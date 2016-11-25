Айсджигинг на малых реках Кирилл Козлов, Калуга

Всё чаще и чаще нас радуют лучи солнца, грея и ласково намекая, что наступает календарная весна. Большие реки нашего региона скованы пока ещё толстым ледовым панцирем, да и снега на берегах так много, что до заветных мест добраться практически невозможно. Но выход, безусловно, есть - это малые реки.

Ещё по открытой воде, сплавляясь на лодке со спиннингом по малой реке Рессе, которая впадает в Угру, я приметил несколько точек, которые были бы интересны зимой. Ширина реки там не превышает и тридцати метров, сама она сильно и часто петляет, в результате чего образовываются вполне немелкие затоны, протоки между ними - и всё это, как правило, заканчивается перекатом. Видовой состав рыб в Рессе, как и в любой другой реке Центральной полосы, однообразен. Наверняка у каждого рыболова нашей огромной страны, есть на примете своя подобная Ресса. Но в первую очередь нас интересует ловля щуки со льда.

Когда я только начинал приобщаться к айсджиггингу, блеснению со льда, то совершенно ничего не получалось. Дело было даже не в технике и тактике ловли, и отнюдь не в приманках, а скорее - в нетерпении и поспешности. Только представьте: ходишь по лункам, трясешь различные балансиры, результат - нулевой, а приятель тем временем уже накидал на «безмотылку» неплохую кучку красноперки и плотвы. Соблазн отступиться велик - говоришь себе, мол, щука неактивна, давление не то, фаза луны неподходящая, да и погода в принципе не её... Вот здесь и пришелся кстати давнишний совет опытного знакомого блеснильщика: «В ящике должны лежать только удильник, коробка с приманками, отцеп, термос с бутербродами - и всё».

К слову об удильнике: поскольку мне удобнее ловить стоя, то оптимальным я посчитал 65-сантиметровый двухчастный спиннинг, оснащенный инерционной катушкой и флуорокарбоновой леской диаметром 0,3 мм. Поводок, конечно, обязателен, последнее время отдаю предпочтение изготовленным из качественного поводкового материала с хорошей фурнитурой. Кивок используется всегда, т.к. часто балансир, предназначенный для щуки, атакуют окуни и голавлики. Поклевки этих разбойников, не всегда удается почувствовать в руку, кивок же четко их регистрирует.

К ледобуру предъявляются серьезные требования.

Сверлить приходится много, иногда попадаешь на лед с песком, а то и в корягу какую забуришься. Свой выбор я остановил на «сотке» барнаульского «Торнадо». Не скажу, что это эталон в сверлении льда, но со своими задачами справляется. Плюс к тому же невысокая стоимость ножей. Таким диаметром гораздо легче удается сделать порядка ста – ста пятидесяти лунок за день в достаточно толстом льду. Что до относительно малого диаметра в 100 мм, то часто ли мы ловим щук более «трешки» на балансир в малых реках Средней полосы? А рыбина в два кило с плюсом проходит вполне нормально.

А что же в коробке? Из приманок для малых рек я бы в первую очередь выделил балансиры. В основной массе этих приманок преобладают «пятерки» и «семерки» по Рапаловской классификации, но здесь нужно сделать одну оговорку. Реалии современного рынка предлагают множество различных брендов, работающих ничуть не хуже указанного. Например, очень качественные балансиры производятся под маркой Usami. Модель Dansa W07 отлично подходит для охоты за щукой как на малых и средних реках, так и в стоячих водах прудов и водохранилищ. Средний тройничок на балансире всегда заменяю на размер побольше, и желательно, чтобы он был с флуоресцентной каплей.

Несколько теоретически летних «раттлинов» Saltar от компании Mottomo размером 60 - 70 мм находятся в коробке не на всякий случай. Бывают дни, когда они спасают, казалось бы, провальную рыбалку. У этих «раттлинов» имеются три точки крепления, поэтому всегда интересно с ними экспериментировать. Проводка «раттлина» несколько отличается от проводки балансира. В результате многочисленных экспериментов с этими приманками, при ловле со льда выделил для себя основную базовую проводку.

Плавный взмах, чувствуем характерную вибрацию приманки, секундная задержка в верхней точке - и сброс. При сбросе каждый раз стараюсь остановить приманку на разном удалении от дна - как мне кажется, это дополнительно провоцирует пятнистую хищницу на атаку.

По прибытию на реку начинаю сверлить лунки, как правило, с её середины, а потом - в шахматном порядке, постепенно прижимаясь то к одному берегу, то к противоположному. Если плёс на реке достаточно большой и глубокий, то сверлю лунки рядами с расстоянием примерно в полтора-два метра между ними. Почему с середины? Наверное, потому, что мои друзья - мормышечники/безмотыльщики - уже давно положили глаз на затоны и места там, где «не тянет».

Первые 10 - 15 лунок пробурены. Подъем балансира - на 10 - 30 см от дна. Но местами дно на малых реках устлано ковром из подводной растительности - и, несмотря на глубину в полтора - два метра, приманку приходится поднимать и на 50 см от дна. Первые взмахи балансира стараюсь делать достаточно агрессивными, с паузами в 3 - 5 секунд. Исходя из своих скромных наблюдений, скажу, что если где-то поблизости находится хищница, то поклевки долго ждать не придется.

Очередное равнозначное количество лунок, вот здесь поменялась глубина и/или немного усилилось либо замедлилось течение. Таким аномалиям стараюсь уделить чуть больше времени. Очень полезно сделать по паре - тройке лунок в метре от них в каждую сторону. Довольно часто приманка не успевает закончить свой пируэт, кивок выпрямляется, подсечка - и что-то приятно-тяжелое извивается подо льдом.

Другое дело, если мы стопроцентно уверены в наличии щуки на определенном участке реки, но по каким-то причинам интереса к нашим приманкам она не проявляет. Не стоит спешить покидать это место, уповая на обнаружение более активного хищника. Часто неактивную рыбу удается соблазнить более вялой игрой балансира, постукиванием по дну, увеличением продолжительности пауз, сменой приманок и так далее. Любые эксперименты приближают к результату.

В большинстве же случаев поиска щуки на малых реках я редко делаю больше десяти - пятнадцати взмахов в одной лунке. Исключения составляют лишь те, в которых были подбросы или тычки. Отмечаем или запоминаем эти лунки, чтобы через какое-то время вернуться на них и попытаться доловить хищницу.

Есть некоторые наблюдения, которые касаются стоянок хищницы в различные периоды зимы на малых реках нашего региона. По первому льду рыба в основном придерживается затонов и часто ловится с метровой, а то и меньшей глубины. А в период глухозимья, в январе/феврале, её удается обнаружить в местах с приличной глубиной, где имеются остатки старой растительности, возле упавших в воду деревьев, различных коряг на дне.

Поклевки её становятся не такими бодрыми, на телах, как правило, присутствуют пиявки, а активность происходит так называемыми «выходами» в течение дня. С наступлением весны происходит оживление, хищницу в это время мне чаще удавалось разыскать на протоках между глухими затонами, а также в до- и послеперекатных местах, возле впадения ручьев или микроречек.

Айсджиггинг - это очень интересный и динамичный вид ловли, безусловно ещё и немалый труд, особенно в глухозимье и по последнему льду, когда толщина его достигает своего максимума. Но всем известная премудрость гласит: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»!

И, друзья, отпускайте рыбу обратно - и она снова и снова будет радовать вас своими поклевками.