветов.

Подход к рыбалке

Все рыболовы хотят ловить рыбу и ловить её много. Особенно на секретных и удаленных реках, где человек – редкий гость. Не скрою, когда-то давно и у меня было такое чувство, что если забраться на край земли – этого будет достаточно, чтобы поймать много рыбы. Но ловля лосося такова, что факторов влияющих и на активность рыбы, и на вашу результативность - превеликое множество.

Надо понимать, что многочасовые заброски с использованием вертолета – это не гарантия пулеметного клёва, да и клёва вообще. Многое зависит не от нас – играют свою роль температура воды и воздуха, атмосферное давление, уровень воды, состояние кормовой базы тайменя и т.д. Мы лишь можем использовать свои знания и опыт, чтобы ускорить встречу с тайменем.

Бывали такие поездки, когда воды было очень мало. На участках, где прежде наблюдалось 2 м воды, теперь – полметра и ниже. Трудно стало добираться до верховий и перемещаться до заветных участков рек и проток. Да и стоянки тайменя изменялись из-за уменьшения общей глубины.

Встречались и противоположные ситуации. После затяжных дождей, особенно на горных участках рек, где вода не растекается по лесу, а сходит со скал в основное русло, уровень поднимался на пару метров. Основной поток становился мутным и сильным. Косы заливались и пропадали. Река в период высокой воды становится нечитаемой. Коричневый мощный поток просто несется равномерно от берега до берега. Более того, в это время подмываются берега - и деревья падают в воду. А течение их несет либо до первой мели, либо заносит в завалы.

Осенью, когда уже подбираются заморозки, а деревья желтеют, сильные порывы ветра срывают листья - и река устилается плотным листвяным ковром. Тогда на девяти забросах из десяти приманки с большими крючками будут цеплять листву либо при приводнении, либо на любой стадии проводки. Кошмар!

В общем, результативность рыбалок зависит от множества факторов. Условия могут сложиться такие, что даже с самой дорогостоящей заброской на самую удаленную реку, с невероятным по комфорту лагерем и с лучшими гидами – не удастся поймать ни одной рыбы. И даже не испытать поклевки!

К этому нужно быть морально готовым. Это нисколько не преувеличение. Очень тяжело психологически оставаться спокойным, когда ты на краю света, в поездке, организованной по высшему разряду, но результата на рыбалках нет. Мне приходилось не только сталкиваться с тотальным бесклевьем, которое с годами я научился принимать - и при этом не сдаваться, до последнего дня рыбалки не выпуская спиннинга из рук, чего бы не происходило. Но мне встречались и люди, которые к этому не были готовы, и их реакция была на грани истерики. Можно это назвать эдаким «синдромом бесклевья», с которым кто-то справляется, а кто-то - нет.

Мне довелось познакомиться в тайге с одним известным на всю страну рыбаком, который рассказал, почему он так увлечен ловлей тайменя – мол, на каждом забросе может клюнуть рыба величиной с тебя самого. Это может произойти и с первого заброса, а может - и с пятьдесят первого или через год. Так вот, за этой возможностью и едут люди со всей страны и из-за её пределов.

Заброска до сокровенных рек

Повторюсь, добраться до нетронутых рек можно вертолетом по воздуху или лодками по водной системе. Можно и наземным транспортом по лесным дорогам - например, на вездеходах или внедорожниках. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Из моей практики посещения лососевых рек (вне зависимости, таежная это или тундровая рыбалка) в разных уголках страны получалось, что при поездках «дикарями» выбирался самый бюджетный маршрут. А при поездках через туроператора - самый оптимальный способ по удобству, скорости и потом уже стоимости заброски.

Плюсы наземной заброски - в невысоком бюджете и простоте организации. К минусам же можно отнести риск застрять в болоте или буреломе, а также скорость перемещения. Но самый главный тут минус – доступность рек других людей: чем бюджетнее заброска, тем больше людей смогут, как и вы, добраться до этих мест.

Заброска по воде очень красива, ведь удается от восхода до заката наблюдать, как меняются береговые ландшафты таежных рек с их изгибами, косами, заломами и поворотами. А какова полифония запахов леса! Когда даже с закрытыми глазами вы можете без труда определить, какие породы деревьев и кустарников по берегам преобладают: береза, ель, пихта, лимонник, тополь или осина. Ароматы настолько насыщены, что складывается ощущение, что вдыхаешь не воздух, а витамины.

Часто при заброске лодкой можно по берегам встретить диких животных. Это очень красивое зрелище, и лично для меня – необходимое дополнение таких поездок. Глядя на дикий мир, ощущаешь, что здесь другие законы и правила. Перемещение на лодках дешевле, но медленнее, чем заброска по воздуху, зато можно оперативнее принять решение, где разбить лагерь или задержаться на несколько бросков спиннингом на каком-то участке и т.д.

Вертолетная же заброска - самая затратная, во-первых, и самая сложная по организации. А, во-вторых, вертолет зависим от погоды. И вылет может задерживаться из-за осадков, облачности и пр. Зато такой транспорт - самый быстрый. Красоты тайги в большей степени раскрываются из иллюминатора, чем с борта лодки. Перед вами может открываться плато, череда сопок и каскады хребтов. Также можно видеть и диких животных, если плотность леса позволяет. При последней заброске я с высоты птичьего полета разглядел диких оленей, пасущихся на болоте.

Электронная техника

Отдельного внимания заслуживает вопрос электронной техники в таких поездках. Это - рыбалка мечты, поэтому можно и нужно снимать всю красоту этого действа на фото- и видеокамеры, запускать квадрокоптеры над тайгой, делать современные снимки и ролики в режиме 360 градусов.

Не нужно быть жадным до такой красоты - ваши родные, коллеги и друзья скажу вам спасибо за то, что поделились частью своих впечатлений. И очень приятно самому уже после самой поездки пересматривать отснятые кадры и ролики. Такие воспоминания нужно хранить так долго, как только можно. Вот современная техника нам в этом и помогает.

Стоит отдельно обратить внимание на то, как транспортировать и хранить дорогостоящую электронику. Важно иметь плотные боксы, которые можно укрыть накидкой, если внезапно выпадают осадки. Решением может стать герметичный бокс или сумка. По себе знаю, очень важно иметь при себе аксессуары для чистки объективов и прочие мелочи, которые могут потребоваться для бесперебойной работы техники.

Правила пребывания в тайге

Правила городской жизни в дикой тайге не действуют. Никаких дорог, светофоров, освещенных улиц, телефоны не ловят сеть, больницы и полицейские участки очень далеко. А соседями с вами могут быть дикие животные. Большие животные! Да и к тому же хищные. Всё это надо учитывать - и максимально быстро и полным образом перестроить поведение.

Два года назад на Приморский край обрушился тайфун Лайонрок. Мы как раз после него забрасывались лодками в верховья одной из таежных рек. В ту поездку косы скрылись под водой, которой было очень много, лес затопило, это вызвало миграции животных. Мы несколько раз видели переплывающих бурный поток медведей. Однажды ночью мы даже видели форсирующего реку кабана.

Гиды от туроператора и частные сопровождающие всегда проводят инструктаж, что можно делать, а что нельзя. Нужно всё слушать внимательно, запоминать и руководствоваться этим, тогда ваша поездка будет радостной и запоминающейся.

Главные правила:

1) не отходить от гида, не покидать его зону видимости;

2) выполнять все просьбы гида, как в лодке, так и на косах;

3) не выходить из зоны лагеря, особенно ночью;

4) быть очень внимательным при ловле взабродку;

5) при ловле с лодки смотреть по сторонам, чтобы не поймать на крючок напарника или гида, и ни в коем случае лодку;

6) размещаться в лодке в оговоренных местах. Не мешать гиду, если тому придется оперативно перепрыгивать от мотора на весла и наоборот;

7) не пить воду из реки, в которой нерестится проходной лосось.

Коснусь еще раз и вопросов взаимодействия внутри коллектива. Мы сами создаем микроклимат, иногда всё само собой идеально, все рады друг другу. У интеллигентных людей очень хорошее чувство юмора, кстати. Но бывают и случаи, когда нужно постараться, чтобы поддержать хороший микроклимат. Но это непременно надо делать, в тайге только так!

Заключение

Каждое путешествие в дальневосточную тайгу уникально и неповторимо. Даже экспедиции по одному и тому же маршруту друг на друга не похожи. Меняется не только река, но и тайга вокруг. То лето задержится, то осень поспешит. Краски играют словно мозаика. А какие сюрпризы могут преподносить циклоны! Бывало, что несколько дней подряд нас заливал дождь. А то в погожий и ясный день в сентябре начинал сыпаться снег.

В тайге всё красиво! И даже на тайменевой рыбалке в прилове могут быть красавцы ленки и кета, они могут клюнуть в типичных тайменевых местах и на границах с ними. Это вносит новые яркие краски в рыбалку!

Природа открывается нам нараспашку, нам же следует с уважением к этому относиться и беречь её. То же самое касается и рыбы. В таких местах рыбу всякую семейства лососевых нужно ловить по принципу «поймал-отпустил».

Только при должном пиетете к дикой природе и её обитателям мы будем встречать рыб более 40 кг. А ведь именно ради таких невероятных встреч мы покидаем шумные города и уезжаем в путешествия по дальневосточной тайге!